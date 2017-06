Spider-Man: Homecoming - video contro il bullismo e nuove locandine

Di Pietro Ferraro giovedì 22 giugno 2017

Spider-Man Homecoming: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul reboot di Jon Watts nei cinema italiani dal 6 luglio 2017.

Diponibili 5 nuove locandine ufficiali del reboot Spider-Man Homecoming che vi proponiamo insieme ad un video messaggio in cui Tom Holland, il nuovo Peter Parker dell'Universo CinemAtografico Marvel, ha voluto aderire al movimento “Mabasta” con cui 14 ragazzi e studenti della classe 2°A del “Galilei-Costa” di Lecce e ideatori del "Movimento Anti Bullismo Animato da STudenti Adolescenti" lottano contro ogni forma di bullismo e cyberbullismo.

Spider-Man: Homecoming, Tom Holland e Jon Watts a Roma - la conferenza Tom Holland e Jon Watts nella Capitale per presentare alla stampa Spider-Man: Homecoming. Il resoconto della conferenza.

Tom Holland e Jon Watts, rispettivamente attore protagonista e regista del nuovo film che sarà nelle sale italiane il 6 luglio hanno fatto tappa a Roma per presentare la pellicola, la quale presenta un giovanissimo Peter Parker in età di liceo e vittima di bullismo. Per questo motivo, in Italia, la produzione di Super-Man nell’affrontare il delicato tema del bullismo ha voluto accanto a sé due partner emblematici che arrivano subito ai giovani e giovanissimi, l’editore Panini Comics ed il movimento Mabasta di Lecce, che contrasta il fenomeno agendo dal basso, a partire dagli stessi giovani.

«C’è un supereroe nascosto dentro ognuno di noi» racconta Tom Holland nel video messaggio ufficiale che ha registrato per parlare di bullismo. Nel video Tom invita i ragazzi a essere consapevoli del potere che hanno nella loro vita quotidiana e nei rapporti con gli altri, bisogna avere rispetto perché «essere diversi è cool!». Il messaggio si chiude con un ringraziamento a “Mabasta”” e un forte invito che Tom Holland ha voluto pronunciare in italiano trattandosi di un’iniziativa nata nel nostro paese: "#Nonfareilbullo", hashtag ufficiale di questa iniziativa.

In collaborazione con MaBasta, Panini supporta questa campagna con un fumetto speciale di Spider-Man interamente dedicato alla lotta al bullismo con ben tre storie assolutamente inedite su questo tema in edicola dal 15 giugno. L’edizione, che contiene un poster di Spider-Man: Homecoming, distribuita nelle edicole e nelle fumetterie, contiene anche un articolo dedicato a MaBasta e viene utilizzata insieme al video di Tom Holland per le campagne di sensibilizzazione nelle scuole portate avanti dal movimento.

L’attività di MaBasta è rivolta ai ragazzi vittima di bullismo, ai bulli e agli spettatori di atti di bullismo, e si concentra nel proporre l’adozione da parte delle scuole e delle classi di misure pratiche. Come il bollino delle “Classi Debullizzate”, una locandina da affiggere sulla porta dell’aula, a indicare che è una classe debullizzata (sono già 200 le classi che hanno aderito), l’istituzione dei Bulliziotti e delle Bulliziotte, studenti della classe che si impegnano a smorzare sul nascere ogni azione di bullismo o cyberbullismo, fungendo da ponte tra la classe e gli adulti della scuola, e l’introduzione delle BulliBox, urne posizionate in ogni istituto in cui si possono imbucare, anche in forma anonima, eventuali segnalazioni di atti di bullismo o episodi di cyberbullismo.





Spider-Man: Homecoming - featurette in italiano "Costume" e nuova locandina

Sony Pictures ha reso disponibile per il reboot Spider-Man: Homecoming una nuova featurette sottotitolata in italiano incentrata sul nuovo costume di Peter Parker che vi proponiamo insieme ad una nuova locandina che ritrae Spider-Man e Iron Man in volo.

Robert Downey Jr. ha recentemente tenuto una sessione Facebook Live con i fan in cui ha parlato delle ottime reazioni alle prime proiezioni di Spider-Man: Homecoming, in arrivo nei cinema italiani il prossimo 6 luglio.

Spider-man Homecoming sta andando molto bene. Le persone hanno iniziato a partecipare alle proiezioni in anteprima di Spider-Man: Homecoming e dicono che è assolutamente un 10 su 10. Mi è piaciuto molto partecipare e credo che questo sarà uno dei grandi film dell'estate.

L'attore in una recente intervista ha anche detto che è stato "da pazzi" tornare a lavorare con Tom Holland e Jon Favreau e ha confrontato Spider-Man: Homecoming al primo Iron Man.

Tornare a lavorare con Tom Holland e Jon Favreau è stato da pazzi e mi ha ricordato quella prima esperienza con Iron Man.





Spider-Man: Homecoming - nuovo trailer italiano "Super Fan Hero"

Sony Pictures ha reso disponibile un nuovo trailer italiano di Spider-Man: Homecoming, primo film in solitaria per il nuovo Peter Parker di Tom Holland in arrivo nei cinema italiani il 6 luglio.

La clip ci rivela che il nuovo costume di Spider-Man creato da Tony Stark (Robert Downey Jr.) tra le altre cose dispone di ben 78 combinazioni spara-ragnatele, ma il nuovo costume di gadget e tecnologia ne ha davvero a iosa, vedi una modalità "riscaldante" per sopportare temperature glaciali e un sistema GPS che permette a Tony Stark di sapere sempre dove si trova il suo pupillo. Tom Holland ha rivelato in una recente intervista che poter indossare quel costume così iconico è stato molto importante per lui.

Il costume è una delle cose più incredibili che siano mai accadute in tutta la mia vita. Indossare quel costume per la prima volta è stato davvero un sogno che si realizzava. Ancora non riesco a credere che sia accaduto.

Insieme al trailer a seguire trovate anche un bel video che mostra la visita di Tom Holland ai piccoli pazienti del Children's Hospital Los Angeles. Naturalmente Holland si è presentato in costume per la gioia dei bambini. Spider-Man, Star Lord (Chrsi Pratt), Captain America (Chris Evans) e Jack Sparrow (Johnny Depp) hanno tutti recentemente donato il loro tempo per visitare ospedali pediatrici. Questa non è la prima volta che Holland visita un ospedale per bambini. Durante le riprese di Spider-Man: Homecoming l'attore ha visitato un ospedale a New York dove ha incontrato un fan che gli ha detto che secondo lui Batman era un supereroe migliore, una cosa che ha divertito molto Holland che si è dimostrato oltremodo sportivo di fronte a cotanta sincerità.





Spider-Man: Homecoming - due nuovi spot tv del reboot di Jon Watts

Sony Pictures e Marvel hanno reso disponibili due nuovi spot, di cui uno in italiano, del reboot Spider-Man Homecoming in arrivo nei cinema italiani il 6 luglio.

Lo spot tv originale vede Robert Downey Jr. prepararsi per il party organizzato da Tony Stark per le finali NBA. Tony Stark chiede consiglio sull'abbigliameno per la serata all'assistente Happy Hogan (Jon Favreau) che però poco convinto sui gusti del suo capo chiede se deve invitare il giovane Peter Parker che nel frattempo appresa la notizia dell'invito appare entusiasta.

Spider-Man Homecoming diretto da Jon Watts è stato stato scritto dallo stesso Watss con Jonathon Goldstein, Francis Daley, Christopher Ford, Chris McKenna e Erik Sommers.





Spider-Man: Homecoming - terzo trailer italiano e nuova locandina

Sony Pictures ha reso disponibili un terzo trailer italiano e una nuova locandina del reboot Spider-Man Homecoming che debutterà nei cinema italiani il prossimo 6 luglio.

Il giovane Peter Parker / Spider-Man (Tom Holland), reduce da un clamoroso debutto in Captain America: Civil War, inizia a sperimentare la sua ritrovata identità da super-eroe in Spider-Man: Homecoming. Entusiasta della sua esperienza con gli Avengers, Peter torna a casa, dove vive con la zia May (Marisa Tomei), sotto l'occhio vigile del suo nuovo mentore Tony Stark (Robert Downey, Jr.). Peter cerca di tornare alla sua routine quotidiana - distratto dal pensiero di dover dimostrare di valere di più dell’amichevole Spider-Man di quartiere, ma quando appare l’Avvoltoio (Michael Keaton), tutto ciò a cui Peter tiene maggiormente viene minacciato.

Nel febbraio 2015, Marvel Studios e Sony hanno raggiunto un accordo per condividere i diritti dei personaggi di Spider-Man, integrando il personaggio nell'Universo Cinematografico Marvel. A giugno dello stesso anno Tom Holland è stato annunciato come protagonista mentre Jon Watts è stato assunto per dirigere. Le riprese principali sono iniziate nel giugno del 2016 presso gli Atlanta Studios di Pinewood nella contea di Fayette in Georgia e hanno proseguito a New York prima di concludersi a Berlino il successivo ottobre.

Anche se molti fan sono rimasti delusi dalla decisione, dopo The Amazing Spider-Man, di riavviare di nuovo il franchise con un'incarnazione nuova di zecca, c'è stato entusiasmo nel vedere il personaggio "tornare a casa" alla Marvel dopo essere stato sotto il controllo di Sony per tanti anni. Il fatto che Marvel possa ora utilizzare nuovamente il personaggio ha permesso a Spider-Man di trovare il suo sacrosanto posto nell'Universo cinematografico Marvel ed essere reclutato negli Avengers.





Spider-Man: Homecoming - nuovi trailer e poster del reboot Sony-Marvel

Sony Pictures ha reso disponibili due nuovi trailer ufficiali del reboot Spider-Man: Homecoming in arrivo nei cinema italiani il prossimo 6 luglio.

L'anno scorso il nuovo Peter Parker di Tom Holland ha fatto il suo debutto in Captain America: Civil War. Nonostante fosse solo in un paio di scene, il nuovo Spider-Man ha riscosso molto successo che dovrebbe essere confermato da questo reboot in arrivo.

Empire Magazine ha recentemente chattato con Tom Holland che ha rivelato di aver pianificato di interpretare Peter Parker per i prossimi vent'anni.

Peter Parker è un personaggio che vediamo nei fumetti come un ragazzo di 15 anni e poi come un uomo di 35 anni. Quindi ho un'idea di ciò che vorrei fare, L'ho già proposta ed è già stata presa in considerazione ai piani alti. Sarebbe davvero bello se avesse successo perché significa che potrei essere Spider-Man per molto tempo.

Sempre Tom Holland ha recentemente utilizzato Instagram per presentare un cartonato pubblicitario di quelli utilizzati nei cinema che ripropone l'immagine di uno dei poster ufficiali del film con un rilassato Peter Parker sdraiato sulla sommità di un grattacielo con indosso la giacca della sua scuola sul suo costume di Spider-Man.

Il regista Jon Watts ha rivelato in una recente intervista che vuole che questo film proietti l'Universo Cinematografico Marvel dalla prospettiva di un "ragazzo normale". Sony ha già annunciato la data di uscita del sequel Spider-Man: Homecoming fissata al 5 luglio 2019.











Un post condiviso da ✌️ (@tomholland2013) in data: 20 Mag 2017 alle ore 21:25 PDT

Spider-Man: Homecoming - prima immagine ufficiale del "Riparatore"

Mancano un paio di mesi all'uscita del reboot Spider-Man: Homecoming con la prima avventura di Spidey in solitaria all'interno dell'Universo Cinematografico Marvel, e il film includerà diversi supercattivi tra cui il "Riparatore" (The Tinkerer) interpretato dal Michael Chernus della serie tv Orange is the New Black di cui oggi possiamo mostarvi una prima foto ufficiale. L'immagine condivisa via Twitter arriva dall'ultimo numero di Empire Magazine. Nella foto vediamo il Riparatore in piedi davanti ad un banco da lavoro. Nella foto c'è anche Michael Keaton nei panni di Adrian Toomes aka Avvoltoio. L'articolo descrive il Riparatore come la "spalla" di Avvoltoio, spiegando che la squadra "Contenimento Danni" di Toomes entra in scena dopo le battaglie degli Avengers per far pulizia e recuperare eventuale tecnologia aliena rimasta nella zona. Eric Carroll produttore di Spider-Man: Homecoming parla del ruolo di Toomes e del suo team.

Questo lo mette in una situazione abbastanza delicata: quindi con uno dei camion con cui di solito carica il materiale, lui e il suo team, con l'aiuto di un personaggio chiamato il Riparatore, cominciano a rubare pezzi di questa tecnologia aliena, Chitauri, Elfi Oscuri e anche qualche creazione di Stark, per ripristinarla e venderla sul mercato nero.

Nei fumetti il Riparatoree è un ingegnere geniale e dalle abilità sovrumane che crea gadget avanzati e armi da pezzi di ricambio e altre cose che potrebbero essere considerate spazzatura. In questo caso la spazzatura arriva da altri supercattivi dell'UCM. Il personaggio ha una storia di lunga data con Spider-Man ed ha fatto la sua prima apparizione nel fumetto "The Amazing Spider-Man #2" del 1963. Da notare che anche Avvoltoio ha fatto la sua prima apparizione in quello stesso numero. Con Marvel e Sony che hanno già annunciatto uno Spider-Man: Homecoming 2 per il 5 luglio 2019, Tom Holland in una recente intervista ha detto che gli piacerebbe vedere Spidey al fianco di Spider-Girl e Mysterio in uno dei prossimi sequel.

Ci sono tanti bei cattivi, mi piace molto Mysterio, mi piace Kraven, mi piace molto la Saga del Clone, penso che potrebbe essere davvero bello se Peter / Spider-Man si trovasse a combattere con persone che hanno poteri paragonabili ai suoi. La mitica Spider-Girl...Penso che si chiami Spider-Girl perché è una sorta di suo clone. Loro tipo si incontrano, combattono e poi quando si tolgono le maschere restano tipo scioccati. Che diavolo! Loro sembrano la stessa persona solo che lei è una ragazza. Credo che sarebbe davvero fantastico.

Spider-Man: Homecoming diretto da Jon Watts (Cop Car) debutterà nei cinema italiani il 6 luglio.

A New Look At Vulture And The First Look At The Tinkerer For #SpiderManHomecoming pic.twitter.com/WQDMtRnngG — THEPARADEMON14 (@theparademon14) 15 maggio 2017





Spider-Man: Homecoming - prima clip e nuovi poster del reboot Sony-Marvel

Ancora un video via Mtv Movie & tv Awards 2017 con una prima clip con una scena di Spider-Man: Homecoming che andiamo a proporvi insieme ad serie di nuovi poster ufficiali del reboot Sony-Marvel. Questa è la terza versione di Spider-Man per il grande schermo, con il primo film di Spider-Man uscito 15 anni fa e con due reboot realizzati a distanza di appena 5 anni. Il cast di Spider-Man: Homecoming è di Tom Holland, Michael Keaton, Jon Favreau, Zendaya, Bokeem Woodbine, Martin Starr, Hannibal Buress, Marisa Tomei, Angourie Rice, Logan Marshall-Green, Tony Revolori e Robert Downey Jr.. Jon Watts dirige il film per un uscita italiana fissa al 6 luglio.

Spider-Man: Homecoming - nuove foto dal set con Tom Holland

Il mese scorso è giunta notizia di riprese aggiuntive in quel di Atlanta per Spider-Man: Homecoming, anche se non c'è stata alcuna indicazione sulla durata delle riprese ne su eventuali scene coinvolte. Ora abbiamo una foto scattata proprio durante queste riprese extra condivisa da Robert Downey Jr. che indica di aver appena girato una "ripresa segreta". Robert Downey Jr. ha utilizzato Instagram per rivelare questa nuova foto che lo ritrae nei panni di Tony Stark, accanto al giovane Tom Holland come Peter Parker e Jon Favreau come l'autista e guardia del corpo di Tony, Happy Hogan. Entrambi gli attori sono stati confermati per Spider-Man: Homecoming, ma alcuni hanno ipotizzato che questa foto provenga invece dal set di Avengers: Infinity War, dal momento che la produzione di quel film è ancora in corso. Un'altra possibilità è che questo "ripresa segreta" sia stata realizzata per una scena dopo i titoli di coda di Spider-Man: Homecoming, ma non ci sono conferme al riguardo. Anche Tom Holland ha utilizzato Instagram per condividere un paio di nuove foto, una scattata in una caffetteria mentre ancora indossa il suo costume di Spider-Man. e l'altra lo vede al fianco di DJ Khaled e Stan Lee. Spider-Man Homecoming debutta nei cinema italiani il 6 luglio 2017.









Un post condiviso da Robert Downey Jr. (@robertdowneyjr) in data: 28 Apr 2017 alle ore 20:07 PDT

Un post condiviso da (@tomholland2013) in data: 28 Apr 2017 alle ore 19:52 PDT













Un post condiviso da (@tomholland2013) in data: 29 Apr 2017 alle ore 21:57 PDT

Un post condiviso da (@tomholland2013) in data: 30 Apr 2017 alle ore 10:27 PDT







Spider-Man: Homecoming - nuovo trailer italiano

Marvel Studios e Sony hanno reso disponibile un nuovo trailer italiano di Spider-Man: Homecoming, il reboot di Jon Watts in arrivo nei cinema italiani il 6 luglio 2017. Entusiasta della sua esperienza con gli Avengers, Peter (Tom Holland) torna a casa, dove vive con la zia May (Marisa Tomei), sotto l'occhio vigile del suo nuovo mentore Tony Stark (Robert Downey, Jr.). Peter cerca di tornare alla sua routine quotidiana - distratto dal pensiero di dover dimostrare di valere di più dell’amichevole Spider-Man di quartiere, ma quando appare l’Avvoltoio (Michael Keaton), tutto ciò a cui Peter tiene maggiormente viene minacciato. USA Today ha incontrato il regista Jon Watts, che dice di voler mostrare l''Universo Cienmatografico Marvel dal punto di vista di un "ragazzo comune". Watts ha rivelato che per l'Adrian Toomes di Michael Keaton ha preso ispirazione da Rhomann Dey, personaggio interpretato da John C. Reilly in Guardiani della Galassia, un uomo ordinario spinta in una situazione straordinaria. Spider-Man: Homecoming sta ottenendo nuove riprese confermate dall'attrice Laura Harrier su Instagram. Sony ha anche annunciato che un sequel di Spider-Man: Homecoming è previsto in uscita per il 5 luglio 2019 e si ritiene che ognuno di questi film rappresenterà un anno di liceo di Peter Parker. Spider-Man: Homecoming oltre ad un ruolo corposo di Robert Downey Jr. nei panni di Tony Stark / Iron Man, includerà anche l'Happy Hogan di Jon Favreau e ci sono state anche voci che Scarlett Johansson potrebbe avere un cameo come Vedova Nera. Il cast di supporto include anche Marisa Tomei (zia May), Zendaya (Michelle), Tony Revolori (Flash Thompson), Angourie Rice (Betty Brant), Michael Barbieri (Jason Macendale), Isabela Amara (Sally), Kenneth Choi (preside Morita), Michael Chernus (Il Riparatore / Tinkerer), Bokeem Woodbine (Shocker) e Donald Glover in un ruolo non specificato.

Spider-Man: Homecoming - nuovo trailer e locandine italiane

Ha finalmente debuttato online un nuovo trailer di Spider-Man: Homecoming il reboot con Tom Holland nuovo Peter Parker e Michael Keaton nei panni della nemesi Adrian Toomes alias "Avvoltoio" che sappiamo gestisce un deposito di recupero che raccoglie rottami dai vari campi di battaglia dei supereroi e che ha una qualche connessione con Tony Stark co-protagonista del reboot al fianco di Holland. USA Today ha incontrato il produttore Eric Hauserman Carroll che ha rivelato che il deposito di recupero di Adrian Toomes non è più necessario quando Tony Stark fonda una nuova organizzazione governativa che prende il sopravvento queste operazioni. Con l'aiuto della sua squadra che comprende Shocker (Bokeem Woodbine) e il Riparatore / Tinkerer (Michael Chernus), Toomes utilizza "artefatti alieni recuperati e tecnologia avanzata trafugata" per costruire le proprie armi, che poi vendono ad altri criminali di New York. A seguire trovate una gallery con tre nuove locandine ufficiali italiane del film che debutta nei cinema il 7 luglio 2017.

Spider-Man: Homecoming - video ufficiale con dettagli sul nuovo costume

Dopo il successo del suo debutto nell'Universo Cinematografico Marvel in Captain America: Civil War, il nuovo Peter Parker (Tom Holland) tornerà per la sua prima avventura in solitaria nel reboot Spider-Man: Homecoming. Abbiamo già visto nel primo trailer di Spider-Man: Homecoming che il nuovo costume di Spidey è dotato di "Ali di ragnatela", particolarmente utili per le fasi di volo e caduta libera nonché una gradita strizzatina d'occhio ai fumetti classici. In attesa di un secondo trailer vi proponiamo una nuova immagine promozionale e un breve video che arrivano dalla convention Consumer Electronics Show (CES). Il video che ha debuttato su Twitter mostra alcuni dei nuovi aggiornamenti / miglioramenti apportati al costume creato per Peter Parker da Tony Stark (Robert Downey Jr.) in persona. Gli update consistono in "spara-ragnatele" muniti di sistema di puntamento laser e che permettono a Peter Parker di scegliere velocemnte tra diversi tipi di ragnatele a seconda delle necessità di utilizzo. Poi ci sono le già citate "Ali di ragnatela" che abbiamo visto nel trailer nella sequenza con l'elicottero della polizia, un sistema di tracciamento GPS con un display da polso olografico, che abbiamo visto la prima volta nella scena dopo i titoli di coda di Capitan America: Civil War e l'aggiornamento finale con gli occhi "espressivi" sulla maschera di Spidey che catturano e riproducono, in una sorta di motion capture, le espressioni di Peter Parker.

Fonte: Movieweb



Spider-Man: Homecoming - trailer italiano del reboot con Tom Holland

Grazie a Marvel Italy possiamo mostrarvi finalmente il primo trailer italiano di Spider-Man: Homecoming, il nuovo reboot Sony / Marvel diretto da Jon Watts e con protagonista Tom Holland nei panni del nuovo Peter Parker. Il giovane Tom Holland / Spider-man, reduce dal debutto in "Captain America: Civil War", esplora la sua nuova identità di supereroe ritrovandosi a dover gestire il dilemma: fare i compiti per il giorno dopo o salvare il mondo. Nel trailer la conferma che Michael Keaton sarà il supercriminale Avvoltoio, mentre c'è anche una fugace inquadratura dello Shocker di Bokeem Woodbine. Il cast di Spider-Man: Homecoming include anche Marisa Tomei come zia May, Robert Downey Jr. come Tony Stark / Iron Man, Jon Favreau come Happy Hogan, Zendaya come Michelle, Logan Marshall-Green come secondo villain e Kenneth Choi come il preside del liceo di Peter. Il film presenta anche ruoli per Donald Glover, Martin Starr, Michael Barbieri, Laura Harrier, Tony Revolori, Angourie Riso, Jacob Batalon e Tyne Daly. Il film è stato scritto da John Francis Daley e Jonathan M. Goldstein con le musiche del film composte da Michael Giacchino.



Spider-Man: Homecoming - primo trailer del reboot con Tom Holland

Sony Pictures ha reso disponibile il primo trailer di Spider-Man: Homecoming l'atteso reboot Marvel / Sony. Il nuovo film vede Peter Parker (Tom Holland) affrontare le difficoltà crescenti nel bilanciare la sua vita di studente di scuola superiore con la lotta a supercriminali. Oltre al primo trailer statunitense vi proponiamo anche un primo trailer internazionale caratterizzato da scene e dialoghi non inclusi nel primo trailer che rivelano che Bokeem Woodbine interpreta Shocker. Kevin Feige ha spiegato che c'era abbastanza materiale inedito in questo trailer internazionale che ha pensato che "sarebbe stato divertente per le persone vederli entrambi".

Il cast di Spider-Man: Homecoming include anche Marisa Tomei come zia May, Robert Downey Jr. come Tony Stark / Iron Man, Jon Favreau come Happy Hogan, Michael Keaton come Avvoltoio, Zendaya come Michelle, Bokeem Woodbine come Shocker, Logan Marshall-Green come secondo villain e Kenneth Choi come il preside del liceo di Peter. Il film presenta anche ruoli per Donald Glover, Martin Starr, Michael Barbieri, Laura Harrier, Tony Revolori, Angourie Riso, Jacob Batalon e Tyne Daly. Il film è stato scritto da John Francis Daley e Jonathan M. Goldstein con le musiche del film composte da Michael Giacchino.



Spider-Man: Homecoming - anteprima trailer

Disponibile un'anteprima del primo trailer di Spider-Man: Homecoming che arriverà online nelle prossime ore. l'anteprima ci mostra la scena dal punto di vista di Peter Parker (Tom Holland) che prova un "piccolo update" al suo nuovo costume gentilmente fornito da Tony Stark e consegnato dall'Happy Hogan di Jon Favreau. Si tratta delle classiche "ali di ragnatela" elemento dei fumetti creato da Steve Ditko che il nuovo Spider-Man prova immediatamente mostrando una scena che si svolge a Washington. A seguire c'è anche un video via Twitter che ci mostra la reazione dei fan brasiliani alla poriezione in anteprima del primo trailer di Spider-Man: Homecoming.



10 palavras 52 caracteres 1 sentimento: TEASER DE #HOMEMARANHA: DE VOLTA AO LAR NA #CCXP2016 pic.twitter.com/fxle9o9mlZ — Sony Pictures Brasil (@SonyPicturesBr) 3 dicembre 2016

Fonte: Collider

Spider-Man: Homecoming - riprese terminate e i saluti di Tom Holland (foto e video)

La scorsa settimana Spider-Man: Homecoming ha spostato la produzione dai Pinewood Studios di Atlanta alle strade di New York. Solo pochi giorni dopo arriva la notizia che le riprese del reboot Sony / Marvel si sono concluse. Sia il regista Jon Watts che il protagonista Tom Holland hanno condiviso video e foto che testimoniano la fine delle riprese. Tom Holland ha anche condiviso su Instagram il seguente messaggio che accompagna una foto della troupe esausta che se la dorme della grossa.

Il nostro ultimo giorno su @spidermanhomecoming e questo è come ci sentiamo al riguardo hahah.

Nel video che trovate a seguire c'è un Uomo ragno a fumetto disegnato a mano su un palloncino liberato nel cielo che annuncia il fine riprese ufficiale del film. Interessante notare che questo breve video è accompagnato dalla cover della sigla di Spider-Man interpretata dai Ramones (la canzone era una traccia fantasma nel loro album del 1995 "Adios Amigos"). Spider-Man: Homecoming segue il giovane liceale Peter Parker che cerca di destreggiarsi tra la sua carriera di scienziato in divenire e l'impegno quotidiano di essere uno studente e al contempo un giovane supereroe alle prime armi. Tom Holland riprende il suo ruolo di Peter Parker dopo il debutto in Captain America: Civil War. Insieme a Tom Holland nel cast troviamo anche Marisa Tomei come zia May, Robert Downey Jr. come Tony Stark / Iron Man, Jon Favreau come Happy Hogan e Michael Keaton come Avvoltoio. Il film uscirà nei cinema il 7 luglio 2017.

Un video pubblicato da Jon Watts (@jnwtts) in data: 3 Ott 2016 alle ore 00:19 PDT







Una foto pubblicata da ✌️ (@tomholland2013) in data: 27 Set 2016 alle ore 08:52 PDT







Una foto pubblicata da Spider-Man Homecoming (@spidermanhomecoming) in data: 30 Set 2016 alle ore 08:07 PDT







Una foto pubblicata da Spider-Man Homecoming (@spidermanhomecoming) in data: 28 Set 2016 alle ore 11:23 PDT



Fonte: Collider



Spider-Man: Homecoming - nuove foto dal set con Tom Holland a New York

Disponibili online nuove foto dal set di Spider-Man: Homecoming scattate in quel di New York City. Queste foto ci mostrano Tom Holland nella Grande mela con e senza il nuovo costume aggiornato. Gli scatti ritraggono il nuovo Peter Parker con la giacca della scuola intento a prendere un bus e al fianco della sua controfigura mentre prepara una scena di stunt e intento a scattarsi un "selfie". Marvel e Sony hanno fissato una data di uscita al 7 luglio 2017. Jon Watts dirige da una sceneggiatura di John Francis Daley e Jonathan M. Goldstein, con Kevin Feige e Amy Pascal a bordo come produttori.



Peter Parker and Spider-Man in New Set Photos https://t.co/eYTwK8K6gj via @po_st — Tom Holland News (@THollandNews) 2 ottobre 2016

Tom Holland on the set of Spider-Man: Homecoming in New York on October 1, 2016. pic.twitter.com/ne18fein0N — TomHolland Thailand (@Tom_HollandTH) 2 ottobre 2016





A few more pics from the set yesterday (9/30) #SpiderManHomecoming pic.twitter.com/JTz0IC9jiF — about tom holland (@abouttomholland) 1 ottobre 2016





Tom with his stunt double on set #SpiderManHomecoming (9/30) pic.twitter.com/HZepYm6qYl — about tom holland (@abouttomholland) 1 ottobre 2016

Fonte: Movieweb

Spider-Man: Homecoming - nuove foto e video dal set con Tom Holland

Durante lo scorso fine settimana il reboot Spider-Man: Homecoming ha terminato le riprese ad Atlanta con la produzione che si è spostata a New York. Oggi abbiamo nuovi video e foto dal set e la descrizione di una scena che potrebbe annunciare l'entrata in scena di un supercattivo. Un certo numero di utenti di Twitter hanno condiviso nuovi video della produzione che ha preso il via a New York che dimostrano che il giovane Peter Parker ha qualche difficoltà nell'organizzarsi nella sua lotta quotidiana contro la criminalità. Mentre le versioni precedenti di questo personaggio iconico indossavano per comodità il costume sotto i normali vestiti, il Peter Parker di Tom Holland sembra non aver ancora capito quanto sia comoda questa soluzione, dal momento che si vede entrare in un vicolo, dove si spoglia e rimane in biancheria intima prima di mettersi il costume di Spider-Man. Altre foto e video mostrano Tom Holland nella metropolitana, ma una fonte ha rivelato ancora più dettagli. La fonte riporta che Peter Parker viene mostrato in una scena in esterni di fronte ad uomo con indosso un costume per CG che potrebbe essere il malvagio Vulture, mentre attacca un negozio, il che porta Peter a correre in un vicolo per cambiarsi di abito e uscirne come Spider-Man. La fonte prosegue affermando che Peter riceverà una telefonata da Tony Stark, che cerca di tranquilizzarlo dicendogli che non è responsabile in quanto Vulture è semplicemente saltato fuori da dietro edificio ed è per questo che lui non è ancora pronto per essere un Avenger. Marvel e Sony hanno fissato una data di uscita per Spider-Man: Homecoming al 7 luglio 2017.

hire me to be director look at this excellent HD footage pic.twitter.com/i8XnIuhC2w — spidahmed (@thatguyahmed) 26 settembre 2016





Video of Tom on #SpiderManHomecoming set pic.twitter.com/8tehn8ZeEJ — about tom holland (@abouttomholland) 26 settembre 2016





Tom Holland filmed scenes for #SpiderMan Homecoming today in the New York City subway! New pics: https://t.co/flPidcyVsN pic.twitter.com/JKEnA3QQIX — JustJared.com (@JustJared) 26 settembre 2016





Tom Holland casually pointing at me as he drives away 👍 #SpiderManHomecoming pic.twitter.com/AyClPdzR4y — lauren. (@wckdstiles24) 26 settembre 2016

New pic of Tom on set #SpiderManHomecoming pic.twitter.com/Gn6P4C7o71 — about tom holland (@abouttomholland) 26 settembre 2016





Tom with Haz and crew #SpiderManHomecoming pic.twitter.com/e9rchBL9dy — about tom holland (@abouttomholland) 26 settembre 2016









New photos of Tom on #SpiderManHomecoming set pic.twitter.com/LrBAauAcfB — about tom holland (@abouttomholland) 26 settembre 2016

New photos of Tom on #SpiderManHomecoming set pic.twitter.com/LrBAauAcfB — about tom holland (@abouttomholland) 26 settembre 2016





New photos of Tom on #SpiderManHomecoming set in NYC taken on Saturday (9/24) (via @THollandFrance) pic.twitter.com/440St3APQr — about tom holland (@abouttomholland) 26 settembre 2016





Jon Watts via Instagram| "Greetings From Astoria Blvd!!" pic.twitter.com/hVLT03MPLB — about tom holland (@abouttomholland) 26 settembre 2016

Fonte: Collider



Spider-Man: Homecoming - nuova foto dal set con Tom Holland

Da quando la produzione di Spider-Man: Homecoming ha preso il via, il protagonista Tom Holland ha condiviso numerosi video e foto dal set, ma la sua ultima immagine condivisa potrebbe aver rivelato un grande spoiler. l'attore ha recentemente condiviso uno scatto di se stesso, il co-protagonista Jacob Batalon che nel film interpreta Ned Leeds e l'amico Harrison Osterfield fotografati presso la sede della Porsche di Atlanta. Se l'immagine potrebbe apparire piuttosto innocente, potrebbe in realtà rilevare una location nota che ha coinvolto gli Avengers che rivedremo in Spider-Man: Homecoming. A seguire ci saranno potenziali spoiler minori, quindi continuate a leggere a vostro rischio e pericolo. Spider-Man: Homecoming ha iniziato le riprese ad Atlanta dalla fine di giugno e la nuova foto condivisa via Instagram non mostra alcun segno che questa struttura sarà utilizzata per la produzione, ma questo stesso impianto è stato effettivamente utilizzato in Avengers: Age of Ultron come nuova struttura degli Avengers mostrata alla fine del film. Questo potrebbe significare che Spidey sarà introdotto ufficialmente negli Avengers in seguito agli eventi di Captain America: Civil War. Il nuovo Peter Parker di Tom Holland ha esordito nell"Universo Cinematografico Marvel in Captain America: Civil War, dopo essere stato reclutato dal Tony Stark / Iron Man di Robert Downey Jr.. Ha combattuto per il "Team Iron Man" nella battaglia dell'aeroporto e lo abbiamo visto brevemente anche durante una scena dopo i titoli di coda. Non ci sono state conferme da Marvel Studios sulla location, ma un lettore di / Film ha riportato su Twitter che lavora nei pressi della sede della Porsche confermando che questa settimana in zona sono giunti diversi mezzi con attrezzature per riprese.



Fonte: Movieweb

Spider-Man: Homecoming - nuove foto dal set svelano Shocker?

Qualche settimana fa è trapelata online una lista non ufficiale con quello che si affermava essere il cast completo di Spider-Man: Homecoming, lista che ha rivelato una serie di dettagli intriganti. L'elenco ha apparentemente confermato una notizia precedente che dava l'attrice Angourie Rice nei panni di Betty Brant e Bokeem Woodbine nel ruolo del supercriminale Shocker, un personaggio che potrebbe essere stato immortalato in alcune nuove foto dal set. Anche se non sappiamo con certezza se il personaggio in queste foto sia Shocker, il costume ha diversi elementi in comune con il costume indossato dal personaggio nei fumetti anche se questo look sembra ammiccare molto di più alla versione vista nei videogames. Shocker, alias Herman Schultz, è stato creato da Stan Lee e John Romita Sr. nel 1967, con una prima apparizione in "The Amazing Spider-Man n. 46" del marzo 1967. Il personaggio pur avendo abbandonato gli studi, ha sfruttato il suo talento naturale di ingegnere e inventore per creare due guanti capaci di emettere onde d'urto ad alta energia che ha utilizzato per fuggire di prigione, dopo esserci finito per una serie di furti con scasso. Shocker viene descritto come il miglior scassinatore di casseforti al mondo e mago del furto. Le foto dal set condivise via Twitter ci mostrano il costume, ma non ci sono dettagli circa la scena che si sta girando. Inoltre non sappiamo con certezza che ci sia Bokeem Woodbine sotto la maschera o se si tratti di una controfigura. Il cast trapelato rivela anche un altro personaggio interessante, il preside Morita di Kenneth Choi, che può essere correlato ad un altro personaggio dell'Universo Cinematografico Marvel, l'Howling Commandos Jim Morita di Captain America: Il primo vendicatore. E' possibile che, se Morita conosce l'identità segreta di Peter Parker come Spider-Man, il preside potrebbe avere alcune storie interessanti da raccontare sulle battaglie di suo nonno al fianco di Steve Rogers. Il cast di Spider-Man: Homecoming è guidato da Tom Holland come Spider-Man e Marisa Tomei ritorna come zia May dopo il debutto in Captain America: Civil War. Nel cast troviamo anche Zendaya Coleman come la protagonista femminile Michelle, che si dice essere in realtà Mary-Jane Watson, Laura Harrier come Liz Allan, Jacob Batalon come Ned Leeds, Tony Revolori è Flash Thompson e Michael Keaton sembra vestirà i panni della nemesi Avvoltoio. Il cast comprende anche una serie di attori in ruoli sconosciuti come Donald Glover, Michael Barbieri, Abraham Attah, Logan Marshall-Green, Tyne Daly, Michael Mando, Garcelle Beauvais, J.J. Totah, Jorge Lendeborg Jr. e Isabella Amara. Per quanto riguarda Avvoltoio, è stato confermato che sarà nel film grazie da un concept art mostrato al Comic-Con lo scorso luglio, ma ancora non si sa con certezza se sarà proprio Michael Keaton ad interpretarlo. Jon Watts sta dirigendo questo secondo reboot di "Spidey" da uno script di John Francis Daley e Jonathan M. Goldstein, con il presidente Marvel Studios Kevin Feige a bordo come produttore al fianco di Amy Pascal.

New Spider-Man Homecoming set photos show Bokeem Woodbine's Shocker!!!! pic.twitter.com/6RQmAV98Ow — Marvel__News (@Marvel__News) 5 settembre 2016





Nice, Bokeem Woodbine als Shocker auf dem Spider-Man: Homecoming Set. pic.twitter.com/LwwwtNt1Gf — Dennis Hulkson (@Darantino) 6 settembre 2016

A better look at Shocker from Spider-Man: Homecoming. pic.twitter.com/esTTsUIXpD — Ross Dillon! (@RossADillon) 6 settembre 2016

Fonte: Movieweb



Spider-Man: Homecoming - nuove foto dal set con Tom Holland e Marisa Tomei

Nuove foto dal set di Spider-Man: Homecoming confermano il ritorno di Marisa Tomei come zia May. L'attrice ha debuttato nell'Universo Cinematografico Marvel nel recente Captain America: Civil War al suo fianco sullo schermo del nipote Peter Parker alias Tom Holland. Just Jared ha pubblicato queste nuove foto che vedono Tom Holland e Marisa Tomei passeggiare insieme. Non ci sono dettagli su questa scena, ma questa è la prima volta che l'abbiamo vista sul set da quando al produzione è iniziata a giugno. Il cast di supporto confermato include Tony Revolori come Flash Thompson, bullo e nemesi di Peter Parker, Zendaya come Michelle, Jacob Batalon interpreterà Ned Leeds e Laura Harrier sarà Liz Allan. Il cognome della Michelle di Zendaya non è stato comunicato e alcuni fan credono che il personaggio potrebbe essere Michelle Gonzales. Nell'aggiornamento insieme alle foto di Marisa Tomei trovate anche nuove immagini e video tra cui una clip che apre l'articolo con Tom Holland in visita ad un ospedale per bambini di Atlanta.



Marisa Tomei (Aunt May) and Tom Holland on the set of SPIDER-MAN:HOMECOMING! pic.twitter.com/xAwVMpLaBB — Best of Marvel (@thebestofmarvel) 1 settembre 2016





Tom Holland is Joined by Marisa Tomei While Filming 'Spider-Man: Homecoming'! - https://t.co/I8VTMfIMVZ pic.twitter.com/vi9Abo0g7M — Nick Harrys (@NickHarrys) 1 settembre 2016

Primeras imágenes de Marisa Tomei con Tom Holland en el rodaje de Spider-Man: Homecoming. pic.twitter.com/1lCxtafMXB — Agent of MARVEL (@AgentedeMARVEL) 1 settembre 2016





New SPIDER-MAN HOMECOMING Set Pics! Tom Holland And Marisa Tomei pic.twitter.com/ok9zrnMKQ9 — SuperheroMovieScoop (@HeroMovies4life) 1 settembre 2016

JustJared แชร์ภาพ Tom Holland และ Marisa Tomei ในกองถ่าย 'Spider-Man : Homecoming' ถ่ายทำกันตอนนี้ในแอตแลนต้า pic.twitter.com/MwSk9KbrJW — GossipGun (@GossipGun) 1 settembre 2016





Un video pubblicato da ✌️ (@tomholland2013) in data: 27 Ago 2016 alle ore 18:16 PDT







Spider-Man: Homecoming - Tom Holland nel suo costume da Spidey fa visita ad un ospedale per bambini (foto e video)

Spider-Man: Homecoming di Marvel e Sony è in piena fase di riprese per un'uscita nelle sale fissata al 7 luglio 2017. Anche se non sappiamo esattamente quando termineranno le riprese, il protagonista Tom Holland si è preso una pausa dal set per supportare una buona causa. L'attore 19enne si è recato all'ospedale pediatrico Henrietta Egleston per far visita ad alcuni bambini coraggiosi con indosso il suo costume di Spider-Man. L'attore ha postato due foto e un messaggio della sua visita su Instagram, utilizzato anche da altri fan per pubblicare ulteriori immagini.

Incontrarvi tutti oggi è stata una meravigliosa esperienza e siete stati tutti delle piccole ispirazioni. Siamo orgogliosi di voi e vi amiamo e speriamo di poter tornare presto e vi ringraziamo di averci ospitato all'ospedale per bambini Egleston. Grazie alla nostra meravigliosa squadra Marvel per averlo reso possibile. Sono contento che abbiamo potuto condividerlo. Ho amato ogni minuto.

Insieme alle foto di Holland e dei piccoli pazienti dell'ospedale Egleston vi proponiamo anche un divertente video con un dietro le quinte che vede Tom Holland, la co-protagonista Zendaya e una ragazza non identificata che ballano al ritmo della hit anni '90 "What Is Love" di Haddaway.

Una foto pubblicata da ✌️ (@tomholland2013) in data: 18 Ago 2016 alle ore 15:20 PDT







Una foto pubblicata da ✌️ (@tomholland2013) in data: 18 Ago 2016 alle ore 19:53 PDT







Una foto pubblicata da @tomhollandbr in data: 19 Ago 2016 alle ore 05:32 PDT







Una foto pubblicata da @tomhollandbr in data: 18 Ago 2016 alle ore 19:30 PDT







The Hoco cast keep on giving and I feel so blessed pic.twitter.com/dIxdy8fZTY — Marvel Stark (@MarvelSpideys) 19 agosto 2016





#VIDEO| Tom at Children's Hospital in Atlanta pic.twitter.com/Qel564WlbW — about tom holland (@abouttomholland) 19 agosto 2016

Tom has rhythm. I'm so glad they cast him for Peter Parker. Also Zendaya is bae. pic.twitter.com/DbwKZQGXtV — Geeks Of Color (@GeeksOfColor) 17 agosto 2016

Fonte: Movieweb



Spider-Man: Homecoming - primo poster ufficiale

Il mese scorso, il regista Jon Watts e il cast di Spider-Man: Homecoming hanno preso una pausa dalle riprese per svelare un primo filmato al Comic-Con. Purtroppo, quel filmato non è ancora stato rilasciato on-line, ma abbiamo visto una serie di foto dal set con Tom Holland nel suo nuovo costume di Spider-Man. Ora abbiamo un primo poster ufficiale che arriva da nuova convention che si svolge a Las Vegas questa settimana. Il poster emerso su Twitter mostra Tom Holland appeso a testa in giù nel suo costume di Spidey, la locandina è stata esposta alla convention Magic Las Vegas che ha preso il via ieri.



First official #SpiderManHomecoming Poster in Better Quality. pic.twitter.com/kvv5zzfY2Q — Tom Holland Media (@tomhollabr) 17 agosto 2016

Fonte: Movieweb

Spider-Man: Homecoming - nuove foto dal set con lo Spara-ragnatele dell'Uomo Ragno

Riprese in corso dalla metà d giugno ad Atlanta per Spider-Man: Homecoming e in questo lasso di tempo abbiamo visto il nuovo Peter Parker interpretato da Tom Holland indossare il suo nuovo costume di Spidey in numerosi video e foto, insieme ad altre immagini della sua controfigura e naturalmente lo abbiamo visto entrare in azione sul grande schermo nel blockbuster estivo Captain America: Civil War. Sappiamo che il suo costume dispone di nuovi Spara-ragnatele, ma sino ad ora non avevamo visto immagini di questi dispositivi. The Atlanta Filming ha pubblicato via Twitter nuove immagini dal set, che presentano proprio foto nel dettaglio di questi nuovi Spara-ragnatele, purtroppo non sappiamo se in queste immagini sia ritratto Tom Holland o la sua controfigura. Al panel di Spider-Man: Homecoming tenutosi al Comic-Con il regista Jon Watts e molti membri del cast hanno fatto il loro debutto per i fan. Tony Revolori interpreta Flash Thompson in questa nuova avventura con supereroi, Zendaya sarà Michelle, Jacob Batalon interpreterà Ned e Laura Harrier vestirà i panni di Liz. Anche se non abbiamo la conferma sui loro nomi completi si è ipotizzato che Michelle sia in realtà Michelle Gonzalez, che è stata solo di recente aggiunta alla continuity del fumetto, dove Peter la incontra da adulto. Liz si crede possa essere Liz Allan, nei fumetti la fidanzata del liceo di Flash che in seguito sposa Harry Osborn, mentre Ned è probabile sia Ned Leeds che nei fumetti è un reporter del Daily Planet innamorato come Peter Parker di Betty Brant, segretaria di J. Jonah Jameson. Michael Barbieri è stato lanciato come amico di Peter Parker, ma il nome del suo personaggio non è stato ancora rivelato. Il cast comprende anche Marisa Tomei come zia May, Michael Keaton che dovrebbe interpretare la nemesi Avvoltoio, Angourie Rice che pare sarà Betty Brant e Logan Marshall-Green che alcune voci danno nel ruolo del Riparatore (Tinkerer). Il cast è completato da Martin Starr, Isabella Amara, Jorge Lendenborg Jr., J.J. Totah, Donald Glover, Kenneth Choi, Hannibal Buress, Bokeem Wodbine, Michael Mando e Abraham Attah. Ci sono state voci che Michael Mando potrebbe interpretare il supercattivo Carnage, mentre Abaraham Attah pare sarà Miles Morales. Robert Downey Jr. torna come Tony Stark / Iron Man dopo l'incontro tra Stark e Peter Parker in Captain America: Civil War. Sono le Stark Industries responsabili della creazione dei nuovi dispositivi Spara-ragnatele di Peter insieme ad una serie di altri gadget che non abbiamo ancora visto. Jon Watts (Cop Car) è il regista di Spider-Man: Homecoming da uno script di John Francis Daley e Jonathan M. Goldstein (Holidays). Kevin Feige e Amy Pascal producono con Marvel e Sony che hanno fissato una data di uscita al 7 luglio 2017.





Here is the other side detail and "thingees" on his suit. pic.twitter.com/DA6YVhLyP9 — Atlanta Filming (@AtlantaFilming) 8 agosto 2016

Fonte: Movieweb

Spider-Man: Homecoming - nuovo concept art dal Comic-Con 2016 conferma Avvoltoio

Spidey è approdato al Comic-Con di San Diego per un panel sul reboot Spider-Man: Homecoming in cui è stato presentato un concept art che ha confermato "Avvoltoio" come nemesi del nuovo Uomo Ragno di Tom Holland; l'attore ha partecipato al panel del film con Jacob Batalan, Laura Harrier, Tony Revolori e Zendaya. Inoltre Marvel ha presentato anche una breve prima sinossi uffiicale del film insieme al cast completo.

Un giovane Peter Parker / Spider-Man (Tom Holand), che ha fatto il suo debutto sensazionale in Captain America: Civil War di Marvel Studios, inizia a sperimentare la sua identità ritrovata come supereroe lancia-ragnatele in Spider-Man: Homecoming.

Marvel ha anche confermato che la sceneggiatura è stata scritta da Jonathan Goldstein, John Francis Daley, il regista Jon Watts, Christopher Ford, Chris McKenna e Erik Sommers. Questa è la prima volta che sentiamo parlare del coinvolgimento nello script di Christopher Ford, Chris McKenna e Erik Sommers. Kevin Feige produce insieme a Amy Pascal, con i produttori esecutivi Louis D'Esposito, Victoria Alonso, Patricia Whitcher, Jeremy Latcham e Stan Lee. Il cast completo include Tom Holland, Michael Keaton, Zendaya, Donald Glover, Jacob Batalon, Laura Harrier, Tony Revolori, Tyne Daly, Bokeem Woodbine e con Marisa Tomei e Robert Downey Jr.. Kevin Feige ha presentato al panel il regista Jon Watts che ha rivelato alla folla presente che Spider-Man: Homecoming è un film a sfondo "scolastico".

E' un vero e proprio film sulla scuola superiore e su un ragazzo di 15 anni. Sappiamo cosa vuol dire essere un inventore miliardario playboy. Abbiamo imparato come ci si sente ad essere un Dio alieno...Ora stiamo per apprendere come ci si sente ad essere un ragazzino di seconda liceo che passa attraverso la pubertà.

Il filmato mostrato alla folla durante il panel non è stato rilasciato online, ma la sua descrizione parla di una scena che si svolge al liceo con diverse ragazze che discutono su chi sia il più bello degli Avengers. Quando una ragazza dice che ha una cotta per Spider-Man, Peter Parker si ferma durante la lezione di ginnastica dopo aver ascoltato la confessione della ragazza con i suoi sensi di ragno. Ci sono anche scene in cui Peter prepara il fluido che serve a produrre le sue ragnatele sotto ad una scrivania, mentre un'altra scena mostra il personaggio di Zendaya che si prende gioco di Peter e di un suo amico beccati a fissare alcune ragazze. Per visionare l'immagine nelle dimensioni originali clicca QUI. Fonte: Collider

Spider-Man: Homecoming - nuovi video dal set con Tom Holland in costume

Disponibili online nuovi video dal set del reboot Spider-Man: Homecoming, che ci mostrano meglio e da una diversa angolazione la scena in cui Spidey è visto fermare un ladro che ha appena rubato una bicicletta. Il video mostra la scena di stunt realizzata con l'ausilio di cavi che verranno poi eliminati in post-produzione e sostituiti con la ragnatela con cui Spidey si cala sul ladruncolo in fuga. L'utente Twitter "Atlanta Filming" che ha registrato questi video ha anche rivelato che in realtà è proprio Tom Holland che vediamo nel costume e non la sua controfigura. A prova di ciò abbiamo anche una nuova foto che mostra sul set sia Tom Holland che la sua controfigura.

Fine. 1 second should be plenty... but here is 14 seconds. pic.twitter.com/RIrGpnOoXn — Atlanta Filming (@AtlantaFilming) 13 luglio 2016





And how about stunt spidey? pic.twitter.com/CK9WS6exUd — Atlanta Filming (@AtlantaFilming) 13 luglio 2016

Try to contain yourself... there were no Tom Holland's injured in the making of this video. But that is Tom. pic.twitter.com/dddY1ILsG2 — Atlanta Filming (@AtlantaFilming) 13 luglio 2016





Oh spooky mirror effect. pic.twitter.com/bKO3i9B51U — Atlanta Filming (@AtlantaFilming) 13 luglio 2016

Fonte: Movieweb

Spider-Man: Homecoming - nuove foto e un video dal set con il nuovo Uomo Ragno

Da quando il reboot Spider-Man: Homecoming ha iniziato la produzione ad Atlanta sono state condivise online numerose foto dal set che mostravano Tom Holland sia nei panni di Peter Parker che dell'Uomo Ragno e diversi membri del cast di supporto come Zendaya Coleman e Tony Revolori. Oggi abbiamo altre foto da proporvi insieme ad un breve video che ci mostrano il nuovo costume da Spidey di Tom Holland in una scena in cui l'Uomo Ragno ferma un ladro di biciclette. Le immagini condivise via Twitter vedono protagonista la controfigura di Tom Holland mentre ferma un ladruncolo che ha rubato la bicicletta di qualcuno. Nel video viene mostrata la scena di stunt con la controfigura sospesa a mezz'aria che si cala con l'ausilio della ragnatela. Sappiamo che la maggior parte della storia si svolgerà a New York, ma un aggiornamento del mese scorso ha rivelato che ci saranno scene che si svolgeranno anche a Washington durante una gita di classe. Tom Rothman presidente Sony Pictures ha recentemente parlato del film con il sito IGN sul red carpet della premiere di Ghostbusters.

Ecco cosa posso dirvi: siamo davvero fortunati perché la Marvel e Kevin Feige hanno abbracciato appieno l'idea del reboot del personaggio e nessuno lo conosce bene quanto la Marvel. Sarà di sicuro un altro fiore all'occhiello per Sony. Il titolo del film (Homecoming) è rilevante per la storia perché si svolge al liceo e c'è una scena, credo di poter svelare una piccola cosa, con un ballo della scuola di cui ho visto i giornalieri perché l'abbiamo girata nelle prime due settimane. E' fantastico! Ed è anche un "ritorno a casa" per la Marvel e un "ritorno a casa" per l'universo cinematografico a cui Spider-Man appartiene. Quindi è un affare senza precedenti tra due studios, ma siamo veramente orgogliosi e tutto quello che posso dirvi è che quei ragazzi di Marvel sanno davvero il fatto loro! Questo è quanto. Lui è fantastico, questo personaggio con tutte le sue complicazioni giovanili che deve salvare il mondo e riuscire a fare i compiti di chimica.

Il nuovo Spider-Man ha debuttato nell'Universo Cinematografico Marvel in Captain America: Civil War che ha superato nel mondo il tetto del miliardo di dollari d'incasso. Tom Holland viene portato in questo universo di supereroi dal Tony Stark di Robert Downey Jr. che lo recluta come parte del Team Iron Man per questa epica battaglia. Robert Downey Jr. ha firmato per tornare in Spider-Man: Homecoming, una presenza che Tom Rothman ha definito molto importante per il film nel suo complesso.

E' molto importante. E' meraviglioso commercialmente, ma non è per questo. Si può vedere l'inizio del rapporto introdotto in Civil War, quindi il personaggio era molto importante nella storia e penso che i fan saranno davvero premiati dalla crescita del personaggio. Sarà divertente, lo devo dire, ci sentiamo molto, molto fortunati.

Il cast continua a crescere a riprese in pieno corso con l'ultima arrivata, la Angourie Rice vista recentemente in The Nice Guys, che potrebbe secondo alcune voci interpretare Gwen Stacy o Mary-Jane Watson. Completano il cast Marisa Tomei, Michael Keaton, Logan Marshall-Green, Laura Harrier, Michael Barbieri, Martin Starr, Isabella Amara, Jorge Lendenborg Jr., J.J. Totah, Donald Glover, Kenneth Choi, Hannibal Buress, Bokeem Wodbine, Michael Mando e Abraham Attah. Spider-Man: Homecoming è previsto nei cinema il 7 luglio 2017.





More photos taken yesterday #SpiderManHomecoming pic.twitter.com/gE10NJYI0d — about tom holland (@abouttomholland) 12 luglio 2016





New photo from the set #SpiderManHomecoming pic.twitter.com/zKfdwH84vg — about tom holland (@abouttomholland) 11 luglio 2016





Another set picture taken today #SpiderManHomecoming pic.twitter.com/H0yxS4VfOl — about tom holland (@abouttomholland) 11 luglio 2016





Tom, Laura Harrier and Jason Batalon (photo taken in previous days) #SpiderManHomecoming pic.twitter.com/E1ijYxWKhu — about tom holland (@abouttomholland) 11 luglio 2016

Spider-Man: Homecoming - nuovi video e foto dal set con Tom Holland

Da quando Tom Holland si è aggiudicato il ruolo di Peter Parker in Spider-Man: Homecoming esordendo poi in Captain America: Civil War, l'attore ha spesso usato i social media per mostrare le sue abilità "acrobatiche". Abbiamo visto diversi video dell'attore intento a far capriole e salti mortali durante una vacanza in famiglia. L'attore di certo non è timido quando si tratta di condividere con i suoi fan sui social media e nel corso degli ultimi giorni, mentre le riprese di Spider-Man: Homecoming proseguono, il giovane attore ha condiviso altri due video. Spider-Man: video con acrobazie del nuovo 'Uomo Ragno' Tom Holland L'attore e ballerino Tom Holland è il nuovo Spider-Man - Guardalo fare acrobazie su Instagram. Tom Holland ha postato questi nuovi video su Instagram insieme ad una nuova immagine che lo vede sul set nel nuovo costume di Spider-Man, ma considerando l'altezza a cui è stata scattata la foto è molto più probabile che si tratti della sua controfigura. Per quanto riguarda i video il primo mostra Holland in compagnia della sua controfigura impegnato in una sessione di boxe, mentre nel secondo video l'attore in una pausa delle riprese ammazza il tempo mostrando ai fan una giornata di pioggia ad Atlanta, location delle riprese. Questi video arrivano un giorno dopo l'annuncio del casting di Angourie Rice, che è stato ipotizzato possa interpretare Gwen Stacy o Mary-Jane Watson, ma il suo personaggio deve ancora essere confermato. La Rice si unisce ad un cast che include Marisa Tomei (Zia May), Michael Keaton (l'Avvoltoio?), Logan Marshall-Green (il Riparatore?) e Robert Downey Jr. che torna come Tony Stark / Iron Man. Il cast è completato da Tony Revolori che pare sarà una nemesi di scuola di Peter Parker, Laura Harrier, Michael Barbieri, Martin Starr, Isabella Amara, Jorge Lendenborg Jr., JJ Totah, Donald Glover, Kenneth Choi, Hannibal Buress, Bokeem Wodbine, Michael Mando (Carnage?) e Abraham Attah (Miles Morales?). Marvel e Sony hanno fissato una data di uscita del nuovo Spider-Man al 7 luglio 2017.

Un video pubblicato da ✌️ (@tomholland2013) in data: 1 Lug 2016 alle ore 17:33 PDT







Un video pubblicato da ✌️ (@tomholland2013) in data: 5 Lug 2016 alle ore 17:12 PDT



Fonte: Movieweb



Spider-Man: Homecoming - nuove foto dal set con Tom Holland in costume

Finalmente Spider-Man è ufficialmente parte dell'Universo cinematografico Marvel. Tom Holland ci ha dato uno assaggio del suo Peter Parker in Captain America: Civil War che è stato molto apprezzato dai fan che ora sono in fervida attesa del reboot Spider-Man: Homecoming attualmente in piena fase di riprese. Alcune foto dal set recentemente trapelate via Twitter mostrano Tom Holland che gira alcune scene con indosso il suo nuovo costume di Spider-Man. Nella serie di foto pubblicate Spider-Man sembra essere nei pressi di una sorta di zona in costruzione e in alcuni scatti lo si può vedere seduto all'interno di un tubo di cemento. Per quanto riguarda i casting, l'ultimo annunciato ha visto reclutato Michael Mando noto per aver interpretato il villain Vaas Montenegro nel videogioco Far Cry 3 e per i ruoli di Victor " Vic" Schmidt e Nacho Varga ripettivamente nelle serie televisive Orphan Black e Better Call Saul. Il ruolo di Mando è ancora top-secret, ma si vocifera che l'attore potrebbe interpretare il supercattivo e simbionte Carnage.



Tom Holland in his Spidey suit! pic.twitter.com/NVuvHIJCPx — Dana Pryde (@MarvelMisery) 28 giugno 2016

Primeras imágenes de Tom Holland vistiendo el traje del Araña en #SpiderManHomecoming. vía @looper pic.twitter.com/NIhiGOqfuv — La Covacha (@lacovachamx) 28 giugno 2016





raba de tom holland passando na sua tml appreciation tweet pic.twitter.com/rIre5wCrYJ — loanal schreave (@marvewls) 28 giugno 2016

¡¡Primeras imágenes de Tom Holland con el traje de Spiderman en #SpiderManHomecoming !! pic.twitter.com/edoZmloswt — Geek Zone (@TheGeek_Zone) 28 giugno 2016

Fonte: Movieweb



Spider-Man: Homecoming - nuove foto dal set e rumor sul cast

Disponibili nuove foto dal set per il reboot Sony / Marvel Spider-Man: Homecoming con il nuovo Peter Parker di Tom Holland e il nuovo arrivato Abraham Attah, che ha recentemente esordito nel dramma Beasts of No Nation e che già molti ipotizzano sarà il primo Miles Morales cinematografico che ad un certo punto nei fumetti prende il ruolo di nuovo Spider-Man. Né Sony né Marvel hanno confermato che il personaggio è nel film, ma il regista Jon Watts non lo ha negato, neanche recentemente quando ha dovuto difendere la possibilità che per il ruolo del migliore amico di Morales, Ganke, possa venir scelto un attore non di colore. Nei fumetti Miles Morales è un personaggio afro-americano diventato il nuovo Ultimate Spider-Man in seguito alla morte di Peter Parker ucciso dalla sua nemesi Norman Osborn. Spider-Man: Tom Holland svela il titolo ufficiale del reboot Spider-Man: Homecoming è il titolo ufficiale del reboot dell'Uomo Ragno al cinema a luglio 2017. All'inizio del mese Donald Glover è stato scelto per un ruolo non identificato nel film con il casting che ha spinto molti a pensare che l'attore potesse interpretare una versione più "vecchia" di Miles Morales rispetto a quella dei fumetti. In realtà il personaggio dei fumetti Marvel si basa in parte su Glover, ed è stato creato sulla scia della campagna lanciata online nel 2011 per proporre Donald Glover come nuovo Uomo ragno nel reboot The Amazing Spider-Man, prima che Andrew Garfield venisse scelto per il ruolo. Morales però è sempre stato descritto come più giovane di Peter Parker, interpretato dal 20enne Tom Holland in questo nuovo film, così quando Abraham Attah è stato annunciato tutta l'attenzione si e spostata su questo attore 15enne come potenziale Morales, con Donald Glover diventato di contro potenziale Jefferson Davis, il padre di Morales che ha un ruolo chiave nei fumetti oppure Aaron Davis, lo zio di Morales introdotto nei fumetti all'interno di un arco narrativo che ha raccontato la famiglia di Morales. Chiaramente stiamo sempre parlando di mere ipotesi senza alcuna conferma ufficiale, almeno per ora. Le nuove foto dal set che mostrano gli studenti del liceo Midtown School of Science & Technology frequentato da Peter Parker includono anche scatti della giovane attrice Garcelle Beauvais fresca di casting e di Martin Starr, l'attore visto nelle commedie Molto incinta e Suxbad e più recentemente nella serie tv Silicon Valley pare interpreti uno dei professori della scuola. Sempre riguardo ai casting è stato recentemente annunciato Bookeem Woodbine, l'attore visto recentemente nella serie tv Fargo pare interpreterà un "cattivo" non identificato. Il cast è completato da Michael Keaton e Logan Marshall-Green che voci danno rispettivamente nei ruoli dell'Avvoltoio e Il riparatore. Questo porterebbe il conto ad un totale di 3 nemesi in un solo film, un numero elevato di supercattivi che come molti ricorderanno non ha portato una gran fortuna al superaffollato Spider-Man 3 di Sam Raimi ne al più recente The Amazing Spider-Man 2.



Tom Holland Looks Hot While Running for 'Spider-Man: Homecoming' Scenes https://t.co/RSURo003pa pic.twitter.com/VrW0yuas27 — Celebrity News Feed (@_CelebNewsFeed_) 23 giugno 2016

See more photos of Spider-Man Tom Holland filming the new Marvel flick on set! https://t.co/X2eLe1vE2n pic.twitter.com/zMbOl1HXlF — JustJared.com (@JustJared) 23 giugno 2016





Garcelle Beauvais Cast In 'Spider-Man: Homecoming'; More Set Photos Released https://t.co/IDpnHxWRYw pic.twitter.com/545tkkm3BX — Heroic Hollywood (@heroichollywood) 24 giugno 2016

Fonte: Movieweb

Spider-Man: Homecoming - nuove foto dal set con Tom Holland

Dopo la conferma che le riprese del reboot Spider-Man: Homecoming hanno preso il via, con le prime foto dal set trapelate online con immagini di Tom Holland, Zendaya Coleman e Tony Revlori, la produzione prosegue con nuove foto dal set che ritraggono Tom Holland e svelano un dettaglio particolarmente interessante sul giovane Peter Parker. Sappiamo che questo film sarà caratterizzato da un Peter Parker studente di liceo, ma ora sappiamo esattamente quale liceo Peter frequenta nel film. Le ultime foto dal set via Just Jared mostrano Tom Holland in una scena in esterni con indosso una felpa con la scritta "Midtown School of Science & Technology" Nei fumetti Marvel, Peter Parker / Spider-Man frequenta la Midtown High School, ma nel reboot del 2012 The Amazing Spider-Man, la scuola è stato cambiata in Midtown Science High School. Abbiamo visto l'iperdinamico debutto di Spidey il mese scorso in Captain America: Civil War, in cui Tony Stark (Robert Downey Jr.) ha reclutato Peter per lottare con il Team Iron Man. Robert Downey Jr. ha firmato per tornare come Tony Stark, quindi forse è possibile che Stark abbia una qualche connessione con la Midtown School of Science & Technology. Il Peter Parker di Captain America: Civil War ha mostrato un Peter acerbo ma veramente dotato, così avrebbe senso che il ragazzo frequenti una scuola avanzata. Anche se non abbiamo ancora alcun dettaglio ufficiale della trama si è vociferato di Spider-Man: Homecoming come di un primo capitolo di nuova trilogia ambientata interamente durante gli anni del liceo di Peter Parker. La storia seguirà Peter mentre cerca di trovare un equilibrio tra il suo lavoro scolastico e la lotta alla criminalità di New York. Non sappiamo l'entità del ruolo di Tony Stark / Iron Man in questo film, ma non ci sono rumor su apparizioni di altri supereroi nel film quindi Stark dovrebbe essere l'unica guest-star. Marisa Tomei ritorna come zia May dopo aver fatto il suo debutto il mese scorso al fianco di Tom Holland in Captain America: Civil War. Il cast include anche Michael Keaton come il villain principale (forse nei panni dell'Avvoltoio) e Logan Marshall-Green come secondo antagonista (forse nei panni del Riparatore).

Tom Holland on Spider Man Homecoming Set pic.twitter.com/drSdXHAKZb — best of tom holland (@bestoftoholland) 21 giugno 2016





NEW SPIDER-MAN: HOMECOMING SET PHOTOS OF TOM HOLLAND AS PETER PARKER pic.twitter.com/syJWzmaDTK — PerksOfBeingAFanboy. (@LiamKelsall) 21 giugno 2016

(Updated) Spider-Man: Homecoming Set Photos Show Tom Holland, Zendaya, And Tony Revolori https://t.co/AJ3lPnkIdq pic.twitter.com/ZPT2PNQfwS — MCU Exchange (@TheMCUExchange) 21 giugno 2016

Fonte: Movieweb



Spider-Man: Homecoming - iniziate le riprese e prime foto dal set con Tom Holland

I fan hanno dato un caldo benvenuto a Tom Holland come nuovo Spider-Man dell'Universo Cinematografico Marvel. Non era un personaggio principale in Captain America: Civil War, ma si è fatto notare e ora tutti sono in attesa del reboot Spider-Man: Homecoming in arrivo il prossimo anno. The Hollywood Reporter ha annunciato che Spider-Man: Homecoming ha aggiunto tre nuovi giovani membri al cast. I nuovi arrivati ​​Isabella Amara, Jorge Lendeborg Jr. e J.J. Totah. si sono tutti uniti a Holland per il film, presumibilmente come compagni di classe per Peter Parker, ma nessun dettaglio sui personaggi è stato rivelato. Questi casting seguono le recenti aggiunte di Donald Glover, Martin Starr, Logan Marshall-Green, Kenneth Choi e il comico Hannibal Buress in ruoli sconosciuti, ma circola un rumor che vede Marshall-Green nei panni de "Il riparatore". Il regista Jon Watts ha recentemente parlato in un'intervista di Spider-Man: Homecoming e delle scelte di casting che sono state fatte finora affermando che visto che Parker vive nel Queens a New York un cast diversificato è stata la scelta più naturale.

Peter Parker va al liceo nel Queens, e il Queens è uno dei, se non il più diversificato luogo del mondo. Così ho voluto che riflettesse ciò che rappresenta.

Oltre agli annunci di nuovi casting, sembra anche che Spider-Man: Homecoming abbia avviato la produzione ad Atlanta. Anche se la Marvel non ha fatto un annuncio ufficiale, Tom Holland ha condiviso una foto su Instagram che conferma che le riprese sono in corso. Holland ha postato una foto di se stesso appoggiato su una sedia con la scritta "Peter" e il seguente messaggio.

Primo giorno di lavoro e ho già avuto la mia sedia #SpiderMan:Homecoming

Oltre alla foto pubblicata da Holland il sito Just Jared ha pubblicato nuove foto dal set che ci mostrano Tom Holland, Zendaya Coleman e Tony Revolori. Inoltre il regista James Gunn (Guardiani della galassia) ha condiviso una nuova foto via Facebook in cui è in compagnia di Tom Holland e Chris Pratt, insieme ad un messaggio in cui augura buona fortuna alla produzione.

Buona fortuna alla star di Spider-Man: Homecoming, Tom Holland, e al regista del film, Jon Watts (in piedi qui per Jon c'è un tizio che passava), che iniziano le loro riprese ad Atlanta così come noi stiamo finendo le nostre. Non credo che saremmo riusciti a passare il testimone Marvel a due ragazzi migliori che hanno veramente a cuore ciò che stanno facendo.

Il cast del film vede il ritorno di Marisa Tomei come zia May dopo aver fatto il suo debutto al fianco di Tom Holland in Captain America: Civil War il mese scorso. Nel cast figurano anche Robert Downey Jr. come Tony Stark / Iron Man, Michael Keaton come il villain principale che si dice potrebbe essere l'Avvoltoio (Vulture) e Laura Harrier e Michael Barbieri in ruoli sconosciuti. Jon Watts (Cop Car) dirige da una sceneggiatura di John Francis Daley e Jonathan M. Goldstein (Come ti rovino le vacanze) con Sony e Marvel che hanno fissato una data di uscita al 7 luglio 2017.



Break a leg @TomHolland1996 & @jnwtts as you star your Spider-Man: Homecoming journey! pic.twitter.com/qkmEG8RGZl — James Gunn (@JamesGunn) 20 giugno 2016





Here's the first set photos from Spider-Man: Homecoming pic.twitter.com/w6QFaJvOiw — GeekFeed (@feed_the_geek) 20 giugno 2016

Spider-Man: Homecoming Set Photos pic.twitter.com/7Xj70mYTV3 — bad post tom (@tomhollandpost) 20 giugno 2016









THESE ARE FROM SPIDER-MAN HOMECOMING IM WEEPIG LOOK AT MY TINY CHILDRE pic.twitter.com/Egga02ceF8 — angela (@captaindeadpooI) 20 giugno 2016

Fonte: Collider / Movieweb