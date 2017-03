Il segreto: trailer italiano e locandina del film di Jim Sheridan

Di Cut-tv's martedì 21 marzo 2017

Il segreto: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Jim Sheridan nei cinema italiani dal 6 aprile 2017.

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Dopo la tappa al Festival di Roma, il prossimo 6 aprile Lucky Red porta nei cinema italiani Il segreto (The Secret Scripture), il nuovo film del regista irlandese Jim Sheridan (Il mio piede sinistro, Nel nome del padre).

Il film è un adattamento dell'omonimo bestseller di Sebastian Barry e ripercorre la travagliata storia di una donna anziana, paziente di un ospedale psichiatrico, sullo sfondo degli sconvolgimenti politici e religiosi dell'Irlanda degli anni '20.

Il film è interpretato da Vanessa Redgrave, Rooney Mara, Eric Bana, Theo James, Aidan Turner e Jack Reynor.





Rose vive in un ospedale psichiatrico dove è stata ingiustamente rinchiusa da giovane. Quando il Dottor Stephen Grene, incuriosito dalla sua storia, inizia a far luce sul suo misterioso passato, la verità che emerge è ben diversa da quella ufficiale. Rose era una donna forte e coraggiosa colpevole di un solo crimine: essersi innamorata dell’uomo sbagliato. Sullo sfondo di un periodo di forti tensioni e conflitti, Il segreto è il racconto toccante di un amore vero e profondo che ha continuato a vivere nonostante tutto e tutti…





Il segreto di Jim Sheridan: prime immagini sul set con Rooney Mara

Articolo pubblicato il 10 luglio 2016

Jim Sheridan, filmmaker irlandese pluripremiato per Il mio piede sinistro e Nel nome del padre, si prepara a tornare sul grande schermo con Il segreto (The Secret Scripture, Irlanda, 2016), portato alla luce da un cast che vanta la presenza di Vanessa Redgrave, Rooney Mara, Eric Bana, Theo James, insieme agli irlandesi Aidan Turner, Jack Reynor e Tom Vaughan-Lawlor.

Franco Nero sposato con Vanessa Redgrave A proposito di segreti, è Franco Nero a svelare quello che lo lega da 50 anni a Vanessa Redgrave, sposati in gran segreto dl 2006

La trama è dedicata alla centenaria Roseanne McNulty (Vanessa Redgrave), rinchiusa nell'ospedale psichiatrico irlandese Roscommon, sin dalla fine della Seconda guerra mondiale. La donna molto bella in gioventù (interpretata da Rooney Mara), ormai aspetta al fine dei suoi giorni, sedata e in solitudine, sino a quando le politiche governative decretando la chiusura del'istituto, spingono il Dr. William Gene (Eric Bana) a ricostruire la storia clinica di Roseanne e risalire al motivo della sua degenza. In palese difficoltà e mettendo da parte la professionalità, sarà William a scoprire, nascosto sotto le assi del pavimento, il libro di memorie scritto dalla donna e il segreto che cela.

Tratto dall'omonimo best seller di Sebastian Barry, vincitore del prestigioso James Tait Black Memorial Prize, il Premio Libro dell’Anno ai Costa Award e il Premio Romanzo dell’Anno e Choice Award agli Irish Book Award, l'adattamento cinematografico di Johnny Ferguson (Gangster No. 1), porta sul grande schermo la misteriosa e tragica storia della centenaria paziente, svelata dal suo psichiatra, insieme a un amore grande quanto le ingiustizie affrontate con coraggio dalla donna in gioventù.

Le riprese iniziate nel gennaio 2015 a Dublino, con scene girate a Dollymount Strand e Portrane Beach, sono terminate il 6 marzo dello stesso anno e sarà il collaboratore abituale di Sheridan a produrre il film per la sua Ferndale Films, con il supporto dell’Irish Film Board, mentre Lucky Red lo distribuirà nelle sale italiane nel corso del 2017.