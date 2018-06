Stasera in tv: "Quello che so sull'amore" su Rete 4

Di Pietro Ferraro sabato 30 giugno 2018

Rete 4 stasera propone Quello che so sull'amore (Playing for Keeps), commedia del 2012 diretta da Gabriele Muccino e interpretata da Gerard Butler, Jessica Biel, Uma Thurman, Catherine Zeta-Jones, Judy Greer e Dennis Quaid.





Cast e personaggi

Gerard Butler: George

Jessica Biel: Stacie

Judy Greer: Barb

Catherine Zeta-Jones: Denise

Uma Thurman: Patti

Dennis Quaid: Carl

James Tupper: Matt

Aisha Kabia: Shelly Weiss

Grant Goodman: Billy

Iqbal Theba: Param

Noah Lomax: Lewis

Sean O'Bryan: coach Jacob

Joe Chrest: arbitro

Aidan Potter: Hunter King

Nicky Buggs: Nicky

Ritchie Montgomery

Jon Mack: Connie

Katia Gomez: Lupe

Gerry May: Anchor

Emily Somers: Dawn

Soumaya Akaaboune: Aracelli

Doppiatori italiani

Luca Ward: George

Claudia Catani: Stacie

Barbara De Bortoli: Barb

Francesca Fiorentini: Denise

Chiara Colizzi: Patti

Massimo Rossi: Carl

Gabriele Caprio: Lewis





Trama e recensione

Quello che so sull’amore, è la storia di George Dryer (Gerard Butler) un ex campione di calcio scozzese che negli anni del successo, ancora profondamente immaturo, ha tradito la moglie Stacie (Jessica Biel) seppur amandola, col finire per perdere sia lei che il figlio Lewis di 6 anni (Noah Lomax).

George, dopo il divorzio, ha cercato fortuna altrove, in Canada, lontano dalla famiglia. Qui ha aperto un bar sportivo, investito in proprietà immobiliari ma è purtroppo finito in bancarotta.

Ridotto senza un soldo torna a vivere dove abita il figlio e decide che da qui inizierà il suo percorso di rinascita, cercando un lavoro come commentatore sportivo e tentando di recuperare il rapporto con il bambino.

Ma non è così semplice: trova Stacei che sta per risposarsi e suo figlio estremamente diffidente nei suoi confronti. E’ duro dimostrare di essere cambiato, anche perché a complicare le cose c’è anche l’elemento novità che rappresenta George in questo sobborgo della provincia americana.

L’uomo si ritrova ad allenare la squadra di calcio del figlio, e, senza volerlo, comincia ad essere il centro di chiacchiere e tradimenti coniugali, come da tempo non succedeva nella piccola comunità.

Sugli spalti del campo di calcio dove George allena Lewis e la sua squadra, ci sono le mamme con le loro frustrazioni, nevrosi, infelicità e solitudine. Alcune si infatueranno del bel George, come le mamme interpretate da Uma Thurman e Catherine Zeta Jones che arriveranno a sedurlo così da complicare ancora di più il suo percorso di crescita e di ritorno a casa...

Questa volta però George è davvero cambiato, e troverà la forza interiore per evitare l’ennesimo errore.

Con fatica ma anche con sincera onestà, riuscirà a crescere e a diventare un uomo e un padre migliore di quanto non sia mai stato.

Quello che so sull'amore: Recensione Gabriele Muccino torna al cinema con il suo terzo film girato negli USA. Quello che so sull'amore ci parla di un ex-stella del calcio in cerca di riscatto





Curiosità



La storia che George racconta alla festa in cui afferma di aver incontrato la regina negli spogliatoi è la vera storia del calciatore spagnolo Carles Puyol, che ha incontrato la regina di Spagna uscendo dalle docce dopo aver vinto la semifinale del campionato mondiale di calcio.



Il film ha ricevuto una nomination ai Razzie Awards 2012 per la Peggior attrice non protagonista (Jessica Biel).



Il regista Gabriele Muccino descrive il film: Quello che so sull’amore è un film che parla di quanto sia volatile l’amore se non lo innaffiamo con cura. E’ un film che racconta la fatica a diventare adulti in un mondo dove fuggire dalle proprie responsabilità per inseguire le proprie ambizioni e il proprio ego, sembra sempre più stimolante che fare una scelta forte, definitiva, che possa portarci dove invece non siamo ancora mai stati: quella zona indefinibile che chiamerei “l’età’ adulta”.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono dell'italiano Andrea Guerra (Letters to Juliet, La finestra di fronte, Immaturi) che per il regista Gabriele Muccino ha musicato anche La ricerca della felicità.



1. Funnel Of Love – Terraplane Sun

2. Love Came Here – Lhasa

3. Hello Sunshine – Dena

4. Trouble – Over The Rhine

5. Tobacco Road – Hailey & Johnny

6. World Gone Mad – The Lackadaisies

7. Masquerade – The Lackadaisies

8. Synthesizers – Butch Walker and the Black Widows

9. After The Rain – Jud Friedman and Allan Rich

10. Steal Your Heart - Augustana (brano nel trailer)