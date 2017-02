Autobahn – Fuori controllo: clip in italiano e featurette "Nicholas Hoult e Felicity Jones"

Di Pietro Ferraro venerdì 17 febbraio 2017

Autobahn – Fuori controllo: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sull'action thriller nei cinema italiani dal dal 16 febbraio 2017.

L'action-thriller Autobahn – Fuori controllo ha fatto il suo debutto nei cinema italiani e M2 Pictures ha reso disponibili un prima clip con una scena in italiano del film e una featurette sottotitolata con interviste a Nicholas Hoult e Felicity Jones.

Il team che ha lavorato al film è composto da persone che sono dei maestri nel loro campo. Abbiamo collaborato con Tom Struthers, lo stunt coordinatore di film come Il cavaliere oscuro - Il ritorno e Inception, e Ben Collins (Stig), lo stunt driver di Skyfall e Fast & Furious 6. Con noi ha collaborato anche Chris Harris (giornalista di automobilismo) che ha prodotto molto materiale editoriale durante le riprese che sarà di supporto all’uscita del film. Io e Scott Frazier abbiamo scritto la sceneggiatura inserendo macchine che, da fanatici delle auto quali siamo, amiamo alla follia. Ci siamo molto stupiti che praticamente quasi tutte le macchine inserite facevano parte del gruppo Volkswagen. E questo aveva il potenziale per diventare una partnership perfetta. Eran Creevy - Regista





Autobahn – Fuori controllo: trailer italiano dell'action-thriller con Nicholas Hoult e Felicity Jones

M2 Pictures ha reso disponibile un trailer italiano di Autobahn – Fuori controllo (Collide), action-thriller diretto da Eran Creevy (Shifty, Welcome to the Punch), prodotto da Joel Silver (Matrix, Sherlock Holmes) e interpretato da Nicholas Hoult e Felicity Jones.

Casey (Nicholas Hoult) e Juliette (Felicity Jones) si incontrano e si innamorano durante un viaggio in Europa. Quando a Juliette viene diagnosticata una grave malattia, Casey decide di derubare il temuto gangster Hagen (Anthony Hopkins) per pagare le cure di Juliette, ma la rapina non va come previsto e Casey e Juliette si ritrovano in fuga e braccati.

Nicholas Hoult, dopo il successo raggiunto da bambino al fianco di Hugh Grant e Rachel Weisz in About a Boy - Un ragazzo, è diventato in breve tempo una delle giovani star più ambite di Hollywood. Negli ultimi anni ha rivestito il ruolo di Hank McCoy/Bestia nella serie di film campione d’incassi X-Men ed è stato anche protagonista in Mad Max: Fury Road con Tom Hardy e Charlize Theron, e nello sci-fi Equals dove recita al fianco di Kristen Stewart.

Felicity Jones è stata candidata all’Oscar nel 2015 come migliore attrice non protagonista per La teoria del tutto dove recitava con il premio Oscar Eddie Redmayne. L’attrice è stata recentemente vista al fianco di Tom Hanks nel nuovo capitolo tratto dai bestseller di Dan Brown Inferno ed è nei cinema in questo periodo nei panni di Jyn Erso, la ribelle protagonista di Rogue One: A Star Wars Story primo spin-off della celebre saga.

A completare il cast di Autobahn – Fuori controllo troviamo anche i premi Oscar Ben Kingsley e Anthony Hopkins, per la prima volta insieme sul grande schermo.





Autobahn – Fuori controllo: trama e poster italiano dell'action-thriller con Nicholas Hoult e Felicity Jones

Il prossimo 16 febbraio debutta nei cinema italiani Autobahn – Fuori controllo (Collide), un adrenalinico action/thriller che ha come protagonisti due delle giovani star più amate del momento. Nicholas Hoult (X-Men, Equals) è Casey un ex-spacciatore pronto a tornare alla sua vecchia vita pur di salvare la ragazza che ama, Juliette, interpretata dalla Felicity Jones dello spin-off Rogue One.





Casey (Nicholas Hoult) e Juliette (Felicity Jones) sono due giovani americani che si incontrano e si innamorano durante un viaggio in Europa. Quando alla ragazza viene diagnosticata una grave malattia, Casey decide di tornare al suo oscuro passato per pagare le cure mediche che potrebbero salvarla. Seguendo il consiglio di Geran (Ben Kingsley), un trafficante per il quale lavorava, decide di derubare il temuto gangster Hagen (Anthony Hopkins). La rapina, però, non va come previsto e Casey dovrà riuscire a sfuggire agli uomini di Hagen per salvare se stesso e l'amore della sua vita.

A completare il cast di Autobahn – Fuori controllo troviamo anche i premi Oscar Ben Kingsley e Anthony Hopkins, per la prima volta insieme sul grande schermo, che nel film rivaleggiano in bravura nei ruoli di due spietati malviventi avversari.

Autobahn – Fuori controllo è diretto dal regista britannico Eran Creevey (Welcome to the Punch - Nemici di sangue), scritto da F. Scott Frazier (Codice fantasma) e prodotto da Joel Silver (Matrix, Sherlock Holmes, Codice: Genesi, V Per Vendetta e la serie dei film di Arma Letale).





Collide: trailer e poster dell'action-thriller con Nicholas Hoult e Felicity Jones

Felicity Jones che vedremo protagonista nello spin-off Rogue One: A Star Wars Story e Nicholas Hoult visto di recente nei panni del mutante Hank McCoy / Bestia in X-Men: Apocalisse fanno coppia nel primo trailer dell'action-thriller Collide di cui vi forniamo un primo trailer e una locandina.

Dopo una rapina andata storta, Casey Stein (Nicholas Hoult) si ritrova in fuga da una banda spietata guidata dal boss Hagen (Anthony Hopkins). Ora Casey ha un prezioso carico che appartiene ad Hagen che non si fermerà davanti a nulla per recuperarlo. Senza altra scelta Casey chiama il suo ex datore di lavoro e trafficante di droga Geran (Ben Kingsley) per proteggere la sua fidanzata di lunga data Juliette (Felicity Jones) prima che Hagen mette le mani su di lei. Casey si lancia così in un adrenalinico inseguimento sulle autostrade tedesche per salvare l'amore della sua vita prima che sia troppo tardi.

Il cast di supporto include Nadia trekking, Clemens Schick, Chico Kenzari, Christian Rubeck, Lindsey Elizabeth, Michael Epp e Aleksander Jovanovic.

Il regista britannico Eran Creevey dirige da una sceneggiatura che ha scritto con F. Scott Frazier (Codice fantasma). Creevey ha esordito alla regia nel 2008 con il thriller Shifty, film interpretato da Felicity Jones al fianco di Riz Ahmed. Nel 2013 è tornato dietro la macchina da presa per il thriller Welcome to the Punch - Nemici di sangue con James McAvoy e Mark Strong. Prima di esordire con Shifty, Creevey ha iniziato come assistente di produzione nel film The Pusher (Layer Cake) e diretto diversi video musicali.

Collide è una coproduzione Germania / Stati Uniti e debutta nei cinema americani il prossimo 19 agosto.

