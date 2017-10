Lego Ninjago - Il Film: nuova clip in italiano

LEGO Ninjago - Il Film: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film d'animazione nei cinema italiani dal 12 ottobre 2017.

L’attesa è finita, LEGO Ninjago - Il Film, nuova avventura del franchise LEGO arriva oggi 12 ottobre nelle sale italiane e Warner Bros, ha reso disponibile una nuova clip con una scena in italiano del film.

Condividendo il cuore, lo spirito e l’irrefrenabile senso dell’umorismo che ha reso i primi due film indimenticabili, LEGO Ninjago - Il Film esplora un altro mondo cinematografico – la fantastica e remota isola di NINJAGO, con un nuovo insieme di personaggi e un proprio stile: la fusione tra animazione in digitale dei mattoncini con elementi del mondo organico. “Il livello successivo nell’evoluzione dei film LEGO®” lo definisce il produttore Dan Lin.

Quello che i filmmaker hanno immaginato è stata una grande avventura d’azione che avesse le fattezze e l’animo di una storia nata dalla mente di un adolescente alle prese con l’universo LEGO®, facendo con ciò rivivere l’entusiasmo del Master Builder che è in tutti noi.





Lego Ninjago - Il Film: prima clip in italiano

Se siete fan dei personaggi LEGO e avete amato l'epico The Lego Movie e lo spassoso Lego Batman - Il film, non potete assolutamente perdere LEGO Ninjago - Il Film, il nuovo film d'animazione LEGO in arrivo nei cinema italiani il prossimo 12 ottobre.

Tra i doppiatori dell'edizione italiana del film segnaliamo un cameo della youtuber LaSabriGamer che presterà la voce al personaggio della conduttrice tv Robin Rainbow, nella versione originale della pellicola doppiata dalla presentatrice di "GoodMorning America" Robin Roberts.

LEGO Ninjago: Masters of Spinjitzu è una linea di giocattoli LEGO la cui produzione è iniziata nel 2010. I giocattoli hanno ispirato la serie tv d'animazione Ninjago: Masters of Spinjitzu (2011) e i videogiochi LEGO Battles (2009), LEGO Battles: Ninjago (2011) e il videogame ufficiale ispirato al film disponibile per Nintendo Switch, PlayStation4, Xbox One e PC in concomitanza con l'uscita del film nelle sale.





LEGO Ninjago - Il Film: spot tv in italiano, clip e nuove locandine

Svelati i Mech Character Poster italiani del film d'animazione Lego Ninjago Il Film che vi proponiamo insieme a due nuovi spot tv in italiano, 13 locandine internazionali e una clip che svela un cameo per un paio di supereroine e alcuni personaggi LEGO.

La battaglia per la difesa della città di NINJAGO chiama all’azione il giovane Master Builder Lloyd, alias il Ninja Verde, insieme ai suoi amici, che in segreto sono tutti dei guerrieri ninja. Guidati dal Maestro Wu, dovranno sconfiggere il perfido signore della guerra Garmadon. Meccanico contro meccanico e padre contro figlio, nell’epica resa dei conti.

Nella clip in lingua originale viene presentata la guerriera ninja Nya (doppiata in originale da Abbi Jacobson) che offre qualche consiglio a chi vuol diventare un ninja elencando le qualità necessarie per essere un vero eroe. Un Ninja crede nella forza, nel potere e nella fiducia. Nya oltre ad essere un ninja è anche una studentessa a cui piace appendere foto nel suo armadietto che includono la supereroina Wonder Woman, Wyldstyle e Unikitty dal film The LEGO Movie e Batgirl da LEGO Batman - Il Film. Nya mostra anche il passaggio segreto all'interno del suo armadietto che porta ad un rifugio dove potenti vesti da combattimento contro la criminalità vengono tenuti nascosti. Come dice Nya, chiunque può essere un ninja e chiunque può salvare il mondo, ma non lasciare che la tua educazione venga compromessa dalla tua missione.

LEGO Ninjago - Il Film arriva nei cinema italiani il 12 ottobre 2017.





LEGO Ninjago - Il Film: terzo trailer italiano, videogioco ufficiale e nuove locandine

Warner Bros. ha reso disponibili un terzo trailer italiano di LEGO Ninjago - Il Film che vi proponiamo insieme ad un trailer italiano del videogame ufficiale e 11 nuove locandine del lungometraggio d'animazone basato sui popolari mattoncini giocattolo in arrivo nei cinema italiani il 12 ottobre.

In questa avventura NINJAGO per il grande schermo, la battaglia per la difesa della città di NINJAGO chiama all'azione il giovane Master Builder Lloyd, alias il Ninja Verde, insieme ai suoi amici, che in segreto sono tutti dei guerrieri ninja. Guidati dal Maestro Wu, tanto spiritoso quanto saggio, dovranno sconfiggere il perfido signore della guerra Garmadon, La Persona Più Cattiva Che Esista, che oltretutto è il padre di Lloyd. Meccanico contro meccanico e padre contro figlio, nell'epica resa dei conti questa squadra grintosa ma indisciplinata di ninja si metterà alla prova: ognuno dovrà imparare a controllare il proprio ego e lavorare insieme per scatenare le proprie innate doti da Spinjitzu.

Il videogame ufficiale sarà disponibile per Nintendo Switch, PlayStation4, Xbox One e PC in concomitanza con l'uscita del film nelle sale.

Il film è diretto da Charlie Bean, Paul Fisher e Bob Loga, scritto da Bob Logan, Paul Fisher, William Wheeler, Tom Wheeler, Jared Stern e John Whittington e prodotto da Dan Lin, Phil Lord, Christopher Miller, Maryann Garger, Roy Lee e Chris McKay. Il team creativo include Kim Taylor (effetti visivi per "Il grande Gatsby") e Simon Whiteley (effetti visivi di "Moulin Rouge!") come designer di produzione.





LEGO Ninjago - Il Film: nuovo trailer italiano dal Comic-Con 2017

Dal Comic-Con 2017 arriva un nuovo trailer italiano di LEGO Ninjago, La nuova avventura d’animazione diretta da Charlie Bean, Paul Fisher e Bob Logan, scritta da Bob Logan, Paul Fisher, William Wheeler, Tom Wheeler con Jared Stern e John Whittington e co-prodotta da dai registi Phil Lord, Christopher Miller e Chris McKay.

La battaglia per la difesa della città di NINJAGO chiama all’azione il giovane Master Builder Lloyd, alias il Ninja Verde, insieme ai suoi amici, che in segreto sono tutti dei guerrieri ninja. Guidati dal Maestro Wu, tanto spiritoso quanto saggio, dovranno sconfiggere il perfido signore della guerra Garmadon, La Persona Più Cattiva Che Esista, che oltretutto è il padre di Lloyd. Meccanico contro meccanico e padre contro figlio, nell’epica resa dei conti questa squadra grintosa ma indisciplinata di ninja si metterà alla prova: ognuno dovrà imparare a controllare il proprio ego e lavorare insieme per scatenare le proprie innate doti da Spinjitzu.

LEGO Ninjago Il Film arriva nei cinema italiani il 12 ottobre 2017.





LEGO Ninjago - Il Film: nuove locandine e descrizioni ufficiali dei personaggi

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Disponibili 10 poster del film d'animazione Lego Ninjago - Il Film tra cui una nuova locandina italiana. La pellicola ripercorre la battaglia per la difesa di Ninjago City affidata giovane Lloyd, alias il Ninja Verde, insieme ai suoi amici, che in segreto sono tutti guerrieri e LEGO Master Builder, guidati dal Maestro di kung fu Wu.

Le nuove locandine includono 9 character poster che rivelano i Maestri Elementali, insieme al celebre Maestro Wu (Jackie Chan), al nefasto Lord Garmadon (Justin Theroux) alias "Il peggior tizio di sempre" e Koko (Olivia Munn), ex moglie di Garmadon. Gli "Elementali" sono composti da Lloyd (Dave Franco), Kai il Ninja del Fuoco (Michael Pena), Nya il Ninja dell'Acqua (Abbi Jacobson), Zane il Ninja del Ghiaccio (Zach Woods), Cole Il Ninja della Terra (Fred Armisen) e Jay il Ninja del Fulmine (Kumail Nanjiani), ognuno dei quali può trasformarsi in distinte creature "Mech".

Il cuore di questo film è rappresentato da quattro personaggi, Lloyd il Ninja Verde, sua madre Koko, suo padre Lord Garmadon e suo zio il Maestro Wu. Il potere elementare di Lloyd è l'Energia Verde, che gli permette di trasformarsi in un Ninja Mech che ha l'aspetto di un drago verde. Lloyd è un Mastro Costruttore e leader di questo Team Ninja segreto che protegge la città di Ninjago da Lord Garmadon. Le folle inneggiano al Ninja Verde come eroe, ma quando si toglie la maschera lo vedono solo come Lloyd, un ragazzo tanto sfortunato da essere il figlio di Garmadon. È difficile per lui fare amicizia o passare una giornata tranquilla a scuola perché Garmadon rovina sempre tutto. Tuttavia Lloyd desidera avere un vero rapporto con suo padre. Koko, amorevole e devota mamma di Lloyd, è intelligente, forte e indipendente. Come ex moglie di Lord Garmadon, non ha paura di contrastarlo anche se l'ex marito è il doppio di lei e dispone di molte più armi. Koko ha conosciuto "Garm" quando era un giovane signore della guerra desideroso di conquistare il mondo. Allora aveva pensato che fosse solo un modo di dire. Scoprirà invece che intendeva letteralmente conquistare il mondo. Così portò via il giovane Lloyd nella speranza di dargli una vita normale, ma alla fine non è stato possibile allevare il figlio come avrebbe voluto.

Il Maestro Wu è un mentore saggio che promette di insegnare ai suoi allievi a diventare maestri ninja, ma prima di tutto devono trovare la loro pace interiore. Vuole che si occupino meno dei loro mech e più di se stessi e dei loro compagni. Wu porta un bastone da combattimento che può suonare come un flauto, e un cappello che che può diventare un dispositivo di levitazione. Gli anni di meditazione non hanno ammorbidito il carattere di questo guerriero o la sua lingua, e anche se i suoi studenti potrebbero pensare che sia "vecchio", Wu è ancora pieno di sorprese. La nemesi di Wu è Lord Garmadon, il più cattivo signore della guerra di tutti i tempi, che ha occhi rossi incandescenti, denti affilati, corna e quattro braccia. Ha un affinità per gli squali e può sentire l'odore della paura, ma tutti quelli del circondario possono avvertire la sua presenza perché ovunque va le persone fuggono in preda al panico. Impaziente, impulsivo e totalmente preso da se stesso, cerca di dimostrare qualcosa sparando i suoi generali...da un vulcano. Anche se non ha ancora avuto successo, Lord Garmadon non smette mai di provare a conquistare la città di Ninjago. Ma perché? Può darsi che senta bisogno di riallacciare un rapporto col figlio che conosce così poco?

Kai il Ninja del Fuoco in battaglia utilizza un "Fire Mech". Questo ninja è fieramente leale e protettivo quando si tratta di amici come Lloyd e di sua sorella Nya. Questo estroverso ed entusiasta ninja è sempre ben disposto, ma può mancare di pazienza con alcune delle istruzioni del Maestro Wu, come cercare di produrre una fiamma sfregando due bastoncini, ma Kai è sempre gasato quando ci sono dei cattivi da combattere. Nya la sorella di Kai è il Ninja dell'Acqua, che utilizza un "Water Strider" come suo mech. Lei è concentrata e fiduciosa, competitiva e altamente motivata. Ogni sua mossa è una coreografica acrobazia e quando sfreccia con la sua moto attraverso le stanze della scuola superiore di Ninjago tutti debbono farle largo. L'idolo di Nya e modello a cui si ispira è la famigerata ninja Lady Dragon.

Zane il Ninja del Ghiaccio utilizza un carro armato di ghiaccio come suo mech. Parte ninja e parte Nindroid, questo ninja è super cool. Freon raffredda letteralmente le sue celle a combustibile e abbatte i suoi avversari con un'esplosione gelida. Logico e metodico, Zane è guidato dalla sua programmazione e dai suoi sensori, ma non lo chiamare mai robot! Zane è pronto a ricordare a tutti che è solo un normale adolescente, anche se non tutti comprendono appieno il suo sarcasmo e alcuni dei suoi riferimenti alla cultura pop sono decisamente datati. Cole il Ninja della Terra usa un "Quake Mech". Ninja dinamico che ama scherzare, Cole non si muove mai senza la sua musica. Anche lui ama ascoltare il maestro Wu a suonare il flauto. Il mech di Cole ha un giradischi incorporato e un potente sub-woofer che crea intense onde sonore capaci di abbattere i suoi avversari e ridurre i loro mech in pezzi, per non parlare di infrangere i vetri delle automobili e degli edifici nelle vicinanze. Il personaggio finale di Ninjago è Jay il Ninja del Fulmine, che usa un "Lightning Jet" come suo mech. Questo ninja è un vero cavo elettrico umano che folgora i suoi avversari con i fulmini. Jay viene da una famiglia unita così capisce quanto sia difficile per Lloyd essere in contrasto con suo padre. Può essere nervoso e a volte eccessivamente cauto, ma Jay è sempre in prima linea sul campo di battaglia.

La pellicola, che segna l’esordio alla regia di un lungometraggio di Charlie Bean (la serie “Tron: Uprising”), è prodotta da Dan Lin, Phil Lord, Christopher Miller e Roy Lee, che ha già collaborato sul grande successo ai botteghini di tutto il mondo The LEGO® Movie. LEGO Ninjago Il Film debutta nei cinema italiani il 12 ottobre 2017.





LEGO Ninjago Il Film: trailer italiano, foto e locandina

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Primo Trailer, Teaser Poster e immagini ufficiali per LEGO Ninjago Il Film, nuova avventura d’animazione del franchise LEGO. La pellicola ripercorre la battaglia per la difesa di Ninjago City affidata giovane Lloyd, alias il Ninja Verde, insieme ai suoi amici, che in segreto sono tutti guerrieri e LEGO Master Builder, guidati dal Maestro di kung fu Wu.

Nella versione originale del film, le voci dei protagonisti sono affidate ad attori del calibro di Dave Franco, Justin Theroux, Fred Armisen, Abbi Jacobson, Olivia Munn, Kumail Nanjiani, Michael Peña, Zach Woods e del leggendario Jackie Chan.

La pellicola, che segna l’esordio alla regia di un lungometraggio di Charlie Bean (la serie tv “Tron: Uprising”), è prodotta da Dan Lin, Phil Lord, Christopher Miller e Roy Lee, che ha già collaborato sul grande successo ai botteghini di tutto il mondo The LEGO Movie.





The LEGO Ninjago Movie: anteprima trailer

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Disponibile un'anteprima trailer della nuova avventura d'animazione The LEGO Ninjago Movie in uscita nei cinema americni il 22 settembre 2017. Si tratta del secondo spin-off di The LEGO Movie che arriva dopo LEGO Batman Il Film che debutta nelle sale italiane il 9 febbraio.

Una nuova avventura animata di Warner Bros. Pictures basata sul frachise LEGO, The LEGO Ninjago Movie vede protagonisti Dave Franco, Justin Theroux, Fred Armisen, Abbi Jacobson, Olivia Munn, Kumail Nanjiani, Michael Peña, Zach Woods e il leggendario Jackie Chan. In questo avventura Ninjago sul grande schermo, la battaglia per Ninjago City porta in azione il giovane Mastro Costruttore Lloyd, alias il Ninja Verde, insieme ai suoi amici, che sono tutti guerrieri ninja segreti.

Guidati dal Maestro Wu, i ninja devono sconfiggere il malvagio signore della guerra Garmadon che è anche il padre di Lloyd. Mettendo mech contro mech e padre contro figlio, l'epica resa dei conti metterà alla prova questa squadra coraggiosa, ma indisciplinata di moderni ninja che dovranno imparare a controllare i loro ego e combattere insieme per liberare la loro forza interiore Spinjitzu.

Jackie Chan (Kung Fu Panda, The Karate Kid) interpreta il ruolo del Maestro Wu; Justin Theroux (Magamind 2, The Leftovers) è Garmadon; Dave Franco (Cattivi vicini 2) interpreta Lloyd e Olivia Munn (X-Men: Apocalisse) è la madre di Lloyd, Koko. A comporre il team di ninja segreti troviamo Fred Armisen (The Jim Gaffigan Show, SNL) voce di Cole; Abbi Jacobson (Cattivi vicini 2) interpreta Nya; Kumail Nanjiani (Mike & Dave - Un matrimonio da sballo) è Jay; Michael Peña (Ant-Man, The Martian) è Kai e Zach Woods (Silicon Valley) è la voce di Zane.

The LEGO Ninjago Movie segna l'esordio alla regia di Charlie Bean (Tron: Uprising). La sceneggiatura è di Hilary Winston, Bob Logan e Paul Fisher, da una storia di Kevin Hageman, Dan Hageman, Hilary Winston, Bob Logan e Paul Fisher basata sulla linea di giocattoli LEGO.

The LEGO Ninjago Movie, annunciati i doppiatori

Articolo pubblicato il 27 giugno 2016

The Lego Batman Movie, Zach Galifianakis doppierà il Joker Zach Galifianakis doppierà il Joker in The Lego Batman Movie Dopo il boom di The Lego Movie, 469,160,692 dollari incassati in tutto il mondo e un premio Oscar come miglior film d'animazione probabilmente scippato, in casa Warner si preparano ad ampliare l'universo Lego con The LEGO Ninjago Movie, atteso in sala il 22 settembre del 2017. Diretto da Charlie Bean, il film ha quest'oggi trovato i suoi doppiatori originali, ovvero Jackie Chan (Master Wu), Dave Franco (Lloyd), Michael Peña (Kai), Abbi Jacobson (Nya), Kumail Nanjiani (Jay), Zach Woods (Zane) e Fred Armisen (Cole).

Ispirato alla popolare linea di giocattoli, Ninjago è la storia di sei giovani ninja che hanno il compito di difendere la loro isola, chiamato Ninjago. Di notte sono guerrieri, utilizzando le loro competenze e l'impressionante flotta di veicoli che hanno per combattere mostri e cattivi, mentre di giorno sono ragazzi normali che lottano contro il loro più grande nemico: il liceo. A sceneggiare il tutto Dan Hageman e Kevin Hageman, con Phil Lord e Chris Miller, registi di The Lego Movie, qui solo produttori insieme a Roy Lee e Dan Lin.

Prima di The LEGO Ninjago Movie scoccherà l'ora di The Lego Batman Movie, in sala a febbraio del 2017, mentre il sequel di The Lego Movie, diretto da Rob Schrab, uscirà l'8 febbraio del 2019. Il 24 maggio del 2019, infine, scoccherà l'ora di The Billion Brick Race, sceneggiato e diretto da Jason Segel.

