All Eyez on Me: clip in italiano, foto e nuove locandine del biopic su Tupac Shakur

Di Pietro Ferraro venerdì 8 settembre 2017

All Eyez on Me: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film biografico su Tupac Shakur nei cinema italiani dal 7 al 13 settembre 2017.

Ha debuttato nei cinema italiani, e resterà nelle sale fino al prossimo 13 settembre, All Eyez on Me, il biopic sul rapper Tupac Shakur di cui vi proponiamo due clip con scene in italiano del film, nuove foto e 4 locandine ufficiali.

Dopo aver conquistato il Box Office internazionale, All Eyez On Me, diretto da Benny Boom e con protagonista Demetrius Shipp Jr., arriva anche in Italia per ricordare e omaggiare la vita coraggiosa e idealista di un giovane. Inserito da Rolling Stone nella lista dei 100 migliori artisti di sempre, con oltre 85 milioni di dischi venduti, Tupac è stato un musicista innovativo e un riferimento importante negli anni ’90 per tutta la Black America, che come lui viveva la violenza e la povertà del ghetto.

Alcune scene del film racconteranno il legame affettivo del rapper con Jada Pinkett: moglie di Will Smith e amica del cuore di Tupac. Tupac Shakur e Jada Pinkett si incontrano appena adolescenti alla Baltimore School for the Arts. Il futuro rapper si è appena trasferito in città con la famiglia, e l’incontro con Jada segna positivamente questa fase relativamente serena della sua vita. L’amicizia tra Tupac e Jada sboccia e fiorisce velocemente, tanto che i due divengono inseparali. Anni dopo, Jada in un’intervista dirà a proposito di Tupac: “Era il mio migliore amico, era come un fratello”. Anche quando la vita e le rispettive ambizioni li separano, Tupac e Jada continuano a mantenere intatto il loro rapporto d’amicizia. Nei primi anni ’90, mentre lui cerca di sfondare nel mondo del rap, lei matura la decisione di diventare attrice, così abbandona gli studi e parte alla volta di Hollywood. Il proseguo della storia dei due amici è cosa nota: entrambi riescono a raggiungere il successo in tempi brevi. Ma la carriera non è un’ostacolo per Tupac e Jada. I due continuano a rimanere in contatto fino a quel fatidico 13 settembre 1996, quando Tupac muore a soli 25 anni, lasciando un vuoto incolmabile nella vita di Jada. A Jada Pinkett è dedicata anche l’omonima poesia contenuta nel libro "The Rose That Grew From The Concrete". Si tratta di un componimento toccante, dal quale emerge l’animo sensibile del futuro rapper. Uno dei versi più belli della poesia recita così: “Tu sei l’omega del mio cuore/Il fondamento del mio concetto d’amore”. L’amicizia fra Tupac Shakur e Jada Pinkett caratterizza alcune delle scene più toccanti di All Eyez On Me.





All Eyez on Me: trailer italiano e locandina del biopic su Tupac Shakur

Key Films e M2 Pictures hanno reso disponibili trailer italiano e locandina ufficiale di All Eyez On Me, il biopic di Benny Boom sul rapper e attivista americano Tupac Shakur ucciso il 7 settembre 1996 a Las Vegas, colpito al petto da 4 proiettili che sei giorni dopo, il 13 settembre, ne avrebbero determinato la morte a soli 25 anni.

All Eyez On Me, che prende il nome dal quarto e ultimo album in studio di Tupac che ha venduto oltre 10 milioni di copie in tutto il mondo, racconta l'ascesa del rapper e artista hip-hop d'avanguardia, così come il suo periodo alla Death Row Records e il suo tempo in carcere.

All Eyez on Me sarà nei cinema italiani dal 7 al 13 settembre 2017.





All Eyez on Me: nuovo trailer e data di uscita italiana del biopic su Tupac Shakur

Disponibili un nuovo trailer in lingua originale e una prima locandina italiana di All Eyez on Me, il nuovo biopic sul rapper Tupac Shakur in uscita nei cinema italiani dal 7 al 13 settembre con Key Films e M2 Pictures in associazione con 3 Marys Entertainment.

Il 7 settembre 1996 a Las Vegas Tupac Shakur, celebre rapper e attivista americano, veniva colpito al petto da 4 proiettili che sei giorni dopo, il 13 settembre, ne avrebbero determinato la morte a soli 25 anni.

Inserito da Rolling Stone nella lista dei 100 migliori artisti di sempre, con oltre 85 milioni di dischi venduti, Tupac è stato un musicista innovativo e un riferimento importante negli anni ’90 per tutta la Black America, che come lui viveva la violenza e la povertà del ghetto.

Dopo aver conquistato il Box Office internazionale, All Eyez on Me, diretto da Benny Boom e con protagonista Demetrius Shipp Jr., arriva anche in Italia per ricordare e omaggiare la vita coraggiosa e idealista di un giovane uomo che con la sua poesia ha rivoluzionato la scena musicale internazionale e il modo di pensare di un'intera generazione.





All Eyez on Me: nuovo trailer e poster del biopic su Tupac Shakur

Nuovo teaser trailer e prima locandina del biopic All Eyez on Me prodotto da Lionsgate sul leggendario rapper Tupac Shakur. Il video si apre con Tupac sul palco di fronte al suo pubblico e un gruppo di agenti dell'FBI che irrompono in casa sua. Il teaser prosegue con la voce fuori campo della madre del rapper che parla del figlio e vediamo anche inquadrature di Biggie Smalls (Jamal Woolard) e un accenno sul finale alla tragica e prematura scomparsa di Tupac Shakur nel 1996. Tupac è morto a 25 anni ucciso a colpi di arma da fuoco mentre lasciava l'incontro di boxe di Mike Tyson disputatosi il 7 settembre 1996.

All Eyez On Me, che prende il nome dal quarto e ultimo album in studio di Tupac che ha venduto oltre 10 milioni di copie in tutto il mondo, racconterà l'ascesa del rapper a superstar e artista hip-hop d'avanguardia, così come il suo periodo alla Death Row Records e il suo tempo in carcere, in cui si allude anche in questo teaser. Il film dovrebbe anche beneficiare dell'imminente introduzione del rapper nella Rock and Roll Hall of Fame, che si svolgerà il 7 aprile, solo un paio di mesi prima della data di uscita del film fissata negli States al 16 giugno 2017, data che segnerà quello che sarebbe stato il 46° compleanno di Tupac.

Il cast di All Eyez On Me, diretto da Benny Boom, include Demetrio Shipp Jr. come Tupac Shakur affiancato da Danai Gurira, Kat Graham, Annie Ilonzeh, Domenico L. Santana, Jamal Woolard e Lauren Cohan.





All Eyez on Me: nuovo trailer senza censure del biopic su Tupac Shakur

Il 13 settembre ricorreva l'anniversario della morte di Tupac Shakur, il rapper ucciso per le strade di Las Vegas a 26 anni. Oggi abbiamo un nuovo trailer senza censure di All Eyez on Me, il biopic che racconta la sua breve ma prolifica carriera come uno dei più rappresentativi artisti hip-hop di sempre.

Labyrinth: Johnny Depp nel film sugli omicidi di Tupac Shakur e Notorious B.I.G. Johhny Deep protagonista del film che racconta le indagini sugli omicidi irrisolti dei rapper Tupac Shakur e Notorious B.I.G.

Tupac Shakur è stato colpito il 7 settembre 1996 dopo aver assistito ad un incontro di boxe di Mike Tyson. Il rapper è morto sei giorni dopo a seguito di quattro ferite da arma da fuoco di cui una che gli perforò il polmone destro.

Demetrio Shipp Jr. è stata la scelta perfetta per interpretare la star del rap, mentre la regia è di Benny Boom da una sceneggiatura di Ed Gonzalez e Jeremy Haft. La madre di Tupac Shakur, Afeni, è produttore esecutivo del film.

La Danai Gurira della serie tv The Walking Dead interpreta la madre di Shakur. Il cast comprende anche Kat Graham nei panni di Jada Pinkett, amica di lunga data di Tupac, Dominic L. Santana come Suge Knight e Jamal Woolard come Biggie Smalls aka The Notorious B.I.G. anche lui morto in una sparatoria come Tupac. Il film esplorerà anche l'amicizia di Tupac con Dr. Dre, così come il suo tempo trascorso con i Digital Underground, uno dei gruppi hip-hop più influenti degli anni '90 con cui Tupac ha debuttato nel mondo della musica.

Attualmente la morte di Tupac Shakur è tra i casi irrisolti del Dipartimento di polizia di Los Angeles.

All Eyez on Me: primo trailer del biopic su Tupac Shakur

Se non fosse stato ucciso in una sparatoria a Las Vegas nel 1996, l'iconico rapper / attore Tupac Shakur avrebbe festeggiato il suo 45° compleanno ieri 16 giugno e in onore del suo compleanno è approdato online un primo teaser trailer di All Eyez on Me, un biopic su Tupac nei cinema americani dall'11 novembre. Il trailer ci mostra Demetrio Shipp Jr. che fa il suo debutto cinematografico nei panni di Tupac Shakur e la somiglianza è davvero impressionante.

All Eyez On Me è incentrato sulla vita del carismatico e controverso artista. Rapper, poeta, attore e attivista politico, Tupac ha raggiunto la fama con "2Pacalypse Now", lodato per le sue atmosfere metropolitane ed ancora oggi fonte di ispirazione per grandi artisti. I testi di Tupac sono stati ispirati dall'attivismo dei suoi genitori come Black Panthers negli anni '60 e primi anni '70 contro l'intrusione governativa nelle comunità nere. La partecipazione di Tupac nella faida rap East Coast-West Coast è stata ben documentata e avidamente seguita dai suoi fan.

Il 7 settembre 1996 Tupac viene ferito in strada a Las Vegas dove morirà 6 giorni dopo. Il suo omicidio non è mai stato risolto. Il cast di supporto include Danai Gurira come la madre di Tupac, Afeni Shakur, Katerina Graham come l'attrice Jada Pinkett Smith, che è cresciuta con Tupac a Baltimora, Lauren Cohan come Leila Steinberg, Annie Ilonzeh come Kidada Jones, Dominic L. Santana come Suge Knight fondatore della Death Row Records e Jamal Woolard come Notorious BIG.

Benny Boom (Next Day Air) ha firmato per dirigere l'anno scorso, con la produzione iniziata alla fine di dicembre con Afeni Shakur a bordo come produttore esecutivo Afeni Shakur era un'attivista politica e membro attivo del partito delle Black Panthers, ambiente in cui ha cresciuto il figlio e che ne ha influenzato la musica rap. Afeni Shakur è morta lo scorso maggio all'età di 69 anni e non ha potuto vedere il film completato. Il prossimo settembre ricorre il 20° anniversario della morte di Tupac.

