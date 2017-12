Day of the Dead: Bloodline - trailer e poster del remake de "Il giorno degli zombi"

giovedì 7 dicembre 2017

Day of the Dead - Bloodline: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul remake horror di Hèctor Hernández Vicens.

Disponibile online un primo trailer e una locandina ufficiale di Day of the Dead: Bloodline. L'originale Il giorno degli zombi è un classico del genere horror e uno dei migliori film del regista George A. Romero. Quindi l'idea di rifarlo o "reinventarlo" nuovamente, dopo l'imbarazzante rifacimento del 2008 e soprattutto a seguito della recente scomparsa del regista, diventa inevitabilmente terreno minato.

Nel trailer i rimandi all'originale di Romero ci sono tutti: una base militare, un sacco di zombi, effettacci gore a profusione e una nuova versione di Bub.

Unico nome riconoscibile nel cast è Johnathon Schaech che interpreta lo zombie Bub affiancato da Sophie Skelton, Johnathon Schaech, Marcus Vanco, Jeff Gum, Lorina Kamburova, Nick Loeb, Rachel O'Meara, Debbie Sherman, Luke Cousins, Nathan Cooper, Lillian Blankenship e Cristina Serafini. Day of the Dead: Bloodline è prodotto da Saban Films e diretto da Hèctor Hernández Vicens (The Corpse of Anna Fritz).

L'originale "Il giorno degli zombi" segna la conclusione della prima trilogia dei morti viventi di George A Romero, che include La notte dei morti viventi (1968) e Zombi (1978). Tuttavia il regista ha continuato a realizzare una seconda trilogia composta da La terra dei morti viventi (2005), Le cronache dei morti viventi (2007) e Survival of the Dead - L'isola dei sopravvissuti (2009).

Day of the Dead: Bloodline debutta negli States in VOD il 5 gennaio 2018.





Day of the Dead: Bloodline - poster e prima immagine ufficiale del remake de "Il giorno degli zombi"

Saban Films e Lionsgate hanno reso disponibili un poster, una prima immagine e la data di sucita americana dell'horror Day of the Dead: Bloodline, reamake del cult Il giorno degli zombi. La leggenda horror George A. Romero, l'uomo che creato il genere zombie come lo conosciamo oggi, è scomparso quest'anno, ma la sua eredità continuerà a vivere per molti anni a venire. Ciò includerà anche una serie di rifacimenti dei suoi film classici e in questo caso parliamo di una versione "reimmaginata" di un cult degli anni '80.

Il poster del film, che ricorda a livello cromatico la locandina del post-apocalittico Mad Max: Fury Road, presenta la tagline "Ogni giorno ha la sua fine" e ribadisce che siamo di fronte ad "una audace rivisitazione del classico di George A. Romero".

Day of the Dead: Bloodline è ambientato in un mondo post-apocalittico popolato da orde di zombie, dove un ex studentessa di medicina è tormentata da una figura oscura del suo passato che è per metà umano e per metà zombie ed è determinato a distruggere il suo mondo. Quindi per il momento non si fa alcun accenno alla trama dell'originale di Romero, che si concentrava sulle tensioni in crescendo tra soldati e scienziati rifugiati in un bunker sotterraneo dopo la mortifera apocalisse. Il giorno degli zombi originale uscito nel 1985 concludeva la trilogia dei morti viventi di Romero che includeva La notte dei morti viventi (1968) e Zombi (1978).

Il cast di Day of the Dead: Bloodline include Johnathon Schaech, Sophie Skelton, Marcus Vanco, Jeff Gum, Lorina Kamburova, Nick Loeb, Rachel O'Meara, Debbie Sherman, Luke Cousins, Nathan Cooper e Cristina Serafini. Saban e Lionsgate hanno fissato l'uscita del film nei cinema americani e sulle piattaforme digitali al 5 gennaio 2018.

Un remake de Il giorno degli zombie è arrivato nel 2008, ma preferiamo stendere un velo pietoso su un'operazione a dir poco imbarazzante e profondamente irrispettosa dell'eredità di Romero. Tutto quello che possiamo fare è sperare che Day of the Dead: Bloodline, diretto dal regista Hèctor Hernández Vicens (The Corpse of Anna Fritz) e scritto da Mark Tonderai & Lars Jacobson, non subirà lo stesso destino.





Il Giorno degli Zombi: prime immagini del reboot di "Day of the Dead"

2 luglio 2016

Con la maggior parte dei grandi film horror già riproposti in versione remake è in arrivo una seconda ondata di reboot che riportano sul grande schermo alcuni classici del genere. Il maestro George A. Romero nel 1985 aveva concluso la sua prima trilogia dei morti viventi con il memorabile Il giorno degli zombi che nel 2008 ebbe un'imbarazzante remake, una pellicola indipendente diretta da Steve Miner. Ora un nuovo Day of the Dead è in lavorazione e anche questo nuovo rifacimento sembra non avere collegamento con i film precedenti se non tramite un personaggio ormai divenuto iconico, lo zombie senziente "Bub" interpretato da Johnathon Schaech che in questo reboot diventa "Max".

Alla regia di questo nuovo rifacimento del classico splatter di Romero troviamo Hèctor Hernández Vicens, meglio conosciuto per l'horror The Corpse of Anna Fritz.

L'originale Bub era parte di un esperimento sugli zombie del Dr. Logan, il cui intento era addomesticare gli zombie togliendoli dalla cima della catena alimentare, forse anche con l'utopia di ridargli un posto nella società. Questo tentativo porterà al quarto film di George A. Romero, La Terra dei morti viventi e allo zombie Big Daddy.

L'attore Johnathon Schaech è noto per ruoli nella commedia Music Graffiti di Tom Hanks e nel remake horror Quarantena e più di recente lo abbiamo visto nel thriller sci-fi Vice, nell'horror ad alta quota 7500 e nell'avventura epica Hercules - La leggenda ha inizio.

Questo secondo remake fruirà di una storia nuova di zecca che seguirà una ex studentessa di medicina ossessionata da una figura oscura del suo recente passato. L'unica missione di questa figura metà zombie e metà umano sembra essere quella di distruggerla.

Johnathon Schaech sarà affiancato da un cast che comprende Sophie Skelton, Marcus Vanco, Jeff Gum, Lorina Kamburova, Nick Loeb, Rachel O'Meara, Debbie Sherman, Luke Cousins, Nathan Cooper, and Cristina Serafini. La produzione è della Campbell Grobman Films, il team dietro il prossimo prequel Leatherface.





