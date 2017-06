Stasera in tv : "Piedone l'africano" su Rai 3

Di Pietro Ferraro sabato 24 giugno 2017

Rai 3 stasera propone "Piedone l'africano", film d'avventura del 1978 diretto da Steno e interpretato da Bud Spencer, Enzo Cannavale, Carel Trichardt e Desmond Thompson.





Cast e personaggi

Bud Spencer: commissario Rizzo

Carel Trichardt: capitano Muller

Desmond Thompson: commissario Desmond

Joe Stewardson: Smollet

Dagmar Lassander: Margy Connors

Baldwin Dakile: Bodo

Enzo Cannavale: Caputo

Antonio Allocca: Ciccio

Werner Pochath: Spiros

Ester Carloni: Assunta

Claudio Ruffini: scagnozzo nel locale

Carlo Reali: poliziotto

Vincenzo Maggio: teppista sull'autobus

Doppiatori italiani

Pino Locchi: Smollet

Vittoria Febbi: Margy Connors

Pino Colizzi: Spiros

Gigi Reder: Ciccio





La trama

Il commissario Rizzo alias Piedone (Bud Spencer) è in missione a Johannesburg dove dovrà scoprire chi tira le fila di un traffico internazionale di diamanti e droga. Giunto in Sudafrica Rizzo incontra Bodo, il bambino di un agente ucciso già orfano della madre, al quale si affezionerà, e Caputo (Enzo Cannavale), il suo ex brigadiere della Polizia di Stato, emigrato da Napoli a Johannesburg dove lavora come cameriere in un ristorante di lusso. Piedone inizia così una missione sotto copertura che lo vedrà infiltrarsi in un'organizzazione criminale che utilizza una minera di diamanti per acquistare droga da mandare in Europa.





Il nostro commento

Terzo film della serie "Piedone" e secondo con ambientazione internazionale che porta il personaggio di Bud Spencer, il commissario Rizzo dai modi spicci e dal cazzotto micidiale, in una trasferta africana per sventare un traffico di diamanti e droga. La mano di Steno è inconfondibile e miscela poliziesco, film d'avventura e commedia con grande levità aiutato da un Bud Spencer che "indossa" il personaggio con la sua consueta naturalezza rendendolo credibile e soprattutto umano.





Curiosità



Questo è il terzo film della serie "Piedone" che include i precedenti Piedone lo sbirro (1973) e Piedone a Hong Kong (1975) e il successivo Piedone d'Egitto (1980).



Il bambino di colore, che interpretava il ruolo del piccolo Bodo, si è poi laureato in Italia e svolge attualmente la professione di avvocato in Sudafrica. Quando fu girato il film, in Sudafrica esisteva però ancora una rigida segregazione razziale (Apartheid) e Bud Spencer, in una intervista del 2003, ha ricordato che fu costretto a lasciare con tutta la troupe un ristorante che aveva vietato l'ingresso al bimbo, solo perché di colore.



Bud Spencer tra cinema, tv, citazioni e curiosità Blogo ricorda Bud Spencer con una carrellata su carriera, film, tv, musica e libri.





La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Guido e Maurizio De Angelis anche noti come Oliver Onions.

Tra le altre colonne sonore composte dagli Oliver Onions per i film con Bud Spencer e Terence Hill troviamo ...altrimenti ci arrabbiamo! e ...continuavano a chiamarlo Trinità. Della coppia anche sigle storiche di serie tv come Sandokan, Spazio 1999 e Orzowei nonché sigle di cartoni animati anni ottanta come Galaxy Express, Il Gatto Doraemon e Rocky Joe.



