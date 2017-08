Il giustiziere della notte: prime immagini ufficiali di Bruce Willis nel remake di Eli Roth

Di Federico Boni giovedì 3 agosto 2017

Il giustiziere della notte: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul remake di Eli Roth nei cinema americani dal 22 novembre 2017.

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Disponibili via Yahoo! le prime immagini ufficiali di Death Wish, remake del regista Eli Roth del thriller Il giustiziere della notte che nel lontano 1974 vedeva protagonista Charles Bronson. Secondo Roth questo rifacimento potrebbe diventare il Taken di Bruce Willis rilanciando l'attore da qualche tempo impegnato in ruoli "direct-to-video".

Yahoo! ha anche parlato con Eli Roth del remake e del suo desiderio di rilanciare Bruce Willis.

Volevamo riportare quel grande e classico Bruce Willis che tutti noi conosciamo e amiamo, e lo facciamo con un aggiornamento cazzuto di un classico venerato. Ho voluto riportare Bruce alla gloria de "Il quinto elemento", "Unbreakable" e "Die Hard" dandogli un mezzo per un'altra iconica interpretazione, e credo davvero che lui abbia colto l'occasione. Voglio dire che penso davvero che questo possa essere il suo "Taken". Il divertimento è stato nel guardare lui dare di matto e guardare qualcuno spostare lentamente i confini della morale.

Nel caso in cui non si conosca la versione de "Il giustiziere della notte" datata 1974, basata sul romanzo del 1972 di Brian Garfield, la storia seguiva l'architetto di New York York Paul Kersey. In questa nuova versione il personaggio è un chirurgo invece di un architetto. Kersey cerca vendetta dopo che alcuni intrusi entrano nella sua casa e commettono un brutale atto di violenza contro sua moglie e sua figlia. Kelsey diventa quindi un vigilante, colpendo ogni criminale che incrocia la sua strada. Secondo Eli Roth, questo contribuirà a rendere il film diverso da altri franchise d'azione come John Wick e Taken perché Paul Kersey è solo un tipo normale che non ha alcuna abilità particolare.

La cosa interessante di Death Wish è che non siamo di fronte ad un tizio della CIA che esce dal pensionamento, sai non è John Wick, non è un assassino professionista, è un tipo normale, è un chirurgo, è un papà, non ha mai impugnato una pistola nella sua vita, e con ogni uccisione che lo avvicina a trovare la gente che ha fatto questo alla sua famiglia, acquisisce nuove abilità, migliora di volta in volta e quindi alla fine del film è molto più vicino a John McClane...le cose che fanno di lui un buon chirurgo sono ciò che lo renderanno un grande killer .

Il giustiziere della notte di Eli Roth è previsto in uscita nei cinema americani il 22 novembre 2017.

Il giustiziere della notte, Eli Roth dirige Bruce Willis nel remake MGM

Articolo pubblicato il 20 giugno 2016

Il Giustiziere della Notte, Bruce Willis protagonista del remake I registi di Big Bad Wolves per un remake impossibile. Il giustiziere della Notte. 42 anni dopo l'uscita del primo storico capitolo della lunga serie, Il giustiziere della notte tornerà al cinema con l'immancabile remake voluto dalla MGM. Notizia tutt'altro che inedita, va detto, se non fosse che lo studios abbia finalmente trovato un regista per provare l'impresa: Eli Roth, padre di Hostel, che ha così superato in volata Joe Carnahan, Gerardo Naranjo e il duo Aharon Keshales - Navot Papushado.

Ad indossare gli abiti del vigilante Paul Kersey, resi celebri da Charles Bronson, Bruce Willis, pronto così a far suo un nuovo ipotetico franchise action. Diretto da Michael Winner e tratto dall'omonimo romanzo del 1972 di Brian Garfield, Il giustiziere della notte ebbe ben 4 sequel ufficiali e una parodia tutta italiana con Franco Franchi mattatore. Inizialmente scritto da Carnahan, Dan Gilroy e Graham Yost, lo script di questo rifacimento è ora passato tra le mani da Scott Alexander e Larry Karaszewski. Roth torna così a bordo di un progetto dopo aver abbandonato Meg della Warner Bros, monster movie a grosso budget da lui lasciato per divergenze creative.

Celebre la trama del film, con Paul Kersey, architetto e un uomo pacifico, che si trasforma in uno spietato giustiziere quando una banda di teppisti aggredisce sua moglie e sua figlia.

