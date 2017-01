Cars 3: nuovo trailer, poster e foto del sequel d'animazione Disney-Pixar

Di Pietro Ferraro martedì 10 gennaio 2017

Cars 3: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul sequel d'animazione Disney-Pixar nei cinema italiani dal 14 settembre 2017.

Accendete i motori fan della Pixar, un nuovo trailer di Cars 3 è approdato online dopo un primo teaser che ha visto Saetta McQueen coinvolto in un terribile incidente in pista.

Cars 3 riporterà su schermo "volti" familiari come Cricchetto, ma sembra che questa nuova storia sarà incentrata in gran parte su nuovi personaggi com Cruz Ramirez e Jackson Storm, doppiato in originale dall'Armie Hammer di The Lone Ranger.

Nonostante Cars 2 si sia dimostrato un film estremamente godibile, il suo eccesso nello strizzare l'occhio ad un pubblico adulto e ad un franchise come James Bond, di certo non materia prima da infanzia, ha reso il primo sequel di Cars il film meno elogiato nella storia della Pixar. Naturalmente i 562 milioni di dollari incassati da Cars 2 hanno reso possibile un Cars 3, ma sin dal primo teaser pare che questo desiderio di far maturare il franchise portandolo ad un livello più adulto resti un obiettivo da raggiungere per lo studio.

Cars 3 è diretto dal veterano della Pixar Brian Fee. Anche se ha lavorato nel reparto artistico per film come Ratatouille e WALL-E, oltre ai precedenti Cars e Cars 2, Fee non ha mai diretto un film in precedenza, quindi questo sarà il suo debutto alla regia. Cars 3 debutta nei cinema italiani il 14 settembre 2017 a tre mesi dall'uscita americana.

Fonte: Movieweb

Cars 3: primo trailer italiano del sequel d'animazione Disney-Pixar





Disney ha reso disponibile un primo trailer italiano del sequel d'animazione Disney-Pixar Cars 3 nelle sale italiane dal 14 settembre, anche in 3D.

Il celebre e amato Saetta McQueen è il protagonista di una nuova avventura a tutta velocità diretta da Brian Fee (storyboard artist di Cars e Cars 2) e prodotto da Kevin Reher (A Bug’s Life - Megaminimondo, il cortometraggio La Luna).

Colto alla sprovvista da una nuova generazione di bolidi da corsa, il leggendario Saetta McQueen è costretto a ritirarsi dallo sport che ama. Per tornare in pista avrà bisogno dell’aiuto di Cruz Ramirez, una giovane esperta di auto da corsa con tanta voglia di vincere e dovrà riscoprire gli insegnamenti del suo compianto mentore Hudson Hornet: il suo percorso sarà pieno di svolte inaspettate. Per dimostrare che il numero 95 possiede ancora la stoffa di un campione, Saetta dovrà gareggiare nella più grande corsa della Piston Cup.





Cars 3: primo trailer del sequel d'animazione Disney-Pixar





Primo teaser trailer per il ritorno in pista di Saetta McQueen nell'atteso sequel Cars 3 di Disney-Pixar.

Disney ha pubblicato questo primo video che mostra Saetta McQueen nel bel mezzo di una gara. Ciò che sorprende è che la fine di questo teaser mostra questa amata auto da corsa coinvolta in un brutto incidente con il nuovo slogan che annuncia: "Da questo momento tutto cambierà". Disney non ha rivelato ulteriori dettagli della storia, ma all'inizio di quest'anno è stato pubblicato un concept art di un nuovo personaggio d nome Cruz Ramirez.

Cruz Ramirez sarà il nuovo allenatore di Saetta McQueen, mentre un altro nuovo personaggio di nome Jackson Storm pare "sconfiggerà" Saetta McQueen durante una gara. Il regista Brian Fee in un'intervista parla di un Saetta in un momento difficile della sua carriera con qualcuno che si chiede se non sia il momento per lui di andare in pensione.

Jackson Storm è il volto di queste nuove leve che sono arrivate sulla scena e McQueen è in una posizione in cui viene spinto fuori da una nuova generazione di corridori. Ma è troppo presto per essere messo alla porta al momento. Ognuno può sentirsi come se qualcuno gli è alle calcagna, di poter essere un po' superati in qualcosa in cui si è stati molto bravi, sentendo sulle spalle una sorta di data di scadenza e sul fatto di di aver bisogno di qualcuno che vi aiuti ad ottenere una seconda possibilità.

Cars 3 diretto da Brian Fee, scritto da Daniel Gerson e prodotto fa John Lasseter debutta nei cinema il 16 giugno 2017.

Cars 3: dettagli sulla trama e concept art svelano un nuovo personaggio





Articolo pubblicato il 1° giugno 2016

Nel lontano marzo 2014 la Disney-Pixar ha annunciato che due sequel molto attesi avevano finalmente una data di uscita ufficiale: Cars 3 (16 giugno 2017) e Gli Incredibili 2 (21 giugno 2019). Dopo un primo poster ufficiale che ha debuttato lo scorso agosto non abbiamo avuto altri aggiornamenti, ma ora nuovi concept art via USA Today sono disponibili e ritraggono Saetta McQueen (Owen Wilson) e un nuovo personaggio di nome Cruz Ramirez.

USA Today ha fornito anche nuovi dettagli sulla storia del regista Brian Fee. Cruz Ramirez sarà il nuovo allenatore di Saetta McQueen, mentre cerca di rimanere competitivo con nuovi e spericolati corridori come Jackson Storm, che si dice abbia "sconfitto" McQueen in una gara. La trama ricorda quella di "Rocky 3" e da notare la corsa sulla spiaggia illustrata nei concept art che richiama proprio una famosa scena con Apollo Creed che allena l'ex campione Rocky reduce da una sonora sconfitta inflittagli dal nuovo arrivato Clubber Lang (Mr. T).

Il regista Brian Fee sul nuovo personaggio Cruz Ramirez.

Cruz Ramirez sta cercando di capire come questo vecchio cane possa imparare alcuni nuovi trucchi. McQueen non è vecchio, ma è una delle macchine più vecchie su un circuito che presenta nuove e giovani leve. La gente comincia a chiedersi e a chiedere se sia il caso di pensare al pensionamento.

Mentre Owen Wilson tornerà a doppiare Saetta McQueen, gli attori che presteranno la voce a Cruz Ramirez e Jackson Storm non sono ancora stati annunciati. Il sequel è in piena produzione, ma ci sono ancora alcuni punti della storia in corso di elaborazione, l'animazione è attualmente in corso per le scene chiave.

Brian Fee sul nuovo avversario Jackson Storm:

Jackson Storm è il volto di queste nuove leve che sono arrivate sulla scena e McQueen è in una posizione in cui viene spinto fuori da una nuova generazione di corridori. Ma è troppo presto per essere messo alla porta al momento. Ognuno può sentirsi come se qualcuno gli è alle calcagna, di poter essere un po' superati in qualcosa in cui si è stati molto bravi, sentendo sulle spalle una sorta di data di scadenza e sul fatto di di aver bisogno di qualcuno che vi aiuti ad ottenere una seconda possibilità.

Questo aggiornamento rivela che Ramirez sta cercando di far adattare McQueen a questo nuovo stile high-tech delle corse, mentre si preparano per la Florida 500, che è l'equivalente dell'iconica corsa NASCAR Daytona 500. Brian Fee farà il suo esordio alla regia con Cars 3 dopo aver collaborato come come animatore di storyboard per Cars e Cars 2 sotto la direzione di John Lasseter.

John Lasseter sul nuovo regista Brian Fee.

Brian è stato parte del team che ha lavorato sulla storia dei Cars originali, così lui ne conosce veramente il DNA.

Le voci di Cars e Cars 2, Larry the Cable Guy (Carl Attrezzi), Bonnie Hunt (Sally Carrera) e Cheech Marin (Ramon) riprenderanno i loro ruoli in Cars 3. La storia sarà abientata in America con il sequel che farà tappa su diversi siti di gara storici in tutto il paese.

