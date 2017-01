Black Panther: trama ufficiale, cast completo e nuove foto dal set

Di Pietro Ferraro venerdì 27 gennaio 2017

Black Panther: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul cinecomic Marvel di Ryan Coogler nei cinema americani dal 16 febbraio 2018.

Marvel Studios ha annunciato oggi il via alle riprese ufficiale di Black Panther interpretato da Chadwick Boseman (Captain America: Civil War, Get on Up), Michael B. Jordan (Creed, Fruitvale Station), il premio Oscar Lupita Nyong'o (Star Wars: Il risveglio della Forza, 12 anni schiavo), Danai Gurira (The Walking Dead, e l'imminente All Eyez on Me), Martin Freeman (la trilogia Lo Hobbit, Sherlock), Daniel Kaluuya (l'imminente Get out, Sicario), con la candidata all'Oscar Angela Bassett (American Horror Story, Attacco al potere 2), con il premio Oscar Forest Whitaker (Rogue One: A Star Wars Story, The Butler) e Andy Serkis (Avengers: Age of Ultron, Star Wars: Il risveglio della Forza).

Altri membri del cast includono Letitia Wright (Urban Hymn, Glasgow Girls), Winston Duke (Person of Interest, Modern Family), Florence Kasumba (Captain America: Guerra civile, Emerald City), Sterling K. Brown (Whiskey Tango Foxtrot, The People v. O.J. Simpson: American Crime Story) e John Kani (Captain America: Civil War, Coriolanus).

Ryan Coogler (Creed, Fruitvale Station) dirige Black Panther di Marvel Studios da una sceneggiatura scritta con Joe Robert Cole (The People v. O.J. Simpson: American Crime Story). Il film, che debutta nelle sale statunitensi il 16 febbraio 2018, sarà girato ad Atlanta e Corea del Sud.

Black Panther segue T'Challa che, dopo gli eventi di Captain America: Civil War, torna a casa nell'isolata e tecnologicamente avanzata nazione africana di Wakanda a prendere il suo posto come re. Tuttavia, quando un vecchio nemico riappare, il coraggio di T'Challa come re e Black Panther viene messo alla prova quando è trascinato in un conflitto che mette l'intero destino del Wakanda e del mondo a rischio.

Black Panther di Marvel Studios è prodotto da Kevin Feige con Louis D'Esposito, Victoria Alonso, Nate Moore, Jeffrey Chernov e Stan Lee produttori esecutivi.

Il cast creativo include alcuni frequenti collaboratori di Coogler comprende alcuni suoi frequenti collaboratori: il direttore della fotografia Rachel Morrison(Dope, Fruitvale Station), lo scenografo Hannah Beachler (Creed, Fruitvale Station), la montantrice Claudia Castello (Creed, Fruitvale Station) e Michael P. Shawver (Creed, Fruitvale Station); insieme con la costumista Ruth E. Carter (Selma, The Butler), il supervisore degli effetti visivi Geoffrey Baumann (Doctor Strange, Avengers: Age of Ultron), e il make-up designer pemio Oscar Joel Harlow (Star Trek Beyond, Black Mass) e il sette volte candidato all'Oscar, il supervisore degli effetti speciali Dan Sudick (Captain America: Civil War, The Avengers).

Basato sul personaggio dei fumetti Marvel apparso la prima volta nell'albo "Fantastic Four Vol. 1 Numero 52", pubblicato nel 1966, Black Panther si unisce all'Universo Cienmatografico di Marvel Studios nella sua "Fase 3" con l'impegno di introdurre al pubblico cinematografico nuovi eroi e continuare le avventure di quelli più amati dai fan nel corso di quattro anni e nove film.

Nel 2016 Marvel Studios ha proseguito il suo successo senza precedenti con l'uscita di Captain America: Civil War che ha debuttato il 6 maggio con il quinto miglior week-end di esordio di tutti i tempi e da allora ha raccolto incassi per oltre 1.1 miliardi di dollari in tutto il mondo.

Lo studio ha chiuso l'anno con il suo nuovissimo film con supereroi Doctor Strange, interpretato da Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor e Rachel McAdams. Il film ha aperto in vetta al box-office il 4 novembre e ha incassato ad oggi oltre 659 milioni di dollari in tutto il mondo.

Altre epiche avventure sul grande schermo di Marvel Studios includono Iron Man, L'incredibile Hulk, Iron Man 2, Thor, Captain America: Il primo vendicatore, Marvel The Avengers, Iron Man 3, Thor: The Dark World, Captain America: The Winter Soldier, Guardiani della galassia, Avengers: Age of Ultron, Ant-Man e il prossimo Guardiani della galassia Vol. 2 (5 maggio 2017), Spider-Man: Homecoming (7 luglio 2017), Thor: Ragnarok (3 novembre 2017) e Avengers: Infinity War (4 Maggio 2018).

Marvel Studios announced today that production has begun on #BlackPanther! For more: https://t.co/3dpktAJVCF pic.twitter.com/tyN2UIcXKq — Marvel Studios (@MarvelStudios) 26 gennaio 2017

Here is one more... not sure which girl this is. pic.twitter.com/mTByFWiOVO — Atlanta Filming (@AtlantaFilming) 22 gennaio 2017

Black Panther: iniziate le riprese e prime foto dal set

Con tre film già pronti e in attesa di rilascio nel 2017, Marvel Studios sta già iniziando a preparare sua line-up 2018. Avengers: Infinity War inizierà le riprese a breve, con Black Panther che ha appena cominciato la produzione ad Atlanta in Georgia. Questo primo film indipendente con il T'Challa di Captain America: Civil War sarà nelle sale tra poco più di un anno, esattamente il 16 febbraio 2018. A dare la notiza del via alle riprese il sito Just Jared che ha pubblicato anche le prime foto dal set. Le foto confermano il ritorno di Martin Freeman nel suo ruolo di Everett Ross, amico e alleato di Black Panther apparso nei fumetti di "Pantera Nera" che ha debuttato in Captain America: Civil War. In "Civil War" Ross è il Vice Comandante della Task Force del JCTC (Joint Counter Terrorist Centre) nonché agente di collegamento tra il governo statunitense e il Regno di Wakanda. Martin Freeman è stato avvistato sul set con altri membri del cast che includono Chadwick Bosemman alias T'Challa, anche lui introdotto in "Civil War", Danai Gurira e Lupita Nyong'o. La fonte rivela che queste prime scene di Black Panther riguardano una riunione delle Nazioni Unite che si svolge in una giornata piovosa. Questa prima avventura in solitaria di T'Challa includerà anche Sebastian Stan come Bucky Barnes, che è stato visto l'ultima volta portato da T'Challa a Wakanda alla fine di "Civil War". Black Panther è diretto da Ryan Coogler che ha recentemente diretto Creed, spin-off della saga di Rocky. Il cast è completato da Michael B. Jordan (Erik Killmonger), Forest Whitaker (Zuri), Angela Bassett (Ramonda), Sterling K. Brown (N'Jobu), Daniel Kaluuya (W'Kabi), Florence Kasumba (Ayo), Winston Duke (M'Baku) e Letitia Wright. Il cast dovrebbe includere anche la Phylicia Rashad della sit-com I Robinson, ma si tratta di un rumor non confermato. Questa avventura parte della "Fase 3" Marvel sarà caratterizzata da numerosi villain e contribuirà a preparare gli eventi di Avengers: Infinity War. E' stato recentemente rivelato che l'apertura del film sarà un flashback che mostrerà un giovane T'Challa studente americano.



The first set photos of Black Panther have been released!!!! #BlackPanther pic.twitter.com/0GoK1VK9JJ — Marvel__News (@Marvel__News) 21 gennaio 2017



Black Panther: logo ufficiale e cast dal Comic-Con 2016

Articolo pubblicato il 24 luglio 2016 Durante la presentazione al Comic-Con 2016 del panel Marve dedicato al cinecomic Black Panther il produttore Kevin Feige ha presentato ai fan il cast completo del film. Oltre a Chadwick Boseman alias "Pantera Nera" e il regista Ryan Coogler, Feige ha annunciato Michael B. Jordan come il potente guerriero e stratega politico Erik Killmonger, Lupita Nyong'o nel ruolo di Nakia e Danai Gurira, meglio nota come la Michonne di The Walking Dead, nei panni di Okoye. Inoltre i fan hanno potuto dare anche un'occhiata al nuovo logo del film che trovate in apertura di articolo. C'erano state voci che in precedenza che Killmonger sarebbe stato presente in questo film, insieme ad una serie di altri personaggi Marvel. Questi personaggi includono Monica Lynne, una cantante che ha salvato T'Challa dall'annegamento dopo essere stato sconfitto da Killmonger. Monica Lynne è descritta come il "più longevo interesse amoroso" di T'Challa, il quale le ha promesso "devozione eterna". Altri nomi includono N'Gassi, consigliere di T'Challa e reggente in comando quando lui è lontano da Wakanda. Oyoke interpretato da Danai Gurira è un ex membro della Dora Miljae, le guardie del corpo di T'Challa, ora parte della tribù J'Kwali; Queen Divine Justice un altro ex membro del Dora Miljae che fa parte della tribù Jabari; W'kabi, secondo in comando di T'Challa e infine Zuri, amico intimo di T'Challa. E' circolata anche la voce che Ulysses Klaue interpretato da Andy Serkis in Avengers: Age of Ultron, e Everett K. Ross, interpretato da Martin Freeman in Captain America: Civil War, saranno parte del film. Il casting ufficiale però specifica che Andy Serkis sarà della partita come Ulisse Klaue, ma non menziona il ritorno di Martin Freeman come Everett K. Ross. Il casting rivela anche altri ruoli: il reverendo Achibe, un povero contadino che ha venduto la sua anima a Mephisto; Malice un ex membro del Dora Miljae con forza sovrumana, Man-Ape capo della tribù Jabari, White Wolf fratello maggiore adottato di T'Challa e l'ex leader dell'organizzazione di spionaggio di Wakanda, Hatut Zeraze. Questo casting conferma anche un inizio riprese a gennaio 2017 per una data di uscita fissata al 16 febbraio 2018. Ryan Coogler (Creed) sta dirigendo da uno script su cui sta attualmente lavorando e che è stato originariamente scritto da Joe Robert Cole (American Crime Story).

Cast and new logo for Marvel's "Black Panther" just revealed at #MarvelSDCC! https://t.co/7VyuMyuUSq pic.twitter.com/nYTqMH9C9P — Black Panther (@theblackpanther) 24 luglio 2016

The cast & crew talk about #BlackPanther in a clip for #CaptainAmericaCivilWar on Digital HD 9/2 & on Blu-ray 9/13!https://t.co/vsTrvxCH6Q — Marvel Entertainment (@Marvel) 23 luglio 2016



