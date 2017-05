Stasera in tv: "Amici come noi" su Italia 1

Di Pietro Ferraro lunedì 1 maggio 2017

Italia 1 stasera propone "Amici come noi", commedia del 2014 diretto da Enrico Lando e interpretato dal duo comico Pio e Amedeo.





Cast e personaggi

Pio D'Antini: Pio

Amedeo Grieco: Amedeo

Alessandra Mastronardi: Rosa

Maria DiBiase: Marika

Massimo Popolizio: zio Ettore

Mariela Garriga: Laura

Mohamed Zouaoui: il pusher

Nicola Valenzano: Giulio

Anna Rita Del Piano: Angela

Monica Volpe: Floriana

Manuela Spartà: Carmen

Francesco Silvestre: se stesso





La trama

Pio e Amedeo sono due migliori amici dai caratteri diversi, ma complementari che vivono a Zapponeta un comune del foggiano. I due hanno aperto in loco una bizzarra agenzia di pompe funebri decisamente sui generis che promette funerali a tempo di "disco", confortevoli bare e lapidi di ogni foggia (anche con citofono e macchinetta del caffè). Mentre Amedeo è un giocatore di calcio e scapolo incallito con la fissa delle scommesse sportive, Pio invece ha deciso di mettere la testa a posto e sposare la graziosa Rosa (Alessandra Mastronardi), ma proprio durante il suo addio al celibato Pio scopre su internet un filmato piccante che sembra avere come protagonista la sua futura moglie. All'indomani Pio imbufalito e spinto dall'amico manda all'aria il matrimonio e visto che in città si è sparsa la voce e tutti chiacchierano, l'unica via di uscita è fuggire dal paese per un viaggio che porterà i due amici a Roma, Milano e Amsterdam.

Amici come noi - recensione Debutto su grande schermo per Il duo comico "Pio e Amedeo" e la coppia di Iene in "trasferta" porta a casa il risultato - Leggi la recensione su Cineblog.





Curiosità e colonna sonora