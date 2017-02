LEGO Ninjago Il Film: trailer italiano, foto e locandina

Di Federico Boni mercoledì 8 febbraio 2017

LEGO Ninjago Il Film: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film d'animazione nei cinema italiani a ottobre 2017.

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Primo Trailer, Teaser Poster e immagini ufficiali per LEGO Ninjago Il Film, nuova avventura d’animazione del franchise LEGO. La pellicola ripercorre la battaglia per la difesa di Ninjago City affidata giovane Lloyd, alias il Ninja Verde, insieme ai suoi amici, che in segreto sono tutti guerrieri e LEGO Master Builder, guidati dal Maestro di kung fu Wu.

Nella versione originale del film, le voci dei protagonisti sono affidate ad attori del calibro di Dave Franco, Justin Theroux, Fred Armisen, Abbi Jacobson, Olivia Munn, Kumail Nanjiani, Michael Peña, Zach Woods e del leggendario Jackie Chan.

La pellicola, che segna l’esordio alla regia di un lungometraggio di Charlie Bean (la serie tv “Tron: Uprising”), è prodotta da Dan Lin, Phil Lord, Christopher Miller e Roy Lee, che ha già collaborato sul grande successo ai botteghini di tutto il mondo The LEGO Movie.





The LEGO Ninjago Movie: anteprima trailer

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Disponibile un'anteprima trailer della nuova avventura d'animazione The LEGO Ninjago Movie in uscita nei cinema americni il 22 settembre 2017. Si tratta del secondo spin-off di The LEGO Movie che arriva dopo LEGO Batman Il Film che debutta nelle sale italiane il 9 febbraio.

Una nuova avventura animata di Warner Bros. Pictures basata sul frachise LEGO, The LEGO Ninjago Movie vede protagonisti Dave Franco, Justin Theroux, Fred Armisen, Abbi Jacobson, Olivia Munn, Kumail Nanjiani, Michael Peña, Zach Woods e il leggendario Jackie Chan. In questo avventura Ninjago sul grande schermo, la battaglia per Ninjago City porta in azione il giovane Mastro Costruttore Lloyd, alias il Ninja Verde, insieme ai suoi amici, che sono tutti guerrieri ninja segreti.

Guidati dal Maestro Wu, i ninja devono sconfiggere il malvagio signore della guerra Garmadon che è anche il padre di Lloyd. Mettendo mech contro mech e padre contro figlio, l'epica resa dei conti metterà alla prova questa squadra coraggiosa, ma indisciplinata di moderni ninja che dovranno imparare a controllare i loro ego e combattere insieme per liberare la loro forza interiore Spinjitzu.

Jackie Chan (Kung Fu Panda, The Karate Kid) interpreta il ruolo del Maestro Wu; Justin Theroux (Magamind 2, The Leftovers) è Garmadon; Dave Franco (Cattivi vicini 2) interpreta Lloyd e Olivia Munn (X-Men: Apocalisse) è la madre di Lloyd, Koko. A comporre il team di ninja segreti troviamo Fred Armisen (The Jim Gaffigan Show, SNL) voce di Cole; Abbi Jacobson (Cattivi vicini 2) interpreta Nya; Kumail Nanjiani (Mike & Dave - Un matrimonio da sballo) è Jay; Michael Peña (Ant-Man, The Martian) è Kai e Zach Woods (Silicon Valley) è la voce di Zane.

The LEGO Ninjago Movie segna l'esordio alla regia di Charlie Bean (Tron: Uprising). La sceneggiatura è di Hilary Winston, Bob Logan e Paul Fisher, da una storia di Kevin Hageman, Dan Hageman, Hilary Winston, Bob Logan e Paul Fisher basata sulla linea di giocattoli LEGO.

Fonte: Collider





The LEGO Ninjago Movie, annunciati i doppiatori

Articolo pubblicato il 27 giugno 2016

The Lego Batman Movie, Zach Galifianakis doppierà il Joker Zach Galifianakis doppierà il Joker in The Lego Batman Movie Dopo il boom di The Lego Movie, 469,160,692 dollari incassati in tutto il mondo e un premio Oscar come miglior film d'animazione probabilmente scippato, in casa Warner si preparano ad ampliare l'universo Lego con The LEGO Ninjago Movie, atteso in sala il 22 settembre del 2017. Diretto da Charlie Bean, il film ha quest'oggi trovato i suoi doppiatori originali, ovvero Jackie Chan (Master Wu), Dave Franco (Lloyd), Michael Peña (Kai), Abbi Jacobson (Nya), Kumail Nanjiani (Jay), Zach Woods (Zane) e Fred Armisen (Cole).

Ispirato alla popolare linea di giocattoli, Ninjago è la storia di sei giovani ninja che hanno il compito di difendere la loro isola, chiamato Ninjago. Di notte sono guerrieri, utilizzando le loro competenze e l'impressionante flotta di veicoli che hanno per combattere mostri e cattivi, mentre di giorno sono ragazzi normali che lottano contro il loro più grande nemico: il liceo. A sceneggiare il tutto Dan Hageman e Kevin Hageman, con Phil Lord e Chris Miller, registi di The Lego Movie, qui solo produttori insieme a Roy Lee e Dan Lin.

Prima di The LEGO Ninjago Movie scoccherà l'ora di The Lego Batman Movie, in sala a febbraio del 2017, mentre il sequel di The Lego Movie, diretto da Rob Schrab, uscirà l'8 febbraio del 2019. Il 24 maggio del 2019, infine, scoccherà l'ora di The Billion Brick Race, sceneggiato e diretto da Jason Segel.

Fonte: Comingsoon.net