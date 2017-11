Stasera in tv: "Il pescatore di sogni" su Rai 3

Ewan McGregor: Alfred Jones

Emily Blunt: Harriet Chetwode-Talbot

Kristin Scott Thomas: Patricia Maxwell

Amr Waked: sceicco Muhammed

Rachael Stirling: Mary Jones

Tom Mison: capitano Robert Mayers

Catherine Steadman: Ashley

Tom Beard: Peter Maxwell

Clive Wood: Tom Price-Williams

Conleth Hill: Bernard Sugden

Hugh Simon: ministro degli esteri

Waleed Akhtar: Essad

Doppiatori italiani

Francesco Bulckaen: Alfred Jones

Domitilla D'Amico: Harriet Chetwode-Talbot

Roberta Paladini: Patricia Maxwell

Roberto Gammino: sceicco Muhammed

Daniela Calò: Mary Jones

Gianfranco Miranda: capitano Robert Mayers

Gerolamo Alchieri: Tom Price-Williams

Simone Mori: Bernard Sugden

Antonio Sanna: ministro degli esteri

Alfred Jones (Ewan McGregor), uno scienziato londinese esperto di ittica, viene incaricato da uno sceicco dello Yemen di introdurre il salmone, notoriamente un pesce che vive nelle acque gelide del nord, nel paese mediorientale. Inizialmente riluttante, Jones viene esortato ad accettare l’incarico dal portavoce del primo ministro, convinto che di poter sviare l’attenzione dell’opinione pubblica dalle tensioni della guerra in Iraq. Jones parte così per lo Yemen, lasciandosi alle spalle una relazione matrimoniale fredda, e conoscerà la giovane Harriet (Emily Blunt), una delle assistenti dello sceicco.

Il Pescatore di Sogni: Recensione Su Cineblog la recensione in anteprima dell'ultimo film di Lasse Hallström, Il Pescatore di Sogni. Con Ewan McGregor, Emily Blunt e Kristin Scott Thomas

La sfida consisteva nell’unire la satira politica e la commedia romantica. Anche perchè in genere la satira funziona bene in letteratura, in televisione e a teatro, ma raramente al cinema. Lavorando sulla sceneggiatura hanno deciso di non trattare eventi politici attuali, perché non avrebbero retto alla sfida del tempo. Hanno deciso di evitare argomenti specifici per rendere il film più accessibile a qualsiasi pubblico in qualsiasi epoca... C’è uno humour molto British, di quel genere che non è facile trovare negli Stati Uniti. Mi sono innamorato del tono, del senso dell’umorismo, della gamma di generi. È una favola, una farsa, un viaggio emotivo. Si muove tra rapporti e sentimenti veri ed elementi più bizzarri, ed è un mix che mi piace. Ho un’empatia con l’umorismo di stampo europeo e avere Simon Beaufoy come sceneggiatore è un vero onore. Adoro il suo modo di scrivere.

Il regista Lasse Hallström