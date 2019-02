Stasera in tv: "Quel mostro di suocera" su Rai 3

Di Pietro Ferraro lunedì 18 febbraio 2019

Rai 3 stasera propone Quel mostro di suocera (Monster-in-Law), commedia romantica del 2005 diretta da Robert Luketic (La rivincita delle bionde) e interpretato da Jennifer Lopez, Michael Vartan e Jane Fonda.

Cast e personaggi

Jennifer Lopez: Charlotte "Charlie" Cantilini

Jane Fonda: Viola Fields

Michael Vartan: Kevin Fields

Wanda Sykes: Ruby

Adam Scott: Remy

Monet Mazur: Fiona

Annie Parisse: Morgan

Will Arnett: Kitt

Elaine Stritch: Gertrude

Harriet Sansom Harris: Dottoressa

Michael Nardelli: Zich

Doppiatori italiani

Ilaria Stagni: Charlotte "Charlie" Cantilini

Maria Pia Di Meo: Viola Fields

Vittorio De Angelis: Kevin Fields

Cristina Noci: Ruby

Nanni Baldini: Remy

Federica De Bortoli: Fiona

Rossella Acerbo: Morgan

Dario Penne: Kitt

Marzia Ubaldi: Gertrude





La trama

Viola fields (Jane Fonda) sta passando un periodo decisamente no con il suo posto di lavoro che gli è stato soffiato da una giovane e rampante collega. Se questo non bastasse il figlio Kevin (Michael Vartan) decide inopportunamente di presentargli l’ennesima rivale, la bella Charlotte (Jennifer Lopez), che stavolta gli sta insidiando l’amato figlio, così tutte le frustrazioni della donna si riverseranno sulla graziosa nuova arrivata e scatterà un diabolico piano per far naufragare la storia tra i due.

L’agguerrita Viola con l’aiuto della sua fedele assistente metterà in atto una serie di "accorgimenti" per fa sentire inadeguata la futura nuora, lei è una pittrice con lavoro precario, lui un chirurgo ricco e affermato, poi aggiungiamoci un investigatore privato a caccia di scheletri nell’armadio e un’invadente e agguerrita ex fidanzata e il piano sembra infallibile.

Gli sforzi di Viola comunque nonostante l’impegno profuso risultano vani, così dopo un periodo di convivenza forzata in cui Viola renderà la vita inpossibile alla paziente Charlotte, interverrà Remy un amico della ragazza che scoperto che l’infida futura suocera sta investigando sulla sua amica organizzerà una vendetta a base di cani e trippa. Così Charlotte giungerà finalmente all’altare, ma le cose prenderanno una piega tutt’altro che romantica.





Il nostro commento

Quel mostro di suocera è una gradevole variazione sul genere "nuziale", stavolta sul piatto il secolare conflitto suocera-nuora figlio di tanti divorzi e mancati matrimoni, insomma un vero classico che il regista Robert Luketic, nel curriculum La rivincita delle bionde con Reese Witherspoon, nette in scena con indubbio mestiere e con tutti i cliché che il genere richiede.

Il cast è adeguato, i protagonisti senza particolari guizzi divertono e si immedesimano a dovere per rendere credibile e divertente una sceneggiatura non sempre puntuale con ritmi e tempi del genere, su tutti spicca la performance di Jane Fonda, che se a volte sconfina pericolosamente nella caricatura, riesce per la maggior parte del tempo a dimostrarsi deliziosamente detestabile.

La volenterosa Jennifer Lopez fa il suo dovere, e al principe azzurro Michael Vartan gli si chiede il minimo sindacale, simpatici e ben caratterizzati anche gli attori di contorno, il resto è uno scontro al fulmicotone tra la veterana Fonda e la neo-diva Lopez, insomma è indubbio che ogni volta che la Lopez viene messa a confronto con qualche mostro sacro, vedi Il vento del perdono, i suoi limiti si palesano oltremodo, ma questo è decisamente il suo genere e come la protagonista del film cerca comunque di difendersi al meglio.





Curiosità



Il film ha ricevuto una nomination ai Razzie Awards per la Peggior attrice (Jennifer Lopez).



All'epoca gli ultimi ex di Jennifer Lopez e Michael Vartan erano Ben Affleck e Jennifer Garner, che dopo la rottura si sono sposati l'uno con l'altra.



Tutte le foto di Viola Fields sul suo tavolo con persone famose sono immagini reali di Jane Fonda con Oprah Winfrey, Ted Turner, Jon Voight e Gloria Steinem. L'unico elemento "ritoccato" è la copertina di Time Magazine, su cui la Fonda doveva apparire, ma la morte di Papa Giovanni Paolo II nel 2005 ha cambiato i piani della rivista e la copertina.



Questo film segna il ritorno sul set di Jane Fonda, era dai tempi di Lettere d'amore (1990) che l'attrice non appariva sul grande schermo.



A Mark Ruffalo era stato inizialmente offerto il ruolo di protagonista maschile, ma rifiutò.



Shari Wacks ha progettato i gioielli per il film.



Durante la visione del film horror Nightmare (1984), Jane Fonda chiede se qualcuno di famoso è nel film, perché lei non conosceva nessuno di loro. In realtà aveva già lavorato con John Saxon (Detective Thompson) in Il cavaliere elettrico.



Il film costato 44 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 154.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di David Newman, figlio del compositore Premio Oscar Alfred Newman. Assiduo collaboratore di Danny DeVito (Getta la mamma dal treno, La guerra dei Roses, Hoffa - Santo o mafioso? Matilda 6 mitica) David Newman ha musicato svariate commedie romantiche tra cui ricordiamo Mai stata baciata e Come farsi lasciare in 10 giorni.



TRACK LISTINGS:

1. Love (Koop Remix) - Rosey

2. Just A Ride - Jem

3. Everyday Is A Holiday (With You) - Esthero

4. Won't U Please B Nice - Nellie McKay

5. 1963 - Rachael Yamagata

6. L-L-Love - Astaire

7. Walking With A Ghost - Tegan and Sara

8. Thinking About You - Ivy

9. Super Duper Love (Are You Diggin' On Me?) Pt. 1 - Joss Stone

10. Don't Wait Too Long - Madeleine Peyroux

11. Where Happiness Lives - Magnet

12. Love On The Rocks - Sara Bareilles

13. The Beauty Of The Rain - Dar Williams



