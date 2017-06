Stasera in tv: "Oliver Twist" su Rete 4

Rete 4 stasera propone "Oliver Twist", film drammatico del 2005 diretto da Roman Polanski (Il pianista) e interpretato da Barney Clark, Ben Kingsley, Jamie Foreman e Leanne Rowe.





La trama

L’orfanello Oliver Twist (Barney Clark) ha un carattere forte, non semplice da sottomettere e dotato di una certa intelligenza, dote affinata dall’essere un trovatello che deve fare i i conti con una vita dura fatta di stenti e padroni che sostituiscono la famiglia perduta, così un bel giorno dopo l’ennesimo affido Oliver riesce a fuggire e a raggiungere Londra.

Giunto in città, girovagando per i vicoli, Oliver fa la conoscenza di un altro orfano che vive di furti e piccole truffe che lo accompagna in una soffitta, dove Oliver farà la conoscenza di una banda di ragazzini che vivono di espedienti sotto la guida del sordido Fagin (Ben Kingsley), che per controllare i ragazzi si serve del suo violento braccio destro Bill Sikes (Jamie Foreman).

Oliver durante una fase del suo "addestramento" viene arrestato e accusato di un furto del quale però non è responsabile, lo salverà e lo prenderà in custodia un ricco e stimato nobiluomo, che deciderà di tenerlo con sè ed educarlo. Fagin e Sikes però sono preoccupati che Oliver racconti dei loro loschi affari così organizzeranno prima il suo rapimento e poi un furto nella casa del suo tutore. Per fortuna una ragazza al soldo di Fagin tenterà di far fuggire Oliver, ma il tentativo purtroppo avrà un tragico epilogo...





Il nostro commento

Roman Polanski riporta sul grande schermo una delle opere più conosciute di Charles Dickens e lo fa con un’eleganza e un rispetto per l’originale che catturano l’essenza "dark" delle novelle dello scrittore inglese. Il regista vi aggiunge una sontuosa ed immersiva messinscena che ci accompagnerà in una fatiscente Londra popolata da una galleria di personaggi "brutti, sporchi e cattivi".

Oliver Twist è una dignitosa trasposizione da grande schermo realizzata con un indubbio gusto per un cinema classico d'altri tempi e può vantare un mellifluo e viscido villain da manuale interpretato da Sir Ben Kingsley, un piccolo protagonista davvero efficace e un’atmosfera tanto cupa quanto intrigante.





Curiosità



Il film è tratto dall'omonimo racconto di Charles Dickens anche autore di classici come Canto di Natale e David Copperfield.



Il set era così grande che Roman Polanski per spostarsi si muoveva su uno scooter.



L'idea di fare una nuova versione dell'Oliver Twist di Charles Dickens è stata suggerita da Emmanuelle Seigner, moglie del regista Roman Polanski, mentre era alla ricerca di una trama che i loro figli avrebbero trovato interessante.



Il romanzo originale di Charles Dickens ha molti più personaggi e sottotrame impossibili da inserire tutti in un film di poco più di due ore. Questa versione è più ridotta e semplifica la storia per concentrarsi su Oliver Twist, il signor Brownlow, Fagin, Bill Sikes, Nancy e Dodger. Altri personaggi del romanzo il Signor Bumble, la Signora Mann, la Signora Corney, Noah Claypole, Charlotte, Signor Monks, la famiglia Maylie, la famiglia Fleming e la famiglia Leeford, sono tutti relegati a ruoli cameo o omessi del tutto dal racconto.



I figli del regista Roman Polanski hanno ruoli nel film. Morgane Polanski interpreta la figlia del contadino e Elvis Polanski interpreta il ragazzo con il cerchio.



Per mantenere gli attori bambini della banda di Fagin nei personaggi, Ben Kingsley teneva i suoi manierismi (parlata e camminata da gobbo) e il suo look da Fagin anche fuori dal set.



Edward Hardwicke ha sostituito Frank Finlay.



La maggior parte dei set disegnati sono stati ispirati dal lavoro del famoso illustratore Gustave Doré (anche se in realtà Doré non ha illustrato nessuno dei romanzi di Charles Dickens).



In Europa questo film ha incassato più di cinque volte l'importo incassato negli Stati Uniti (2 milioni di dollari), portando il suo introito totale nel mondo a circa 42 milioni di dollari, anche se il film è di fatto rimasto un flop al botteghino poiché costato 60 milioni di dollari.







Filmografia Oliver Twist

Oliver Twist - film del 1909 diretto da James Stuart Blackton

Oliver Twist - film del 1912 prodotto dalla General Film Publicity & Sales Co.

Oliver Twist - film del 1912 diretto da Thomas Bentley

Oliver Twist - film del 1916 diretto da James Young

Oliver Twist - film del 1922 diretto da Lupu Pick

Oliviero Twist (Oliver Twist) - film del 1922 diretto da Frank Lloyd

Oliver Twist - film del 1933 diretto da William J. Cowen

Le avventure di Oliver Twist (Oliver Twist) - film del 1948 diretto da David Lean

Oliver! - film del 1968 diretto da Carol Reed

Oliver Twist - film d'animazione del 1982 diretto da Richard Slapczynski

Oliver Twist - film d'animazione del 1982 diretto da Clive Donner

Oliver & Company - film d'animazione del 1988 della Disney.

Oliver Twist - film del 1997

Oliver Twist - film del 2005 diretto da Roman Polanski





La colonna sonora



Le musiche originali del film sono della compositrice britannica Rachel Portman (Chocolat), prima donna ad aver vinto un Premio Oscar alla migliore colonna sonora nel 1997 per il film Emma.



