Stasera in tv: "Lo straniero che venne dal mare" su Rete 4

Di Pietro Ferraro domenica 27 agosto 2017

Rete 4 stasera propone Lo straniero che venne dal mare (Swept from the Sea) è un film del 1997 diretto da Beeban Kidron (Che pasticcio, Bridget Jones!) e interpretato da Rachel Weisz, Vincent Perez, Ian McKellen e Kathy Bates.





Cast e personaggi

Rachel Weisz: Amy Foster

Vincent Perez: Yanko Gooral

Ian McKellen: Dr. James Kennedy

Kathy Bates: Miss Swaffer

Joss Ackland: Mr. Swaffer

Doppiatori italiani

Tiziana Avarista: Amy Foster

Antonio Sanna: Yanko Gooral

Sergio Di Stefano: Dr. James Kennedy

Miranda Bonansea: Miss Swaffer

Renato Mori: Mr. Swaffer





La trama

Un uomo russo di nome Yanko (Vincent Perez), in viaggio su una nave per le americhe, naufraga presso le coste della Cornovaglia a causa di una tempesta. L'uomo finirà in un villaggio scambiato per un vagabondo con problemi mentali a causa della sua incapacità di comunicare in inglese, e per l’estremo disagio in cui verrà trovato dai locali.

Yanko incapace di comunicare la sua reale identità si presterà a svolgere qualche lavoro per un possidente locale che non mancherà di sfruttarlo. Durante la sua permanenza l’uomo non dimenticherà la gentilezza della dolce Amy Foster (Rachel Weisz), una bella ragazza che sembra l’unica ad avergli dimostrato un minimo di gentilezza. Almeno sino a quando anche il medico del luogo non ne intuirà provenienza e intelligenza diventandone amico e aiutandolo così ad integrarsi nella comunità, che comunque contrasterà l’amore dell’uomo per la giovane Amy.

L’ostracismo per la coppia, che nel frattempo si sposerà ed avrà un figlio, si mostrerà in tutta la sua drammaticità quando Yanko si ammalerà gravemente e tutti, amico medico compreso, non faranno nulla per aiutarlo, lasciando Amy sola e disperata a lottare per la vita del marito.





Il nostro commento

La regista inglese Beeban Kidron (Che pasticcio, Bridget Jones!) confeziona un bel romance di grande impatto visivo e dotato di una messinscena d’ampio respiro, che grazie alla suggestive location non potrà non conquistare gli amanti del romance in costume.

Lo straniero che venne dal mare è un melò di stampo classico che nonostante le fisiologiche differenze con il racconto originale non tradisce la sua origine letteraria, nobilitato da un’intensa e incantevole Rachel Weisz.





Curiosità



La sceneggiatura del film scritta da Tim Willocks è basata sul racconto breve del 1901 "Amy Foster" di Joseph Conrad. Lo scrittore polacco è anche l’autore del romanzo "Cuore di tenebra", fonte di ispirazione per il regista Francis Ford Coppola e il suo cult "Apocalypse Now".



I crediti della regista britannica Beeban Kidron includono il sequel Che pasticcio, Bridget Jones!, La vedova americana e A Wong Foo, grazie di tutto! Julie Newmar.



Il film è stato girato in Inghilterra con location in Cornovaglia e West Yorkshire.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositore britannico John Barry (1933 – 2011) vincitore di cinque Oscar e autore delle colonne sonore di dodici film della serie di James Bond.

Il brano "To Love and be Loved", scritto da John Barry and Tim Rice interpretato da Corina Brouder è stato registrato in ritardo e quindi non incluso nel film, ma è comunque presente nell'album della colonna sonora.



TRACK LISTINGS

1. Swept From The Sea

2. To America

3. The Storm Came

4. Sea Of Death

5. Search For Yanko And Night Meeting

6. Yanko Asks Amy Out

7. The Sea, The Memorial, The Cave

8. Try To Kill Yanko And Kennedy Speaks Of Things

9. Yanko's Dance

10. Love In The Pool

11. He's Your Half Brother

12. Jump On Board To The Cottage

13. The Wedding

14. Yanko And Son Dance

15. Yanko's Delirium

16. Yanko About To Die

17. You Came From The Sea

18. To Love And Be Loved