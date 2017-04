Ciao amore, vado a combattere: trailer italiano e poster del film documentario di Simone Manetti

Di Cut-tv's mercoledì 19 aprile 2017

Ciao amore, vado a combattere: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film documentario di Simoen Manetti nei cinema italiani dal 20 aprile 2017.

Aggiornamento di Pietro Ferraro

I Wonder Pictures il 20 aprile porta nelle sale italiane il documentario Ciao amore, vado a combattere, esordio alla regia di Simone Manetti (montatore di La prima cosa bella e Tatanka).

Un viaggio a ritroso nel proprio passato per sconfiggere i propri fantasmi, una appassionante ricerca interiore che passa attraverso il ring per sconfiggere il più temibile degli avversari.

Il film racconta l’incredibile storia vera di Chantal Ughi, attrice, modella e cantante che in seguito ad un momento di forte crisi personale ha trovato nel Muay Thai, la boxe tailandese, un’arma per affrontare i demoni del proprio passato.

Vorrei dedicare questo film a tutte le donne che hanno subito violenza. Vorrei far sapere loro che ci sono modi per combattere il passato e liberarsi, per risorgere dalle ceneri e rinascere. Chantal Ughi

Il film presentato in anteprima italiana a Biografilm Festival - International Celebration of Lives ha ricevuto il "Best Film Yoga Award | Biografilm Italia" e la Menzione Speciale per la migliore Opera Prima oltre ad una nomination nella sezione "Cinema del Reale" ai Nastri d’Argento 2017.

Le musiche originali del film sono del cantautore pisano Francesco Motta, vincitore del Premio Tenco 2016.





Uno contro uno, la folla che grida il tuo nome, l’avversario di fronte a te. Non c’è scampo, non puoi rimandare, non puoi scappare: devi affrontarlo, una volta per tutte. Chantal Ughi era una modella, un’attrice, una cantante, ma la sua vita apparentemente spensierata nascondeva un passato oscuro. Non bastavano le passerelle, i set cinematografici e i palcoscenici a risolvere quel passato. Ci voleva il ring. È nel Muay Thai, la boxe tailandese, che Chantal ha trovato il modo di affrontare i suoi demoni: trasferitasi in Tailandia, sotto la guida di un maestro locale, al Muay Thai si è dedicata anima e corpo, vincendo quattro titolo mondiali. Ma non le basta, c’è ancora qualcosa da sputare fuori, un’ombra da affrontare, da prendere a calci, precisi e potenti come solo lei sa darne. Chantal torna sul ring, oggi, per riconquistare la cintura di campionessa del mondo; ma questa volta, per vincere veramente, dovrà affrontare il più temibile dei nemici: se stessa.





Goodbye Darling, I'm off to fight/Ciao amore, vado a combattere: al Biografilm Festival

Goodbye Darling, I'm off to fight/Ciao amore, vado a combattere (Simone Manetti) Chantal Ughi Goodbye Darling, I'm off to fight/Ciao amore, vado a combattere (Simone Manetti) poster italiano Goodbye Darling, I'm off to fight/Ciao amore, vado a combattere (Simone Manetti) poster Biografilm Festival 2016

Chantal Ughi, donna e campionessa, pronta a sfidare se stessa per il titolo mondiale, dal Biografilm Festival 2016 al cinema

Dopo la prima mondiale al The Newport Beach Film Festival, "Goodbye Darling, I'm off to fight/Ciao amore, vado a combattere", sarà ospite della XII edizione del Biografilm Festival | International Celebration of Lives, con la sua prima Europea a Bologna, dal 10 al 20 Giugno, mentre l'arrivo nelle nostre sale è previsto per l'autunno.