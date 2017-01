Il Permesso - 48 ore fuori: trailer e poster del film di Claudio Amendola

venerdì 20 gennaio 2017

Il Permesso – 48 ore fuori: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Claudio Amendola nei cinema italiani dal 6 aprile 2017.

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Eagle Pictures ha reso disponibili trailer, foto e locandina di Il Permesso – 48 ore fuori, il nuovo film di Claudio Amendola in arrivo nei cinema il prossimo 6 aprile.

Dalla penna di Giancarlo De Cataldo, sceneggiatore di Suburra, arrivano quattro personaggi il cui comune denominatore sono le 48 ore che li separano dal rientro nel Carcere di Civitavecchia.

Claudio Amendola, alla sua seconda regia dopo l'esordio comedy con La mossa del pinguino, cambia completamente registro e affronta un dramma a tutto tondo raccontandoci di tre uomini e una donna di età ed estrazione sociale differenti, che devono decidere come utilizzare questa breve finestra di libertà prima che si richiuda.

Il cast oltre allo stesso Claudio Amendola include Luca Argentero, Giacomo Ferrara e Valentina Bellè.

Il Permesso – 48 ore fuori: Amendola premiato dal pubblico del Noir in Festival





Claudio Amendola, regista e pregiudicato del noir appena premiato dal pubblico della XXVI edizione del Noir in Festival

Dopo l'esordio alla regia con La mossa del pinguino (2013), Claudio Amendola lascia la commedia, tornando dietro la macchina da presa con il duro noir Il Permesso – 48 ore fuori, sceneggiato con Roberto Jannone e il Giancarlo De Cataldo di Romanzo Criminale e Suburra.

I quattro personaggi che escono dal Carcere di Civitavecchia per una licenza di 48 ore, hanno età, estrazione sociale e storie completamente diverse alle spalle, seppure tutte disperate, uniti dal tentativo di usare le due giornate di permesso per cercare di ritrovare e ritrovarsi nelle realtà che hanno lasciato da tempo.

Claudio Amendola anche in veste di attore, interpreta il pregiudicato cinquantenne Luigi condannato per duplice omicidio che, dopo aver già scontato 17 anni di pena, cerca di salvare il figlio dal mondo del crimine evitando che segua le sue orme.

"Il permesso nasce perché Giancarlo De Cataldo è stato giudice di sorveglianza a Civitavecchia. Due giorni ci sembravano il periodo giusto per dare dinamicità alla storia. Ho cominciato a fare l'attore alla terza settimana. Era la prima volta che mi dirigevo e il primo giorno ero distratto dal meteo e dai miei doveri di regista, così non entravo in scena. Quel giorno mia moglie Francesca Neri era sul set e mi ha rimproverato, così ho imparato a separare i ruoli". Claudio Amendola, XXVI edizione del Noir in Festival

Luca Argentero, interpreta l'irriconoscibile trentacinquenne Donato, un lottatore condannato per un crimine che non ha commesso, che tenta di riunirsi alla moglie.

Valentina Bellè interpreta Rossana, una ragazza di 25 anni ricca, viziata e scontenta della propria vita, arrestata in aeroporto per traffico di cocaina.

Giacomo Ferrara interpreta Angelo, l'orfano venticinquenne finito in prigione per una rapina compiuta con complici che non ha mai denunciato.

"Questo è soprattutto un grande film d'amore, perché è l'amore che spinge tutti i personaggi, che si tratti dell'amore per un figlio o per una donna" Claudio Amendola

Il Permesso – 48 ore fuori (Italy, 2016), prodotto dalla CBFilm di Claudio Bonivento e Federico Carniel, è appena stato presentato in concorso alla XXVI edizione del Noir in Festival portando a casa il Premio del Pubblico Fight Cult – IULM per il cinema italiano, assegnato dal pubblico giovane della IULM (Libera Università di Lingue e Comunicazione), mentre darà distribuito in sala da Eagle Pictures, a partire dal 23 Febbraio 2017.

Via | Noir in Festival