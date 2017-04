Il segreto: nuove clip in italiano del film di Jim Sheridan

Di Cut-tv's sabato 8 aprile 2017

Il segreto: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Jim Sheridan nei cinema italiani dal 6 aprile 2017.

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Ha debuttato nei cinema italiani Il segreto, il nuovo dramma del regista Jim Sheridan (Il mio piede sinistro) basato sul bestseller "The Secret Scripture" di Sebastian Barry.

Il segreto: recensione del film di Jim Sheridan Rooney Mara, Vanessa Redgrave, Theo James ed Eric Bana protagonisti dell'ultimo film di Jim Sheridan. Leggete la nostra recensione de Il segreto

Lucky Red ha reso disponibili tre nuove clip con scene in italiano del film interpretato da Vanessa Redgrave, Rooney Mara, Eric Bana e Theo James.

Il produttore Noel Pearson ha opzionato il romanzo di Sebastian Barry poco dopo la

sua pubblicazione e una prima versione della sceneggiatura è stata completata dal

compianto sceneggiatore irlandese Johnny Ferguson come spiega il regista Jim Sheridan.

Noel mi aveva chiesto di leggerla e così ho incontrato Johnny e ho iniziato con lui un lungo dialogo. Quando Johnny ci ha lasciati, non riuscivo a togliermi dalla testa questa storia, in qualche modo mi ossessionava, così ho scritto a Noel una lunga email spiegandogli in quale direzione immaginavo dovesse andare il film. Mentre scrivevo, ho cominciato a vedere il film che sentivo di voler realizzare. Dunque in un certo senso è stato il progetto a scegliere me.

Ciò nonostante Jim Sheridan era anche consapevole di voler apportare alcuni cambiamenti al materiale originario.



Quando sono stato ingaggiato come regista, la prima cosa che ho fatto è stata telefonare a Sebastian per comunicargli che avrei voluto fare delle modifiche al suo romanzo e lui non ha opposto resistenze. Una volta ottenuto il suo consenso, mi sono sentito libero di forgiare e sviluppare la storia come volevo. È un romanzo incredibilmente lirico, scritto in modo magnifico, più in linea con un'opera di Samuel Beckett che con una sceneggiatura cinematografica in realtà. La sfida è stata tradurre in immagini sullo schermo una storia che nel libro si svolge nella mente della protagonista. Rose viene internata in un ospedale psichiatrico da un sacerdote (Padre Gaunt) e lì trascorre moltissimi anni della sua vita durante i quali si dedica alla scrittura del suo "testo sacro"’. Dal punto di vista drammaturgico, il problema è che si tratta di un personaggio piuttosto passivo.

Per questo motivo, il primo passo di Sheridan è stato comprimere la struttura narrativa.

Ho limitato il segmento relativo al passato ad alcuni mesi nell'autunno del 1942 e il segmento presente a soli quattro giorni, in modo da sviluppare all'interno della storia un maggior senso di tensione e pressione. Il risultato sono due momenti in contrasto uno con l'altro, ma entrambi incentrati su Rose e gli uomini che cercano di controllarla.





Il segreto: trailer italiano e locandina del film di Jim Sheridan

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Dopo la tappa al Festival di Roma, il prossimo 6 aprile Lucky Red porta nei cinema italiani Il segreto (The Secret Scripture), il nuovo film del regista irlandese Jim Sheridan (Il mio piede sinistro, Nel nome del padre).

Il film è un adattamento dell'omonimo bestseller di Sebastian Barry e ripercorre la travagliata storia di una donna anziana, paziente di un ospedale psichiatrico, sullo sfondo degli sconvolgimenti politici e religiosi dell'Irlanda degli anni '20.

Il film è interpretato da Vanessa Redgrave, Rooney Mara, Eric Bana, Theo James, Aidan Turner e Jack Reynor.





Rose è una donna forte e coraggiosa con nel cuore un segreto inconfessabile e negli occhi il bisogno di verità. Quando il Dottor Stephen Grene, incuriosito, inizia a indagare sul suo misterioso passato, verranno alla luce una relazione di passione e amore travolgente e una colpa, l’unica per Rose: essersi innamorata dell’uomo sbagliato…





Il segreto di Jim Sheridan: prime immagini sul set con Rooney Mara

Articolo pubblicato il 10 luglio 2016

Jim Sheridan, filmmaker irlandese pluripremiato per Il mio piede sinistro e Nel nome del padre, si prepara a tornare sul grande schermo con Il segreto (The Secret Scripture, Irlanda, 2016), portato alla luce da un cast che vanta la presenza di Vanessa Redgrave, Rooney Mara, Eric Bana, Theo James, insieme agli irlandesi Aidan Turner, Jack Reynor e Tom Vaughan-Lawlor.

Franco Nero sposato con Vanessa Redgrave A proposito di segreti, è Franco Nero a svelare quello che lo lega da 50 anni a Vanessa Redgrave, sposati in gran segreto dl 2006

La trama è dedicata alla centenaria Roseanne McNulty (Vanessa Redgrave), rinchiusa nell'ospedale psichiatrico irlandese Roscommon, sin dalla fine della Seconda guerra mondiale. La donna molto bella in gioventù (interpretata da Rooney Mara), ormai aspetta al fine dei suoi giorni, sedata e in solitudine, sino a quando le politiche governative decretando la chiusura del'istituto, spingono il Dr. William Gene (Eric Bana) a ricostruire la storia clinica di Roseanne e risalire al motivo della sua degenza. In palese difficoltà e mettendo da parte la professionalità, sarà William a scoprire, nascosto sotto le assi del pavimento, il libro di memorie scritto dalla donna e il segreto che cela.

Tratto dall'omonimo best seller di Sebastian Barry, vincitore del prestigioso James Tait Black Memorial Prize, il Premio Libro dell’Anno ai Costa Award e il Premio Romanzo dell’Anno e Choice Award agli Irish Book Award, l'adattamento cinematografico di Johnny Ferguson (Gangster No. 1), porta sul grande schermo la misteriosa e tragica storia della centenaria paziente, svelata dal suo psichiatra, insieme a un amore grande quanto le ingiustizie affrontate con coraggio dalla donna in gioventù.

Le riprese iniziate nel gennaio 2015 a Dublino, con scene girate a Dollymount Strand e Portrane Beach, sono terminate il 6 marzo dello stesso anno e sarà il collaboratore abituale di Sheridan a produrre il film per la sua Ferndale Films, con il supporto dell’Irish Film Board, mentre Lucky Red lo distribuirà nelle sale italiane nel corso del 2017.