Tavolo n° 19: trailer italiano e locandina della commedia con Anna Kendrick

Di Pietro Ferraro martedì 16 maggio 2017

Tavola n° 19: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia con Anna Kendrick nei cinema americani dal 1° giugno 2017.

Il 1° giugno arriva nei cinema italiani Tavolo n° 19, la comedy a sfondo nuziale diretta dall'esordiente Jeffrey Blitz e scritta a quattro mani da Jay e Mark Duplass.

Il film vede protagonista Anna Kendrick nei panni di una damigella mancata, mollata di recente, che si ritrova a partecipare comunque al matrimonio in cui il suo ex è il testimone dello sposo.





Eloise, ex damigella d'onore sollevata dall'incarico dopo aver rotto senza troppe cerimonie con il testimone, decide di partecipare ugualmente al matrimonio della sua migliore amica. Si ritrova però seduta al tavolo 19, lontano da quello nuziale e con commensali che non conosce. Man mano che i segreti degli sconosciuti vengono alla luce, Eloise imparerà a conoscere meglio chi le siede accanto.

Il cast è completato da Amanda Crew, Tony Revolori, Wyatt Russell, Stephen Merchant, Craig Robinson, June Squibb e Lisa Kudrow





