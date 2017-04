Stasera in tv: "Momentum" su italia 1

Di Pietro Ferraro giovedì 20 aprile 2017

Italia 1 stasera propone "Momentum", film action-thriller del 2015 diretto da Stephen Campanelli e interpretato da Olga Kurylenko, Morgan Freeman e James Purefoy.





Cast e personaggi

Olga Kurylenko: Alexis "Alex" Farraday

James Purefoy: Mr. Washington

Morgan Freeman: Senatore

Karl Thaning: Doug MacArthur

Jenna Saras: Jessica

Lee-Anne Summers: Penny

Lee Raviv: Ragazzina

Aidan Whytock: Frank

Greg Kriek: Mr. Monroe

Daniel Fox: Anfetamina

Colin Moss: Kevin Fuller

Eva-Marie Fredric: Moglie del Senatore





La trama

Alex (Olga Kurylenko), una ex militare e ladra professionista viene coinvolta da un suo ex partner in un ultimo colpo, una rapina in una banca dotata di sistemi di sicurezza ad alta tecnologia.

Durante la rapina Alex ruba accidentalmente una preziosa chiave USB contenente prove incriminanti. Alex si ritrova così braccata da un gruppo di sicari guidati da Mr. Washington (James Purefoy), che è stato inviato da un corrotto senatore degli Stati Uniti (Morgan Freeman) per recuperare i dati compromettenti ed eliminare ogni testimone.

Alex dovrà sopravvivere ad una frenetica caccia all'uomo mentre cerca di scoprire la cospirazione che si cela dietro ai suoi inseguitori.





Curiosità e colonna sonora