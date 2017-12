Stasera in tv: "E' complicato" su Rete 4

Di Pietro Ferraro domenica 3 dicembre 2017

Rete 4 stasera propone È complicato, commedia romantica del 2009 diretta da Nancy Meyers (L'amore non va in vacanza) e interpretata da Meryl Streep, Alec Baldwin e Steve Martin.





Cast e personaggi

Meryl Streep: Jane Adler

Steve Martin: Adam Schaffer

Alec Baldwin: Jake Adler

John Krasinski: Harley

Lake Bell: Agness Adler

Mary Kay Place: Joanne

Rita Wilson: Trisha

Alexandra Wentworth: Diane

Hunter Parrish: Luke Adler

Zoe Kazan: Gabby Adler

Caitlin Fitzgerald: Lauren Adler

Emjay Anthony: Pedro Adler

Nora Dunn: Sally

Bruce Altman: Ted

Robert Curtis Brown: Peter

James Patrick Stuart: Dr. Moss

Peter Mackenzie: Dr. Alan

Pat Finn: dottore dell'hotel

Michael Rivera: Eddie

Blanchard Ryan: Annalise

Rosalie Ward: Alex

Doppiatori italiani

Rossella Izzo: Jane Adler

Luigi La Monica: Adam Schaffer

Massimo Rossi: Jake Adler

Stefano Crescentini: Harley

Federica De Bortoli: Agness Adler

Barbara Castracane: Joanne

Laura Boccanera: Trisha

Chiara Salerno: Diane

Flavio Aquilone: Luke Adler

Domitilla D'Amico: Gabby Adler

Myriam Catania: Lauren Adler

Andrea Di Maggio: Pedro Adler

Antonio Sanna: Peter

Stefano Benassi: Dr. Moss

Lucio Saccone: Dr. Alan

Franco Mannella: dottore dell'hotel





La trama

Jane Adler (Meryl Streep) è una donna divorziata, molto impegnata con il suo ristorante in quel di Santa Barbara e ancora intenta, nonostante siano passati quasi dieci anni, a riprendersi da un matrimonio fallito e da un marito che nel frattempo ha sposato una donna che ha la metà dei suoi anni, e con cui ha avuto un bambino.

Jane cerca di sopperire con il lavoro e i suoi tre figli ormai grandi, alla mancanza di una vera relazione, ma la festa di laurea di uno dei figli sarà l’occasione per lei e l’ex marito Jake (Alec Baldwin) di una bella "rimpatriata" e tra i due scoppierà nuovamente la passione.

La clandestinità di questo ritorno di fiamma se nei primi tempi si dimostra alquanto eccitante, col tempo mostrerà inesorabilmente la corda così Jane, dopo aver colto il momento per ricominciare a vivere, capirà che se l’amore per il marito è ormai finito, la sua vita è appena cominciata e l’occasione per un nuovo inizio sarà un architetto (Steve Martin), anche lui con un doloroso divorzio alle spalle, ma con una gran voglia di rimettersi in gioco.





Il nostro commento

Bisogna dire che con Nancy Meyers il minimo che ci si può aspettare è una messinscena godibile e un cast d’alto profilo quasi sempre ben sfruttato, basti pensare allo strepitoso Jack Nicholson in Tutto può succedere, o la deliziosa accoppiata Cameron Diaz / Kate Winslet per L’amore non va in vacanza.

La regista anche stavolta scrive e dirige mettendo in scena un trio di rodate star: uno Steve Martin defilato, ma efficace, un gigione e fascinoso Alec Baldwin reduce dai fasti del serial 30 Rock che ne ha svelato e affinato la vena comedy, e una solare e intensa Meryl Streep che sembra ormai, da qualche film a questa parte, divertirsi un mondo e sfoggiare una consapevole maturità che la rende splendida interprete di se stessa.

Una scrittura gradevole, furba ma non troppo, ma soprattutto mai tediosa miscela con dovizia lacrime e sorrisi proponendo il lato "romance" in una fascinosa connotazione over 50. E’ complicato è un susseguirsi di conferme, e anche in questo caso è il cast, una grandissima Streep in testa, a regalarci due ore gradevoli e non prive di spunti interessanti.





Curiosità



Meryl Streep aveva chiesto alla sua università, il Vassar College, se si potevano filmare le scene della laurea nel loro campus. L'istituto ha posto il veto anche se la Streep è parte del loro Consiglio di fondazione e due dei suoi figli frequentano il Vassar College.



Nella scena in cui Jane risponde ad una telefonata di sua figlia Lauren, lei è chiaramente sorpresa da Jake che la bacia, tanto che dice la battuta "Sei ancora al telefono" invece di "Sei ancora in aereo". Questa frase è stata una reazione spontanea di Meryl Streep che non si aspettava che Alec Baldwin la baciasse. Nancy Meyers aveva detto ad Alec di baciare Meryl solo se sarebbe qualcosa che Jake avrebbe fatto. Fortunatamente la Streep da vera professionista non solo ha proseguito a recitare, ma ha fatto in modo che il suo errore potesse diventare parte del film.



Alec Baldwin ha rivelato al David Letterman Show che per la sua scena di nudo è stata utilizzata una controfigura.



La madre di James Franco ha sostenuto un provino per un ruolo nel film.



Jim Norton ha sostenuto un provino per il ruolo del medico dell'hotel.



Il film costato 85 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 219.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Hans Zimmer (Rain Man, Qualcosa è cambiato) e Heitor Pereira (Dirty Dancing 2, Beverly Hills Chihuahua).



TRACK LISTINGS

1. It's Complicated (4:15) - Hans Zimmer, Heitor Pereira, Henry Jackman

2. The Original Five (3:08) - Hans Zimmer, Heitor Pereira

3. Interrupted Kiss (1:53) - Hans Zimmer, Heitor Pereira, Henry Jackman

4. iSight Surprise (1:54) - Hans Zimmer, Heitor Pereira

5. How Much I Like You (1:12) - Hans Zimmer, Heitor Pereira, Henry Jackman

6. No Regrets (4:30) - Hans Zimmer, Heitor Pereira

Per ascoltare la colonna sonora integrale clicca QUI.

Altri brani inclusi nella colonna sonora:

Crosby, Stills and Nash – Suite: Judy Blue Eyes

Daniel May – Grooving In The Garden

Benjamin Biolay – L’ombre Et La Lumiere

Fluff – Late Night Session

John Legend – Save Room

Raphael Saadiq – Love That Girl

Joss Stone – Girl They Won’t Believe It

Tom Petty and the Heartbreaker – Don’t Do Me Like That

The Band of The Grenadier Guards – Pomp And Circumstance

The Daniel May Quartet – Good To Go

Basement Jaxx – Do Your Thing

Lew Pollack (Erno Rapee) – Charmaine

Oscar Peterson – Night And Day

Oscar Peterson Trio – In The Still Of The Night

Gladys Knight (Buddy Johnson) – Since I Fell For You

The Shirelles – Mama Said

Elton John – Bennie And The Jets

David Bowie – Rebel Rebel

Leo Sayer – You Make Me Feel Like Dancing

Fine Young Cannibals – Good Thing

The Specials – Monkey Man

The Beach Boys – Wouldn’t It Be Nice

Sanseverino – Mal O Mains

Dave Grusin – Singleman Party Foxtrot