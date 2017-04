Cars 3: nuovo trailer americano e featurette in italiano con Giancarlo Fisichella

Di Pietro Ferraro giovedì 27 aprile 2017

Cars 3: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul sequel d'animazione Disney-Pixar nei cinema italiani dal 14 settembre 2017.

Disney ha reso disponibili per l'atteso sequel d'animazione Cars 3, un nuovo trailer americane e tre prime clip in italiano della serie "Motori Ruggenti" introdotte dal celebre pilota automobilistico Giancarlo Fisichella.

"Motori ruggenti" è una vera e propria web serie composta da 10 puntate: Ivan Capelli, Matilda De Angelis, Fabio Troiano, Prisca Taruffi, Matteo Rovere, Edoardo Leo e Lodovica Comello sono solo alcune delle celebrità del mondo delle corse automobilistiche, del cinema, del web e del giornalismo che, insieme a storici e esperti del settore, ci accompagneranno in questa pioneristica passione degli italiani per i motori attraverso le varie epoche.

Una storia in cui si racconterà anche l’influenza che l’animazione Disney ha avuto sull’Italia passando attraverso la mitica 500 A ‘Topolino’ fino ad arrivare a Saetta McQueen, il personaggio più noto e amato del mondo di Cars.

Le dieci clip andranno infine a confluire nel documentario Motori Ruggenti che, scritto e diretto da Marco Spagnoli, racconterà 95 anni di velocità e passione attraverso immagini di repertorio in un crescendo di storie e testimonianze, a partire dalla fondazione in Italia nel 1922 della prima autostrada al mondo.

Cars 3 arriva nei cinema italiani il 14 settembre 2017.





Cars 3: nuovo trailer esteso italiano, doppiatori e personaggi

Disney ha reso disponibile un nuovo trailer esteso italiano di Cars 3 che vi proponiamo insieme ad una nuova locandina e tre character poster del film che debutterà nei cinema italiani il 14 settembre.

Disney- Pixar ha anche rivelato il cast di voci principali della versione originale con il ritorno di Owen Wilson come Saetta McQueen affiancato dai nuovi arrivati Cristela Alonzo voce dell'allenatrice non convenzionale Cruz Ramirez e Armie Hammer nei panni dell'elegante corridore "next-gen" Jackson Storm. I nuovi character poster ritraggono tre nuovi personaggi doppiati da Kerry Washington, Nathan Fillion e Lea DeLaria.

Kerry Washington (Scandal, Confermation) presta la sua voce a Natalie Certain, analista statistico di tutto rispetto che conosce i suoi numeri. Il preparatissimo talento della matematica ha il massimo dei voti nella sua capacità di valutare le statistiche di un corridore, ma potrebbe sottovalutare l'importanza della determinazione. Nathan Fillion (Castle, Modern Family) doppia Sterling, un brillante imprenditore automobilistico che gestisce il "Rust-eze Racing Center", una delle migliori strutture di allenamentto d'elite del paese. Sterling sempre curato ed elegante si presenta affabile e rilassato, ma gli affari sono affari e Sterling è spinto a garantire che tutti i suoi investimenti fruttino.

La nuova aggiunta finale al cast è Lea DeLaria (Orange is the New Black), che fornisce la voce a Miss Fritter, una leggenda del locale demolition derby "Thunder Hollow Speedway". Scuola-bus di dimensioni formidabili, Fritter è pazza, intimidatoria, tagliente e colleziona le targhe delle sue "vittime".

Il tre volte campione del mondo di Formula Uno Lewis Hamilton è stato chiamato a doppiare Hamilton, accessoriato assistente vocale integrato dell'allenatrice high-tech Cruz Ramirez. Quando Saetta McQueen inizia il suo allenamento, Cruz chiede aiuto ad Hamilton per mantenere il corridore competitivo in pista. Cars 3 accoglie anche la banda di Radiator Springs che torna sul grande schermo vedi Cricchetto (voce di Larry the Cable Guy) e Sally (voce di Bonnie Hunt). Amici che sostengono l'eroe della loro città natale includono anche Fillmore (voce di Lloyd Sherr), Sarge (voce di Paul Dooley), Lizzie (voce di Katherine Helmond), Ramon (voce di Cheech Marin), Sceriffo (voce di Michael Wallis) e Flo (voce di Jenifer Lewis).

Il leale trasportatore Mack (voce di John Ratzenberger), la Fiat 500 e italiano dal cuore d'oro Luigi (voce di Tony Shalhoub) e l'affascinante piccolo carrello elevatore italiano Guido (voce di Guido Quaroni) continuano a sostenere gli sforzi di Saetta McQueen. Il telecronista sportivo di fama mondiale Bob Cutlass (voce di Bob Costas) è ancora chiamato a raccontare le gare e anche Chick Hicks (voce di Bob Peterson) è tornato, questa volta come commentatore di "Racing Sports Network". L'amabile duo Dusty (voce di Ray Magliozzi) e Rusty (voce di Tom Magliozzi) ritornano come proprietari di Rust-Eze e hanno grandi cose in serbo per Saetta McQueen.





Cars 3: nuovo trailer del sequel d'animazione Disney-Pixar

Disney in occasione della 59esima edizione della Daytona 500 ha presentato un nuovo trailer dell'atteso Cars 3 in arrivo nei cinema italiani il 14 settembre 2017.

Come abbiamo visto nei trailer precedenti, questo nuovo video conferma che Cars 3 sarà un po' più grintoso e adulto rispetto ai precedenti capitoli del franchise, un modo per attirare un pubblico più ampio di quello classico rappresentato da famiglie.

Colto alla sprovvista da una nuova generazione di bolidi da corsa, il leggendario Saetta McQueen è costretto a ritirarsi dallo sport che ama. Per tornare in pista avrà bisogno dell’aiuto di Cruz Ramirez, una giovane esperta di auto da corsa con tanta voglia di vincere e dovrà riscoprire gli insegnamenti del suo compianto mentore Hudson Hornet: il suo percorso sarà pieno di svolte inaspettate. Per dimostrare che il numero 95 possiede ancora la stoffa di un campione, Saetta dovrà gareggiare nella più grande corsa della Piston Cup.

Entrambi i precedenti "Cars" hanno incassato bene con l'originale Cars - Motori ruggenti che ha incassato 462 milioni di dollari in tutto il mondo e il meno apprezzato Cars 2 che ha fatto ancor meglio con un incasso globale di 562 milioni.

Il cast di voci di Cars 3 include Owen Wilson, Bonnie Hunt, Tony Shalhoub, Cheech Marin, Larry the Cable Guy, Cristela Alonzo e Armie Hammer come il fiammeggiante nuovo bolide Jackson Storm.

Cars 3 è diretto da Brian Fee, un veterano della Pixar al suo primo lungometraggio.

Fonte: Movieweb





Cars 3: nuovo trailer, poster e foto del sequel d'animazione Disney-Pixar

Accendete i motori fan della Pixar, un nuovo trailer di Cars 3 è approdato online dopo un primo teaser che ha visto Saetta McQueen coinvolto in un terribile incidente in pista.

Cars 3 riporterà su schermo "volti" familiari come Cricchetto, ma sembra che questa nuova storia sarà incentrata in gran parte su nuovi personaggi com Cruz Ramirez e Jackson Storm, doppiato in originale dall'Armie Hammer di The Lone Ranger.

Nonostante Cars 2 si sia dimostrato un film estremamente godibile, il suo eccesso nello strizzare l'occhio ad un pubblico adulto e ad un franchise come James Bond, di certo non materia prima da infanzia, ha reso il primo sequel di Cars il film meno elogiato nella storia della Pixar. Naturalmente i 562 milioni di dollari incassati da Cars 2 hanno reso possibile un Cars 3, ma sin dal primo teaser pare che questo desiderio di far maturare il franchise portandolo ad un livello più adulto resti un obiettivo da raggiungere per lo studio.

Cars 3 è diretto dal veterano della Pixar Brian Fee. Anche se ha lavorato nel reparto artistico per film come Ratatouille e WALL-E, oltre ai precedenti Cars e Cars 2, Fee non ha mai diretto un film in precedenza, quindi questo sarà il suo debutto alla regia. Cars 3 debutta nei cinema italiani il 14 settembre 2017 a tre mesi dall'uscita americana.

Fonte: Movieweb





Cars 3: primo trailer italiano del sequel d'animazione Disney-Pixar

Disney ha reso disponibile un primo trailer italiano del sequel d'animazione Disney-Pixar Cars 3 nelle sale italiane dal 14 settembre, anche in 3D.

Il celebre e amato Saetta McQueen è il protagonista di una nuova avventura a tutta velocità diretta da Brian Fee (storyboard artist di Cars e Cars 2) e prodotto da Kevin Reher (A Bug’s Life - Megaminimondo, il cortometraggio La Luna).





Colto alla sprovvista da una nuova generazione di bolidi da corsa, il leggendario Saetta McQueen è costretto a ritirarsi dallo sport che ama. Per tornare in pista avrà bisogno dell'aiuto di Cruz Ramirez, una giovane esperta di auto da corsa con tanta voglia di vincere e dovrà riscoprire gli insegnamenti del suo compianto mentore Hudson Hornet: il suo percorso sarà pieno di svolte inaspettate. Per dimostrare che il numero 95 possiede ancora la stoffa di un campione, Saetta dovrà gareggiare nella più grande corsa della Piston Cup.





Cars 3: primo trailer del sequel d'animazione Disney-Pixar

Primo teaser trailer per il ritorno in pista di Saetta McQueen nell'atteso sequel Cars 3 di Disney-Pixar.

Disney ha pubblicato questo primo video che mostra Saetta McQueen nel bel mezzo di una gara. Ciò che sorprende è che la fine di questo teaser mostra questa amata auto da corsa coinvolta in un brutto incidente con il nuovo slogan che annuncia: "Da questo momento tutto cambierà". Disney non ha rivelato ulteriori dettagli della storia, ma all'inizio di quest'anno è stato pubblicato un concept art di un nuovo personaggio d nome Cruz Ramirez.

Cruz Ramirez sarà il nuovo allenatore di Saetta McQueen, mentre un altro nuovo personaggio di nome Jackson Storm pare "sconfiggerà" Saetta McQueen durante una gara. Il regista Brian Fee in un'intervista parla di un Saetta in un momento difficile della sua carriera con qualcuno che si chiede se non sia il momento per lui di andare in pensione.

Jackson Storm è il volto di queste nuove leve che sono arrivate sulla scena e McQueen è in una posizione in cui viene spinto fuori da una nuova generazione di corridori. Ma è troppo presto per essere messo alla porta al momento. Ognuno può sentirsi come se qualcuno gli è alle calcagna, di poter essere un po' superati in qualcosa in cui si è stati molto bravi, sentendo sulle spalle una sorta di data di scadenza e sul fatto di di aver bisogno di qualcuno che vi aiuti ad ottenere una seconda possibilità.

Cars 3 diretto da Brian Fee, scritto da Daniel Gerson e prodotto fa John Lasseter debutta nei cinema il 16 giugno 2017.





Cars 3: dettagli sulla trama e concept art svelano un nuovo personaggio

Articolo pubblicato il 1° giugno 2016

Nel lontano marzo 2014 la Disney-Pixar ha annunciato che due sequel molto attesi avevano finalmente una data di uscita ufficiale: Cars 3 (16 giugno 2017) e Gli Incredibili 2 (21 giugno 2019). Dopo un primo poster ufficiale che ha debuttato lo scorso agosto non abbiamo avuto altri aggiornamenti, ma ora nuovi concept art via USA Today sono disponibili e ritraggono Saetta McQueen (Owen Wilson) e un nuovo personaggio di nome Cruz Ramirez.

USA Today ha fornito anche nuovi dettagli sulla storia del regista Brian Fee. Cruz Ramirez sarà il nuovo allenatore di Saetta McQueen, mentre cerca di rimanere competitivo con nuovi e spericolati corridori come Jackson Storm, che si dice abbia "sconfitto" McQueen in una gara. La trama ricorda quella di "Rocky 3" e da notare la corsa sulla spiaggia illustrata nei concept art che richiama proprio una famosa scena con Apollo Creed che allena l'ex campione Rocky reduce da una sonora sconfitta inflittagli dal nuovo arrivato Clubber Lang (Mr. T).

Il regista Brian Fee sul nuovo personaggio Cruz Ramirez.

Cruz Ramirez sta cercando di capire come questo vecchio cane possa imparare alcuni nuovi trucchi. McQueen non è vecchio, ma è una delle macchine più vecchie su un circuito che presenta nuove e giovani leve. La gente comincia a chiedersi e a chiedere se sia il caso di pensare al pensionamento.

Mentre Owen Wilson tornerà a doppiare Saetta McQueen, gli attori che presteranno la voce a Cruz Ramirez e Jackson Storm non sono ancora stati annunciati. Il sequel è in piena produzione, ma ci sono ancora alcuni punti della storia in corso di elaborazione, l'animazione è attualmente in corso per le scene chiave.

Brian Fee sul nuovo avversario Jackson Storm:

Jackson Storm è il volto di queste nuove leve che sono arrivate sulla scena e McQueen è in una posizione in cui viene spinto fuori da una nuova generazione di corridori. Ma è troppo presto per essere messo alla porta al momento. Ognuno può sentirsi come se qualcuno gli è alle calcagna, di poter essere un po' superati in qualcosa in cui si è stati molto bravi, sentendo sulle spalle una sorta di data di scadenza e sul fatto di di aver bisogno di qualcuno che vi aiuti ad ottenere una seconda possibilità.

Questo aggiornamento rivela che Ramirez sta cercando di far adattare McQueen a questo nuovo stile high-tech delle corse, mentre si preparano per la Florida 500, che è l'equivalente dell'iconica corsa NASCAR Daytona 500. Brian Fee farà il suo esordio alla regia con Cars 3 dopo aver collaborato come come animatore di storyboard per Cars e Cars 2 sotto la direzione di John Lasseter.

John Lasseter sul nuovo regista Brian Fee.

Brian è stato parte del team che ha lavorato sulla storia dei Cars originali, così lui ne conosce veramente il DNA.

Le voci di Cars e Cars 2, Larry the Cable Guy (Carl Attrezzi), Bonnie Hunt (Sally Carrera) e Cheech Marin (Ramon) riprenderanno i loro ruoli in Cars 3. La storia sarà abientata in America con il sequel che farà tappa su diversi siti di gara storici in tutto il paese.





Fonte: Movieweb