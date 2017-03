Saw: Legacy - Tobin Bell torna in "Saw 8" e nuovi dettagli sulla trama

Di Federico Boni venerdì 3 marzo 2017

Saw Legacy: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul thriller-horror di Peter e Michael Spierig nei cinema americani dal 27 ottobre 2017.

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Jigsaw è tornato! E' stato confermato che Tobin Bell riprenderà il ruolo del famigerato serial-killer in Saw: Legacy in arrivo nei cinema americani per Halloween, ma non aspettatevi una performance da protagonista poiché il suo sarà molto probabilmente un cameo.

14 anni fa l'originale Saw - l'enigmista ha rappresentato un guizzo per il genere horror, diventando poi saga da 6 sequel con l'ultimo capitolo uscito nel 2010. Per sette anni negli States Saw è diventato una tradizione di Halloween che quest'anno torna per il 27 ottobre con un nuovissimo capitolo dell'iconica serie.

Bloody Disgusting riporta esclusivi nuovi dettagli della trama e la conferma che Tobin Bell risorgerà dalla tomba giusto il tempo di rinverdire i fasti "torture" della sua carriera.

Fino a questo punto non c'erano dettagli sulla trama, ma ora sappiamo che Saw 8 si apre con diversi corpi ritrovati in tutta la città. Ogni cadavere ha incontrato una morte macabra e particolare. Parte un'indagine e un solo nome viene in mente, John Kramer alias Jigsaw. Ma come può essere? Jigsaw è morto da più di un decennio. La convinzione è che un nuovo apprendista sia intervenuto per raccogliere l'eredità di Kramer e gli indizi sembrano portare a qualcuno conivolto nell'indagine.

Né Costas Mandylor né Cary Elwes, gli apprendisti Kramer nei capitoli precedenti, torneranno per "Legacy". Il nuovo cast comprende Mandela Van Peebles, Hannah Anderson, Laura Vandervoort, Brittany Allen, Callum Keith Rennie, Matt Passmore, Hannah Emily Anderson, Josiah Black, Shaquan Lewis, Michael Bolsvert e James Gomez.

Alla regia di questo nuovo capitolo di Saw ci sono i fratelli Peter e Michael Spierig noti per Undead, Daybreakers e Predestination. Josh Stolberg e Pete Goldfinger hanno scritto la sceneggiatura, i due hanno collaborato a Piranha 3D, Piranha 3DD e Sorority Row. A bordo anche Mark Burg e Oren Koules produttori storici della serie.

Saw 8 è attualmente in post-produzione. Il Ryan di Jon Cor visto in Saw 3D pare tornerà anche per questo sequel. Ryan è stato visto in Saw 7 nella trappola di apertura con il Brad di Sebastian Pigot. Gli sceneggiatori Patrick Melton e Marcus Dunstan nel commento dell'edizione DVD e Blu-Ray di Saw 3D hanno detto che erano Ryan e Brad che indossavano le maschere da maiale alla fine del film, il che ha portato ad ipotizzare che potrebbero essere loro due che hanno dissotterrato la tomba di Jigsaw che si è vista in un paio di foto dal set trapelate online lo scorso ottobre. Jigsaw è morto in Saw III, ma lui è stato mostrato attraverso flashback nei successivi film della saga. Quindi è probabile che Tobin Bell sarà mostrato in ulteriori flashback a meno che non ci sia un fratello gemello di cui ignoriamo l'esistenza.





Saw 8: rumor sulla trama e Charlie Clouser per la colonna sonora

Aggiornamento di Pietro Ferraro / Articolo del 2 novembre 2016

Il mese scorso abbiamo riportato il via alle riprese di Saw: Legacy con le prime foto dal set che hanno rivelato che qualcuno aveva scavato nella tomba di John Kramer alias Jigsaw. Purtroppo nessun membro del cast è stato ancora confermato o avvistato sul set, ma oggi abbiamo nuovi dettagli, non confermati ufficialmente, che sostengono che il Jigsaw di Tobin Bell farà ritorno e sarà coinvolto in una scena con un altro personaggio familare ai fan della saga, il Ryan di Jon Cor da Saw 3D.

La fonte del sito Bloody-Disgusting riporta che una delle trappole in questo film includerà "alcune strisce chiodate e motociclette". Per quanto riguarda il ritorno di Jigsaw non sappiamo in che modalità tornerà dopo la sua morte anche se le foto della sua tomba violata suggeriscono una qualche resurrezione . Jigsaw è morto nel 2006 in Saw III, ma ha continuato a tornare tramite sequenze di flashback nel resto dei sequel di questo franchise con apparizioni in Saw IV, Saw V, Saw VI e Saw 3D.

Oltre ai rumor sono apparse online e immediatamente rimosse nuove foto dal set, condivise da un utente di Instagram di nome "Alona" che a quanto riportato sarebbe il secondo assistente alla regia del film. Le foto riguardavano un fienile che sembrerebbe molto importante all'interno della trama. La fonte rivela che la maggioranza della storia si svolge in questa location vista nelle foto, ma senza fornire ulteriori dettagli della storia. Non è noto se rivedremo anche il Brad di Sebastian Pigott, l'altro uomo visto nella trappola di apertura al fianco di Ryan. Patrick Melton e Marcus Dunstan, sceneggiatori di Saw 3D, hanno rivelato tempo addietro che Ryan e Brad erano i due uomini con le maschere da maiale visti alla fine del film. E' possibile che siano stati Ryan e Brad ha scavare nella tomba di John Kramer.

L'aggiornamento riporta inoltre che Charlie Clouser, che ha musicato tutti i prededenti sette film della saga, ha firmato per comporre anche la colonna sonora di Saw: Legacy.

Sono entusiasta di poter musicare questa reinvenzione del franchise Saw. Credo che i fratelli Spierig siano in grado di fornire una riflessione sul materiale che stabilirà una nuova direzione per la storia e nuovi personaggi che possono portare la saga verso il futuro. Dopo una pausa di sei anni dal mondo di Saw, questa sarà l'occasione per me di avvicinarmi alla partitura rielaborandola con un approccio più forte, audace ed essenziale che sarà più in linea con la forte visione che i fratelli Spierig stanno proponendo.

Peter Spierig e Michael Spierig (Daybreakers, Predestination) stanno dirigendo da una sceneggiatura di Josh Stolberg e Peter Goldfinger (Piranha 3D). Lo scorso luglio Lionsgate ha annunciato una data di uscita al 27 ottobre 2017.





Saw 8: iniziate le riprese e prime foto dal set

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Nel mese di luglio è stato annunciato che Lionsgate stava preparando il sequel Saw Legacy, con una via alle riprese fissato per questo autunno a Toronto. Sembra che le riprese siano già iniziate con due prime foto dal set approdate online che accennano ad alcuni interessanti sviluppi circa il personaggio di Jigsaw, interpretato da Tobin Bell.

A seguire ci saranno potenziali spoiler su Saw 8, quindi continuate a leggere a vostro rischio e pericolo.

Il sito Bloody-Disgusting riporta che le riprese hanno preso il via, anche se non ci sono membri del cast confermati e nessun dettaglio sulla trama. Il sito ha condiviso due foto inviate da un lettore che mettono in mostra la tomba di John Kramer alias Jigsaw in cui qualcuno ha scavato, con la bara che spunta dal terreno. Perché questa tomba è stata scavata? Chi ha voluto portare alla luce il corpo di Jigsaw?

John Kramer è morto in Saw III, ma è stato riportato in tutti gli altri film della serie Saw attraverso alcuni flashback. L'ultimo capitolo di questo franchise horror Saw 3D del 2010, ha rivelato che Jigsaw ha una legione di seguaci, che diffondono il suo "invito" ad apprezzare la vita che stanno operando da molto tempo in suo nome.

In cabina regia troviamo Peter e Michael Spierig meglio noti come Spierig Brothers (Daybreakers, Predestination). Nel mese di febbraio gli scrittori di Piranha 3D, Josh Stolberg e Peter Goldfinger, sono stati portati a bordo per scrivere la sceneggiatura, anche se nessun dettaglio della storia è stato rivelato. Non è noto se Tobin Bell tornerà ad interpretare il suo ruolo iconico, ma con l'emergere di queste foto sembra probabile che l'attore sarà della partita.

Il film è prodotto da Oren Kroules e Mark Burg con Dan Heffner e Peter Block a bordo come produttori esecutivi. I primi sette film del franchise Saw hanno incassato 415.900.000$ a livello nazionale e 873.300.000$ in tutto il mondo, da un budget totale investito di 64 milioni di dollari.







Fonte: Movieweb





Saw 8, Peter e Michael Spierig alla regia

Saw 8, via alle riprese nel mese di settembre? Riprese imminenti per Saw 8. Come scritto giorni fa, il franchise Saw è pronto a riprendere vita dopo sei anni passati in naftalina. Anni in cui James Wan è diventato uno dei registi più apprezzati e redditizi di Hollywood (8 film girati e 809,929,415 dollari incassati solo in America), mentre Leigh Whannell, co-sceneggiatore del primo capitolo, ha fatto il suo esordio alla regia con Insidious 3 (112,983,889 dollari incassati in tutto il mondo). Ebbene secondo quanto riportato da Bloody Disgusting Mark Burg e Oren Koules, produttori della saga, si preparano al grande annuncio al Comic-Con di San Diego, avendo trovato due nuovi registi per SAW: Legacy, questo il titolo provvisorio: Peter e Michael Spierig.

Conosciuti come i gemelli Spierig, i due registi australiani di origini tedesche hanno debuttato sul grande schermo nel 2003 con Undead, horror sci-fi a basso costo, seguito nel 2009 da Daybreakers - L'ultimo vampiro, horror da 21 milioni di dollari interpretato da Ethan Hawke, Willem Dafoe e Sam Neill. Due anni fa, con Predestination, l'ultima loro fatica, thriller fantascientifico con protagonisti Ethan Hawke e Sarah Snook, nonché adattamento cinematografico del racconto Tutti voi zombie del 1959 di Robert A. Heinlein. A breve i due avrebbero dovuto girare Winchester Mystery House, thriller con Helen Mirren papabile stella, ma tutto potrebbe slittare a causa proprio delle riprese di Saw 8, attese tra settembre e ottobre a Toronto.

Per ora conferme ufficiali non ce ne sono, ma la prossima settimana durante il Comic-Con tutto diverrà molto più chiaro.

Fonte: Collider