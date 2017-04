Annabelle 2: Creation - nuovo trailer italiano

Di Pietro Ferraro domenica 2 aprile 2017

Annabelle 2: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul sequel horror di David F. Sandberg nei cinema italiani dal 10 agosto 2017.

E' tornata! Anche se il primo Annabelle è stato una mezza delusione, ha comunque rastrellato denaro sufficiente al botteghino per giustificare un sequel, e Warner Bros. non sembra voler commettere lo stesso errore due volte. Lo studio ha appena reso disponibile un nuovo trailer italiano di Annabelle 2 il cui titolo ufficiale è diventato Annabelle 2: Creation e sembra che questo film potrebbe risollevare le sorti di questo nuovo franchise ripescando dalle atmosfere del campione d'incassi L'evocazione - The Conjuring dove tutto è iniziato.





È tornata! Molti anni dopo la tragica morte della loro figlia, un costruttore di bambole e la moglie accolgono nella loro casa una suora accompagnata da numerose ragazze provenienti da un orfanotrofio ormai chiuso, diventando presto il bersaglio di Annabelle, una bambola posseduta da un demone.

Alla regia di Annabelle 2: Creation troviamo il David F. Sandberg dell'horror Lights Out mentre la sceneggiatura è di Gary Dauberman, che ha anche scritto il il remake IT e sta scrivendo The Nun, il prossimo spin-off di The Conjuring. L'annabelle originale ha incassato 257 milioni di dollari in tutto il mondo da un budget di 6 milioni e mezzo, registrando però un deludente 29% di consensi da parte della critica e un 36% da parte del pubblico su Rotten Tomatoes.

Annabelle 2 è interpretato da Stephanie Sigman, Talitha Bateman, Lulu Wilson, Philippa Anne Coulthard, Grace Fulton, Lou Lou Safran, Samara Lee, Tayler Buck, Anthony LaPaglia e Miranda Otto. La data di uscita italiana è fissata al 10 agosto.





Annabelle 2: anteprima nuovo trailer e locandina

Warner Bros. presente al WonderCon di Las Vegas ha presentato il nuovo poster del sequel Annabelle 2 aka Annabelle: Creation e condiviso un'anteprima del nuovo trailer che sarà online a breve.

In questo teaser Anthony LaPaglia interpreta l'artigiano che ha creato la famigerata bambola demoniaca attualmente custodita nel museo dell'occulto dei coniugi Warren. Questo filmato ci mostra alcune fasi della creazione della bambola, un'edizione limitata a 100 pezzi prodotta dalla Mullins Toy Company.

Annabelle 2 debutta nei cinema italiani il 18 maggio 2017.





Annabelle 2: nuova foto ufficiale del sequel horror di David F. Sandberg

Il 18 maggio 2017 torna nei cinema italiani la bambola demoniaca Annabelle nel sequel horror Annabelle 2, con il regista David F. Sandberg (Lights Out) al timone di questo sequel dello spin-off campione d'incassi del 2014 Annabelle che ha incassato ben 257.000.000$ in tutto il mondo. Il nuovo film è ancora prodotto da Peter Safran e James Wan, che hanno anche collaborato ai film della serie horror "The Conjuring".

Oggi via Twitter abbiamo una nuova immagine ufficiale del film che ritrae Annabelle seduta su un letto con Talitha Bateman, che interpreta Janice.

In Annabelle 2, diversi anni dopo la tragica morte della loro bambina, un fabbricante di bambole e la moglie accolgono nella loro casa una suora e diverse ragazze dopo la chiusura di un orfanotrofio. Le nuove ospiti diventano presto l'obiettivo della creazione posseduta del fabbricante di bambole, Annabelle.

Sandberg dirige da una sceneggiatura di Gary Dauberman, che ha scritto anche il primo Annabelle. Il film è interpretato Stephanie Sigman (Spectre), Talitha Bateman (La Quinta Onda), Lulu Wilson (Ouija 2, Liberaci dal male), Philippa Coulthard (After the Dark), Grace Fulton (Badland), Lou Lou Safran (La scelta) , Samara Lee (Foxcatcher, The Last Witch Hunter) e Tayler Buck al suo debutto cinematografico, con Anthony LaPaglia (la serie tv Senza traccia) e Miranda Otto (la serie tv Homeland, il Signore degli Anelli).





Annabelle 2: trailer italiano del sequel horror di David F. Sandberg

Dopo la nuova foto dal set condivisa ieri dal regista David F. Sandberg è approdato online via Warner Bros. un primo trailer di Annabelle 2. Questo trailer presenta il personaggio di Miranda Otto, insieme ad una sbirciata alla origini di Annabelle.

Annabelle: Recensione in Anteprima Prequel di The Conjuring - L'evocazione, Annabelle approda nelle nostre sale oggi. Leggete la nostra recensione in anteprima

In Annabelle 2, diversi anni dopo la tragica morte della loro bambina, un fabbricante di bambole e la moglie accolgono nella loro casa una suora e diverse ragazze costrette a lasciare un orfanotrofio che ha chiuso i battenti. Le nuove arrivate in casa della coppia di coniugi diventeranno presto l'obiettivo di Annabelle, la creazione posseduta del fabbricante di bambole.

Anthony LaPaglia (la serie tv Senza traccia) e Miranda Otto (la serie tv Homeland, Il Signore degli Anelli) interpretano il fabbricante di bambole e sua moglie Il cast di Annabelle 2 include anche Stephanie Sigman (Spectre), Talitha Bateman (La quinta onda), Lulu Wilson (l'imminente Ouija 2, Liberaci dal male), Philippa Anne Coulthard (After the Dark), Grazia Fulton (Badland), Lou Lou Safran (The Choice), Samara Lee (Foxcatcher, The last Witch Hunter) e Tayler Buck. Questo sequel horror è diretto da David F. Sandberg (Lights Out) e prodotto da Peter Safran e James Wan (i film L'evocazione). La sceneggiatura è stata scritta da Gary Dauberman, che ha anche scritto lo spin-off Annabelle. Annabelle 2 arriva nei cinema italiani nel 2017.

Annabelle 2: primo poster e nuova foto dal set con la bambola demoniaca

Aggiornamento sul sequel-horror Annabelle 2 che continua la storia della demoniaca bambola dell'horror L'evocazione. Il regista David F. Sandberg (Lights Out) ha condiviso una sua foto dal set con l'inquietante protagonista annunciando che il primo traler del film arriverà online a brevissimo. Annabelle 2 segue un fabbricante di bambole e sua moglie che, diversi anni dopo la tragica morte del loro bambina, accolgono in casa loro una suora e diverse ragazze da un orfanotrofio chiuso. La suora e queste ragazze diventeranno ben presto il bersaglio della creazione posseduta del fabbricante di bambole, Annabelle.

David F. Sandberg dirige da una sceneggiatura di Gary Dauberman che ha già scritto lo spin-off di Annabelle. Il cast comprende Miranda Otto, Anthony LaPaglia, Stephanie Sigman, Talitha Bateman, Lulu Wilson, Philippa Coulthard, Grace Fulton, Samara Lee e Tayler Buck.

L'Annabelle originale è stato uno dei film più redditizi del 2014, incassando 84.200.000$ a livello nazionale e 172.600.000$ a livello internazionale per un totale di 256.800.000$ in tutto il mondo, da un preventivo 6.5 milioni. New Line Cinema ha fissato una data di uscita del film al 19 maggio 2017.

Behind the scenes of #Annabelle2. Get ready for an announcement teaser tomorrow! pic.twitter.com/amyWvAgXCj — David F. Sandberg (@ponysmasher) 14 settembre 2016

Annabelle 2: iniziate le riprese e prime foto dal set del sequel horror di David F. Sandberg

Annabelle è tornata! Hanno preso Le riprese il via a Los Angeles di Annabelle 2 con David F. Sandberg, regista dell'imminente Lights Out, al timone di questo sequel del primo spin-off dell'horror L'evocazione - The Conjuring che nel 2014 ha incassato 256 milioni di dollari da un budget di 6,5 milioni. Il nuovo film è ancora una volta prodotto da Peter Safran e James Wan, quest'ultimo ha recentemente debuttato nei cinema con il sequel The Conjuring - Il caso Enfield.

Diversi anni dopo la tragica morte della loro bambina, un creatore di bambole e la moglie accolgono nella loro casa una suora e diverse ragazze di un orfanotrofio che ha chiuso i battenti. Le ospiti diventeranno ben presto l'obiettivo dell'ultima creazione posseduta del fabbricante di bambole, Annabelle. Sandberg dirige da una sceneggiatura di Gary Dauberman, che ha anche scritto l'Annabelle originale.

Il film è interpretato Stephanie Sigman (Spectre), Talitha Bateman (La quinta onda), Lulu Wilson (Ouija 2, Liberaci dal male), Philippa Anne Coulthard (After the Dark), Grazia Fulton (Badland), Lou Lou Safran (The Choice), Samara Lee (Foxcatcher, The Last Witch Hunter), Tayler Buck al suo debutto cinematografico, Anthony LaPaglia (Senza traccia) e Miranda Otto (Homeland, Il Signore degli Anelli). A supportare Sandberg dietro le quinte la scenografa Jennifer Spence, la montatrice Michel Aller, il direttore della fotografia Maxime Alexandre (The other side of the door) e la costumista Leah Butler (Paranormal Activity 3 & 4). Annabelle 2 debutterà nei cinema americani il 19 maggio 2017.





Una foto pubblicata da TalithaBatemanTeacup☕️Heidi (@ttbate) in data: 27 Giu 2016 alle ore 12:19 PDT







Una foto pubblicata da TalithaBatemanTeacup☕️Heidi (@ttbate) in data: 20 Giu 2016 alle ore 16:58 PDT



