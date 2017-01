Proprio Lui?: nuove clip in italiano

Proprio Lui?: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia con Bryan Cranston e James Franco nei cinema italiani dal 26 gennaio 2017.

Disponibili due nuove clip in italiano di Proprio Lui?, la commedia con Bryan Cranston e James Franco in arrivo nei cinema italiani il prossimo 26 gennaio.

Proprio Lui? - Recensione in Anteprima James Franco e Bryan Cranston in stile Ti presento i Miei con 'Proprio Lui?', dal 26 gennaio in sala.

20th Century Fox ha reso disponibili una nuova scena in italiano del film dove scopriamo il bizzarro regime di allenamento a cui si sottopone Laird (James Franco) supportato dal suo assistente e allenatore Gustav (Keegan-Michael Key).

La seconda clip mostra come Laird sia diventato uno magnate di internet e attraverso commenti di vari addetti ai lavori apprendiamo che dietro al successo di Laird c'è un videogame, Ape Assassin, descritto comer il Donkey Kong dei giochi per cellulari.

A seguire trovate anche un video con i commenti degli spettatori che hanno assistito all'anteprima italiana del film.

Proprio Lui?: prima featurette in italiano





Disponibile via 20th Century Fox una prima featurette sottotitolata in italiano della commedia Proprio Lui? in arrivo nei cinema italiani il prossimo 26 gennaio.

La featurette include interviste al regista John Hamburg e agli attori Bryan Cranston che interpreta Ned Fleming un padre preoccupato e inorridito dal fidanzato della figlia; James Franco che interpreta Laird Mayhew l'impresentabile boyfriend miliardario della figlia Stephanie e Keegan-Michael Key che interpreta Gustav migliore amico e assistente "tuttofare" di Laird.

Proprio Lui?: nuovo trailer italiano, locandine e spot tv





Il peggior incubo di un iperprotettivo padre del Midwest (Bryan Cranston) si materializza quando scopre che lo spasimante della sua "bambina", la studentessa universitaria Stephanie (Zoey Deutch), è un giovane miliardario di internet volgare e impresentabile (James Franco).

20th Century Fox ha reso disponibili un nuovo trailer italiano, uno spot tv e tre nuove locandine del film Proprio Lui? scritto e diretto dallo specialista in comedy John Homburg, sceneggiatore di Ti presento i miei e E alla fine arriva Polly nonché regista di I Love You Man.

Proprio lui? debutta nei cinema italiani il prossimo 26 gennaio.

Proprio Lui? nuovo trailer senza censure della commedia con Bryan Cranston e James Franco





20th Century Fox ha reso disponibili un nuovo trailer senza censure di Proprio Lui?, la comedy vietata ai minori diretta dal regista John Hamburg (I Love You Man).

Basato su una storia originale di Hamburg, Ian Helfer e Jonah Hill, il film vede protagonista Bryan Cranston come un padre iperprotettivo che durante le vacanze si scontra con il miliardario della Silicon Valley e fidanzato della figlia interpretato da James Franco. Franco interpreta uno sboccato imprenditore di internet, socialmente imbarazzante e totalmente insopportabile, mentre Cranston interpreta un padre di famiglia puritano. Il cast include anche la Zoey Deutch di Vampire Academy nei panni della figlia di Cranston e fidanzata di Franco e Megan Mullally nel ruolo della mamma.

Il film è interpretato anche da Keegan-Michael Key, Adam Devine, Casey Wilson e Andrew Rannells. Perchè proprio Lui? debutta nei cinea italini il 26 gennaio 2017.

La trama ufficiale:

Durante le vacanze Ned (Bryan Cranston), un padre iperprotettivo ma amorevole e la sua famiglia si recano a trovare la figlia a Stanford, dove Ned incontrerà il suo più grande incubo: il ben intenzionato ma socialmente imbarazzante fidanzato della figlia, il miliardario della Silicon Valley Laird (James Franco). Il puritano Ned pensa che Laird, che non ha assolutamente nessun filtro, sia un partito assolutamente inappropriato per la figlia. La rivalità tra i due e il livello di panico di Ned subiranno un escalation quando Ned si troverà sempre più tagliato fuori dall'affascinante mondo glamour dell'alta tecnologia e verrà a sapere che Laird è in procinto di chiedergli la mano della figlia.





Proprio Lui? Trailer italiano con James Franco e Bryan Cranston





James Franco torna al cinema con Bryan Cranston, nella commedia esilarante di John Hamburg

Certe situazioni vanno prese di petto e quello di James Franco è decisamente muscoloso, tatuato ed esuberante, come il giovane scapestrato, intraprendente e miliardario Laird che interpreta in Proprio Lui? (Why Him).

Il titolo dell'irriverente commedia arriva come lo sconcertato appello di un padre amorevole e protettivo del Midwest, quando recandosi a Stanford per far visita alla sua adorata figlia maggiore (interpretata da Zoey Deutch), scopre che è fidanzata con Laird/Franco e lui aspira a sposarla. Un tipo che non vorrebbe come genero neanche il padre più moderno.

Ad indossare il completo buono del padre iperprotettivo Ned, pronto ad opporre ogni genere di resistenza a questa unione e ai tentativi ostinati del giovane per conquistare la sua fiducia, è la star di Breaking Bad, Bryan Cranston, con un ruolo comico che non si vedeva dai tempi della serie Malcolm, affiancato da Megan Mullally (la Karen della serie TV Will & Grace) nelle vesti di sua moglie.

Come si evince nel trailer italiano (video di apertura), versione doppiata del red band trailer americano (video a seguire), la trama del film diretto dal John Hamburg, regista di E alla fine arriva Polly e sceneggiatore della saga di Ti presento i miei, è scritta da Hamburg con Ian Helfer, invertendo il punto di vista di Ti Presento i Miei e ruotando tutto sul difficile rapporto tra questo tranquillo padre di famiglia e il suo aspirante genero.

Proprio Lui?, prodotto dalla 21 Laps Entertainment di Shawn Levy e dalla Red Hour Films di Ben Stiller, con Twentieth Century Fox e TSG Entertainment, sarà distribuito nelle sale statunitensi dal prossimo 25 dicembre, mentre Twentieth Century Fox Italia la porterà nelle nostre a partire dal 23 febbraio 2017.