I, Tonya: prime foto dal set del biopic con Margot Robbie

Di Federico Boni martedì 17 gennaio 2017

I, Tonya: via alle riprese e prime foto dal set del biopic con Margot Robbie nei panni della pattinatrice Tonya Harding.

Aggiornamento di Pietro Ferraro

A marzo dello scorso anno è arrivata la notizia che Margot Robbie (Suicide Squad, The Legend of Tarzan) avrebbe interpretato la controversa pattinatrice Tonya Harding nel biopic I, Tonya. Oggi arriva la conferma che le riprese del film sono già in corso, con le prime foto dal set che mostrano la trasformazione di Margot Robbie in Tonya Harding, e l'attrice ha una somiglianza impressionante con la pattinatrice. Nelle foto la Robbie è ritratta con un look sportivo anni '90 con un maglione e jeans a vita alta.

TMZ ha pubblicato queste prime foto, anche se non è stato specificato esattamente dove si stanno svolgendo riprese di questo biopic. Io, Tonya racconta l'aggessione orchestratata Tonya Harding nel 1994 contro la rivale pattinatrice Nancy Kerrigan, rivelando i retroscena di uno degli scandali più famigerati e assurdi della storia dei Giochi Olimpici di pattinaggio artistico.

Al fianco di Margot Robbie recitano Sebastian Stan nel ruolo di Jeff Gilooly, ex marito di Tonya Harding; Allison Janney nei panni di Lavonna Golden la madre di Tonya Harding e Paul Walter Hauser nel ruolo di Shawn Eckhardt, guardia del corpo di Tonya Harding. Jeff Gillooly e Shawn Eckhardt reclutarono Shane Stant per aggredire e rompere la gamba destra di Nancy Kerrigan, in modo che l'atleta non sarebbe stata in grado di competere alle Olimpiadi invernali del 1994 a Lillehammer (Norvegia). L'aggressione non andò secondo i piani con Nancy Kerrigan che subì solo una contusione e fu in grado recuperare in tempo per le Olimpiadi. Nancy Kerrigan ha poi vinto la medaglia d'argento alle Olimpiadi, mentre Tonya Harding è finita in ottava posizione.

Il film è scritto e diretto da Craig Gillespie (Lars e una ragazza tutta sua, Fright Night, The Finest Hours). Il film attualmente non ha ancora una data di uscita ufficiale.

Margot Robbie Looks Exactly Like Tonya Harding (PHOTO GALLERY) https://t.co/kOo4b6tVfO — TMZ (@TMZ) 16 gennaio 2017

[NEW1] Margot Robbie on set of her upcoming film "I, Tonya" today! She looks unrecognizable pic.twitter.com/Mh7cANzauI — best of margot (@bestofmargot) 16 gennaio 2017

I, Tonya: Craig Gillespie dirige Margot Robbie sui pattini di Tonya Harding





Articolo pubblicato il 15 giugno 2016

I, Tonya - Margot Robbie sarà Tonya Harding Un film sulla pattinatrice americana Tonya Harding. 45enne ex pattinatrice artistica su ghiaccio statunitense, Tonya Harding andrà incontro ad un biopic cinematografico dal titolo I, Tonya, con Margot Robbie protagonista e Craig Gillespie alla regia. Questa la novità del giorno. A sceneggiare il tutto Steven Rogers, autore di film come Kate & Leopold e Love the Coopers, per uno script nato da una serie di interviste tra lo stesso Rogers, la vera Harding e il suo ex marito Jeff Gillooly. Ma andiamo con ordine.

Il 6 gennaio 1994 la pattinatrice Nancy Kerrigan venne aggredita dopo una sessione di allenamento ai Campionati nazionali. Costretta a ritirarsi momentaneamente, il suo titolo nazionale andò proprio alla Harding. Successive indagini svelarono però una clamorosa verità, con Jeff Gillooly, marito di Tonya, che pagò l'aggressore Shane Stant affinché colpisse la Kerrigan al ginocchio destro con una sbarra. Messo alle strette, l'uomo ammise di aver ordito il piano con la ex moglie per mettere fuori gioco la rivale in vista dei Giochi olimpici invernali. A quel punto la federazione americana di pattinaggio cercò di eliminare la Harding dalle Olimpiadi, se non fosse che quest'ultima minacciò una miliardaria azione legale, partecipando così ai Giochi olimpici di Lillehammer. Al termine di una disastrosa prova, che la vide persino scongiurare i giudici di darle una seconda chance, si classificò all'ottavo posto, mentre la Kerrigan, nel frattempo tornata in forma, conquistò la medaglia d'argento dietro all'ucraina Oksana Bajul. Successivamente la Harding venne bandita a vita dalla federazione americana e dall'ISU, che la dichiarò "persona non gradita".

Una storia da 'cinema', è innegabile, per una Margot Robbie chiamata all'interpretazione di una vita. Per riuscirci potrà contare sull'australiano Gillespie, candidato agli Oscar grazie a Lars e una ragazza tutta sua e successivamente scivolato con Fright Night - Il vampiro della porta accanto, Million Dollar Arm e The Finest Hours. I, Tonya potrebbe essere la sua ultima chiamata.

Fonte: Comingsoon.net