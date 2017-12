Stasera in tv: "Hours" su Rai 3

Di Pietro Ferraro domenica 3 dicembre 2017

Rai 3 stasera propone "Hours", film thriller del 2013 scritto e diretto da Eric Heisserer e interpretato da Paul Walker, Génesis Rodríguez, Nick Gomez, Christopher Matthew Cook e Judd Lormand.





Cast e personaggi

Paul Walker: Nolan (voce italiana Vittorio Guerrieri)

Génesis Rodríguez: Abigail (voce italiana Ilaria Latini)

Nick Gomez: Jerry

Christopher Matthew Cook: Lenny

Judd Lormand: Glenn

Renell Gibbs: Carl

Lena Clark: Lucy

TJ Hassan: Jeremy

Oscar Gale: Hector

Tony Bentley: dottore

Kerry Cahill: infermiera Shelley

Michelle Torres: vittima dell'uragano Katrina





Trama e recensione

Nolan Hayes (Paul Walker) un neo-padre che, appena persa la moglie (Jennifer Rodriguez) morta di parto, si ritrova in un ospedale evacuato in una New Orleans appena devastata dall'uragano Katrina. L'uomo disperato dovrà lottare contro il tempo, la mancanza di energia elettrica, un'inondazione e alcuni criminali dediti allo sciacallaggio per mantenere in vita sua figlia bloccata in un'incubatrice e attaccata ad un respiratore.

Hours: recensione del film con Paul Walker A circa due settimane dalla morte dell'attore Paul Walker approderà nei cinema americani il dramma Hours, un degno commiato per la star della serie "Fast & Furious" - Leggi su cineblog la recensione in anteprima del film.





La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Benjamin Wallfisch (L'estate all'improvviso, Lights Out, Desert Dancer, Hammer of the Gods).



TRACK LISTINGS:

1. Hospital (3:03)

2. Tell Me She's Fine (2:14)

3. Searching For Abigail (6:09)

4. Evacuation (3:19)

5. She Was Bulletproof (1:59)

6. Bad Battery (3:12)

7. Story Of You (5:50)

8. Generator Room (4:08)

9. Helicopter (5:32)

10. Abigail (3:44)

11. Looters (2:20)

12. 46th Hour (4:48)

Per ascoltare la colonna sonora integrale clicca QUI.