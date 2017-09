Thor: Ragnarok - nuovi trailer, motion poster e 11 locandine

Thor 3: anticipazioni, video e foto dal set del cinecomic Marvel nei cinema italiani dal 25 ottobre 2017.

Torniamo ad occuparci del sequel Thor: Ragnarok con un ricco aggiornamento che include nuovi trailer e spot tv, un motion poster e ben 11 nuove locandine ufficiali del film in arrivo nei cinema italiani il prossimo 25 ottobre.

In Thor: Ragnarok, il Dio del Tuono è imprigionato dall'altra parte dell'universo senza il suo potente martello e si trova in una corsa contro il tempo per tornare ad Asgard e fermare Ragnarok, la distruzione del suo mondo natio e la fine della civiltà asgardiana per mano di una nuova minaccia, la potente e spietata Hela. Ma innanzitutto deve sopravvivere ad un torneo di gladiatori che lo vede contrapposto al suo ex alleato e collega Avenger, l'Incredibile Hulk!

Il 2017 è stato il primo anno nella storia dell'Universo Cinematografico Marvel in cui Marvel Studios ha fatto uscire tre film e finora non sembra che questa scelta abbia avuto controindicazioni per lo studio. Guardiani della Galassia Vol. 2 (863,3 milioni di dollari) e Spider-Man: Homecoming (747,6 milioni di dollari) sono stati campioni d'incassi della scorsa estate e Thor: Ragnarok sembra voler continuare il trend positivo.

Thor e Thor: The Dark Workd sono stati tra film con incassi più bassi dell'UCM e tra i meno apprezzati. Thor: Ragnarok con elementi presi dal fumetto di culto "Planet Hulk" potrebbe rilanciare Thor in attesa di goderci l'epico crossover Avengers: Infinity War.

Thor: Ragnarok è diretto da Taika Waititi e vede il ritorno di Chris Hemsworth come Thor, Mark Ruffalo come Bruce Banner / Hulk, Tom Hiddleston di nuovo nel ruolo di Loki e Anthony Hopkis in quelli di Odino. A loro si uniscono Cate Blanchett, Idris Elba, Jeff Goldblum, Tessa Thompson e Karl Urban. Kevin Feige produce con Louis D'Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Thomas M. Hammel e Stan Lee a bordo come come produttori esecutivi. La storia è di Craig Kyle e Christopher Yost e Eric Pearson mentre la sceneggiatura è di Eric Pearson.





Thor: Ragnarok - nuovo trailer internazionale e locandina

Disponibili un nuovo trailer internazionale e una locandina di Thor: Ragnarok nei cinema italiani dal 25 ottobre. Il nuvo trailer giapponese conferma la presenza nel film di Benedict Cumberbatch nei panni di Stephen Strange, già accennata in una scena dopo i titoli di coda di Doctor Strange.

Nel trailer Doctor Strange si rivolge al Thor di Chris Hemsworth con una sorta di avvertimento.

Thor sento un grande cambiamento nel tuo futuro. Il destino ha dei piani per te, amico mio.

In Thor 3 la malvagia e potente Hela, interpretata da Cate Blanchett, distrugge il il martello Mjolnir e scatena la sua ira su Asgard.

La Marvel ha avuto un altro anno di grandi successi con Guardiani della Galassia Vol. 2 e Spider-Man: Homecoming accolti molto bene dalla critica e al box office.





Thor: Ragnarok - nuovo trailer italiano, costumi e poster dal Comic-Con 2017

Marvel ha fatto tappa al Comic-Con 2017 portando un nuovo trailer e un poster di Thor: Ragnarok E mettendo in mostra anche i nuovi costumi del film presso lo stand Marvel, con un'occhiata all'elmo e costume della malvagia "Dea della Morte" Hela (Cate Blanchett) e di Thor (Chris Hemsworth).

Thor: Ragnarok - le nuove action figures Hot Toys dal Comic-Con 2017 Dal Comic-Con 2017 le immagini dello stand Hot Toys con le nuove action-doll di "Thor 3".

Thor: Ragnarok sarà collegato direttamente con Avengers: Infinity War, quindi non trascorrerà molto tempo prima di poter vedere un primo trailer di "Infinity War". Il terzo film dedicato al "Dio del Tuono" trova la divinità asgardiana imprigionata dall''altro lato dell'universo contrapposto in un'arena di gladiatori contro Hulk.

Taika Waititi dirige il film da una sceneggiatura scritta da Eric Pearson da una storia scritta da Christopher Yost, Craig Kyle e Stephany Folsom. Thor: Ragnarok debutta nei cinema italiani il 25 ottobre 2017,











Thor: Ragnarok - nuovo trailer internazionale e rumor su Natalie Portman

Thor: Ragnarok debutta nei cinema italiani a ottobre e vista la lunga attesa andiamo a proporvi un nuovo trailer internazionale con un montaggio tutto nuovo che pone l'accento sull'azione scatenata del terzo film dedicato al Dio del Tuono asgardiano.

Ricordiamo che il primo teaser del film è stato visto 136 milioni di volte nelle prime 24 ore dal suo rilascio online, quindi c'è molta attesa per il ritorno di Thor dopo un paio di film in solitaria che hanno diviso i fan, senza contare che Thor 3 vedrà Hulk co-protagonista e includerà di elementi dell'iconico fumetto Planet Hulk.

Thor: Ragnarok si concentrerà sul Dio del Tuono, che si trova imprigionato dall'altra parte dell'universo senza il suo potente martello, distrutto dalla spietata nemesi Hela. Thor sarà impegnato in una corsa contro il tempo per tornare ad Asgard e fermare la distruzione del suo mondo natio e impedire la fine della civiltà asgardiana, ma per farlo dovrà prima sopravvivere ad letale torneo di gladiatori che lo vedrà contrapposto al suo ex alleato e compagno Avenger, l'Incredibile Hulk.

Poco prima del via alle riprese di Thor: Ragnarok questa primavera è stato confermato che Natalie Portman apparsa nell'originale Thor e nel sequel Thor: The Dark World non sarebbe tornata nel ruolo di Jane Foster. Dal momento che gran parte della trama di Thor 3 storia si svolgerà sia ad Asgard che sul pianeta Sakaar, non è stata una grande sorpresa sapere che Jane Foster non era a bordo, ma ora sembra che l'attrice in realtà potrebbe apparire nel film. A dare qualche speranza ai fan è stato il regista Taika Waititi che ha condiviso un criptico tweet che potrebbe indicare che Natalie Portman è in procinto di far ritorno nell'UCM.

Il regista ha utilizzato Twitter per condividere un paio di immagini comparate di Natalie Portman originariamente apparse su Instagram. La prima mostra la giovane attrice in una scena tratta da Léon e un'altra dal dramma del 2000 Qui dove batte il cuore. In entrambi lei sta portando una pianta in vaso. Taika Waititi ha pubblicato questa immagine dichiarando "Attenzione ai segnali", e anche se il regista non aggiunge altro, foto e commento lasciano spazio all'ipotesi di un potenziale ritorno di Jane Foster, magari in una cameo girato durante delle presunte scene extra che Mark Ruffalo dovrebbe aver girato recentemente, come testimonierebbe una sua recente foto condivisa su Instagram. Jane Foster potrebbe essere in dolce attesa di un bambino di Thor? Le piante nelle foto sono un riferimento a Groot e le recenti scene girate non sono per Thor 3, ma bensì per Avengers: Infinity War?

Per dovere di cronaca va detto che nell'agosto 2016 Natalie Portman ha dichiarato di aver "finito con Marvel", poiché lo studio non aveva più bisogno del suo personaggio Jane Foster. E' possibile però che durante la produzione di Thor: Ragnarok il regista Taika Waititi abbia trovato un'idea che consentirebbe a Jane Foster di tornare oppure il tweet di Waititi ha invece tutt'altro significato che esula dall'UCM.

Thor 3 debutta nei cinema il 25 ottobre 2017 con un cast che include Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Tom Hiddleston, Cate Blanchett, Karl Urban, Jeff Goldblum, Anthony Hopkins, Idris Elba, Jaimie Alexander, Sam Neil, Benedict Cumberbatch e Tessa Thompson.





Un post condiviso da Mark Ruffalo (@markruffalo) in data: 4 Mag 2017 alle ore 15:58 PDT







Thor: Ragnarok - primo trailer italiano del cinecomic "Thor 3"

Disponibile a tempo di record la versione italiana del primo trailer ufficiale di Thor: Ragnarok che in puro stile "Guardiani della galassia", smargiasso, ironico e colorato, annuncia il terzo film in solitaria per il "Dio del Tuono" di Chris Hemsworth.

Come ampiamente anticipato nel trailer troviamo elementi dal fumetto "Planet Hulk", vedi il Golia verde di Mark Ruffalo in versione gladiatore, il ritorno di Loki (Tom Hiddleston) e un sornione Jeff Goldblum nei panni del Gran Maestro.

Nuova nemesi ad unirsi all'Universo Cinematografico Marvel è la malvagia Hela di Cate Blachett che nel trailer mostra tutta la sua potenza bloccando e riducendo letteralmente in mille pezzi nientemento che il leggendario martello di Mjöllnir, annunciando al contempo che "Asgard è estinta".

Il film è diretto da Taika Waititi da una sceneggiatura di Eric Pearson e una storia di Craig Kyle, Christopher Yost e Stephany Folsom. Il cast di supporto è completato da Idris Elba come Heimdall e Karl Urban come Skurge, con Benedict Cumberbatch che riprenderà il ruolo di Doctor Strange.

Thor: Ragnarok arriva nei cinema italiani a ottobre 2017.





Thor: Ragnarok - primo trailer ufficiale del cinecomic "Thor 3"

Marvel ha reso disponibile un primo spettacolare trailer di Thor: Ragnarok, terzo film in solitaria per il "Dio del Tuono" di Chris Hemsworth che stavolta condividerà lo schermo con l'incredibile Hulk di Mark Ruffalo.

Da notare come il trailer sia stato realizzato in puro stile "Guardiani della galassia" a sottolineare l'ambientazione spaziale del film e strizzando l'occhio a Avengers: Infinity War prossimo stellare crossover dell'Universo Cinematografico Marvel.

Il trailer ci mostra la malvagia Hela di Cate Blanchett, la Valchiria di Tessa Thompson, il Gran Maestro di Jeff Goldblum e conferma il ritorno del Loki di Tom Hiddleston e l'utilizzo di alcuni elementi del fumetto "Planet Hulk" vedi l'arena e un corazzato Hulk gladiatore.





Thor Ragnarok: nuove immagini ufficiali di "Thor 3"

Disponibili nuove immagini ufficiali, un concept art e una cover della rivista Entertainment Weekly per l'atteso Thor: Ragnarok.

La copertina di Entertainment Weekly ritrae Thor (Chris Hemsworth) con il suo nuovo taglio di capelli, Hela (Cate Blanchett) e Valchiria (Tessa Thompson), mentre le altre immagini includono un concept art con "Hulk vs. Thor" e foto del Gran Maestro (Jeff Goldblum) e Loki (Tom Hiddleston).

E' stato confermato che Thor visiterà il pianeta Sakaar, che è stato descritto nel fumetto Planet Hulk, in cui Thor dovrà affrontare l'attuale campione gladiatore del pianeta, Hulk. E 'stato anche confermato che vedremo un personaggio di Planet Hulk chiamato Miek.

Thor: Ragnarok non sarà un adattamento fedele, ma prenderà alcuni elementi della storia di Planet Hulk miscelandoli con la trama del fumetto "Ragnarok". La maggior parte delle riprese di Thor: Ragnarok hanno avuto luogo in Australia, ma una manciata di sequenze con Chris Hemsworth e Tom Hiddleston sono state girate a New York. Una delle foto dal set ha mostrato Chris Hemsworth in possesso di un biglettino con su scritto 177A Bleecker St. che, nei fumetti Marvel, è l'indirizzo di Doctor Strange.

Thor: Ragnarok è diretto da Taika Waititi da una sceneggiatura di Eric Pearson e una storia di Craig Kyle. Christopher Yost e Stephany Folsom. Il cast di supporto è completato da Idris Elba come Heimdall e Karl Urban come Skurge, con Benedict Cumberbatch che riprenderà il ruolo di Doctor Strange. La data di uscita americana del film è fissata al 3 novembre 2017.







Your exclusive first look at #ThorRagnarok has officially arrived! Inside the new chapter of the @Marvel icon: https://t.co/KPxPHcSFb1 pic.twitter.com/G0i9QzoJA0

— Entertainment Weekly (@EW) 8 marzo 2017

from ragnarok behind the scenes pic.twitter.com/acRLkhMSkz — anna (@natasharomanoff) 14 febbraio 2017

Fonte: Movieweb





Thor Ragnarok: nuova immagine ufficiale e trama di "Thor 3"

Finalmente sappiamo ufficialmente quale sarà il ruolo di Hulk in Thor: Ragnarok ed è esattamente ciò che molti si aspettavano. Il film non sarà un adattamento integrale del fumetto Planet Hulk, ma Thor 3 prenderà alcuni elementi del fumetto integrandoli all'interno della trama di questa nuova avventura in solitaria del Dio del Tuono.

Disney ha pubblicato un nuova immagine ufficiale del film e una prima sinossi di Thor: Ragnarok. Il film ha terminato le riprese questa estate ed è attualmente in post-produzione.

L'immagine offre una sbirciata al nuovo look di Thor. Chris Hemsworth è ritratto sul set con il suo regista, Taika Waititi, mentre preparano una scena. La cosa più interessante è pero la prima trama ufficiale che vi proponiamo a seguire.





In Thor Ragnarok di Marvel Studios, Thor viene imprigionato dall'altra parte dell'universo senza il suo potente martello e si ritrova in una corsa contro il tempo per tornare ad Asgard per fermare Ragnarok, la distruzione del suo pianeta e la fine della civiltà asgardiana per mano di un nuova e potente minaccia, la spietata Hela. Ma prima deve sopravvivere ad una mortale competizione tra gladiatori che lo vedrà contrapposto al suo ex alleato e compagno Avenger, l'Incredibile Hulk!

Marvel non ha mai realmente nascosto il fatto che avrebbero utilizzato la trama di Planet Hulk. Al Comic-Con 2016 è stata mostrata l'armatura da gladiatore di Hulk utilizzata nel film ed è noto da tempo che Mark Ruffalo sarà protagonista al fianco di Chris Hemsworth. Inoltre è stato ampiamente riportato che il Doctor Strange di Benedict Cumberbatch interpreterà un ruolo chiave nel film, apparendo in quello che è stato descritto come un cameo esteso.

In Thor: Ragnarok tornano anche Tom Hiddleston nel ruolo di Loki, Anthony Hopkins in quello di Odino e Idris Elba sarà di nuovo Heimdall. Il cast è completato da Jeff Goldblum, Tessa Thompson e Karl Urban. Thor: Ragnarok approda nelle sale statunitensi il 3 novembre 2017.

Fonte: Collider





Thor: Ragnarok - nuovo video dal set con Hela

Dopo l'uscita del notevole Doctor Strange e il suo debutto nell'Universo Cinematografico Marvel, tutti gli occhi sono ora puntati al 2017 e alle prossime uscite targate Marvel. Uno di quei film sarà Thor: Ragnarok culmine della trilogia dedicata al "Dio del tuono". In attesa di un primo traler è approdato oline un nuovo video dal set con Hela, il villian principale del film in azione. Il personaggio è interpretato nel film da Cate Blanchett, purtroppo quella che appare nel video non è l'attrice ma la sua atletica controfigura Zoe Bell. L'attrice e stuntwoman neozelandese è apparsa in Grindhouse di Tarantino / Rodriguez, Bitch Slap - Le superdotate, Hansel & Gretel - Cacciatori di streghe e nell'action Mercenarie.

Non abbiamo ancora una sinossi ufficiale per Thor 3, ma sappiamo che sarà almeno in parte basato sul fumetto Planet Hulk, che vedrà fare squadra Thor e Bruce Banner / Hulk e sappiamo anche che Benedict Cumberbatch avrà un cameo nel film come Doctor Strange e che almeno parte del film si svolgerà sulla Terra / Midgard in particolare in quel di New York.

Il cast di Thor 3 oltre a Cate Blanchett include anche Karl Urban (Skurge) e Jeff Goldblum (Gran Maestro). Nel film tornano anche volti familiari come il Loki di Tom Hiddleston, L'odino di Anthony Hopkins e I tre guerrieri (Joshua Dallas, Tadanobu Asano e Zachary Levi). Thor: Ragnarok è previsto in uscita il 3 novembre 2017.

Fonte: Movieweb





Thor: Ragnarok - foto e video dal set con Valchiria e svelato un nuovo personaggio

Disponibili online nuovi video e foto dal set che ci mostrano l'ultimo giorno di riprese di Thor: Ragnarok con Tessa Thompson nei panni di Valchiria.

L'utente Twitter Bigr1g ha condiviso queste immagini insieme a diversi video con un numero di attori in costume avvistati sul set abbigliati come guerrieri Sakaar. Per quanto riguarda Valchiria, anche se non otteniamo una visione completamente libera del costume, da ciò che si vede il costume dovrebbe avere diversi punti in comune con quello dei fumetti.

Ora parliamo di un nuovo personaggio che vedremo in Thor: Ragnarok e che proviene dal fumetto Planet Hulk in cui svolge un ruolo chiave. Nel recente video dal set condiviso da Taika Waititi, il regista ha presentato un attore di nome Steve rivelando che interpreterà Miek. I fan di Planet Hulk noteranno una differenza sorprendente tra questa versione del personaggio e quello nei fumetti poiché questo Miek è umano.

Nel fumetto Hulk è stato bandito dalla Terra dagli Illuminati. Questo spiega la sua assenza in "Civil War". Banner nel suo esilio si ritrova sul pianeta Sakaar, dove diventa amico di Miek. I due combattono come gladiatori per il Re Rosso sovrano di Sakaar. Attualmente nessun membro del cast è stato annunciato come il Re Rosso.



Nei fumetti Miek è un alieno insettoide nativo di Sakaar. La sua famiglia e alveare sono stati distrutti dall'esercito locale con Miek catturato dal Re Rosso, reso schiavo e costretto a diventare un gladiatore. Hulk e Miek uniscono le forze e guidano una rivolta contro il Re Rosso. Nel finale Miek e un manipolo di saakariani noti come "Fratelli di guerra" seguono Banner sulla Terra in cerca di vnedetta contro gli Illuminati. Nel fumetto gli Illuminati si formano poco dopo la guerra Kree-Skrull. Il gruppo originariamente era costituito da Doctor Strange, Iron Man, Namor, che è essenzialmente l'Aquaman di Marvel, Reed Richards / Mr. Fantastic dei Fantastici Quattro, Freccia Nera dagli Inumani e il Professor X di X-Men. Il gruppo si forma per volere di Tony Stark che si rende conto che tutti loro insieme avrebbero avuto informazioni sufficienti per fermare la guerra Kree-Skrull. Così il gruppo decide di riunirsi e scambiare informazioni di volta in volta, lavorando dietro le quinte in segreto tenendo all'oscuro il resto dei Vendicatori e gli altri supereroi. Da notare che gli Illuminati nei fumetti hanno avuto un ruolo anche in "Civil War". Recentemente il produttore Kevin Feige e l'attore Benedict Cumberbatch hanno confermato che gli Illuminati saranno introdotti nell'Universo Cinematografico Marvel, a partire da Avengers: Infinity War.





Fonte: Movieweb





Thor: Ragnarok - nuova foto dal set con Chris Hemsworth in costume

Ieri Taika Waititi, regista di Thor: Ragnarok, ha condiviso via Facebook un video finale dal set che ha mostrato l'ultimo giorno di produzione. Poco dopo Chris Hemsworth ha condiviso una foto finale dal set in cui sfoggia il nuovo costume di Thor al fianco del regista Taika Waititi. Hemsworth ha anche utilizzato l'immagine per perorare un'importante causa.

Chris Hemsworth ha condiviso l'immagine su Instagram ieri, con lui e Taika Waititi con in mano un cartello che recita "Noi siamo con Standing Rock #WaterIsLife #NoDAPL #mniwiconi." La star e il regista hanno così dato il loro sostegno per la crescente protesta contro un oleodotto la cui costruzione attraverserebbe la riserva indiana di Standing Rock in Sud Dakota con il potenziale rischio di inquinare l'approvvigionamento idrico della locale tribù Sioux. Chris Hemsworth ha ribadito il suo supporto alla protesta attraverso il messaggio a seguire in cui l'attore si scusa anche per un costume inappropriato indossato per una festa in maschera.

Siamo con coloro che si battono per proteggere la loro terra sacra e la loro acqua. Vorrei anche cogliere l'occasione per parlare di qualcosa che mi tormenta da qualche tempo. Lo scorso Capodanno ero ad una festa in costume che aveva per tema "Il cavaliere solitario" in cui alcuni di noi, me compreso, hanno indossato l'abito tradizionale dei popoli delle Prime Nazioni. Io ero stupidamente inconsapevole della reazione che questo potrebbe aver causato e della sensibilità a questo problema. Io sinceramente e senza riserve chiedo scusa a tutte le persone delle Prime Nazioni per questa azione sconsiderata. Io ora apprezzo il fatto che vi è un grande bisogno di una più profonda comprensione delle questioni complesse ed estese che affrontano le comunità indigene. Spero che mettere in luce la mia ignoranza posso aiutare in qualche modo.











Una foto pubblicata da Chris Hemsworth (@chrishemsworth) in data: 27 Ott 2016 alle ore 18:49 PDT

Fonte: Movieweb

Thor: Ragnarok - riprese concluse e nuovo video dal set

Nuove foto dal set di Thor: Ragnarok con il regista Taika Waititi che ha condiviso via Facebook anche un video dal set in cui annuncia l'ultimo giorno di riprese. Il video include Chris Hemsworth alias Thor e Tessa Thompson che interpreta Valchiria di cui ci viene mostrato il make-up del volto. Nel video viene presentato anche Bobby, la controfigura di Chris Hemsworth che fa tutte le scene di stunt più pericolose, insieme ad un gran numero di membri della troupe non identificati tutti al lavoro nel loro ultimo giorno di produzione. Marvel non ha rilasciato alcun dettaglio sulla trama, ma finora rumor e indizi non sono di certo mancati. E' stato confermato il ritorno di Mark Ruffalo, che Hulk e Thor intraprenderanno un viaggio nel cosmo e che questa storia sarà in parte basata sul fumetto "Planet Hulk". Secondo alcune indiscrezioni Loki farà squadra con la nuova nemesi Hela (Cate Blanchett), che distruggerà il martello Mjolnir di Thor e bandirà il Dio del tuono da Asgard. Thor finirà su un pianeta di gladiatori in cui sarà costretto ad affrontare l'attuale campione, Hulk. Oltre al nuovo video dal set, Taika Waititi ha condiviso due nuove foto che lo ritraggono seduto tra le sedie vuote di Thor e Loki e mentre indossa un bizzarro casco che un fan ha fatto notare ricorda quello di un personaggio Marvel noto come Ziran L'Esaminatore, uno dei "Celestiali". Thor: Ragnarok vedrà il ritorno di pilastri del franchise "Thor£ come Tom Hiddleston (Loki), Anthony Hopkins (Odino) e Idris Elba (Heimdall). Questo sequel porterà a bordo anche nuovi membri del cast come Tessa Thompson (Valchiria), Cate Blanchett (Hela), Karl Urban (Skurge) e Jeff Goldblum (Il Maestro).





Join me at 2pmPST for a short Facebook Live sesh on our last day of Ragnarok! Head to the Marvel Studios FB page - see you in about an hour! pic.twitter.com/2VP3qw94sJ — Taika Waititi (@TaikaWaititi) 27 ottobre 2016

Fonte: Movieweb



Thor 3: online il video mostrato al Comic-Con 2016

Thor: Ragnarok non sarà nei cinema prima dell'anno prossimo e promette di essere il miglior capitolo dei film in solitaria dedicati al supereroe Marvel. Recentemente al Comic-Con è stato mostrato ai fan un esilarante video-parodia con protagonista Chris Hemsworth nei panni del Dio del tuono. Disney ha ora reso diponibile quel video che mostra cosa Thor stesse facendo mentre gli Avengers si davano battaglia in Captain America: Civil War. Questo video mostra Chris Hemsworth nei panni di Thor in un finto documentario che è stato diretto da Taika Waititi, regista di Thor 3. Nel video intitolato "Civil War: Team Thor", il Dio del tuono spiega come ha trascorso quel periodo prendendosi del tempo per riflettere. Scopriamo che Thor si trasferito ed è diventato il conquilino di un uomo di nome Darryl. In questo lasso di tempo Thor ha insegnato a dei bambini in una scuola elementare parlando loro di un uomo soprannominato lo "Strambo Viola" (in realtà è Vision) e si può vedere anche il suo schema che segue il percorso delle Gemme dell'Infinito. Nel video c'è anche un cameo di Mark Ruffalo come Bruce Banner che ha una discussione abbastanza approfondita su quali pantaloni indossare. Thor inoltre sembra abbastanza deluso di non essere stato interpellato da Tony Stark e Steve Rogers per aderire alla battaglia per gli Accordi di Sokovia. Fonte: Movieweb



Thor 3: nuove foto dal set, Chris Hemsworth e Tom Hiddleston visitano un ospedale per bambini

Nuovo aggiornamento con foto e video dal set di Thor: Ragnarok che ha iniziato le riprese a Queensland in Australia lo scorso 4 luglio. La produzione si è trasferita a Brisbane all'inizio di questa settimana con la città scelta per rappresentare New York. Le immagini più recenti mostrano Tom Hiddleston (Loki) e Chris Hemsworth (Thor) in pausa tra una ripresa e l'altra e una misteriosa giovane attrice che non è stata annunciata come parte del cast. L'attrice in questione indossa un mantello viola che nasconde il suo costume che potrebbe rappresentare un notevole spoiler. In una foto, un membro della troupe è visto portare dei costumi. Uno è etichettato "Ciao papà", mentre l'altro è etichettato "Ciao Mamma". Mentre si può presumere che il costume "Papà" sia per l'Odino di Anthony Hopkins, qualcuno ha ipotizzato che il costume "Mamma" apparterrebbe alla misteriosa donna fotografata che potrebbe interpretare Gea, la madre biologica di Thor. Nei fumetti era un'antica dea arrivata sul pianeta Terra prima della comparsa della vita. Questa divinità si è poi fusa con la Terra stessa e in seguito ha assunto molte forme umane e, a volte, è apparsa come una giovane donna con lunghi capelli neri che è esattamente ciò che si vede nelle foto. Naturalmente non possiamo non ricordare che sino ad ora nell'Universo Cinematografico Marvel è stata Frigga la madre di Thor. Per visionare le immagini della donna misteriosa vi segnaliamo il sito ComicBookMovie.com che ha immagini esclusive. Insieme a queste nuove foto dal set a seguire trovate anche immagini e video di Chris Hemsworth e Tom Hiddleston in visita all'ospedale per bambini "Lady Cilento", le foto sono state condivise via Twitter da Marvel Studios e Chris Hemsworth.

Abbiamo incontrato i veri supereroi del mondo all'ospedale per bambini Lady Cilento. Un grande urlo per questi ragazzi coraggiosi!

La coppia di attori è anche apparsa nello show televisivo dell'ospedale chiamato Juiced TV, che è una serie creata da bambini per i piccoli pazienti dell'ospedale.

Indimenticabile incontro con tutti i bambini dell'ospedale pediatrico Lady Cilento. Sono loro i veri eroi.







Una foto pubblicata da Mark Milling (@markymark9999) in data: 24 Ago 2016 alle ore 17:00 PDT

Una foto pubblicata da Mark Milling (@markymark9999) in data: 24 Ago 2016 alle ore 16:46 PDT













Una foto pubblicata da Mark Milling (@markymark9999) in data: 24 Ago 2016 alle ore 16:19 PDT

Una foto pubblicata da Mark Milling (@markymark9999) in data: 21 Ago 2016 alle ore 17:13 PDT







MA PLACATEVI, PRIMA CHE IMPLODO. #ThorRagnarok pic.twitter.com/58d1fgdxPR — long live the quinn (@Bringmenovember) 22 agosto 2016





CHE COSA VIVIAMO A FARE #ThorRagnarok pic.twitter.com/LONAVl51Zl — the girl on fire (@stayawaymuggles) 22 agosto 2016

Però devo dire che sta bene Taylor Swift con la barba.#ThorRagnarok pic.twitter.com/RDhrbCeBGT — Monakama (@monaeffe) 22 agosto 2016





Unforgettable meeting all the children at Lady Cilento Children's Hospital. They're the real heroes. @twhiddleston pic.twitter.com/KANhgb5yb1 — Marvel Studios (@MarvelStudios) 24 agosto 2016





Fonte: Movieweb



Thor 3: nuove foto dal set con Anthony Hopkins, Mark Mothersbaugh per la colonna sonora

Le riprese del sequel Thor: Ragnarok si sono spostate dai Village Roadshow Studios nel Queensland, in Australia, per alcune riprese in esterni nella popolosa città australiana di Brisbane. Alcune recenti foto dal set hanno confermato che Brisbane rappresenterà New York e ora grazie a nuove foto dal set con l'Odino di Anthony Hopkins scopriamo perché ​​Thor (Chris Hemsworth) e Loki (Tom Hiddleston) si recheranno nella Grande Mela. A seguire ci saranno potenziali spoiler minori, quindi continuate a leggere a vostro rischio e pericolo. Molto prima che la produzione di Thor 3 prendesse il via il produttore e presidente di Marvel Studios, Kevin Feige, ha rivelato che gran parte del film si svolgerà nel cosmo, ma ha aggiunto che una parte della storia avrebbe avuto luogo sulla Terra. All'inizio di quest'anno, un rumor affermava che Odino avrebbe lasciato Asgard per recarsi su Midgard aka la Terra, dove abbigliato come un barbone avrebbe annunciato alla gente dell'imminente apocalisse. Sembra che questa voce potrebbe essere confermata da una nuova foto dal set condivisa su Instagram che ci mostra Anthony Hopkins nei panni di Odino, abbigliato proprio come descritto nel rumor, questo spiegherebbe anche il motivo per cui sia Thor che Loki si recano a New York, per trovare il loro padre, ma non è chiaro se ci saranno apparizioni di uno qualsiasi degli altri Avengers. Un'altra foto dal set accenna alla possibilità che Doctor Strange abbia un cameo nel film. Alla fine di Thor: The Dark World Odino era scomparso, con Loki che si era spacciato per il "Padre degli Dei" lasciando il destino di Odino avvolto nel mistero. Ricordiamo che Odino è praticamente impossibile da uccidere, anche se è molto vulnerabile durante il cosiddetto "Sonno di Odino" descritto come una forma di meditazione utilizzata per ricaricare i suoi poteri magici conosciuti come "Potere di Odino". Un'altra foto dal set si mostra il "prima e dopo" di Chris Hemsworth e Tom Hiddleston sul set di questo nuovo film e sul set del primo Thor. Chris Hemsworth ha anche condiviso una foto su Instagram dove lo vediamo incontrare un giovane fan mascherato da Captain America. Inoltre Mark Ruffalo ha già terminato le sue riprese di Thor: Ragnarok, così sembra che Bruce Banner non farà il viaggio verso la Terra con Thor e Loki, ma non è da escludere che Ruffalo possa aver girato alcune di queste scene durante la sua permanenza sui set dei Village Roadshow Studios. Concludiamo questo aggiornamento con la notizia che Mark Mothersbaugh, co-fondatore della band dei "Devo", comporrà la colonna sonora originale per la terza avventura da solista di Thor. Entertainment Weekly e The Wrap hanno confermato la notizia, ma lo studio deve ancora fare l'annuncio ufficiale. Mothersbaugh ha all'attivo quasi 200 crediti come compositore e tra le sue colonne sonore ci sono musiche per le action-comedy 21 e 22 Jump Street, il film d'animazione The LEGO Movie, diversi film di Wes Anderson e per l piccolo schermo ogni singolo episodio della serie tv Rugrats, così come tutti i lungometraggi. Mark Mothersbaugh si unirà a musicisti del calibro di Michael Giacchino, Brian Tyler e Alan Silvestri che hanno tutti musicato altri film dell'Universo Cinematografico Marvel. Thor: Ragnarok debutta nei cinema il 3 novembre 2017.









Una foto pubblicata da Tom Hiddleston (@twhiddleston) in data: 22 Ago 2016 alle ore 13:03 PDT

Una foto pubblicata da Tom Hiddleston (@twhiddleston) in data: 23 Ago 2016 alle ore 18:27 PDT













Una foto pubblicata da Chris Hemsworth (@chrishemsworth) in data: 23 Ago 2016 alle ore 00:20 PDT

Una foto pubblicata da Glenn Hunt (@glennhuntphoto) in data: 22 Ago 2016 alle ore 21:40 PDT













Una foto pubblicata da Glenn Hunt (@glennhuntphoto) in data: 22 Ago 2016 alle ore 21:36 PDT





Primeras imágenes de Anthony Hopkins como Odín en el set de 'Thor: Ragnarok'. pic.twitter.com/sElQJ6blTq — Star-Lord ⚡️ (@StarLordMCU) 23 agosto 2016

Fonte: Movieweb

Thor: Ragnarok - nuovi video e foto dal set con la Hela di Cate Blanchett

Le riprese di Thor: Ragnarok sono in corso da poco più di un mese e mezzo e abbiamo visto molte foto e video dal set dai Village Roadshow Studios in Australia. C'è però ancora molto che non abbiamo visto, tra cui la nuova "cattiva" Hela, interpretata dal premio Oscar Cate Blanchett, ma oggi abbiamo nuovi video e foto dal set che ci permettono di dare una prima occhiata a questo personaggio. Purtroppo questi video e foto sono state presi da una certa distanza e non possiamo dare un'occhiata nel dettaglio a Hela. Il video via 9 News Gold Coast mostra anche un membro dell'equipaggio in possesso di una sorta di grande spada, che potrebbe appartenere a Skurge (Karl Urban), ma non è stato confermato. Nelle foto sono ritratti membri della troupe visti durante la preparazione di scene in esterni per le strade di Brisbane e in altri due video ci sono Chris Hemsworth, alcuni stuntmen non identificati e membri della troupe che sembrano impegnati a provare alcune delle scene d'azione che si svolgeranno a Brisbane e che secondo a fonte inizieranno lunedì prossimo.





#chrishemsworth rehearsing for fight scene for #ThorRagnarok credit to Irena Morgenstern Skin Management Brisbane pic.twitter.com/ovnfBUPz3x — b1gr1g (@Bigr1g) 18 agosto 2016

The city has transformed into a movie set ahead of filming for the next @thorofficial film. @brittneykleyn_9 #9News https://t.co/a23b8wLVwC — Nine News Brisbane (@9NewsBrisbane) 18 agosto 2016





Un primer vistazo de Cate Blanchett como Hela en el set de rodaje de Thor: Ragnarok. pic.twitter.com/KgVepX8wOw — Agent of MARVEL (@AgentedeMARVEL) 18 agosto 2016

Thor: Ragnarok - nuove foto dal set con Tom Hiddleston e il regista Taika Waititi

E' passato poco più di un mese da quando la Marvel ha iniziato la produzione di Thor: Ragnarok presso il Village Roadshow Studios in Australia e da allora abbiamo già visto un discreto numero di video e foto dal set. Una persona che non abbiamo visto sul set è però Tom Hiddleston nonostante il ritorno di Loki sia stato confermato da lungo tempo. Oggi finalmente possiamo vedere Hiddleston sul set grazie ad una prima foto condivisa dall'attore su Instagram. In aggiunta abbiamo anche un'altra foto via Twitter che ritrae insieme il regista Taika Waititi e il produttore esecutivo Louis D'Esposito. Thor: Ragnarok - resoconto del panel al Comic-Con 2016 "Thor: Ragnarok" approda al Comic-Con 2016 - Il resoconto del panel Marvel La foto di Hiddleston seppur un primo piano strettissimo svela che l'attore sta indossando il suo costume di Loki. La seconda foto è stata pubblicata da Louis D'Esposito via Twitter e sullo sfondo mostra quello che sembra essere uno degli edifici di Asgard. Per quanto riguarda Loki, Tom Hiddleston ha rivelato in passato che questo sarebbe stato il suo ultimo film nei panni dell'iconico villain asgardiano, nel senso che non avrà un ruolo in Avengers: Infinity War. L'assenza di Loki non è sorprendente dal momento che il film si concentrerà su una minaccia decisamente più terrificante, con Thanos (Josh Brolin) e la sua ricerca per raccogliere le Gemme dell'Infinito. Tuttavia non sappiamo se Loki sarà ucciso in Thor: Ragnarok o se ci potrebbe essere un potenziale suo ritorno in scena nella Fase 4 Marvel. Tom Hiddleston sarà affiancato da Chris Hemsworth (Thor), Idris Elba (Heimdall) e Anthony Hopkins (Odino), oltre alla Hela di Cate Blanchett e nuovi personaggi. Jeff Goldblum si unisce al cast come l'eccentrico Gran Maestro, insieme a Tessa Thompson che porterà sul grande schermo l'eroina classica Valchiria e Karl Urban sarà invece Skurge meglio noto come "L'Esecutore". Marvel ha fissato una data di uscita per Thor: Ragnarok al 3 novembre 2017.

Una foto pubblicata da Tom Hiddleston (@twhiddleston) in data: 9 Ago 2016 alle ore 06:19 PDT







Fonte: Movieweb

Thor: Ragnarok - nuove foto e polemiche dai set australiani di Asgard

Sono attualmente in corso ai Village Roadshow Studios in Australia le riprese di Thor: Ragnarok e proprio dai set australiani arrivano un paio di nuove foto dei set asgardiani e un aggiornamento che rivela che la produzione ha licenziato oltre 100 membri della troupe locale prima che il loro lavoro fosse giunto al termine. Gold Coast Bulletin riferisce che circa 105 membri della troupe australiana che hanno contribuito alla costruzione dei nuovi set sono stati mandati a casa. La fonte rivela che questi membri della troupe erano stati assunti per un lavoro che avrebbe dvuto svolgersi fino alla fine di ottobre o inizio di novembre, ma sono stati tutti licenziati lo scorso venerdì. Un lavoratore non identificato ha parlato con il sito Gold Coast Bulletin, sostenendo che il regista Taika Waititi, nativo della Nuova Zelanda, starebbe favorendo l'assunzione di lavoratori neozelandesi

Due settimane fa non si poteva girare nello studio per tutto il traffico che c'era e per uscire ci sono voluti 15 minuti, ora è desolato e si esce in un attimo. C'è un bel po' di antagonismo con la Nuova Zelanda. La troupe è trattata bene e sembra gli siano stati assegnati un sacco di posti di lavoro di primo piano.

Tracey Vieira amministratore delegato di Screen Queensland ha dichiarato la scorsa settimana che non tutti i membri della troupe avrebbero lavorato su Thor 3 per tutta la durata della produzione. La Premier Annastacia Palaszczuk ha dichiarato che il lavoro è semplicemente "finito", anche se agli operai era stato promesso lavoro fino a novembre. Ha aggiunto che ci saranno ulteriori posti di lavoro nel momento in cui gli attori arriveranno sul set. Screen Queensland ha ricevuto 30 milioni di dollari in finanziamenti da parte del governo australiano per realizzare Thor: Ragnarok in Australia. Un altro membro della troupe non identificato ha polemizzato sulla improvvisa interruzione del lavoro.

Che diavolo ci deve fare Screen Queensland con quei soldi? Sono tornato dall'Europa per questo lavoro ed è stato detto che avrei dovuto lavorare almeno sei mesi. Ho avuto una settimana di preavviso e non ho avuto il tempo di organizzare un altro lavoro. Ho un mutuo e dei bambini da sfamare. Hanno curato i propri interesse ed è la gente del posto che alla fine ci ha rimesso.

Marvel e il regista Taika Waititi non hanno ancora commentato la situazione con l'uscita del film attualmente fissata al 3 novembre 2017.

that's how you build sets, from now on that's how you build! #ThorRagnarok @MarvelStudios pic.twitter.com/u6DnW5UxVU — Christopher M (@_ChristopherM) 1 agosto 2016





Asgard Nears Completion In New ‘Thor: Ragnarok’ Set Photos https://t.co/tydrHpgKxD pic.twitter.com/5tAy02rlKX — Heroic Hollywood (@heroichollywood) 1 agosto 2016

Fonte: Movieweb

Thor: Ragnarok - nuove foto dal set con Karl Urban e la spada di Valchiria

Proseguono in Australia le riprese di Thor: Ragnarok dopo il panel tenutosi al Comic-Con lo scorso fine settimana. C'è il neozelandese Taika Waititi è al timone di questo nuovo cinecomic della Fase 3 Marvel e oggi possiamo mostrarvi nuove foto dal set condivise da Waititi, Karl Urban e Tessa Thompson. Tessa Thompson ha condiviso via Instagram una foto della spada di Valchiria e sempre via Instagram Waititi ha pubblicato un suo disegno, più che altro uno schizzo piuttosto grezzo, del supercattivo Thanos. Karl Urban ha invece utilizzato Twitter per mostrare il nuovo look del suo personaggio, lo storico nemico di Thor e guerriero asgardiano Skurge L'Esecutore, il tweet era accompagnato dal seguente messaggio.

Grazie per il taglio di capelli!! @ TaikaWaititi @thorofficial





Una foto pubblicata da Taika Waititi (@taikawaititi) in data: 29 Lug 2016 alle ore 03:50 PDT



Fonte: Movieweb



Thor 3 - nuovi video dal set con Mark Ruffalo

Riprese i corso per Thor: Ragnarok nel Queensland in Australia. Nel corso delle ultime due settimane abbiamo visto divertenti immagini e video dal set condivisi da Chris Hemsworth e dal regista Taika Waititi. Ora anche Mark Ruffalo è arrivato sul set e come i suoi partner ha condiviso un paio di video che mostrano l'atmosfera rilassata sul set. Nei video via Twitter Mark Ruffalo mette in mostra un paio di mani di gigantesche mani di Hulk e commenta una giornata di lavoro sul set con indosso la tuta per il motion capture

Ciao dal set di # Thor3! Come potete vedere, ho le mani occupate. Non è facile essere verdi....@thorofficial

La produzione dovrebbe durare fino a ottobre con l'aggiunta di giorni di riprese extra in programma per il 2017. Marvel non ha confermato alcun dettaglio della trama finora, ma sembra che questo film porterà Thor e Hulk in un viaggio nel cosmo dopo che la malvagia Hela di Cate Blanchett bandisce Thor da Asgard.



Hello from the set of #Thor3! As you can see, I've got my hands full. It ain't easy being green....@thorofficialhttps://t.co/PnYTnX8n96 — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) 12 luglio 2016

Hi again. Here's another sneak peek at a day in the life of a #Hulk on the set of #Thor3 @thorofficialhttps://t.co/ojM5YPxSif — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) 12 luglio 2016





Thor 3: nuove foto e video dal set del cinecomic "Ragnarok"

Dai set australiani del cinecomic Thor: Ragnarok arrivano nuove foto accompagnate da un primo video e un divertente tweet pubblicato dal regista Taika Waititi. Nel video condiviso via Instagram c'è Chris Hemsworth alias "Dio del tuono" che arriva sul set, purtroppo l'attore appare senza il costume di scena.

Siamo qui, inizio delle riprese per Thor 3 presso gli studios. Sono allenato, ho il mio frullato, ho le mie scarpe e come richiesto ho ottenuto le mie montagne russe. E' giusto una cosetta. Uno dei vantaggi che viene fornito dall'essere Thor. Quindi ci vediamo più tardi.

Le montagne russe sono in realtà parte del Movie World di Warner Bros., un parco divertimenti che è vicino ai Village Roadshow Studios in Australia, dove le riprese di Thor 3 sono in corso. L'attore ha anche postato una foto con il regista Taika Waititi e relativo messaggio in cui parla di Thor 3 e cerca di promuovere l'altro film di Waititi, The Hunt For the Wilderpeople.

Ho appena avuto un incontro molto costruttivo sulla storia con il nostro regista di Thor 3 @taikawaititi. Ci divertiremo un mondo. Se non avete ancora visto il suo altro film @huntforthewilderpeople andatelo a vedere. C'è più cuore, umorismo e divertimento di un sacchetto di marshmallow.

Una foto pubblicata da Chris Hemsworth (@chrishemsworth) in data: 23 Giu 2016 alle ore 17:52 PDT



Chris Hemsworth ha inoltre condiviso via Instagram un paio di misteriose foto che riportavano l'hashtag #whereismyhammer (dov'è il mio martello), una delle quali ritraeva l'immagine di un martello tradizionale, niente di mistico e potente, ma un comune seppur utile utensile che si può trovare in ogni cassetta degli attrezzi. Insieme alla foto del martello c'era il messaggio "aspettatevi grandi e piccoli cambiamenti". Questo gioco del "dov'è il mio martello" si ricollega ad un rumor in giro sin dallo scorso gennaio, prima che Cate Blanchett venisse ufficialmente confermata nel ruolo del villain Hela. Il rumor affermava che Hela dopo aver unito le forze con Loki (Tom Hiddleston) avrebbe bandito Thor da Asgard e distrutto il suo iconico martello Mjolnir. Naturalmente ciò non è mai stato confermato e questa foto di un normale martello non conferma necessariamente il rumor; è inoltre possibile che l'attore, dopo aver appreso di questi rumor, abbia deciso di giocare con i suoi follower di Instagram.



Concludiamo con un tweet che ci mostra una esilarante nuova foto dal set con una prima occhiata al martello Mjolnir, la foto è chiaramente uno scherzo diretto a Chris Hemswort dal regista Taika Waititi che ha condiviso un'immagine del Mjolnir poggiato su un gabinetto.





Thor 3: iniziate le riprese e nuova foto dal set del cinecomic "Ragnarok"

Nel 2017 la Marvel proseguirà la "Fase 3" inaugurata con Captain America: Civil War e mentre negli States ieri si celebrava il 4 luglio, in Australia il terzo capitolo della trilogia di Thor dava il via alla produzione. Il regista Taika Waititi ha confermato il via alle riprese su Twitter, condividendo la prima foto ufficiale dal set. Thor 3 includerà elementi del fumetto 'Planet Hulk' Nuovi dettagli sulla trama di "Thor: Ragnarok" includono l'Hulk gladiatore dal fumetto Planet Hulk Nell'immagine apprendiamo che un certo numero di membri chiave del team di produzione di Thor: Ragnarok sono arrivati sul posto, tra questi il supervisore degli effetti speciali Jake Morrison, i produttori esecutivi Tom Hammel e Brad Winderbaum, lo sceneggiatore Eric Pearson, lo scenografo Dan Hennah e il produttore degli effetti speciali Cyndi Ochs. Thor 3 sarà girato a Queensland in Australia. La produzione dovrebbe durare fino a ottobre con l'aggiunta di riprese extra in programma per il 2017. Per le riprese Chris Hemsworth, che interpreta Thor, porterà la sua la sua famiglia a Gold Coast per tutta la durata delle riprese. L'attore australiano è nativo di Melbourne come la collega Cate Blanchett anche lei nel cast. Il due volte premio Oscar Cate Blanchett si unisce a questa nuova avventura targata Marvel Studios nei panni del misterioso e potente nuovo villain Hela, insieme a Jeff Goldblum che ritrarrà l'eccentrico Gran Maestro, Tessa Thompson che porterà sul grande schermo l'eroina Valchiria e Karl Urban che vestirà i panni di Skurge. A completare il cast troviamo il tre volte candidato all'Oscar Mark Ruffalo che riprenderà il ruolo di Bruce Banner / Hulk già interpretato in The Avengers e Avengers: Age of Ultron. Il produttore Kevin Feige parla dei nuovi membri del cast.

La continuazione dell'epico franchise Thor sarà potente e unica e con le aggiunte di Cate, Jeff, Tessa, Karl e Mark al cast abbiamo la stoffa per un'avventura ancora più pericolosa ed eroica. Il puro talento che ciascuno di questi attori porta sullo schermo non può essere quantificato. Avere solo uno di essi come parte dell'Universo Cinematografico Marvel sarebbe un onore, avere tutti loro è incredibile.

Il cast è completato da Chris Hemsworth (Rush, Heart of the Sea, Ghostbusters) che torna a vestire i panni di Thor per la quinta volta; Tom Hiddleston (Crimson Peak, The Night Manager, Kong: Skull Island) come l'ambiguo fratello adottivo di Thor, Loki; Idris Elba (The Dark Tower, Luther, Beasts of No Nation) come la sentinella di Asgard, Heimdall e il Premio Oscar Sir Anthony Hopkins (Il silenzio degli innocenti, Nixon, Hitchcock) ancora una volta nei panni di Odino, signore di Asgard. Thor: Ragnarok, terzo film da protagonista per il popolare supereroe della Marvel, è diretto dal regista candidato all'Oscar Taika Waititi (Two Cars, One Night, What We Do in the Shadows, Hunt for the Wilderpeople). Kevin Feige produrrà il film, affiancato dai produttori esecutivi Louis D'Esposito, Brad Winderbaum, Victoria Alonso, Thomas M. Hammel e Stan Lee. La data di uscita Thor: Ragnarok è stata fissata al 3 Novembre 2017.



Fonte: Movieweb

Thor 3: prime foto dal set del cinecomic "Ragnarok"

All'inizio di questo mese, la Marvel ha confermato che Thor: Ragnarok inizierà la produzione il 4 luglio, con lo studio che ha già fissato una data di uscita al 3 novembre 2017. Nel corso delle ultime settimane nuovi membri del cast e dettagli sulla trama sono emersi e oggi possiamo dare una prima sbirciatina a uno dei set in costruzione per questo sequel della Fase 3. Anche se non sappiamo esattamente cosa questo edificio rappresenti, sembra essere una delle abitazioni di Asgard. Thor 3: Mark Ruffalo parla di Hulk e Bruce Banner Bruce Banner dovrà confrontarsi con il suo bestiale alter ego verde nel cinecomic "Thor: Ragnarok". Gold Coast Bulletin rivela che diversi set esterni sono in costruzione al Village Roadshow Studios di Oxenford in Australia. Attualmente nessuno dei membri del cast è presente dal momento che le riprese non sono ancora iniziate, ma il 4 luglio è vicino quindi presto la location prenderà vita. Una delle voci più diffuse sulla trama è che il nuovo cattivo Hela farà coppia con Loki e insieme bandiranno Thor da Asgard e nel farlo priveranno il Dio del tuono del suo potente martello Mjolnir. Thor esiliato intraprenderà un viaggio che lo porterà ad un pianeta di gladiatori dove sarà costretto a lottare contro il campione Hulk (Mark Ruffalo). Questo scontro porterà poi i due ad intraprendere insieme un "viaggio cosmico" per una destinazione sconosciuta, ma ricordiamo che nessuno di questi dettagli sono stati al momento confermati. Thor 3 includerà elementi del fumetto 'Planet Hulk' Nuovi dettagli sulla trama di "Thor: Ragnarok" includono l'Hulk gladiatore dal fumetto Planet Hulk Chris Hemsworth (Thor), Tom Hiddleston (Loki), Anthony Hopkins (Odino) e Idris Elba (Heimdall) sono stati confermati per riprendere i loro ruoli, ed è stato anche confermato che Natalie Portman non tornerà come Jane Foster. Un altro aggiornamento parla di un ritorno di Jaimie Alexander come Lady Sif. All'inizio di questo mese è stato confermato che vedremo Cate Blanchett come Hela, Jeff Goldblum come il Gran Maestro, Karl Urban come Skurge e Tessa Thompson come Valchiria. Kevin Feige presidente di Marvel Studios ha rivelato che Thor: Ragnarok sarà in gran parte ambientato nel cosmo, con pochissimo tempo speso sulla Terra. Il regista Taika Waititi (The Hunt For the Wilderpeople) dirige da una sceneggiatura di Christopher Yost, Craig Kyle e Stephany Folsom.

It’s a Marvel in the making as #ThorRagnarok’s ‘majestical’ universe rises on Gold Coasthttps://t.co/NUtR4PL8sJ —@GCBulletin #TomHiddleston — Tom Hiddleston Page (@Hiddles_Page) 24 giugno 2016





Construction begins on the set of THOR: RAGNAROK in Australia. Filming starts on the Fourth of July. #ThorRagnarok pic.twitter.com/VJe5oqP5D0 — Tom Mallilo (@bettercalltomm) 24 giugno 2016

Fonte: Movieweb