Famiglia all'improvviso - Istruzioni non incluse: trailer italiano del film con Omar Sy

venerdì 17 marzo 2017

Famiglia all'improvviso: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia di Hugo Gélin nei cinema italiani dal 20 aprile 2017.



Lucky Red ha reso disponibili trailer italiano e locandina di Famiglia all'improvviso - Istruzioni non incluse (Demain tout commence), la commedia francese in arrivo nei cinema italiani il 20 aprile.

Il film vede protagonista l'Omar Sy di Quasi amici e Chocolat diretto da Hugo Gélin (Comme des frères), regista francese al suo secondo lungometraggio per il grande schermo.





Samuel vive la sua vita nel Sud della Francia senza responsabilità e senza legami importanti fino a quando una delle sue vecchie fiamme gli lascia tra le braccia una bambina di pochi mesi, Gloria: sua figlia! Incapace di prendersene cura, cerca disperatamente di rintracciare la madre per riportarle la bambina senza però riuscirci. Solo otto anni dopo, quando Samuel e la piccola Gloria sono ormai inseparabili e felici, la donna torna nelle loro vite decisa a riavere sua figlia...

Trama, trailer e sottotitolo italiano vi sono familiari? Il film è il remake francese della commedia messicana Instructions Not Included del 2013 diretta e interpretata da Eugenio Derbez.

Il cast è completato da Clémence Poésy, Antoine Bertrand, Ashley Walters, Gloria Colston, Clémentine Célarié, Anna Cottis, Raphael von Blumenthal, Ben Homewood e Alice David.





Two is a Family: prima foto di Omar Sy, papà per Hugo Gélin

2 agosto 2016

Omar Sy, César 2012 come miglior attore per Quasi amici, apprezzabile anche in Samba e Chocolat, torna sul grande schermo nei panni di Samuel con Two is a Family (Demain tout commence) sceneneggiato e diretto da Hugo Gélin.

Samuel è un uomo senza legami e responsabilità che vive e lavora in riva al mare nel soleggiato sud della Francia, fino a quanto una delle sue ex gli lascia da accudire la figlia di pochi giorni Gloria, spingendo l'uomo incapace di prendersene cura, fino a Londra alla vana ricerca di sua madre.

Il problema sorge 8 atti dopo, quando Samuel e la piccola Gloria sono diventati inseparabili ma la madre della bambina torna nella loro vita per riprenderla. Nel cast con Omar Sy, anche Clémence Poésy della saga di Harry Potter; la giovane americana Gloria Colson e il canadese Antoine Bertrand.

Il film, girato tra Londra, Nizza e la regione Ile-de-France, nel Vexin e gli Studios di Bry-sur-Marne, è prodotto da Philippe Rousselet per Vendôme Production e Stéphane Célérier per Mars Films.

Sarà la stessa Mars Films a distribuirlo nelle sale francesi, a partire dal 7 dicembre 2016, mentre nel resto del mondo è stato pre-acquistato all'AFM per la Spagna (A Contracorriente), la Germania (Tobis), il Benelux (Belga), la Grecia (Odeon), la Svizzera, l’America latina, l'Australia, e l’Italia, dove Lucky Red lo porterà in sala nel 2017.

