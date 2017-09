IT: video intervista a Stephen King e nuova featurette "Pennywise"

It - Il Film: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film horror di Andres Muschietti nei cinema italiani dal 19 ottobre 2017.

Warner Bros. ha reso disponibile una video intervista in italiano a Stephen King che parla del nuovo adattamento del suo IT in arrivo nei cinema italiani il prossimo 19 ottobre.

Insieme all'intervista trovate anche una featurette in lingua originale che ci racconta la creazione del nuovo Pennywise come spiega l'attore Bill Skarsgard.

Volevo creare qualcosa di sconvolgente. Questa sensazione di non sapere mai cosa succederà quando il clown è in giro.

La featurette rivela che la prima volta che gli attori che compongono il "Club dei Perdenti" hanno visto il Pennywise di Bill Skarsgard è stato durante la scena del proiettore, i giovani attori hanno reagito in modo naturale alla terrificante apparizione e spiegano che le reazioni mostrate nella scena sono genuine, proprio come sperava la produttrice Barbara Muschietti.

Volevamo tenerli all'oscuro perché volevamo che la loro reazione fosse vera.

Nel momento in cui scriviamo IT ha totalizzato un incassi di 478 milioni di dollari in tutto il mondo, ciò significa che un IT Parte 2 è ormai all'orizzonte.

IT: prime clip e nuova locandina

Disponibili tre prime clip in lingua originale e un paio di nuove locandine ufficiali per l'horror IT in arrivo nei cinema italiani il 19 ottobre.

Due clip ci mostrano i ragazzini che compongono il "Club dei perdenti" interagire tra loro, mentre nella terza ci da un'idea della performance di Bill Skarsgard nei panni di Pennywise.

La prima clip è la famosa scena di Georgie, accennata nei vari trailer, con la barchetta di carta che finisce nella fogna dove Pennywise fa capolino presentandosi e cercando di attirare Georgie. La clip ci mostra quanto il Pennywise di Skarsgard sia molto meno ammiccante di quello di Curry, la differenza di approccio al personaggio ricorda quella tra il Joker di Jack Nicholson e quello di Heath Ledger.

Le altre due clip mostrano il "Club dei perdenti" in vari punti del film. Una li vede riuniti a discutere gli eventi che si verificano nella loro città e condividere informazioni su ciò che hanno sentito e perché tutto questo sta accadendo. L'altra clip vede diversi membri della banda che indagano nelle fogne dove trovano la scarpa di qualcuno che è scomparso. Il ritrovamento da vita ad una discussione sull'inoltrarsi o meno nei tunnel sotto la città, con qualche comprensibile esitazione da parte di qualcuno.

IT: nuovo video con un "dietro le quinte" del film

Il 19 ottobre arriva nei cinema italiani IT, con il ritorno del nefasto Clown Pennywise. Recentemente il film è stato proiettato in anteprima negli States per alcuni fan e critici e l'apprezzamento è stato trasversale, con qualche inevitabile voce fuori dal coro. Il film è sttao descritto come fantastico, molto spaventoso, davvero divertente e assolutamente impressionante. Oggi possiamo proporvi un'anteprima estesa che ci porta dietro le quinte del film, con filmati inediti dal set realizzati dal regista Andres Muschietti.

IT è stato pianificato in due parti, con la prima che vedrà i bambini di Derry costretti ad affrontare le loro più grandi paure e loro incubi più reconditi quando Pennywise approda in città con l'intenzione di divorare le picolle anime della comunità di Derry nel Maine

L'interpretazione di Bill Skarsgard di Pennywise è statA definita più "infantile" rispetto a quella di Tim Curry. Il cast di questo nuovo adattamento include Jaeden Lieberher (Bill Denbrough), Finn Wolfhard (Richie Tozier), Sophia Lillis (Beverly Marsh), Jack Dylan Grazer (Eddie Kaspbrak), Jeremy Ray Taylor (Ben Hanscom) e Wyatt Oleff (Stan Uris).





IT: video "realta virtuale", foto e nuova locandina italiana

Warner Bros. ha reso disponibili nuove immagini ufficiali del remake IT che ritraggono il "Club dei perdenti" insieme ad un video di realtà virtuale e una nuova locandina italiana del film che arriva nei cinema il 19 ottobre.

Questo secondo adattamento, che arriva a 27 anni dalla miniserie tv del 1990, vedrà Bill Skarsgard affrontare l'arduo compito di rinverdire i fasti del malevolo Clown Pennywise già portato su schermo dal grande Tim Curry.

Le nuove immagini del "Club dei perdenti" ci danno un ulteriore sguardo sui personaggi di Ben Hanscom (Jeremy ray Taylor), Richie Tozier (Finn Wolfhard), Beverly Marsh (Sophia Lillis), Bill Denbrough (Jaeden Lieberher) e Mike Hanlon (Chosen Jacobs).

Il romanzo originale di Stephen King era ambientato negli anni '50, ma il remake avrà luogo nel 1989, sulla scia del successo della serie tv Stranger Things e all'insegna di un revival degli anni '80 che renderà il nuovo adattamento di Andres Muschietti una sorta di "Goonies horror" (le nuove foto in questo senso sono piuttosto eloquenti). Un secondo film è stato già pianificato e si svolgerà 30 anni dopo e ritrarrà i ragazzini del Club dei perdenti da adulti, fornendo flashback della scene chiave dal primo film. Con la benedizione di Stephen King e proiezioni dei risultati al box-office più che promettenti, un secondo film sembra cosa certa. Speriamo solo che sia meglio de La Torre Nera, altro adattamento di una serie bestseller di Stephen King uscito di recente nei cinema e rivelatosi una cocente delusione.





IT: videogioco ufficiale 8-bit, nuove foto e interviste

A ottobre, giusto in tempo per festeggiare Halloween, arriva nelle sale italiane IT, primo adattamento cinematografico del capolavoro horror di Stephen King. In attesa del film è disponibile QUI un videogioco giocabile ufficiale a 8-bit ispirato al film, che andiamo a proporvi insieme a nuove immagini ufficiali e interviste al cast e al regista Andres Muschietti che ha rivelato a Entertainment Weekly nuovi dettagli sul nefasto clown Pennywise.

E' presente, non è come uno di quei film in cui puoi nascondere il mostro, è in primo piano e centrale, fa il suo spettacolo, fa le sue cose da pagliaccio, è strano, è sempre strano. Pennywise fa cose che non hanno assolutamente senso, ma sono molto inquietanti a causa della stranezza.

IT: nessun ragno gigante nel nuovo adattamento Non ci saranno ragni giganti e tartarughe mistiche nel nuovo "IT" di Andres Muschietti.

Pennywise è conosciuto soprattutto come un clown, ma l'antica creatura malvagia al centro della trama può trasformarsi in qualsiasi cosa. Bill Skarsgard, che interpreta l'entità che è stata già rappresentata da Tim Curry nelle miniserie tv del 1990, ha parlato un po' di questo clown mangia-bambini.

Gode davvero della forma del pagliaccio Pennywise e gode del gioco e della caccia. Ciò che è divertente per questa malevola entità non potrebbe essere divertente per tutti gli altri, ma lui pensa che sia comunque divertente.

Il lato più inquietante è che questo orribile demone ritenga divertente assumere questa forma per mangiare dei bambini. I ragazzini in questione sono i membri del "Club dei perdenti" e EW ha anche parlato con un paio di giovani membri del cast che vedremo in IT. Sophia Lillis, che interpreta Beverly Marsh, dice: "Devo convivere con la mia paura, e non parlo veramente con la gente così da evitare qualsiasi sofferenza". Chosen Jacobs che interpreta Mike Hanlon ha invece parlato della sua parte come outsider in IT.

È cresciuto come outsider a causa della tensione razziale che lo ha isolato e questo gli fa apprezzare molto qualcuno che gli dice: "Ehi mi piaci così come sei".

IT arriva nei cinema italiani il 19 ottobre 2017.





New images from the upcoming #ITMovie pic.twitter.com/SHWtRbXkZ9 — Geek Vibes Nation (@GeekVibesNation) 11 agosto 2017





IT: nuove foto con Pennywise

Il 19 ottobre arriva nei cinema italiani il primo adattamento cinematografico del capolavoro horror IT di Stephen King e per ingannare l'attesa vi porponiamo un paio di nuove luciferine immagini del Pennywise di Bill Skarsgard condivise su twitter. Il cast di "IT" include anche Jaeden Lieberher (“Midnight Special”), Jeremy Ray Taylor (“Alvin Superstar: Nessuno ci può fermare”), Sophia Lillis (“37”), Finn Wolfhard ( “Stranger Things” per la TV), Wyatt Oleff (“Guardiani della Galassia”), Chosen Jacobs (l’imminente “Cops and Robbers”), Jack Dylan Grazer (“Tales of Halloween”) e Nicholas Hamilton (“Captain Fantastic”).

Stephen Kings IT Bill Skarsgard as Pennywise pic.twitter.com/k8gTn0jDaG — Media Spook (@mediaspook) 7 agosto 2017







Hoy han visto la luz un par de nuevas imágenes de #BillSkarsgard caracterizado como #Pennywise en la esperada adaptación de #ITMovie pic.twitter.com/RnKpPL4rrB

— MediaDrunks (@mediadrunks) 7 agosto 2017

IT: nuovi spot tv con scene inedite

IT con un paio di notevoli spot televisivi che ci mostrano scene inedite e un ulteriore sguardo al Pennywise di Bill Skarsgard. Il primo spot tv, pubblicato da Warner Bros. Pictures Latinoamerica, inizia con il membro del "Club dei Perdenti" Eddie (Jack Dylan Grazer) che si trova faccia a faccia in pieno giorno con un malevolo Pennywise munito di palloncini rossi. Abbiamo già visto questa scena nei trailer, ma questa versione estesa della scena fruisce della voce fuori campo di Pennywise. Il secondo spot televisivo prende il via con il "Club dei perdenti" intenti a guardare alcune diapositive in un seminterrato, con una che presenta una mappa del sistema fognario della loro città natale, Derry nel Maine. Ad un certo punto una delle diapositive che scorrono sul muro mostra una foto di un ghignante Pennywise che manderà nel panico i ragazzini. Nella clip ci sono anche filmati del "Club dei perdenti" nelle fogne dove viene mostrata Beverly Marsh (Sophia Lillis) sospesa in aria sotto l'influenza di Pennywise. Il cast del film oltre a Bill Skarsgard include Finn Wolfhard (Stranger Things), Jaeden Lieberher (Midnight Special), Jeremy Ray Taylor (Alvin Superstar - Nessuno ci può fermare), Wyatt Oleff (Guardiani della galassia), Sophia Lillis (37), Chosen Jacobs (Cops and Robbers), Jack Dylan Grazer (Tales of Halloween), Nicholas Hamilton (Captain Fantastic) Il direttore Andres Muschietti ha promesso che questa versione di IT sarà molto fedele all'amato romanzo di Stephen King, ma non sarà immune da cambiamenti. Il film arriverà nei cinema italiani il 19 ottobre 2017.

IT: nuovo trailer italiano

Warner Bros. ha reso disponibile un nuovo terrificante trailer italiano di IT, il film horror basato sull'omonimo capolavoro di Stephen King in arrivo nei cinema italiani il 19 ottobre 2017. Basato sul classico romanzo di Stephen King, IT racconta di un gruppo di ragazzini conosciuti come il "Club dei perdenti "che devono affrontare le loro paure più grandi quando cercano risposte alla scomparsa di alcuni bambini nella loro città natale di Derry nel Maine. Il primo a scomparire è Georgie, anche il primo ad incontrare faccia a faccia il nefasto clown demoniaco Pennywise. Questo viaggio li porterà a confrontarsi contro un antico terrore, la cui storia di omicidi e violenza è vecchia di secoli. Il trailer mostra Bill Skarsgard e il suo "baroccheggiante" Pennywise che sembra voler omaggiare la performance di Tim Curry nella miniserie tv anni '90 aggiungendo al contempo un tocco nuovo alla caratterizzazione di questa memorabile icona horror.

IT: anteprima nuovo trailer

Pennywise sta tornando e New Line dopo la tappa al Comic-Con annuncia un nuovo trailer di IT che un breve teaser annuncia online per giovedì 27 luglio. Questo teaser preannuncia nuovi filmati della scena in cui i ragazzini del "Club dei Perdenti" stanno visionando delle diapositive che presto mostreranno il terrificante Pennywise di Bill Skarsgard. New Line ha portato IT al Comic-Con di San Diego la scorsa settimana con filmati mostrati ai fan che includevano due scene complete, tra cui la battaglia con le pietre e un nuovo trailer che vedremo domani. Dopo tutti gli anni spesi da IT in una lunga e travagliata fase di sviluppo, sembra che il regista Andres Muschietti sia riuscito a fare qualcosa che renda giustizia ad uno dei capolavori di Stephen King. Le miniserie tv "IT" del 1990 che ha visto un memorabile Tim Curry come Pennywise il clown ha un posto speciale nel cuori di molti fan, ma quella versione era ammorbidita per una platea televisivo mentre questo nuovo adattamento sembra essere una versione più fedele in grado di conquistare un pubblico moderno. Proprio come le miniserie, New Line sta dividendo IT in due parti con il il regista Andres Muschietti che prevede di girare IT 2 all'inizio del prossimo anno.

IT: nuovo poster italiano dal Comic-Con 2017

Svelato il nuovo esclusivo poster italiano dell'horror IT appositamente realizzato per il Comic-Con. Il film ripercorre le vicissitudini della cittadina di Derry nel Maine, dove un gruppo di bambini si trova ad affrontare le sue paure incontrando un clown malvagio chiamato Pennywise. Sul set del film, accanto a un nutrito cast di giovani attori: Bill Skarsgård (“Allegiant”, “Hemlock Grove” per la TV) che interpreta la malevola creatura mutaforma su cui ruota la storia. New Line ripone molta fiducia in IT, un progetto rimasto bloccato in una interminabile fase di sviluppo per anni. Finalmente il film esce il prossimo ottobre diretto dall'Andy Muschietti regista dell'horror sovrannaturale La Madre. Il regista ha recentemente partecipato al Comic-Con per mostrare ad alcuni fan fortunati due nuove clip e il nuovo trailer di IT che ancora non è stato pubblicato online, ma la risposta dei fan è stata straordinaria e le reazioni promettono un adattamento terrificante.

IT: nuove foto, concept art e intervista al regista Andy Muschietti

Dopo anni e anni di attesa è finalmente in arrivo il prossimo settembre un adattamento per il grande schermo del classico IT di Stephen King. Da ciò che abbiamo visto sinora sembra sia valsa la pena aspettare così a lungo. In attesa di un nuovo trailer, che dovrebbe arrivare durante il panel Warner Bros. al Comic-Con, vi proponiamo una nuova immagine del Pennywise di Bill Skarsgard, due nuove foto del Club dei Perdenti in azione e qualche concept art della tana di Pennywise. La rivista francese Mad Movies ha recentemente pubblicato uno speciale sull'IT di Andres Muschietti. Di conseguenza, le scansioni delle nuove immagini sono trapelate online. Anche Entertainment Weekly ha pubblicato alcuni nuovi concept art del "Club dei Perdenti" che cercano la tana di Pennywise, insieme a fotografie che mostrano alcune idee che vedremo sul grande schermo. Iniziamo da un account Instagram sul film che ha pubblicato una nuova immagine del clown Pennywise e una nuova immagine del "Club dei Perdenti" che dovranno confrontarsi con il male puro e mutaforma rappresentato dal malevolo clown. EW ha rilasciato una manciata di nuove immagini della spaventosa tana di Pennywise in IT. I concept art raffiogurano una malsana dimora sotterranea che è stata fugacemente mostrata nei trailer. Ci sono oggetti come pattini a rotelle, una bambola e una palla, oggetti delle precedenti vittime di Pennywise. EW ha anche rivelato alcuni dettagli sulla trama di IT, tra cui un cambiamento abbastanza significativo rispetto al libro. Nel romanzo di Stephen King, mentre giocava con una barchetta di carta in mezzo ad un temporale, Georgie nel suo impermeabile giallo è attirato nelle fogne da Pennywise. Lì viene brutalmente assassinato da Pennywise con il corpicino chje verrà ritrovato privo di un braccio. Il regista Andres Muschietti ha rivelato che Georgie nel film non verrà ritrovato. Georgie è il fratello di Bill, soprannominato "Bill Tartaglia" dai bulli che lo tormentano costantemente e che intraprenderà una ricerca per vendicare il fratello. Nel film Bill non intraprende con i suoi amici una missione di vendetta, ma una missione di ricerca. Questo culmina con i "Perdenti" che incappano nella tana del clown raffigurata in questi nuovi concept art.

Il confronto finale avviene nella tana dove vive Pennywise, una grande cisterna, uno spazio circolare che assomiglia ad una torre di raffreddamento.

L'illustrazione descrive la discesa in questa tana. Nella prima immagine, Bill è visto con la sua amica Bev Marsh, interpretata dall'esordiente Sophia Lillis. Anche se, durante il processo di produzione, questa scena è stata cambiata in modo da rappresentare Bill e diversi altri amici del "Club dei Perdenti" come speiga il regista.

In realtà entra con alcuni dei "Perdenti", Richie e Eddie e incontrano Ben in quella scena.

Muschietti si riferisce a Richie Tozier, interpretato dal Finn Wolfhard della serie tv Stranger Things e a Eddie Kaspbrak, interpretato da Jack Dylan Grazer, il ragazzino asmatico. Può essere il "Perdente" più piccolo, ma la storia non lo raffigura come il più debole. Ben Hanscom, interpretato da Jeremy Ray Taylor, pare sarà un alleato importante per il gruppo. Un altro concept art mostra Bill Denbrough e un amico che scendono nelle fogne di Derry. Si nota che indossa una giacca rossa, che è stata scartata prima delle riprese, perché il regista ha ritenuto che Bill ricordasse troppo Marty McFly, visto che il film è ambientato negli anni '80. Un altra illustrazione mostra un canale di scolo colmo di oggetti delle precedenti vittime di Pennywise. Quanto più profondamente i ragazzi scendono, più si avvicinano a confrontarsi con IT e a trovare Georgie.

Un post condiviso da Stephen King's IT (@itmovieunofficial) in data: 12 Lug 2017 alle ore 13:28 PDT







Un post condiviso da Stephen King's IT (@itmovieunofficial) in data: 13 Lug 2017 alle ore 11:02 PDT















IT: nuovo trailer Mtv Movie & Tv Awards 2017

Disponibile online un nuovo trailer del remake IT presentato durante gli Mtv Movie & Tv Awards 2017. New Line Cinema ha deciso di capitalizzare l'ampia platea di MTV perr questo nuovo trailer che arriva dopo l'exploit del trailer d'esordio che ha totalizzato la bellezza di 196 milioni di visualizzazioni nelle sue prime 24 ore online infrangendo tutti i record precedenti. Questo sarà il primo di due film basati sul classico romanzo horror "IT" di Stephen King con un primo film che si concentrerà sui bambini terrorizzati da Pennywise seguito da un secondo film che si svolge anni dopo, concentrandosi sullo stesso gruppo di ragazzini ormai adulti. Questa sarà la prima versione cinematografica in assoluto del romanzo poiché un primo adattamento è stato realizzato nel 1990 come una miniserie tv in due parti che oltre ad uno straordinario Tim Curry nei panni di Pennywise era piuttosto edulcorata rispetto al libro, causa formato televisivo. Il cast del film include Jaden Lieberher, Finn Wolfhard, Jack Dylan Grazer, Wyatt Oleff, Chosen Jacobs, Jeremy Ray Taylor, Owen Teague e Bill Skarsgard come Pennywise il clown. IT diretto da Andres Muschietti (Mama) è previsto nei cinema americani per l'8 settembre.



IT: nuova foto dal set con Pennywise

E' approdata online una nuova foto dal set del nuovo adattamento del classico IT di Stephen King. Nella foto il Pennywise di Bill Skarsgard pare stia attaccando qualche poveraccio. Sullo sfondo dell'immagine il protagonista Finn Wolfhard e pochi altri attori e membri della troupe a guardare con il set che sembra quello delle fogne di Derry dove IT si annida. IT: clown professionisti contro il nuovo Pennywise Clown professionisti preoccupati per l'impatto che l'uscita del remake "IT" avrà sulla loro professione. Il cast del nuovo IT include diversi giovani attori tra cui Jaeden Lieberher (Midnight Special), Jeremy Ray Taylor (Alvin Superstar 3), Sophia Lillis (37), Finn Wolfhard (la serie tv Stranger Things), Wyatt Oleff (Guardiani della galassia), Chosen Jacobs (l'imminente Cops and Robbers), Jack Dylan Grazer (Tales of Halloween) e Nicholas Hamilton (Captain Fantastic). Il cast è completato da Owen Teague, Javier Botet, Stephen Williams e Stephen Bogaert. Andy Muschietti dirige IT da una sceneggiatura di Chase Palmer, Cary Fukunaga e Gary Dauberman. IT è previsto in uscita l'8 settembre 2017. Warner Bros e New Line Cinema hanno annunciato che, dopo 24 ore, il trailer del nuovo IT ha generato oltre 197 milioni di visualizzazioni a livello globale con oltre 81 milioni di visualizzazioni e oltre 1,8 milioni di azioni solo sul Facebook americano. A 36 ore dal rilascio online la cifra si è attestata su 246 milioni di visualizzazioni! I 197 milioni di visualizzazioni in 24 ore hanno infranto il precedente record di Fast & Furious 8 che aveva registrato 139 milioni di visualizzazioni in un solo giorno, ma ora che è approdato online il primo teaser trailer di Star Wars 8 è probabile che ci sarà un nuovo record da registrare. Fonte: Movieweb



IT: primo trailer italiano del remake

Pennywise è tornato nel primo trailer del remake IT. Dopo anni a parlare di un possibile adattamento per il grande schermo del famoso romanzo horror di Stephen King, con protagonista un nefasto pagliaccio assassino che ama uccidere i bambini, questo trailer ci mostra che il regista Andy Muschietti ha adattato il classico di King con un occhio rivolto alla miniserie tv del 1990 e il risultato ad un primo impatto è davvero notevole. Quando iniziano a scomparire i ragazzi di Derry, Maine, un gruppo di bambini si trova faccia a faccia con le proprie paure, facendo quadrato contro un clown maligno chiamato Pennywise, la cui storia è costellata da secoli di omicidi e violenze.

Protagonista di “IT” è Bill Skarsgård (“Allegiant”, “Hemlock Grove” per la TV) che interpreta il Clown Pennywise. Al suo fianco un nutrito cast di giovani attori, tra cui Jaeden Lieberher (“Midnight Special”), Jeremy Ray Taylor (“Alvin Superstar: Nessuno ci può fermare”), Sophia Lillis (“37”), Finn Wolfhard ( “Stranger Things” per la TV), Wyatt Oleff (“Guardiani della Galassia”), Chosen Jacobs (l’imminente “Cops and Robbers”), Jack Dylan Grazer (“Tales of Halloween”) e Nicholas Hamilton (“Captain Fantastic”). Muschietti dirige “IT” da una sceneggiatura adattata da Chase Palmer & Cary Fukunaga e Gary Dauberman. Dan Lin, Roy Lee, Seth Grahame-Smith, David Katzenberg e Barbara Muschietti sono i produttori, con Marty P. Ewing, Doug Davison e Jon Silk come produttori esecutivi. Il team creativo dietro la macchina da presa comprende il direttore della fotografia Chung-Hoon Chung (“Quel fantastico peggior anno della mia vita”), lo scenografo Claude Paré (“L’alba del pianeta delle scimmie”), il montatore Jason Ballantine (“Il grande Gatsby”) e la costumista Janie Bryant ( “Mad Men” per la TV).



It - Il Film: anteprima trailer e poster ufficiale

Dopo le nuove foto di IT che hanno debuttato ieri con il Clown Pennywise e il Club dei perdenti, si è sperato che un primo trailer fosse imminente. Ora abbiamo una breve anteprima e un nuovo poster che annunciano l'arrivo a brevissimo di un primo trailer che sarà disponibile online mercoledì 29 marzo. Il teaser mostra un tunnel delle fogne di Derry dove Pennywise si nasconde in agguato mentre il poster mostra il nefasto clown predatore e il suo iconico palloncino rosso. IT uscirà nei cinema l'8 settembre 2017.



It - Il Film: nuove immagini e dettagli sulla trama

In attesa di un primo trailer del remake IT, vi proponiamo nuove foto che ritraggono Pennywise il Clown e il gruppo di bambini conosciuti come "Il club dei perdenti". Insieme alle nuove foto c'è anche un'intervista al regista di Andres Muschietti che getta nuova luce su come questo adattamento si collegherà al secondo film che che vede i bambini del Club dei perdenti ormai adulti. A differenza del romanzo originale di Stephen King, questo adattamento è ambientato nel 1989, appena tre anni dopo la pubblicazione dle libro originale edito nel 1986. Il romanzo è ambientato negli anni '50 e segue questa cricca di ragazzini alle prese con un'entità malevola che affronteranno di nuovo 30 anni più tardi da adulti. La trama del film è incentrata su Bill Denbrough (Jaeden Lieberher), che perde il fratello per mano di Pennywise e chiede l'aiuto del "Club dei perdenti", che già in precedenza avevano affrontato Pennywise nella sonnolenta cittadina di Derry nel Maine, che ha una storia notoria di giovani rapiti da questa entità che torna ogni 30 anni. Il club dei perdenti comprende Ben Hanscom (Jeremy Ray Taylor), Richie Tozier (Finn Wolfhard), Stan Uris (Wyatt Oleff), Mike Hanlon (Chosen Jacobs), Eddie Kaspbrak (Jack Dylan Grazer) e Beverly Marsh (Sophia Lillis). Il regista Andres Muschietti intervistato da USA Today spiega come questi giovani ragazzi sono costretti a crescere molto in fretta.

Succede nel libro questo diventare adulti dei bambini di fronte alla propria mortalità, che è qualcosa che nella vita reale avviene in modo più progressivo e rallentato. C'è un passaggio nel libro che dice: "Se fare il ragazzo significa imparare a vivere allora fare l'adulto significa imparare a morire". C'è una specie di metafora di questo, solo che accade in un modo molto più brutale del normale.

Il romanzo originale di di Stephen King, un tomo da 1.138 pagine, è stato precedentemente adattato in una miniserie del 1990 con Tim Curry nei panni di Pennywise. Molti fan sono rimasti sorpresi quando il 26enne Bill Skarsgard ha firmato per interpretare Pennywise, ma dovremo aspettare e vedere come i fan risponderanno alla sua performance con il rilascio del primo trailer. Andres Muschietti ha anche rivelato che c'è una piccola parte del romanzo originale di Stephen King che ha contribuito a creare la sua visione di Pennywise. Il regista ha parlato di questa particolare parte del romanzo, dove il giovane Bill chiede se Pennywise mangia i bambini, perché questo è ciò che ai bambini viene detto a proposito dei mostri.

E' un piccolo dettaglio, ma che rimane ben impresso. Lui è reale fintanto che i bambini credono in lui. E in un certo senso il personaggio di Pennywise è motivato dalla sopravvivenza. Per essere vivo nella fantasia dei bambini, lui deve continuare a uccidere. E' stabilito che Pennywise prende la forma della vostra più grande paura. Non ha un comportamento costante, non rivela ciò che pensa, ed è questo che lo rende davvero imprevedibile.

Una delle nuove foto mostra Pennywise in piedi dietro un palloncino rosso, un oggetto legato all'infanzia che nel libro e nel film diventa un oscuro presagio del ritorno in città di Pennywise. Il regista rivela che il palloncino rappresenta la "sensazione di terrore che cresce nella mente delle persone". Il regista Andres Muschietti ha anche parlato della seconda parte, lasciando intendere che ci saranno alcuni indizi del sequel seminati in questo primo film.

Si tratta di ricordare le cose che hanno dimenticato. Tornare in contatto con quei ricordi è una parte così importante della trama. Ci sono alcuni suggerimenti che ti fanno pensare a cosa accadrà 30 anni dopo, quando Pennywise tornerà.

Il cast di supporto comprende anche Owen Teague come Patrick Hocksetter, un bullo psicopatico che tormenta il Club dei perdenti, Javier Botet, Nicholas Hamilton, Stephen Williams e Stephen Bogaert. New Line ha fissato una data di uscita di IT all'8 settembre 2017.











Todos flotan Revelaron detalles del primer trailer de #itmovie y, la verdad, si da mieditohttps://t.co/TX9vxWaSyt #FelizFinde pic.twitter.com/iQ79l096xa — La Nota Palomera (@LaNotaPalomera) 17 marzo 2017

It - Il Film: nuova immagine ufficiale con il Richie Tozier di "Stranger Things"

Il 2017 vedrà ben due adattamentti tratti da Stephen King in arrivo nelle sale, uno è The Dark Tower, che è stato in fase di sviluppo per anni, l'altro è l'imminente remake di IT. In attesa di un trailer del nuovo IT, che dovrebbe arrivare a breve, abbiamo una nuova immagine ufficiale che ci mostra il personaggio di Finn Wolfhard interpretato dal Richie Tozier della serie tv Stranger Things. La nuova foto di Finn Wolfhard, un membro del "Club dei perdenti", è stata condivisa su Instagram dalla produttrice Barbara Muschietti. L'unica altra foto che abbiamo visto della star di Stranger Things è stata quella condivisa in precdenza dal regista Andres Muschietti che vedeva il volto di Tozier su un volantino di persona scomparsa. IT ha terminato le riprese diversi mesi fa e lo studio nel frattempo ha tenuto una proiezione di prova in California di cui però non ci sono stati riscontri, il che dovrebbe voler dire che le reazioni sono state positive. Bill Skarsgard nei panni del Clown Pennywise guida un cast che comprende anche Jaden Lieberher, Jack Dylan Grazer, Wyatt Oleff, Chosen Jacobs, Jeremy Ray Taylor e Owen Teague. IT è diretto da Andres Muschietti ed è attualmente previsto in uscita l'8 settembre 2017.

Una foto pubblicata da Barbie Mus (@barbaramus) in data: 1 Feb 2017 alle ore 09:34 PST







It - Il Film: nuove immagini del Clown Pennywise

Ci sono ancora dei dubbi sulla scelta di Bill Skarsgård per il ruolo dell'iconico Clown Pennywise nel nuovo adattamento del classico "IT" di Stephen King, ma chiunque abbia visto la serie tv Hemlock Grove conosce il talento di questo giovane attore che potrebbe vincere una sfida attoriale che si preannuncia davvero molto ardua. All'inzio dell'anno abbiamo potuto dare una prima occhiata al nuovo look di Pennywise e la reazione è stata molto positiva e ora abbiamo due nuove foto del terrificante pagliaccio di Derry. Il nuovo look di Pennywise è un omaggio a molte epoche diverse, ma lo stile che prevale è quello vittoriano. Il mago degli effetti speciali Tom Woodruff Jr. ha pubblicato un paio di immagini del nuovo Pennywise sul suo account Instagram e anche se le immagini sono state prontamente rimosse, grazie al sito Modern Horror possiamo mostrarvele comunque grazie a degli screenshots. Il film è diretto da Andrés Muschietti, forse più noto per l'horror Mama e scritto da Muschietti con Gary Dauberman sceneggiatore dello spin-off horror Annabelle. Se vi state chiedendo perché Pennywise è più giovane di Tim Curry nell'originale, è perché il team dietro questa nuova versione voleva Pennywise come una manifestazione maligna nuova di zecca e in sintonia con le paure dei bambini del nuovo millennio. Questo Pennywise è molto più bambola di porcellana che vero e proprio pagliaccio circense, più simile tanto per intenderci al clown giocattolo del Poltergeist originale. Il film sarà diviso in due parti e sarà ancora ambientato a Derry nel Maine, Questa prima parte ruoterà attorno al Club dei perdenti, un gruppo di ragazzini terrorizzati da Pennywise. La seconda parte ritroverà questi bambini da adulti che si ritrovano faccia a faccia ancora una volta con il mostro che ha turbato la loro infanzia. Il film esplorerà il lato oscuro del crescere e cosa significa affrontare il passato.



It - Il Film: riprese concluse e nuova immagine ufficiale di Pennywise

Riprese ufficialmente concluse per il nuovo adattamento per il grande schermo del classico IT di Stephen King. Il film ha iniziato le riprese a fine giugno seguito da foto e video dal set e un primo sguardo all'iconico Clown Pennywise interpretato da Bill Skarsgard. La produttrice Barbara Muschietti ha annunciato il fine riprese su Instagram pubblicando una nuova immagine di Pennywise, stavolta in versione pupazzo a molla, come quelli che saltano fuori dalle scatole a sorpresa. Il film è diretto da Andres Muschietti e arriverà nei cinema americani l'8 settembre 2017. Barbara Muschietti ha ringraziato Stephen King per aver dato al mondo questa storia.

E sì, riprese concluse per #itthemovie. Grazie al cast e alla sorprendente troupe per questo viaggio magico. E grazie a #stephenking per averci dato questa storia.

Il cast di IT comprende Finn Wolfhard, Jack Dylan Grazer, Wyatt Oleff, Chosen Jacobs e Jeremy Ray Taylor come membri del Club dei perdenti. Owen Teague ha firmato per interpretare Patrick Hocksetter, un bullo psicopatico che tormenta i ragazzini del club. Pare che Patrick abbia un frigorifero pieno di animali che ha ucciso, qualcosa molto in sintonia con lo stile di Stephen King. IT sarà diviso in due film, con il primo incentrato sui giovani ragazzi del Club dei perdenti che devono affrontare le loro paure e sconfiggere il demoniaco clown Pennywise. Il secondo film presenta gli stessi personaggi che si riuniscono da adulti per affrontare ancora una volta questa entità infernale, anche se nessuno di loro ricorda il primo incontro con questa questa malefica creatura. Andres Muschietti (Mama) dirige da una sceneggiatura scritta da Gary Doberman. Andres Muschietti è intervenuto per sostituire Cary Fukunaga a luglio del 2015, dopo che Fukunaga aveva lasciato il progetto a causa di divergenze creative. Il film fruirà di un divieto ai minori pieno, quindi gore e violenza saranno intonsi rispetto al libro e non ammorbiditi come nella miniserie tv anni '90.



Day 56. #itthemovie Una foto pubblicata da Timothy (@visentin) in data: 15 Set 2016 alle ore 19:56 PDT







It - Il Film: foto e video dal set con "Il club dei perdenti"

Il nuovo adattamento del classico IT di Stephen King è stato un sacco di tempo a languire in una infinita fase di pre-produzione, ma ora il film ha dato il via alle riprese alla fine di luglio. Da quel momento abbiamo potuto fruire di molte foto dal set, oltre ad un paio di immagini ufficiali con Bill Skarsgard nei panni del demoniaco clown Pennywise. Oggi abbiamo nuove foto dal set e un alcuni video che includono un'occhiata a "Il club dei perdenti". Andy Muschetti, noto per per l'horror sovrannaturale Mama, sta dirigendo questo adattamento del romanzo classico, che era già stato tradotto in una miniserie televisiva nel 1990. Questo nuovo adattamento manterrà la premessa principale del libro e sarà diviso in due film. Ambientato nella piccola città di Derry, nel Maine, la storia ruota attorno ad un gruppetto di ragazzini conosciuto come "Il club dei perdenti" che comprende Bill, Ben, Bev, Mike, Richie, Stan e Eddie. Questi ragazzini sono tormentati da una strana forza malefica con cui dovranno fare i conti anche da adulti. A proposito del primo video, l'utente Instagram Upreeladam esclama, "Oggi beccato Il club dei perdenti ad esplorare il #29NeiboltStreet". Poi nel secondo video aggiunge:

Il nostro ragazzo @upreelAdam ha realizzato un po' di dietro le quinte sul set di #ItMovie e sembra aver catturato il Lebbroso che insegue Eddie!!!

Il lebbroso è una delle forme che "IT" assume nel libro. Quando Eddie lo incontra per la prima voilta sotto il portico della casa al 29 Neibolt Street, il mostro ha preso questa forma, che appare come un barbone malaticcio. Nella forma del Lebbroso, "IT" dimostra che può uccidere le piante con il solo tocco della sua mano. Jack Grazer sta interpretando Eddie Kaspbrak in questa nuova versione del film. Adam Faraizl ha invece interpretato Eddie nella miniserie originale, con Dennis Christopher che interpretava la versione adulta. Nella nuova versione l'attore che veste i panni di Eddie adulto non è stato ancora annunciato. New Line ha fissato una data di uscita di IT all'8 settembre 2017.



Un video pubblicato da Adam Franey (@upreeladam) in data: 18 Ago 2016 alle ore 17:19 PDT







Un video pubblicato da Finn Wolfhard (@finnwolfhardofficial) in data: 3 Ago 2016 alle ore 20:11 PDT







Una foto pubblicata da Finn Wolfhard (@finnwolfhardofficial) in data: 14 Ago 2016 alle ore 11:46 PDT







Una foto pubblicata da Finn Wolfhard (@finnwolfhardofficial) in data: 9 Ago 2016 alle ore 11:02 PDT







Una foto pubblicata da Finn Wolfhard (@finnwolfhardofficial) in data: 9 Ago 2016 alle ore 20:58 PDT







Una foto pubblicata da Up Reel Late Podcast (@upreellatepodcast) in data: 17 Ago 2016 alle ore 16:33 PDT



It - Il Film: foto ufficiale del nuovo costume di Pennywise

Il mese scorso abbiamo potuto dare un primo sguardo al look del nuovo clown Pennywise (Bill Skarsgard) che vedremo nel remake IT. Con le riprese in pieno corso e una data di uscita fissata all'8 Settembre 2017 ora abbiamo una nuova foto con il costume completo di Pennywise, insieme a nuovi dettagli dalla costumista Janie Bryant. Entertainment Weekly ha pubblicato questa nuova foto di Bill Skarsgård in costume, che è molto diverso dal look variopinto da pagliaccio indossato da Tim Curry nella miniserie tv del 1990. Janie Bryant, che ha vinto Emmy per il suo lavoro sui costumi delle serie tv Deadwood e Mad Men ha progettato un vestito che presenta influenze vittoriane.

Possiamo dire che il costume comprende sicuramente tutte queste vite passate ultraterrene. E' sicuramente un clown di un'epoca diversa.

Questo adattamento dell'iconico romanzo di Stephen King sarà diviso in due parti, con la prima tranche incentrata su un gruppo di amici d'infanzia conosciuti come "Il club dei perdenti" che affrontano un'entità sovrannaturale conosciuta come IT, che prende la forma di questo clown che si fa chiamare Pennywise. Il secondo film segue questi stessi personaggi come adulti, che si riuniscono quando IT torna a rapire bambini. Per quanto riguarda il costume di Pennywise, Janie Bryant rivela che ogni elemento di questo vestito è destinato a rappresentare qualcosa di antico.

Questo plissettatura è in realtà una plissettatura "Fortuny", che gli conferisce quasi un effetto simil-crespo. E' una tecnica diversa da quella che gli elisabettiani utilizzerebbero. E' più organica, è più pura. Gli dona una bizzarra consistenza floscia. Non è una replica fedele di una gorgiera o di una frusta, che erano due dei collari popolari durante il periodo elisabettiano. C'è quasi una look in stile bambola nel costume. i pantaloni saranno corti, il giro vita della giacca sarà alto e come si adatterà il costume è un elemento molto importante, dà al personaggio un'aria infantile.

I fan sono rimasti sorpresi quando Bill Skarsgard ha firmato per interpretare Pennywise, soprattutto per il fatto che con i suoi 26 anni l'attore è molto più giovane di Tim Curry che ne aveva 44 quando ha interpretato l'iconico clown. Il costume ha lo scopo di creare una "suggestione subliminale" di un'entità "con arti sottili e dinoccolati, una testa e collo di un cefalotorace e un tondeggiante addome da aracnoide". Janie Bryant spiega come ha elaborato i diversi elementi del costume.

Se si guardano le maniche, ci sono i due larghi sbuffi su spalle e bicipiti e di nuovo sui calzoncini, ho voluto richiamare una zucca o un effetto tipo zucca. Aiuta ad esagerare certe parti del corpo. Il costume è molto stroncato in vita e con il peplum e i calzoncini che esaltano la silhouette. I pon-pon sono di colore arancione con ornature intorno ai polsi e alle caviglie, è fondamentalmente una palla con frange con una combinazione di arancio, rosso e cannella. E' quasi come se Pennywise svanisca nel suo ambiente. Ma ci sono accenti che esaltano la definizione della seta grigia.

Janie Bryant ha inoltre rivelato che, a differenza dell'originale Pennywise, i cui colori sgargianti attiravano i bambini in questa versione lui "preferisce mimetizzarsi e colpire", con la costumista che lo ha paragonato ad un'ombra.



It - Il Film: nuove foto dal set con Finn Wolfhard

Il 2017 ha qualcosa in serbo che gli amanti del genere horror attendono da molto tempo. Dopo anni di incertezza, sono attualmente in corso le riprese di un nuovo adattamento in due parti del romanzo IT di Stephen King. Questa settimana il regista Andy Muschietti ha condiviso un dietro le quinte del film pubblicando alcune nuove immagini dal set. Il regista di "Mama" ha utilizzato il suo account Instagram personale per pubblicare alcune nuove foto che includono il volantino di un bambino scomparso distribuito dal dipartimento di polizia di Derry, la cittadina del Maine in cui è ambientato il film. Il volantino ritrae Finn Wolfhard che ricorderete nel ruolo di Richie Tozier nel memorabile serie tv Stranger Things, apparentemente il personaggio sarà introvabile ad un certo punto nel film e come molti ricorderanno a Derry le sparizioni di ragazzini sono ad opera di Pennywise. Un'altra foto postata da Muschietti è sicuramente un po' più sottile, ma siamo certi che i fan del libro originale coglieranno al volo e con entusiasmo il riferimento. La foto ritrae un cancello in ferro battuto di una casa che da su un cortile trascurato. Sul cancello si può leggere il numero 29 che è molto significativo poiché potrebbe essere l'ingresso del 29 di Neibolt Street, la casa di Pennywise nel romanzo. La sinossi del romanzo:

In una ridente e sonnolenta cittadina americana, un gruppo di ragazzini, esplorando per gioco le fogne, risveglia da un sonno primordiale una creatura informe e mostruosa: It. E quando, molti anni dopo, It ricompare a chiedere il suo tributo di sangue, gli stessi ragazzini, ormai adulti, abbandonano la famiglia e il proprio lavoro per tornare a combatterlo. E l'incubo ricomincia. Un viaggio illuminante lungo l'oscuro corridoio che conduce dagli sconcertanti misteri dell'infanzia a quelli della maturità.

Il romanzo di Stephen King è stato precedentemente adattato nell'omonima miniserie tv del 1990 in cui Tim Curry interpretava Pennywise. Questo nuovo adattamento sarà diviso in due film, così come la miniserie è stata suddivisa in due parti, con il primo incentrato su un gruppo di bambini conosciuti come "Il club dei perdenti", che devono combattere questo spirito maligno conosciuto come IT. Il secondo film porterà questi personaggi di nuovo insieme da adulti, in quanto devono fermarlo una volta per tutte. Bill Skarsgard guida il cast nei panni del Clown Pennywise la cui prima immagine ufficiale pubblicata di recente ha scatenato l'entusiasmo dei fan. Il cast comprende anche Jaden Lieberher, Finn Wolfhard, Jack Dylan Grazer, Wyatt Oleff, Chosen Jacobs e Jeremy Ray Taylor come membri del Club dei perdenti, con l'aggiunta di Owen Teague nei panni di Billy, un bullo psicotico che tormenta questo gruppo di ragazzini. New Line ha fissato una data di uscita all'8 settembre 2017.

Una foto pubblicata da Andy Muschietti (@andy_muschietti) in data: 12 Ago 2016 alle ore 19:04 PDT







Una foto pubblicata da Andy Muschietti (@andy_muschietti) in data: 30 Lug 2016 alle ore 09:37 PDT







Una foto pubblicata da Andy Muschietti (@andy_muschietti) in data: 11 Lug 2016 alle ore 19:03 PDT







It - Il Film: prima immagine ufficiale del nuovo Pennywise

L'attesa è finita, Entertainment Weekly ha pubblicato una prima immagine ufficiale dell'adattamento per il grande schermo IT che svela il nuovo clown Pennywise, una delle forme che può assumere l'abominevole entità mutaforma protagonista del romanzo di Stephen King. Il look al primo impatto appare convincente e per fortuna alla prima e discutibile scelta dell'attore Will Poulter è seguito il casting di Bill Skarsgard protagonista della serie tv horror Hemlock Grove. Il nuovo adattamento di Stephen King è stato per diverso tempo nella mani del regista Cary Fukunaga (True Detective) che avrebbe dovuto dirigere il film prima di abbandonare il progetto per divergenze creative. L'argentino Andy Muschietti regista dell'horror Mama è subentrato a Fukunaga con le riprese del film che sono attualmente in corso. Bill Skarsgard ha parlato con EW del terrificante pagliaccio creato da King e interpretato magistralmente nell'originale miniserie televisiva da Tim Curry.

E' un personaggio così estremo. Disumano. E' al di là anche di un sociopatico, perché non è nemmeno umano. Non è nemmeno un clown. Sto interpretando solo uno degli esseri che crea.

Quando Fukunaga era a ancora a bordo, e ancor prima che Will Poulter firmasse, la prima scelta per il ruolo di Pennywise era Ben Mendelsohn, ma la partecipazione dell'attore allo spin-off Rogue One: A Star Wars Story lo ha messo fuori dai giochi. Come era nelle intenzioni di Fukunaga il film sarà diviso in due parti, con questo primo film che racconterà i personaggi come bambini e il loro primo incontro con Pennywise, mentre il secondo film li vedrà adulti e racconterà la seconda parte della storia. Il film è interpretato anche dal Jaeden Lieberher di "Midnight Special", Finn Wolfhard, Jack Dylan Grazer, Wyatt Oleff, Chosen Jacobs e Jeremy Ray Taylor IT è previsto in uscita nelle sale statunitensi l'8 settembre 2017.

@joeldelafuente I think I found someone that scared me more than Roman and Pryce lol. #Pennywise #BillSkarsgard #IT pic.twitter.com/makH11riOC — Bill Skarsgård News (@BSkarsNews) 13 luglio 2016

It - Il Film: foto e video dal set, ecco la nuova Derry











Una foto pubblicata da Timothy (@visentin) in data: 6 Lug 2016 alle ore 18:55 PDT Another fantastic day wrapped! #production #itthemovie Una foto pubblicata da Timothy (@visentin) in data:

Aggiornamenti foto e video per i fan di "It" Nuove foto e un video per "It" di Andrés Muschietti. Qui sopra e qui sotto due immagini caricate su Instagram da Timothy Visentin, assistente alla regia.

Day 7. Remember the curfew. #production #itthemovie Una foto pubblicata da Timothy (@visentin) in data: 6 Lug 2016 alle ore 06:38 PDT



E qui sotto due foto caricate dalla produttrice Barbara Muschietti:



Prep is OVER #itthemovie Una foto pubblicata da Barbie Mus (@barbaramus) in data: 24 Giu 2016 alle ore 18:04 PDT



Ma non finisce qui: oggi vi regaliamo anche un video dal set. E' la nuova Derry del romanzo, ricreata a Port Hope (Ontario). "It - il film": le location

It - Il Film: nuova terrificante foto dal set





Post del 7 luglio: Nuova foto pubblicata da Andrés Muschietti dal set del nuovo "It" dove stanno girando la prima parte del film dedicata al Club dei Perdenti da bambini. I commenti alla foto, davvero inquietante, sono positivi (eccone alcuni=): jesslirar: Non vedo l'ora ♡♡♡♡♡ sofi_amaya93: Oh mio Dio!! mr_gibzy: galleggia sicuramente fraulein_awesome: Sembra strano essere così eccitati per una testa mozzata laraschwoebel: 🎈 tutto galleggia qui... 🎈 Il regista aveva anche pubblicato uno schizzo del look del nuovo Pennywise ma ovviamente i fan si rendono conto che il pagliaccio non si presenterà mai in queste spaventose vesti ai bambini. Vedremo. Siamo davvero curiosi.

Una foto pubblicata da Andy Muschietti (@andy_muschietti) in data: 31 Gen 2016 alle ore 19:34 PST











It - Il Film: iniziate le riprese, prime foto dal set

: Lunedì 27 giugno sono iniziate le riprese di It - Il Film. Il regista Andy Muschietti ha deciso di tenere aggiornati i fan del romanzo di Stephen King tramite il suo profilo Instagram. Ha pubblicato due foto che vi mostriamo oggi.









Una foto pubblicata da Andy Muschietti (@andy_muschietti) in data: 27 Giu 2016 alle ore 12:04 PDT Day one Una foto pubblicata da Andy Muschietti (@andy_muschietti) in data:

Una foto pubblicata da Andy Muschietti (@andy_muschietti) in data: 24 Giu 2016 alle ore 19:17 PDT



Speriamo di vedere presto Bill Skarsgard truccato da Pennywise. Perché la curiosità è tanta. Ovviamente l'amore per Tim Curry rimane inalterato.



It - Il Film: Javier Botet entra nel cast

Post del 23 giugno: Oggi vi aggiorniamo sulle nuove entrate nel cast di "It". Sophia Lillis interpreterà Beverly Marsh, l'unica ragazza dei "Sette Fortunati", Jackson Robert Scott sarà il piccolo Georgie mentre Nicholas Hamilton sarà il bullo Henry Bowers. Ma non è tutto: entra nel cast anche Javier Botet, noto attore spagnolo molto utilizzato nei film horror per la sua conformazione fisica. Soffre infatti della sindrome di Marfan che gli ha conferito un fisico insolito, dagli arti allungati e con le articolazioni ultra-flessibili. La sua parte non è ancora chiara ma probabilmente interpreterà una delle "versioni" di Pennywise: le voci che girano parlano del vagabondo lebbroso di Neibolt Street 29.

Qui sopra vediamo il test di Javier Botet per il film horror La madre (2013), proprio diretto da Andrés Muschietti (regista del nuovo "It").

Bill Skarsgard (Pennywise) Jaeden Lieberher (Bill Denbrough) Owen Teague (Patrick Hockstetter) Wyatt Oleff (Eddie Kaspbrak) Nicholas Hamilton è Henry Bowers Javier Botet - Probabilmente una delle versioni di Pennywise





It - Il Film: i primi nomi dei Sette Fortunati

Aggiornamento sul cast di "It", film horror sul malvagio Pennywise diretto da Andrés Muschietti e che sarà sul grande schermo nel 2017. Dopo la conferma di Bill Skarsgård nel ruolo del pagliaccio, ecco arrivare altri nomi dei ragazzi protagonisti.

It - Il film: Bill Skarsgard sarà Pennywise IT ha trovato il suo protagonista. Bill Skarsgard, figlio di Stellan Skarsgård nonché fratello di Alexander Skarsgard.

Jaeden Lieberher sarà Bill Denbrough, il leader dei Sette Fortunati, Finn Wolfhard interpreta il ruolo di Richie Tozier (Beep-beep Richie!), Wyatt Oleff è Eddie Kaspbrak, a Chosen Jacobs è andata la parte di Mike Hanlon, a Jeremy Ray Taylor quella di Ben Hanscom e Jack Dylan Grazer sarà Stanley Uris. Per questo gruppo manca l'attrice che interpreterà Beverly Marsh.

Novità anche dalla parte del gruppo dei bulli: Owen Teague è stato scelto per interpretare Patrick Hockstetter. Per la banda dei cattivi mancano all'appello gli attori per i ruoli di Henry Bowers, Belch Huggins e Victor Criss.

Il film è ovviamente tratto dal romanzo di Stephen King, la sceneggiatura è scritta da Chase Palmer e Gary Dauberman.

It: 21 curiosità sulla miniserie tv horror con Tim Curry Sapevate che nessuno voleva stare vicino a Tim Curry sul set perché troppo inquietante nei panni di Pennywise? Scoprite con noi questa e altre curiosità sulla serie tv del 1990 diretta da Tommy Lee Wallace.

