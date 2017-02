It - Il Film: nuova immagine ufficiale con il Richie Tozier di "Stranger Things"

Di Carla Cigognini domenica 5 febbraio 2017

It - Il Film: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film horror di Andy Muschietti nei cinema americani dall'8 settembre 2017.

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Il 2017 vedrà ben due adattamentti tratti da Stephen King in arrivo nelle sale, uno è The Dark Tower, che è stato in fase di sviluppo per anni, l'altro è l'imminente remake di IT. In attesa di un trailer del nuovo IT, che dovrebbe arrivare a breve, abbiamo una nuova immagine ufficiale che ci mostra il personaggio di Finn Wolfhard interpretato dal Richie Tozier della serie tv Stranger Things.

La nuova foto di Finn Wolfhard, un membro del "Club dei perdenti", è stata condivisa su Instagram dalla produttrice Barbara Muschietti. L'unica altra foto che abbiamo visto della star di Stranger Things è stata quella condivisa in precdenza dal regista Andres Muschietti che vedeva il volto di Tozier su un volantino di persona scomparsa.

IT ha terminato le riprese diversi mesi fa e lo studio nel frattempo ha tenuto una proiezione di prova in California di cui però non ci sono stati riscontri, il che dovrebbe voler dire che le reazioni sono state positive.

Bill Skarsgard nei panni del Clown Pennywise guida un cast che comprende anche Jaden Lieberher, Jack Dylan Grazer, Wyatt Oleff, Chosen Jacobs, Jeremy Ray Taylor e Owen Teague. IT è diretto da Andres Muschietti ed è attualmente previsto in uscita l'8 settembre 2017.

Una foto pubblicata da Barbie Mus (@barbaramus) in data: 1 Feb 2017 alle ore 09:34 PST





It - Il Film: nuove immagini del Clown Pennywise

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Ci sono ancora dei dubbi sulla scelta di Bill Skarsgård per il ruolo dell'iconico Clown Pennywise nel nuovo adattamento del classico "IT" di Stephen King, ma chiunque abbia visto la serie tv Hemlock Grove conosce il talento di questo giovane attore che potrebbe vincere una sfida attoriale che si preannuncia davvero molto ardua. All'inzio dell'anno abbiamo potuto dare una prima occhiata al nuovo look di Pennywise e la reazione è stata molto positiva e ora abbiamo due nuove foto del terrificante pagliaccio di Derry.

Il nuovo look di Pennywise è un omaggio a molte epoche diverse, ma lo stile che prevale è quello vittoriano. Il mago degli effetti speciali Tom Woodruff Jr.ha pubblicato un paio di immagini del nuovo Pennywise sul suo account Instagram e anche se le immagini sono state prontamente rimosse, grazie al sito Modern Horror possiamo mostrarvele comunque grazie a degli screenshots.

Il film è diretto da Andrés Muschietti, forse più noto per l'horror Mama e scritto da Muschietti con Gary Dauberman scenggiatore dello spin-off horror Annabelle. Se vi state chiedendo perché Pennywise è più giovane di Tim Curry nell'originale, è perché il team dietro questa nuova versione voleva Pennywise come una manifestazione maligna nuova di zecca e in sintonia con le paure dei bambini del nuovo millennio. Questo Pennywise è molto più bambola di porcellana che vero e proprio pagliaccio circense, più simile tanto per intenderci al clown giocattolo del Poltergeist originale.

Il film sarà diviso in due parti e sarà ancora ambientato a Derry nel Maine, Questa prima parte ruoterà attorno al Club dei perdenti, un gruppo di ragazzini terrorizzati da Pennywise. La seconda parte ritroverà questi bambini da adulti che si ritrovano faccia a faccia ancora una volta con il mostro che ha turbato la loro infanzia. Il film esplorerà il lato oscuro del crescere e cosa significa affrontare il passato.





It - Il Film: riprese concluse e nuova immagine ufficiale di Pennywise

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Riprese ufficialmente concluse per il nuovo adattamento per il grande schermo del classico IT di Stephen King. Il film ha iniziato le riprese a fine giugno seguito da foto e video dal set e un primo sguardo all'iconico Clown Pennywise interpretato da Bill Skarsgard.

La produttrice Barbara Muschietti ha annunciato il fine riprese su Instagram pubblicando una nuova immagine di Pennywise, stavolta in versione pupazzo a molla, come quelli che saltano fuori dalle scatole a sorpresa. Il film è diretto da Andres Muschietti e arriverà nei cinema americani l'8 settembre 2017. Barbara Muschietti ha ringraziato Stephen King per aver dato al mondo questa storia.

E sì, riprese concluse per #itthemovie. Grazie al cast e alla sorprendente troupe per questo viaggio magico. E grazie a #stephenking per averci dato questa storia.

Il cast di IT comprende Finn Wolfhard, Jack Dylan Grazer, Wyatt Oleff, Chosen Jacobs e Jeremy Ray Taylor come membri del Club dei perdenti. Owen Teague ha firmato per interpretare Patrick Hocksetter, un bullo psicopatico che tormenta i ragazzini del club. Pare che Patrick abbia un frigorifero pieno di animali che ha ucciso, qualcosa molto in sintonia con lo stile di Stephen King.

IT sarà diviso in due film, con il primo incentrato sui giovani ragazzi del Club dei perdenti che devono affrontare le loro paure e sconfiggere il demoniaco clown Pennywise. Il secondo film presenta gli stessi personaggi che si riuniscono da adulti per affrontare ancora una volta questa entità infernale, anche se nessuno di loro ricorda il primo incontro con questa questa malefica creatura.

Andres Muschietti (Mama) dirige da una sceneggiatura scritta da Gary Doberman. Andres Muschietti è intervenuto per sostituire Cary Fukunaga a luglio del 2015, dopo che Fukunaga aveva lasciato il progetto a causa di divergenze creative. Il film fruirà di un divieto ai minori pieno, quindi gore e violenza saranno intonsi rispetto al libro e non ammorbiditi come nella miniserie tv anni '90.











Una foto pubblicata da Barbie Mus (@barbaramus) in data: 21 Set 2016 alle ore 23:10 PDT

Day 56. #itthemovie Una foto pubblicata da Timothy (@visentin) in data: 15 Set 2016 alle ore 19:56 PDT







It - Il Film: foto e video dal set con "Il club dei perdenti"

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Il nuovo adattamento del classico IT di Stephen King è stato un sacco di tempo a languire in una infinita fase di pre-produzione, ma ora il film ha dato il via alle riprese alla fine di luglio. Da quel momento abbiamo potuto fruire di molte foto dal set, oltre ad un paio di immagini ufficiali con Bill Skarsgard nei panni del demoniaco clown Pennywise. Oggi abbiamo nuove foto dal set e un alcuni video che includono un'occhiata a "Il club dei perdenti".

Andy Muschetti, noto per per l'horror sovrannaturale Mama, sta dirigendo questo adattamento del romanzo classico, che era già stato tradotto in una miniserie televisiva nel 1990. Questo nuovo adattamento manterrà la premessa principale del libro e sarà diviso in due film. Ambientato nella piccola città di Derry, nel Maine, la storia ruota attorno ad un gruppetto di ragazzini conosciuto come "Il club dei perdenti" che comprende Bill, Ben, Bev, Mike, Richie, Stan e Eddie. Questi ragazzini sono tormentati da una strana forza malefica con cui dovranno fare i conti anche da adulti. A proposito del primo video, l'utente Instagram Upreeladam esclama, "Oggi beccato Il club dei perdenti ad esplorare il #29NeiboltStreet". Poi nel secondo video aggiunge:

Il nostro ragazzo @upreelAdam ha realizzato un po' di dietro le quinte sul set di #ItMovie e sembra aver catturato il Lebbroso che insegue Eddie!!!

Il lebbroso è una delle forme che "IT" assume nel libro. Quando Eddie lo incontra per la prima voilta sotto il portico della casa al 29 Neibolt Street, il mostro ha preso questa forma, che appare come un barbone malaticcio. Nella forma del Lebbroso, "IT" dimostra che può uccidere le piante con il solo tocco della sua mano. Jack Grazer sta interpretando Eddie Kaspbrak in questa nuova versione del film. Adam Faraizl ha invece interpretato Eddie nella miniserie originale, con Dennis Christopher che interpretava la versione adulta. Nella nuova versione l'attore che veste i panni di Eddie adulto non è stato ancora annunciato. New Line ha fissato una data di uscita di IT all'8 settembre 2017.











Un video pubblicato da Adam Franey (@upreeladam) in data: 17 Ago 2016 alle ore 17:41 PDT

Un video pubblicato da Adam Franey (@upreeladam) in data: 18 Ago 2016 alle ore 17:19 PDT













Un video pubblicato da Adam Franey (@upreeladam) in data: 20 Ago 2016 alle ore 15:23 PDT

Un video pubblicato da Finn Wolfhard (@finnwolfhardofficial) in data: 3 Ago 2016 alle ore 20:11 PDT













Un video pubblicato da Finn Wolfhard (@finnwolfhardofficial) in data: 2 Ago 2016 alle ore 20:22 PDT

Una foto pubblicata da Finn Wolfhard (@finnwolfhardofficial) in data: 14 Ago 2016 alle ore 11:46 PDT













Una foto pubblicata da Finn Wolfhard (@finnwolfhardofficial) in data: 13 Lug 2016 alle ore 08:40 PDT

Una foto pubblicata da Finn Wolfhard (@finnwolfhardofficial) in data: 9 Ago 2016 alle ore 11:02 PDT













Una foto pubblicata da Finn Wolfhard (@finnwolfhardofficial) in data: 5 Ago 2016 alle ore 09:13 PDT

Una foto pubblicata da Finn Wolfhard (@finnwolfhardofficial) in data: 9 Ago 2016 alle ore 20:58 PDT













Una foto pubblicata da Up Reel Late Podcast (@upreellatepodcast) in data: 17 Ago 2016 alle ore 16:33 PDT

Una foto pubblicata da Up Reel Late Podcast (@upreellatepodcast) in data: 17 Ago 2016 alle ore 16:33 PDT



Fonte: Movieweb





It - Il Film: foto ufficiale del nuovo costume di Pennywise

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Il mese scorso abbiamo potuto dare un primo sguardo al look del nuovo clown Pennywise (Bill Skarsgard) che vedremo nel remake IT. Con le riprese in pieno corso e una data di uscita fissata all'8 Settembre 2017 ora abbiamo una nuova foto con il costume completo di Pennywise, insieme a nuovi dettagli dalla costumista Janie Bryant.

Entertainment Weekly ha pubblicato questa nuova foto di Bill Skarsgård in costume, che è molto diverso dal look variopinto da pagliaccio indossato da Tim Curry nella miniserie tv del 1990. Janie Bryant, che ha vinto Emmy per il suo lavoro sui costumi delle serie tv Deadwood e Mad Men ha progettato un vestito che presenta influenze vittoriane.

Possiamo dire che il costume comprende sicuramente tutte queste vite passate ultraterrene. E' sicuramente un clown di un'epoca diversa.

Questo adattamento dell'iconico romanzo di Stephen King sarà diviso in due parti, con la prima tranche incentrata su un gruppo di amici d'infanzia conosciuti come "Il club dei perdenti" che affrontano un'entità sovrannaturale conosciuta come IT, che prende la forma di questo clown che si fa chiamare Pennywise. Il secondo film segue questi stessi personaggi come adulti, che si riuniscono quando IT torna a rapire bambini. Per quanto riguarda il costume di Pennywise, Janie Bryant rivela che ogni elemento di questo vestito è destinato a rappresentare qualcosa di antico.

Questo plissettatura è in realtà una plissettatura "Fortuny", che gli conferisce quasi un effetto simil-crespo. E' una tecnica diversa da quella che gli elisabettiani utilizzerebbero. E' più organica, è più pura. Gli dona una bizzarra consistenza floscia. Non è una replica fedele di una gorgiera o di una frusta, che erano due dei collari popolari durante il periodo elisabettiano. C'è quasi una look in stile bambola nel costume. i pantaloni saranno corti, il giro vita della giacca sarà alto e come si adatterà il costume è un elemento molto importante, dà al personaggio un'aria infantile.

I fan sono rimasti sorpresi quando Bill Skarsgard ha firmato per interpretare Pennywise, soprattutto per il fatto che con i suoi 26 anni l'attore è molto più giovane di Tim Curry che ne aveva 44 quando ha interpretato l'iconico clown. Il costume ha lo scopo di creare una "suggestione subliminale" di un'entità "con arti sottili e dinoccolati, una testa e collo di un cefalotorace e un tondeggiante addome da aracnoide". Janie Bryant spiega come ha elaborato i diversi elementi del costume.

Se si guardano le maniche, ci sono i due larghi sbuffi su spalle e bicipiti e di nuovo sui calzoncini, ho voluto richiamare una zucca o un effetto tipo zucca. Aiuta ad esagerare certe parti del corpo. Il costume è molto stroncato in vita e con il peplum e i calzoncini che esaltano la silhouette. I pon-pon sono di colore arancione con ornature intorno ai polsi e alle caviglie, è fondamentalmente una palla con frange con una combinazione di arancio, rosso e cannella. E' quasi come se Pennywise svanisca nel suo ambiente. Ma ci sono accenti che esaltano la definizione della seta grigia.

Janie Bryant ha inoltre rivelato che, a differenza dell'originale Pennywise, i cui colori sgargianti attiravano i bambini in questa versione lui "preferisce mimetizzarsi e colpire", con la costumista che lo ha paragonato ad un'ombra.





Fonte: Movieweb

It - Il Film: nuove foto dal set con Finn Wolfhard

Aggiornamento di Pietro Ferraro Il 2017 ha qualcosa in serbo che gli amanti del genere horror attendono da molto tempo. Dopo anni di incertezza, sono attualmente in corso le riprese di un nuovo adattamento in due parti del romanzo IT di Stephen King. Questa settimana il regista Andy Muschietti ha condiviso un dietro le quinte del film pubblicando alcune nuove immagini dal set. Il regista di "Mama" ha utilizzato il suo account Instagram personale per pubblicare alcune nuove foto che includono il volantino di un bambino scomparso distribuito dal dipartimento di polizia di Derry, la cittadina del Maine in cui è ambientato il film. Il volantino ritrae Finn Wolfhard che ricorderete nel ruolo di Richie Tozier nel memorabile serie tv Stranger Things, apparentemente il personaggio sarà introvabile ad un certo punto nel film e come molti ricorderanno a Derry le sparizioni di ragazzini sono ad opera di Pennywise. Un'altra foto postata da Muschietti è sicuramente un po' più sottile, ma siamo certi che i fan del libro originale coglieranno al volo e con entusiasmo il riferimento. La foto ritrae un cancello in ferro battuto di una casa che da su un cortile trascurato. Sul cancello si può leggere il numero 29 che è molto significativo poiché potrebbe essere l'ingresso del 29 di Neibolt Street, la casa di Pennywise nel romanzo. La sinossi del romanzo:

In una ridente e sonnolenta cittadina americana, un gruppo di ragazzini, esplorando per gioco le fogne, risveglia da un sonno primordiale una creatura informe e mostruosa: It. E quando, molti anni dopo, It ricompare a chiedere il suo tributo di sangue, gli stessi ragazzini, ormai adulti, abbandonano la famiglia e il proprio lavoro per tornare a combatterlo. E l'incubo ricomincia. Un viaggio illuminante lungo l'oscuro corridoio che conduce dagli sconcertanti misteri dell'infanzia a quelli della maturità.

Il romanzo di Stephen King è stato precedentemente adattato nell'omonima miniserie tv del 1990 in cui Tim Curry interpretava Pennywise. Questo nuovo adattamento sarà diviso in due film, così come la miniserie è stata suddivisa in due parti, con il primo incentrato su un gruppo di bambini conosciuti come "Il club dei perdenti", che devono combattere questo spirito maligno conosciuto come IT. Il secondo film porterà questi personaggi di nuovo insieme da adulti, in quanto devono fermarlo una volta per tutte. Bill Skarsgard guida il cast nei panni del Clown Pennywise la cui prima immagine ufficiale pubblicata di recente ha scatenato l'entusiasmo dei fan. Il cast comprende anche Jaden Lieberher, Finn Wolfhard, Jack Dylan Grazer, Wyatt Oleff, Chosen Jacobs e Jeremy Ray Taylor come membri del Club dei perdenti, con l'aggiunta di Owen Teague nei panni di Billy, un bullo psicotico che tormenta questo gruppo di ragazzini. New Line ha fissato una data di uscita all'8 settembre 2017.

Una foto pubblicata da Andy Muschietti (@andy_muschietti) in data: 12 Ago 2016 alle ore 19:04 PDT







Una foto pubblicata da Andy Muschietti (@andy_muschietti) in data: 30 Lug 2016 alle ore 09:37 PDT







Una foto pubblicata da Andy Muschietti (@andy_muschietti) in data: 11 Lug 2016 alle ore 19:03 PDT







Fonte: Movieweb

It - Il Film: prima immagine ufficiale del nuovo Pennywise

Aggiornamento di Pietro Ferraro L'attesa è finita, Entertainment Weekly ha pubblicato una prima immagine ufficiale dell'adattamento per il grande schermo IT che svela il nuovo clown Pennywise, una delle forme che può assumere l'abominevole entità mutaforma protagonista del romanzo di Stephen King. Il look al primo impatto appare convincente e per fortuna alla prima e discutibile scelta dell'attore Will Poulter è seguito il casting di Bill Skarsgard protagonista della serie tv horror Hemlock Grove. Il nuovo adattamento di Stephen King è stato per diverso tempo nella mani del regista Cary Fukunaga (True Detective) che avrebbe dovuto dirigere il film prima di abbandonare il progetto per divergenze creative. L'argentino Andy Muschietti regista dell'horror Mama è subentrato a Fukunaga con le riprese del film che sono attualmente in corso. Bill Skarsgard ha parlato con EW del terrificante pagliaccio creato da King e interpretato magistralmente nell'originale miniserie televisiva da Tim Curry.

E' un personaggio così estremo. Disumano. E' al di là anche di un sociopatico, perché non è nemmeno umano. Non è nemmeno un clown. Sto interpretando solo uno degli esseri che crea.

Quando Fukunaga era a ancora a bordo, e ancor prima che Will Poulter firmasse, la prima scelta per il ruolo di Pennywise era Ben Mendelsohn, ma la partecipazione dell'attore allo spin-off Rogue One: A Star Wars Story lo ha messo fuori dai giochi. Come era nelle intenzioni di Fukunaga il film sarà diviso in due parti, con questo primo film che racconterà i personaggi come bambini e il loro primo incontro con Pennywise, mentre il secondo film li vedrà adulti e racconterà la seconda parte della storia. Il film è interpretato anche dal Jaeden Lieberher di "Midnight Special", Finn Wolfhard, Jack Dylan Grazer, Wyatt Oleff, Chosen Jacobs e Jeremy Ray Taylor IT è previsto in uscita nelle sale statunitensi l'8 settembre 2017.

@joeldelafuente I think I found someone that scared me more than Roman and Pryce lol. #Pennywise #BillSkarsgard #IT pic.twitter.com/makH11riOC — Bill Skarsgård News (@BSkarsNews) 13 luglio 2016

Fonte: Collider - Image credit: Marco Grob



It - Il Film: foto e video dal set, ecco la nuova Derry











Una foto pubblicata da Timothy (@visentin) in data: 6 Lug 2016 alle ore 18:55 PDT Another fantastic day wrapped! #production #itthemovie Una foto pubblicata da Timothy (@visentin) in data:

Aggiornamenti foto e video per i fan di "It" Nuove foto e un video per "It" di Andrés Muschietti. Qui sopra e qui sotto due immagini caricate su Instagram da Timothy Visentin, assistente alla regia.

Day 7. Remember the curfew. #production #itthemovie Una foto pubblicata da Timothy (@visentin) in data: 6 Lug 2016 alle ore 06:38 PDT



E qui sotto due foto caricate dalla produttrice Barbara Muschietti:



Prep is OVER #itthemovie Una foto pubblicata da Barbie Mus (@barbaramus) in data: 24 Giu 2016 alle ore 18:04 PDT



Ma non finisce qui: oggi vi regaliamo anche un video dal set. E' la nuova Derry del romanzo, ricreata a Port Hope (Ontario). "It - il film": le location

It - Il Film: nuova terrificante foto dal set





: Nuova foto pubblicata da Andrés Muschietti dal set del nuovo "It" dove stanno girando la prima parte del film dedicata al Club dei Perdenti da bambini. I commenti alla foto, davvero inquietante, sono positivi (eccone alcuni=): jesslirar: Non vedo l'ora ♡♡♡♡♡ sofi_amaya93: Oh mio Dio!! mr_gibzy: galleggia sicuramente fraulein_awesome: Sembra strano essere così eccitati per una testa mozzata laraschwoebel: 🎈 tutto galleggia qui... 🎈 Il regista aveva anche pubblicato uno schizzo del look del nuovo Pennywise ma ovviamente i fan si rendono conto che il pagliaccio non si presenterà mai in queste spaventose vesti ai bambini. Vedremo. Siamo davvero curiosi.

Una foto pubblicata da Andy Muschietti (@andy_muschietti) in data: 31 Gen 2016 alle ore 19:34 PST







It - Il Film: iniziate le riprese, prime foto dal set

: Lunedì 27 giugno sono iniziate le riprese di It - Il Film. Il regista Andy Muschietti ha deciso di tenere aggiornati i fan del romanzo di Stephen King tramite il suo profilo Instagram. Ha pubblicato due foto che vi mostriamo oggi.









Una foto pubblicata da Andy Muschietti (@andy_muschietti) in data: 27 Giu 2016 alle ore 12:04 PDT Day one Una foto pubblicata da Andy Muschietti (@andy_muschietti) in data:

Una foto pubblicata da Andy Muschietti (@andy_muschietti) in data: 24 Giu 2016 alle ore 19:17 PDT



Speriamo di vedere presto Bill Skarsgard truccato da Pennywise. Perché la curiosità è tanta. Ovviamente l'amore per Tim Curry rimane inalterato.



It - Il Film: Javier Botet entra nel cast

Post del 23 giugno: Oggi vi aggiorniamo sulle nuove entrate nel cast di "It". Sophia Lillis interpreterà Beverly Marsh, l'unica ragazza dei "Sette Fortunati", Jackson Robert Scott sarà il piccolo Georgie mentre Nicholas Hamilton sarà il bullo Henry Bowers. Ma non è tutto: entra nel cast anche Javier Botet, noto attore spagnolo molto utilizzato nei film horror per la sua conformazione fisica. Soffre infatti della sindrome di Marfan che gli ha conferito un fisico insolito, dagli arti allungati e con le articolazioni ultra-flessibili. La sua parte non è ancora chiara ma probabilmente interpreterà una delle "versioni" di Pennywise: le voci che girano parlano del vagabondo lebbroso di Neibolt Street 29.

Qui sopra vediamo il test di Javier Botet per il film horror La madre (2013), proprio diretto da Andrés Muschietti (regista del nuovo "It").

Bill Skarsgard (Pennywise) Jaeden Lieberher (Bill Denbrough) Owen Teague (Patrick Hockstetter) Wyatt Oleff (Eddie Kaspbrak) Nicholas Hamilton è Henry Bowers Javier Botet - Probabilmente una delle versioni di Pennywise

It - Il Film: i primi nomi dei Sette Fortunati

Aggiornamento sul cast di "It", film horror sul malvagio Pennywise diretto da Andrés Muschietti e che sarà sul grande schermo nel 2017. Dopo la conferma di Bill Skarsgård nel ruolo del pagliaccio, ecco arrivare altri nomi dei ragazzi protagonisti.

It - Il film: Bill Skarsgard sarà Pennywise IT ha trovato il suo protagonista. Bill Skarsgard, figlio di Stellan Skarsgård nonché fratello di Alexander Skarsgard.

Jaeden Lieberher sarà Bill Denbrough, il leader dei Sette Fortunati, Finn Wolfhard interpreta il ruolo di Richie Tozier (Beep-beep Richie!), Wyatt Oleff è Eddie Kaspbrak, a Chosen Jacobs è andata la parte di Mike Hanlon, a Jeremy Ray Taylor quella di Ben Hanscom e Jack Dylan Grazer sarà Stanley Uris. Per questo gruppo manca l'attrice che interpreterà Beverly Marsh.

Novità anche dalla parte del gruppo dei bulli: Owen Teague è stato scelto per interpretare Patrick Hockstetter. Per la banda dei cattivi mancano all'appello gli attori per i ruoli di Henry Bowers, Belch Huggins e Victor Criss.

Il film è ovviamente tratto dal romanzo di Stephen King, la sceneggiatura è scritta da Chase Palmer e Gary Dauberman.