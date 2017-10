Black Panther: nuovo trailer italiano e locandina del film Marvel

Di Pietro Ferraro martedì 17 ottobre 2017

Black Panther: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul cinecomic Marvel di Ryan Coogler nei cinema italiani dal 14 febbraio 2018.

Marvel Studios ha reso disponibilI un nuovo trailer italiano e una nuova locandina ufficiale di Black Panther, il primo film in solitaria per il re T'Challa che ci riporterà a Wakanda il 14 febbraio 2018.

Il film Marvel Black Panther è ambientato dopo gli eventi raccontati in Captain America: Civil War e vede T’Challa tornare nell’isolata e tecnologicamente avanzata nazione africana di Wakanda dopo la morte di suo padre, il re di Wakanda, per succedergli al trono e prendere il suo posto come legittimo re. Ma quando un vecchio e potente nemico farà ritorno, il suo ruolo come sovrano e la sua identità come Black Panther verranno messe alla prova e T’Challa sarà trascinato in un tremendo conflitto che metterà a rischio il destino di Wakanda e di tutto il mondo. Costretto ad affrontare tradimenti e pericoli, il giovane re dovrà radunare i suoi alleati e scatenare tutto il potere di Black Panther per sconfiggere i suoi nemici, mantenere Wakanda al sicuro e preservare lo stile di vita del suo popolo.

Diretto da Ryan Coogler e prodotto da Kevin Feige, Black Panther vede il ritorno di Chadwick Boseman nei panni di T’Challa. Il cast del film comprende inoltre l’attore Michael B. Jordan, l’attrice premio Oscar Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Martin Freeman, Daniel Kaluuya, la candidata all’Oscar Angela Bassett, il premio Oscar Forest Whitaker e Andy Serkis.

Black Panther sarà il prossimo film di Marvel dopo Thor: Ragnarok e porterà ad Avengers: Infinity War. È uno dei quattro nuovi film dello studio che sta aprendo un nuovo percorso per la Marvel. A proposito di come questi film, che includono anche Ant-Man & The Wasp cambieranno il panorama che verrà, il boss Marvel Kevin Feige ha dichiarato.

Tutti i prossimi film sono stati concepiti per essere molto diversi, per essere molto singolari. Ragnarok, Black Panther, certamente quando parliamo di Infinity War e persino di Ant-Man & The Wasp, che si avvicinano alla fine della loro produzione. Tutti questi film sono distinti e speciali e sono impaziente che le persone vedano in che modo. Fortunatamente l'uscita di Ragnarok è vicinissima.

Ryan Coogler che si è fatto notare con Prossima Fermata - Fruitvale Station prima di girare l'acclamato spin-off Creed, ha lodato la Marvel descrivendo uno studio che gli ha consentito una completa libertà creativa.

Per essere sincero con te amico, sono ancora quotidianamente sorpreso da quanto alla Marvel siano coraggiosi in termini di raccontare storie e per le cose che stiamo facendo in questo film, non vedo l'ora di condividerlo con il mondo. Assoluta libertà creativa amico! In particolare penso che ciò che ha reso grande lavorare con questo studio è la comunicazione, ti senti sempre come se stessi lavorando in una squadra. Ti senti sempre come se stessimo cercando di fare lo stesso film e cercando di fare la versione migliore di quel film. Quindi questa è stata la mia esperienza, ho avuto molta libertà creativa.

Black Panther: nuovo poster e anticipazioni dal Comic-Con 2017

Marvel ha rivelato una nuova clip di Black Panther al Comic-Con dove hanno presenziato il regista Ryan Coogler e gli attori Chadwick Boseman (T'challa), Lupita Nyong'o (Nakia), Michael B. Jordan (Erik Killmonger), Danai Gurira (Wakabi), Winston DUke (M'Baku), Letitia Wright (Suri) e Andy Serkis (Ulysses Klaue). È stato confermato durante il panel che il film inizia subito gli eventi di Captain America: Civil War, con T'Challa che cerca di elaborare il lutto per la morte di suo padre e cerca di capire che tipo di re vuole essere quando si verificano delle circostanze che lo costringono ad affrontare una minaccia immediata.

Coogler si dice entusiasta di essere parte di questo film poiché Pantera Nera è l'unico personaggio dei fumetti in cui può immedesimarsi completamente.

Coogler ha detto che la cosa migliore di Black Panther è che "ottiene il suo potere dalle persone che lo circondano...dalla storia...dall'Africa". Il messaggio sociale e l'immaginario di Black Panther è qualcosa di enormemente significativo per il regista.

Michael B. Jordan ha parlato del suo villain Erik Killmonger: "Ha le sue opinioni su Wakanda e su come dovrebbe essere governata. Ha gli occhi sul trono e così farà tutto quello che è in grado affinché ciò si realizzi".

Lupita Nyong'o ha rivelato il suo personaggio, Nakia è una spia che si muove di paese in paese tenendo d'occhio ciò accade nel resto del mondo.

A seguire la descrizione del filmato proiettato al panel (via Comingsoon.net):





Inizia con T'Challa che cammina attraverso un metal detector in un casinò / nightclub. Con lui c'è Nakia. Arriva anche Serkis. Lui s'incontra con l'Everett Ross di Martin Freeman, Klaue ha il suo nuovo braccio robotico, sta scambiando una piccola porzione Vibranio per dei diamanti. Con T'Challa c'è anche Okoye, lei e Nakia stanno guardando attentamente Klaue e Ross. "Ora o mai più" dice Okoye impugnando un bastone da combattimento, inizia così un massiccio combattimento che si svolge su due piani del locale notturno: Klaue Cerca di sparare a T'Challa, ma la sua pistola è scarica: "Lo sai?" Dice Klaue, "sembri proprio il tuo vecchio". Klaue ha trasformato il braccio in un'arma, ma T'Challa è troppo veloce, bloccando l'esplosione con un tavolo, il filmato si trasforma in un trailer con una bella inquadratura del costume di Pantera Nera che si forma su T'challa con una sorta di tecnologia avanzata e un grande inseguimento in una strada trafficata caratterizzata da luci al neon.

Black Panther arriva nei cinema il 16 febbraio 2018





Black Panther: nuove immagini ufficiali del cinecomic Marvel

Questa settimana Entertainment Weekly ha presentato il suo numero speciale dedicato al Comic-Con 2017, con la copertina che ritrae tre delle star principali di Black Panther di Marvel nei loro costumi di scena. La copertina di EW raffigura Chadwick Boseman come T'challa, Michael B. Jordan come il cattivo Erik Killmonger e Lupita Nyong'o come Nakia, membro delle forze speciali di Wakanda conosciute come "Dora Milaje". Insieme alla cover, EW ha pubblicato anche nuove foto e intervistato il regista Ryan Coogler che ha gettato nuova luce su questo nuovo cinecomic Marvel.

I fan hann potuto dare un primo sguardo a Wakanda nella scena dopo i titoli di coda di Captain America: Civil War lo scorso anno, ma il primo promettente trailer di Black Panther arrivato lo scorso mese ha offerto uno sguardo stuzzicante a questa nazione misteriosa. EW ha parlato con il regista Ryan Coogler che ha scherzato sul fatto che in questo film i fan non sapranno con certezza con chi schierarsi.

In questo film, molto simile alla politica, è un po 'difficile definire chi siano i buoni. La pellicola gioca molto con questi concetti, esplorando i conflitti, le diverse motivazioni e chi sta con chi. Questo rende T'Challa diverso da altri supereroi, innanzitutto e lui per primo a non vedere se stesso come un supereroe. Lui vede se stesso come un politico. Questa è la prima cosa che ha in mente quando si sveglia la mattina: "Come faccio ad espletare i miei doveri come re di questo luogo?

Il trailer di Black Panther che ha debuttato lo scorso mese ha aperto con Everett Ross (Martin Freeman) che interrogava Ulysses Klaue, che suggerisce che la natura da terzo mondo di Wakanda è "tutta una facciata". Il paese nasconde la sua esportazione più importante, il misterioso metallo noto come Vibranio, utilizzato per creare lo scudo del Captain America e si ritiene che sia questo metallo, uno più rari sulla Terra, ad aver permesso a Wakanda di fare "salti tecnologici" di quasi un secolo davanti al resto del mondo. Nei campi wakandiani cresce anche l'Erba a Foglia di Cuore, una pianta che si è fusa con il Vibranio e dona ai leader del paese capacità fiische sovrumane.

L'articolo di EW rivela anche maggiori dettagli su Nakia, il cui compito con la Dora Milaje è quello di "tenere al sicuro i segreti di Wakanda e dare la caccia ai nemici con forza letale". Per quanto riguarda il villain Erik Killmonger, lo vedremo collaborare con Ulysses Klaue che è stato visto l'ultima volta perdere un braccio in Avengers: Age of Ultron, che ha sostituito con "un pezzo di attrezzature soniche per l'estrazione rubate da Wakanda". Le nuove foto ritraggono anche parte di quello che si crede sia combattimento tra T'challa ed Erik Killmonger a Warrior Falls, con i membri della Dora Milaje che assistono allo scontro. Questa foto e altre immagini di Killmonger rivelano intricati tatuaggi tribali sul petto del personaggio, su cui il produttore esecutivo Nathan Moore tace: "Questa è una storia rivelatrice che vorremmo conservare".

Le nuove foto ritraggono anche Okoye (Danai Gurira), leader della Dora Milaje, Ayo (Florence Kasumba), un'altra guerriera della Dora Milaje, Zuri (Forest Whitaker), che Ryan Coogler descrive come "un po' una figura religiosa, un po' una figura spirituale", insieme alla sorella di T'challa (Letitia Wright) e alla madre Ramonda (Angela Bassett).

Quanto a Killmonger è stato rivelato molto poco su questo personaggio, sappiamo che egli pensa di poter governare il paese meglio di T'challa, che ha ereditato il trono dopo la morte del padre T'chaka (John Kani) in Capitan America: Civil War. Chadwick Boseman ha affermato di essere in grado di identificarsi con il personaggio di Killmonger, affermando che Killmonger e T'challa sono "poli opposti". Questo film esplorerà anche l'elaborazione del lutto di T'challa dopo aver perso suo padre.

Esamina l'elaborazione del lutto, la sua connessione con il motivo per cui è stato ucciso suo padre e la sensazione di non essere stato in grado di fare qualcosa al riguardo. Tutto ciò è legato a come governerà.

Black Panther arriva nei cinema il 16 febbraio 2018.













More photos from 'Black Panther'! It's truly lit. 2018 needs to hurry up #BlackPanther pic.twitter.com/FUCPD1jv4T — Geeks of Color (@GeeksOfColor) 12 luglio 2017













Black Panther: primo trailer italiano e nuovo poster del cinecomic Marvel

Marvel ha reso disponibile un primo entusiasmante trailer italiano e una nuova locandina di Black Panther del regista Ryan Coogler (Creed). Finalmente abbiamo un'idea di come sarà il film in solitaria dedicato al re T'Challa di Chadwick Boseman, dopo il suo debutto l'anno scorso in Captain America: Civil War.

Il film sul supereroe Pantera Nera avrà un cast in maggioranza afroamericano, sarà il primo film dell'Universo Cinematografico Marvel diretto da un regista di colore e si svolgerà nell nazione africana fittizia di Wakanda.

La trama prende il via dopo gli eventi raccontati in Captain America: Civil War e vede T’Challa tornare nell’isolata e tecnologicamente avanzata nazione africana di Wakanda per prendere il suo posto come Re. Ma quando un vecchio nemico farà ritorno, il suo ruolo come sovrano e la sua identità come Black Panther verranno messe alla prova e T’Challa sarà trascinato in un conflitto che metterà a rischio il destino di Wakanda e di tutto il mondo.

Il cast del film, davvero impressionante, include anche Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Martin Freeman, Daniel Kaluuya, Letitia Wright, Winston Duke, Angela Bassett, Forest Whitaker e Andy Serkis che riprende il ruolo di Ulysses Klaw da Avengers: Age of Ultron.

Black Panther debutta nei cinema americani il 16 febbraio 2018.





Black Panther: nuova trama ufficiale del cinecomic Marvel

Black Panther arriva nei cinema il 16 febbraio 2018 e Marvel ha reso dsiponibile una nuova trama ufficiale per il nuovo cinecomic del regista di Creed, Ryan Coogler che fa il suo debutto nell'Universo Cinematografico Marvel.

La nuova sinossi di Black Panther arriva via Licensing Global e aggiunge qualche dettaglio in più a livello di storia alla precedente sinossi.





Dopo gli eventi di "Captain America: Civil War", il re T'Challa ritorna a casa alla isolata e tecnologicamente avanzata nazione africana di Wakanda per servire come nuovo leader del suo paese. T'Challa però presto scopre che due fazioni all'interno della sua stessa nazione ambiscono al suo trono. Quando due avversari cospirano per distruggere Wakanda, l'eroe noto come Black Panther deve collaborare con l'agente CIA Everett K. Ross e i membri del Dora Milaje, le forze speciali wakandiane, per impedire che Wakanda venga trascinata in una guerra globale.

Se paragonata alla prima sinossi di Black Panther, che era piuttosto blanda, questa accenna agli intrighi di corte che accompagneranno l'ascesa al trono di T'Challa (Chadwick Boseman) e sappiamo che uno dei due nemici che stanno cercando di minacciare Wakanda sarà l'Erik Killmonger di Michael B. Jordan. A creare problemi al nuovo sovrano ci sarà anche il trafficante d'armi Ulysses Klaw di Andy Serkis, visto in Avengers: Age of Ultron e la presenza di quest'ultimo e la guerra globale accennata giustificano la presenza dell'Everett K. Ross di Martin Freeman contatto tra Wakanda e il mondo esterno.

Black Panther sarà il primo cinecomic ad alto budget ad avere un protagonista di colore e un cast per la maggioranza afroamericano che oltre a Michael B. Jordan e Chadwick Boseman includerà Angela Bassett, Forest Whitaker, Lupita Nyong'O e Danai Gurira meglio nota come la Michonne della serie tv The Walking Dead.

Black Panther debutta nei cinema americani il 16 febbraio 2018.





Black Panther: riprese concluse e nuova foto dal set

Chadwick Bosemanha condiviso una foto finale dal set di Black Panther che ha concluso ufficialmente le riprese. L'immagine presenta l'attore in piedi accanto a Lupita Nyong'o e allo sceneggiatore e regista Ryan Coogler, insieme ad un membro del cast che non era ancora stato annunciato, l'attrice Sydelle Noel (G.L.O.W.). L'attrice ha risposto al tweet di Chadwick Boseman, affermando che stanno "facendo la storia", insieme all'hashtag #ThatsAWrap. E' possibile che Sydelle Noel interpreti una delle guerriere del Dora Miljae, l'elite di guardie del corpo tutto al femminile che proteggono il re di Wakanda e tra cui viene scelta per tradizione la nuova regina.

Black Panther ha iniziato la produzione alla fine di gennaio, con la lista completa del cast che conferma che John Kani, che ha interpretato T'chaka, il padre di T'challa, in Captain America: Civil War, tornerà nonostante il suo personaggio sia stato ucciso. Non sono stati dati i dettagli del suo ritorno, ma sembra probabile che ci siano alcune scene di flashback con T'chaka che illustrano l'educazione di suo figlio nel paese africano di Wakanda. Il cast comprende anche Michael B. Jordan come il villain Erik Killmonger, Lupita Nyong'o e Danai Gurira nei panni della guerriere Dora Miljae Nakia e Okoye, Martin Freeman riprende il ruolo di Everett Ross interpretato in Captain America: Civil War, Angela Bassett come Ramonda la madre di T'challa, Forest Whitaker come lo statista Zuri, Andy Serkis ritorna come Ulysses Klaue, Letitia Wright interpreta Serita che non compare nei fumetti, Winston Duke è M'baku alias Man-Ape, Florence Kasumba è Ayo un altro membro della Dora Miljae e Sterling K. Brown è N'Jobu, un altro personaggio che non arriva dai fumetti.

Ryan Coogler, reduce dal blockbuster Creed, dirige Black Panther di Marvel Studios da una sceneggiatura che ha scritto con Joe Robert Cole, recentemente nominato per un emmy per il suo lavoro su The People v. O.J. Simpson: American Crime Story. Marvel ha fissato una data di uscita per Black Panther al 16 febbraio 2018.





Black Panther: foto e video dal set con Martin Freeman e Danai Gurira

Con Avengers: Infinity War in piena produzione, con le riprese che proseguiranno per l'intera estate, anche Black Panther si sta girando contemporaneamente in quel di Atlanta utilizzando alcuni degli stessi personaggi e location. Chadwick Boseman, che interpreta il protagonista T'Challa, ha condiviso un nuovo video dal set che arriva insieme ad una foto di commiato di Danai Gurira, meglio nota come la Michonne di The Walking Dead, che annuncia di aver terminato le sue riprese. Il video dal set mette in mostra un sorprendente talento da percussionista di Martin Freeman con Boseman che lo commenta in un messaggio. Ecco il mio arrivo quotidiano suil set. Grazie a @auragin & DJ Juda, chi lo sapeva che Martin Freeman sapesse suonare la batteria?! Chadwick Boseman è stato introdotto come Black Panther lo scorso anno in Captain America: Civil War. Martin Freeman e Chadwick Boseman sono solo alcuni dei nomi dell'impressionante cast di Black Panther. Sullo schermo ci saranno anche Sterling K. Brown, Forest Whitaker, Angela Bassett, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o e Danai Gurira che ha ufficialmente lasciato il set per preparare il suo ritorno come Michonne nell'ottava stagione di The Walking Dead. Ho terminato con @theblackpanther ieri. Amo queste persone meravigliose con cui ho avuto modo di condividere questo viaggio. #Wakandaforever! Danai Gurira interpreta Okoye leader della Dora Milaje, un gruppo tutto al femminile di guerrieri che hanno il compito di proteggere T'Challa dopo la sua salita al trono di Wakanda. Black Panther si sta girando dalla fine di gennaio e si prevede un fine riprese nelle prossime settimane; nel frattempo Chadwick Boseman sta girando in contemporanea le sue scene per Infinity War.

How I arrive to set every day. Thanks to @auragin & DJ Juda - and who knew Martin Freeman could play drums?! #BlackPanther #BTS pic.twitter.com/lpJ1KzlbLu — Chadwick Boseman (@chadwickboseman) 14 aprile 2017







Just wrapped @theblackpanther yesterday. Love these wonderful people I got to share this journey with. #Wakandaforever! pic.twitter.com/VbG6trUXYj

— Danai Gurira (@DanaiGurira) 14 aprile 2017

Black Panther: concept art di Wakanda e nuovi video e foto dal set

Il mese scorso hanno preso il via ad Atlanta le riprese di Black Panther della Marvel con un ultimo aggiornamento che ha rivelato che la nuova avventura con supereroi Marvel includerà una spettacolare scena di inseguimento girata a Busan in Corea del Sud, con location che includeranno Gwangalli Beach, Gwangan Bridge e il mercato del pesce Jagalchi vicino a Nampodong. Oggi possiamo proporvi video e foto dai set di queste riprese in Corea del Sud, e in particolare delle scene girate nei pressi di Gwangan Beach, che mostrano Black Panther sul tetto di una Lexus LC in movimento. Nella galleria fotografica che apre l'articolo trovate invece alcuni concept art ufficiali del film dedicati alla suggestiva location di Wakanda, sono illustrazioni che fanno parte dei contenuti speciali inclusi nell'uscita in home-video di Doctor Strange. Per quanto riguarda i nuovi video dal set arrivano da diversi account Instagram con sede in Corea del Sud, e come si può notare dalle immagini c'era una folla considerevole radunatasi per guardare le riprese della scena d'inseguimento. E' probabile che non sia Chadwick Boseman a girare questa scena di stunt, ma una controfigura che indossa il costume di Black Panther. Un rappresentante della società di servizi che si occupa delle riprese di Black Panther in Corea ha rivelato che la sequenza in questione includerà 150 auto e più di 700 persone. La sequenza di inseguimento in auto coinvolgerà il protagonista e un villain non identificato che potrebbe essere il malvagio Erik Killmonger, interpretato da Michael B. Jordan, ma questa ipotesi non è stata confermata. E' stato inoltre riferito che questa scena includerà anche elicotteri e cannoni che sparano a salve. Insieme ai video vi proponiamo anche nuove foto dal set che ritraggono l'Ulysses Klaue di Andy Serkis fotografato sul set di Atlanta nel retro di un'ambulanza londinese e abbigliato come un paramedico. Il personaggio è stato introdotto nell'Universo Cinematografico Marvel in Avengers: Age of Ultron. Klaue è un trafficante di armi internazionale e anche se il suo ruolo in Black Panther non è stato ancora rivelato sappiamo che ha legami con Wakanda, dove ha raccolto del Vibranio, il metallo di cui è fatto lo scudo di Captain America e altri fantastici oggetti dell'universo Marvel. Alcune delle foto mostrano Klaue con una mano guantata blu per l'utilizzo di CG e visto che al personaggio è stata mozzata la mano da Ultron, siamo curiosi di sapere con cosa sarà sostituita. Black Panther segue T'Challa che, dopo gli eventi di Captain America: Civil War, torna in patria, lo stato africano isolato e tecnologicamente avanzato di Wakanda, per prendere il suo posto come re. Quando un vecchio nemico riappare, il coraggio di T'Challa come Re e Black Panther viene messo alla prova quando viene trascinato in un conflitto che mette il destino del Wakanda e del mondo intero a rischio. Ryan Coogler (Creed, Fruitvale Station) dirige Black Panther da una sceneggiatura scritta con Joe Robert Cole (The People v. O.J. Simpson: American Crime Story). Il film debutta sale statunitensi il 16 febbraio 2018. Il cast di Black Panther include Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, il Premio Oscar Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Martin Freeman, Daniel Kaluuya, Angela Bassett, Forest Whitaker, Andy Serkis, Letitia Wright, Winston Duke, Florence Kasumba, Sterling K. Brown e John Kani.

Un post condiviso da 고와아뜰리에(부산캔들공방) (@kkomadotori) in data: 21 Mar 2017 alle ore 06:34 PDT







Un post condiviso da (@bbangsu_world) in data: 21 Mar 2017 alle ore 06:41 PDT







Set Photos of Black Panther in South Korea!#BlackPanter pic.twitter.com/V8laVulx77 — Alfred Murphy (@AlfredMurphy5) 21 marzo 2017





So I took some great shots of #AndySerkis filming #BlackPanther... haven't seen them yet. Here is one not-so-great to hold you over. pic.twitter.com/0YlYfNqRTS — Atlanta Filming (@AtlantaFilming) 8 febbraio 2017

Another New BLACK PANTHER set photo of Andy Serkis as Ulysses Klaue!@komrikmania @ScreenSaversID @CenayangFilm pic.twitter.com/U2HreZghQQ — Andrew Liefield (@endruu) 9 febbraio 2017

Fonte: Movieweb



Black Panther: trama ufficiale, cast completo e nuove foto dal set

Marvel Studios ha annunciato oggi il via alle riprese ufficiale di Black Panther interpretato da Chadwick Boseman (Captain America: Civil War, Get on Up), Michael B. Jordan (Creed, Fruitvale Station), il premio Oscar Lupita Nyong'o (Star Wars: Il risveglio della Forza, 12 anni schiavo), Danai Gurira (The Walking Dead, e l'imminente All Eyez on Me), Martin Freeman (la trilogia Lo Hobbit, Sherlock), Daniel Kaluuya (l'imminente Get out, Sicario), con la candidata all'Oscar Angela Bassett (American Horror Story, Attacco al potere 2), con il premio Oscar Forest Whitaker (Rogue One: A Star Wars Story, The Butler) e Andy Serkis (Avengers: Age of Ultron, Star Wars: Il risveglio della Forza). Altri membri del cast includono Letitia Wright (Urban Hymn, Glasgow Girls), Winston Duke (Person of Interest, Modern Family), Florence Kasumba (Captain America: Guerra civile, Emerald City), Sterling K. Brown (Whiskey Tango Foxtrot, The People v. O.J. Simpson: American Crime Story) e John Kani (Captain America: Civil War, Coriolanus). Ryan Coogler (Creed, Fruitvale Station) dirige Black Panther di Marvel Studios da una sceneggiatura scritta con Joe Robert Cole (The People v. O.J. Simpson: American Crime Story). Il film, che debutta nelle sale statunitensi il 16 febbraio 2018, sarà girato ad Atlanta e Corea del Sud. Black Panther segue T'Challa che, dopo gli eventi di Captain America: Civil War, torna a casa nell'isolata e tecnologicamente avanzata nazione africana di Wakanda a prendere il suo posto come re. Tuttavia, quando un vecchio nemico riappare, il coraggio di T'Challa come re e Black Panther viene messo alla prova quando è trascinato in un conflitto che mette l'intero destino del Wakanda e del mondo a rischio. Black Panther di Marvel Studios è prodotto da Kevin Feige con Louis D'Esposito, Victoria Alonso, Nate Moore, Jeffrey Chernov e Stan Lee produttori esecutivi. Il cast creativo include alcuni frequenti collaboratori di Coogler comprende alcuni suoi frequenti collaboratori: il direttore della fotografia Rachel Morrison(Dope, Fruitvale Station), lo scenografo Hannah Beachler (Creed, Fruitvale Station), la montantrice Claudia Castello (Creed, Fruitvale Station) e Michael P. Shawver (Creed, Fruitvale Station); insieme con la costumista Ruth E. Carter (Selma, The Butler), il supervisore degli effetti visivi Geoffrey Baumann (Doctor Strange, Avengers: Age of Ultron), e il make-up designer pemio Oscar Joel Harlow (Star Trek Beyond, Black Mass) e il sette volte candidato all'Oscar, il supervisore degli effetti speciali Dan Sudick (Captain America: Civil War, The Avengers). Basato sul personaggio dei fumetti Marvel apparso la prima volta nell'albo "Fantastic Four Vol. 1 Numero 52", pubblicato nel 1966, Black Panther si unisce all'Universo Cienmatografico di Marvel Studios nella sua "Fase 3" con l'impegno di introdurre al pubblico cinematografico nuovi eroi e continuare le avventure di quelli più amati dai fan nel corso di quattro anni e nove film. Nel 2016 Marvel Studios ha proseguito il suo successo senza precedenti con l'uscita di Captain America: Civil War che ha debuttato il 6 maggio con il quinto miglior week-end di esordio di tutti i tempi e da allora ha raccolto incassi per oltre 1.1 miliardi di dollari in tutto il mondo. Lo studio ha chiuso l'anno con il suo nuovissimo film con supereroi Doctor Strange, interpretato da Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor e Rachel McAdams. Il film ha aperto in vetta al box-office il 4 novembre e ha incassato ad oggi oltre 659 milioni di dollari in tutto il mondo. Altre epiche avventure sul grande schermo di Marvel Studios includono Iron Man, L'incredibile Hulk, Iron Man 2, Thor, Captain America: Il primo vendicatore, Marvel The Avengers, Iron Man 3, Thor: The Dark World, Captain America: The Winter Soldier, Guardiani della galassia, Avengers: Age of Ultron, Ant-Man e il prossimo Guardiani della galassia Vol. 2 (5 maggio 2017), Spider-Man: Homecoming (7 luglio 2017), Thor: Ragnarok (3 novembre 2017) e Avengers: Infinity War (4 Maggio 2018).



Marvel Studios announced today that production has begun on #BlackPanther! For more: https://t.co/3dpktAJVCF pic.twitter.com/tyN2UIcXKq — Marvel Studios (@MarvelStudios) 26 gennaio 2017





Here is one more... not sure which girl this is. pic.twitter.com/mTByFWiOVO — Atlanta Filming (@AtlantaFilming) 22 gennaio 2017

Black Panther: iniziate le riprese e prime foto dal set

Con tre film già pronti e in attesa di rilascio nel 2017, Marvel Studios sta già iniziando a preparare sua line-up 2018. Avengers: Infinity War inizierà le riprese a breve, con Black Panther che ha appena cominciato la produzione ad Atlanta in Georgia. Questo primo film indipendente con il T'Challa di Captain America: Civil War sarà nelle sale tra poco più di un anno, esattamente il 16 febbraio 2018. A dare la notiza del via alle riprese il sito Just Jared che ha pubblicato anche le prime foto dal set. Le foto confermano il ritorno di Martin Freeman nel suo ruolo di Everett Ross, amico e alleato di Black Panther apparso nei fumetti di "Pantera Nera" che ha debuttato in Captain America: Civil War. In "Civil War" Ross è il Vice Comandante della Task Force del JCTC (Joint Counter Terrorist Centre) nonché agente di collegamento tra il governo statunitense e il Regno di Wakanda. Martin Freeman è stato avvistato sul set con altri membri del cast che includono Chadwick Bosemman alias T'Challa, anche lui introdotto in "Civil War", Danai Gurira e Lupita Nyong'o. La fonte rivela che queste prime scene di Black Panther riguardano una riunione delle Nazioni Unite che si svolge in una giornata piovosa. Questa prima avventura in solitaria di T'Challa includerà anche Sebastian Stan come Bucky Barnes, che è stato visto l'ultima volta portato da T'Challa a Wakanda alla fine di "Civil War". Black Panther è diretto da Ryan Coogler che ha recentemente diretto Creed, spin-off della saga di Rocky. Il cast è completato da Michael B. Jordan (Erik Killmonger), Forest Whitaker (Zuri), Angela Bassett (Ramonda), Sterling K. Brown (N'Jobu), Daniel Kaluuya (W'Kabi), Florence Kasumba (Ayo), Winston Duke (M'Baku) e Letitia Wright. Il cast dovrebbe includere anche la Phylicia Rashad della sit-com I Robinson, ma si tratta di un rumor non confermato. Questa avventura parte della "Fase 3" Marvel sarà caratterizzata da numerosi villain e contribuirà a preparare gli eventi di Avengers: Infinity War. E' stato recentemente rivelato che l'apertura del film sarà un flashback che mostrerà un giovane T'Challa studente americano.



The first set photos of Black Panther have been released!!!! #BlackPanther pic.twitter.com/0GoK1VK9JJ — Marvel__News (@Marvel__News) 21 gennaio 2017

Fonte: Movieweb



Black Panther: logo ufficiale e cast dal Comic-Con 2016

Articolo pubblicato il 24 luglio 2016 Durante la presentazione al Comic-Con 2016 del panel Marve dedicato al cinecomic Black Panther il produttore Kevin Feige ha presentato ai fan il cast completo del film. Oltre a Chadwick Boseman alias "Pantera Nera" e il regista Ryan Coogler, Feige ha annunciato Michael B. Jordan come il potente guerriero e stratega politico Erik Killmonger, Lupita Nyong'o nel ruolo di Nakia e Danai Gurira, meglio nota come la Michonne di The Walking Dead, nei panni di Okoye. Inoltre i fan hanno potuto dare anche un'occhiata al nuovo logo del film che trovate in apertura di articolo. C'erano state voci che in precedenza che Killmonger sarebbe stato presente in questo film, insieme ad una serie di altri personaggi Marvel. Questi personaggi includono Monica Lynne, una cantante che ha salvato T'Challa dall'annegamento dopo essere stato sconfitto da Killmonger. Monica Lynne è descritta come il "più longevo interesse amoroso" di T'Challa, il quale le ha promesso "devozione eterna". Altri nomi includono N'Gassi, consigliere di T'Challa e reggente in comando quando lui è lontano da Wakanda. Oyoke interpretato da Danai Gurira è un ex membro della Dora Miljae, le guardie del corpo di T'Challa, ora parte della tribù J'Kwali; Queen Divine Justice un altro ex membro del Dora Miljae che fa parte della tribù Jabari; W'kabi, secondo in comando di T'Challa e infine Zuri, amico intimo di T'Challa. E' circolata anche la voce che Ulysses Klaue interpretato da Andy Serkis in Avengers: Age of Ultron, e Everett K. Ross, interpretato da Martin Freeman in Captain America: Civil War, saranno parte del film. Il casting ufficiale però specifica che Andy Serkis sarà della partita come Ulisse Klaue, ma non menziona il ritorno di Martin Freeman come Everett K. Ross. Il casting rivela anche altri ruoli: il reverendo Achibe, un povero contadino che ha venduto la sua anima a Mephisto; Malice un ex membro del Dora Miljae con forza sovrumana, Man-Ape capo della tribù Jabari, White Wolf fratello maggiore adottato di T'Challa e l'ex leader dell'organizzazione di spionaggio di Wakanda, Hatut Zeraze. Questo casting conferma anche un inizio riprese a gennaio 2017 per una data di uscita fissata al 16 febbraio 2018. Ryan Coogler (Creed) sta dirigendo da uno script su cui sta attualmente lavorando e che è stato originariamente scritto da Joe Robert Cole (American Crime Story).



Cast and new logo for Marvel's "Black Panther" just revealed at #MarvelSDCC! https://t.co/7VyuMyuUSq pic.twitter.com/nYTqMH9C9P — Black Panther (@theblackpanther) 24 luglio 2016





The cast & crew talk about #BlackPanther in a clip for #CaptainAmericaCivilWar on Digital HD 9/2 & on Blu-ray 9/13!https://t.co/vsTrvxCH6Q — Marvel Entertainment (@Marvel) 23 luglio 2016

Fonte: Collider