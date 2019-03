Stasera in tv: "The Butler - Un maggiordomo alla Casa bianca" su Rete 4

Di Pietro Ferraro mercoledì 6 marzo 2019

Rete 4 stasera propone "The Butler - Un maggiordomo alla Casa Bianca", film biografico del 2013 scritto e diretto da Lee Daniels e interpretato da Forest Whitaker, Oprah Winfrey, David Oyelowo, Cuba Gooding Jr., Lenny Kravitz, John Cusack, Robin Williams.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]





Cast e personaggi

Forest Whitaker: Cecil Gaines

Oprah Winfrey: Gloria Gaines

David Oyelowo: Louis Gaines

Cuba Gooding Jr.: Carter Wilson

Lenny Kravitz: James Holloway

John Cusack: Richard Nixon

Robin Williams: Dwight Eisenhower

James Marsden: John F. Kennedy

Alan Rickman: Ronald Reagan

Liev Schreiber: Lyndon B. Johnson

Minka Kelly: Jackie Kennedy

Jane Fonda: Nancy Reagan

Terrence Howard: Howard

Alex Pettyfer: Thomas Westfall

Vanessa Redgrave: Annabeth Westfall

Jesse Williams: Reverendo James Lawson

Elijah Kelly: Charlie Gaines

Nelsan Ellis: Martin Luther King

Mariah Carey: Hattie Pearl

Dana Michelle Gourrier: Helen Holloway

James DuMont: Sherman Adams

Aml Ameen: Cecil Gaines da giovane

Colin Walker: John Ehrlichman

Adriane Lennox: Gina

Yaya DaCosta: Carol Hammie

Michael Rainey: Cecil Gaines a 8 anni

Alex Manette: H.R. Haldeman

David Banner: Earl Gaines

Colman Domingo: Freddie Fallows

Clarence Williams III: Maynard

Stephen Rider: Stephen W. Rochon

John P. Fertitta: Jenkins

Jim Gleason: R.D. Warner

Mo McRae: Eldridge Huggins

Nealla Gordon: Senatrice Kassebaum

Doppiatori italiani

Paolo Marchese: Cecil Gaines

Marco Vivio: Thomas Westfall + Stephen W. Rochon

Massimo Rossi: Richard Nixon

Carlo Valli: Dwight Eisenhower

Andrea Lavagnino: Howard

Francesco Prando: John F. Kennedy

Dario Penne: Ronald Reagan

Pino Insegno: Lyndon B. Johnson

Francesca Fiorentini: Jackie Kennedy

Maria Pia Di Meo: Nancy Reagan

Fabio Boccanera: Carter Wilson

Edoardo Stoppacciaro: Reverendo James Lawson

Paila Pavese: Annabeth Westfall

Simone Crisari: Louis Gaines

Alessandro Quarta: James Holloway

Laura Romano: Gloria Gaines

Alessandra Cassioli: Helen Holloway

Francesco Bulckaen: Martin Luther King

Roberto Stocchi: Sherman Adams

Andrea Mete: Cecil Gaines da giovane

Anna Cugini: Gina

Gabriele Patriarca: Charlie Gaines

Chiara Gioncardi: Carol Hammie

Enrico Di Troia: H.R. Aldeman

Alberto Angrisano: Earl Gaines

Roberto Draghetti: Freddie Fallows

Fabrizio Temperini: Maynard

Stefano De Sando: Jenkins

Saverio Indrio: R.D. Warner

Riccardo Niseem Onorato: Eldridge Huggins

Roberta Pellini: Senatrice Kassebaum

Graziella Polesinanti: Anziana Cliente

Oliviero Dinelli: Giudice





Trama e recensione

Il film racconta la storia di Cecil Gaines (Forest Whitaker), il maggiordomo della

Casa Bianca che tra il 1957 e il 1986 fu al servizio di 7 amministrazioni presidenziali. Il film prende spunto dall’articolo di Wil Haygood “A Butler Well Served by This Election” uscito nel 2008 sul Washington Post, che riporta la vera storia di Eugen Allen, ex maggiordomo della Casa Bianca. Il film inizia nel 1926 con un giovane Cecil che fugge dalla tirannia del Sud, fortemente segregazionista, alla ricerca di una vita migliore. Nel suo duro percorso di crescita Cecil apprende preziose competenze che lo portano alla sua grande occasione: lavorare come maggiordomo al 1600 di Pennsylvania Avenue. Qui Cecil diviene testimone diretto della storia e delle dinamiche interne dello Studio Ovale durante gli anni del movimento per i diritti civili. Grazie al suo ruolo alla Casa Bianca, Cecil può garantire alla sua amorevole moglie Gloria (Oprah Winfrey) di crescere i loro due figli e vivere una rassicurante e agiata vita borghese. L’impegno e la dedizione di Cecil nei confronti della sua “First Family” sono causa di tensioni nella sua vita familiare, favoriscono l’allontanamento di Gloria e inaspriscono il conflitto con suo figlio (David Oyelowo) che è contrario al sistema e non accetta lo status quo. Attraverso lo sguardo e le emozioni della famiglia Gaines, il film di Daniels percorre gli eventi e i cambiamenti della scena politica Americana e delle relazioni razziali: dall’assassinio di John F. Kennedy e di Martin Luther King, ai movimenti dei Freedom Riders e delle Black Panther, alla Guerra del Vietnam e allo scandalo del Watergate. Questi eventi si ripercuotono su Cecil sia come padre di famiglia sia come persona all’interno della Casa Bianca.





Curiosità



Il personaggio di Cecil Gaines si basa su Eugene Allen, che ha servito come maggiordomo della Casa Bianca per oltre 30 anni e 8 presidenti: Harry S. Truman, Dwight D. Eisenhower, John F. Kennedy, Lyndon B. Johnson, Richard Nixon, Gerald Ford , Jimmy Carter e Ronald Reagan. Gran parte della storia è stato romanzata per questo film.



Il film riunisce Robin Williams e Forest Whitaker a 26 anni dalla loro prima apparizione insieme in Good Morning, Vietnam (1987).



Nello script originale Cecil Gaines incontrava il presidente Barack Obama. Lee Daniels ha preso in considerazione di chiedere al Presidente di interpretare se stesso. Dal momento che il film è stato girato durante le elezioni presidenziali del 2012, Daniels ha invece deciso di reclutare l'attore Orlando Eric Street nel ruolo. La scena è stata girata, ma alla fine scartata ed è stato utilizzato materiale d'archivio del vero Presidente Obama.



Warner Bros. Pictures, proprietari di una cortometraggio muto del 1916 dal titolo The Butler ha presentato un reclamo affinchè questo film venisse rititolato. La MPAA ha permesso alla Weinstein Company di aggiungere il nome di Lee Daniels davanti al titolo a condizione che il suo nome rappresentasse "il 75% delle dimensioni di The Butler". Il 23 luglio 2013 il distributore ha presentato un manifesto riveduto della pellicola, con il titolo "Lee Daniels' The Butler".



Sullo specchio di Gloria nella camera da letto ci sono due immagini di bambini. Una di loro è una foto di Oprah Winfrey da bambina.



Questo è stato l'ultimo film di Laura Ziskin. L'attrice è morta di cancro al seno il 12 giugno 2011 prima che la pellicola fosse completata.



Il film prende spunto dall’articolo di Wil Haygood “A Butler Well Served by This Election” uscito nel 2008 sul Washington Post.



Matthew McConaughey era stato annunciato nel ruolo di John F. Kennedy, ma ma ha dovuto abbandonare per altri impegni. James Franco è stato considerato per sostituirlo, ma alla fine il ruolo è andato a Jmaes Marsden.



Mila Kunis è stata considerata per il ruolo di Jacqueline Kennedy.



Il cast film include cinque premi Oscar: Forest Whitaker, Robin Williams, Jane Fonda, Vanessa Redgrave e Cuba Gooding Jr. e due candidati all'Oscar: Oprah Winfrey e Terrence Howard.



Liam Neeson è stato considerato per il ruolo di Lyndon B. Johnson.



Per Oprah Winfrey è il terzo film, dopo Il colore viola (1985) e Beloved (1998), in cui non interpreta se stessa.

(1985) e (1998), in cui non interpreta se stessa.

Il cast originale comprendeva anche Nicole Kidman, Hugh Jackman, e Zac Efron in ruoli non specificati.



La sceneggiatura di questo film è stata inseriti nella "Black List 2010": un elenco delle migliori sceneggiature dell'anno.



Melissa Leo è stata scelta come Mamie Eisenhower, ma le sue scene sono state tagliate.



Alcuni aspetti del film sono in conflitto con la vera storia. Nel film Allen sorpreso a rubare delle torte viene perdonato e assunto come cameriere per poi lavorare in un hotel di lusso a Washington, dove verrà notato e portato come maggiordomo alla Casa Bianca. Nella vita reale Allen si presentò per il lavoro e lo ottenne. Nel film i due figli di Allen vengono descritti come morto in Vietnam e l'altro che si unisce alle Pantere nere. Nella vita reale il figlio che è andato in Vietnam è sopravvissuto ed ha continuato a lavorare per il Dipartimento di Stato. La vicenda di sua moglie alcolista è stato utilizzata anche per il film.



Il film costato 30 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 176.



[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]





La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositore portoghese Rodrigo LeãoI membro dei Madredeus, un gruppo musicale noto a livello internazionale la cui musica combina le influenze del Fado (musica popolare portoghese) con la musica folk moderna.

membro dei Madredeus, un gruppo musicale noto a livello internazionale la cui musica combina le influenze del Fado (musica popolare portoghese) con la musica folk moderna.

Prima delle musiche per "The Butler", Rodrigo LeãoI aveva composto diverse colonne sonore in patria tra cui musiche per il biografico Antes de a Vida Começar (2006) e il thriller O Frágil Som do Meu Motor (2012).



Oltre alle musiche di Rodrigo LeãoI, la colonna sonora include brani di Gladys Knight, James Brown, Dean Martin e Patty Drew.



TRACK LISTINGS:

1. Louis Leaves - Rodrigo Leão

2. You And I Ain't Nothin' No More (Piano & Vocal Version) - Gladys Knight

3. I'm Determined To Run This Race - Meditation Singers

4. Hurts Me To My Heart - Faye Adams

5. Ain't That A Kick In The Head - Dean Martin

6. Function At The Junction - Shorty Long

7. Tell Him - Patti Drew

8. I'll Close My Eyes - Dinah Washington

9. Out Of Sight - James Brown

10. In The Middle Of The Night - Fantasia

11. Party Is A Groovy Thing - People'S Choice

12. You And I Ain't Nothin' No More (Full Studio Version) - Gladys Knight

13. Family Reunion - The O'Jays

14. The Butler - Rodrigo Leão

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]