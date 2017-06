Stasera in tv: "Un amore senza fine" su Canale 5

Di Pietro Ferraro martedì 13 giugno 2017

Canale 5 stasera propone "Un Amore senza fine", dramma romantico del 2014 diretto da Shana Feste (Country Strong) e interpretato da Alex Pettyfer e Gabriella Wilde.





Cast e personaggi

Alex Pettyfer: David Elliot

Gabriella Wilde: Jade Butterfield

Robert Patrick: Harry Elliot

Bruce Greenwood: Hugh Butterfield

Joely Richardson: Anne Butterfield

Rhys Wakefield: Keith Butterfield

Dayo Okeniyi: Mace

Emma Rigby: Jenny

Andrew Masset: Joe

Stephanie Northrup: Dawn

Anna Enger: Sabine

Sharon Conley: Dott.ssa Nesbitt

Doppiatori italiani

Andrea Mete: David Elliot

Rossa Caputo: Jade Butterfield

Pasquale Anselmo: Harry Elliot

Mario Cordova: Hugh Butterfield

Roberta Greganti: Anne Butterfield

Flavio Aquilone: Keith Butterfield

Gabriele Sabatini: Mace

Elena Perino: Jenny

Stefano Alessandroni: Joe

Sabrina Duranti: Dawn

Sara Ferranti: Sabine

Guendalina Ward: Dott.ssa Nesbitt





La trama

Un Amore Senza Fine racconta la storia d'amore tra una ragazza di famiglia agiata e un affascinante ragazzo. Dopo un incontro folgorante, che rivela subito la forte attrazione tra i due, la loro relazione diverrà più complicata a causa del tentativo dei genitori di separarli.





Curiosità



La pellicola è il remake del film Amore senza fine del 1981 diretto da Franco Zeffirelli e interpretato da Brooke Shields e Martin Hewitt.



Emma Roberts ha rifiutato il ruolo principale di Jade Butterfield.



Il trailer del film include scene che sono state alterate o non incluse nel film.



Nel film originale: Jade ha 15 anni e David ne ha 17 e cominciano a vedersi dopo essere stati presentati da Keith, il fratello di Jade; il cognome di David è Axelrod, mentre in questo film è cambiato in Elliot e infine c'era una sottotrama che vedeva Ann sentimentalmente infatuata di David dopo averlo visto una notte fare sesso con Jade.



Il film costato 20 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 34, di questi 23 milioni provenienti dal box-office americano.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del canadese Christophe Beck , tra le sue partiture per il grande schermo segnaliamo colonne sonore per le comedy Una notte da leoni, American Pie, Cinderella Story e Crazy, Stupid, Love.

Il film originale includeva il brano "Endless Love" interpretato da Diana Ross e Lionel Richie, brano candidato agli Oscar come miglior canzone originale e in seguito reinterpretato in una cover da Mariah Carey e Luther Vandross.



TRACK LISTINGS

1. Pumpin Blood - Nonono

2. Don't Find Another Love - Tegan and Sara

3. All Our Endless Love (feat. Matt Berninger) - The Bird And The Bee

4. I Know It's You - Guards

5. All Of Me - Tanlines

6. Go Outside - Cults

7. Right Action - Franz Ferdinand

8. Crickets - Drop City Yacht Club

9. Peaches - In The Valley Below

10. Leading Me Now - The Tallest Man On Earth

11. Surround You - Echosmith

12. Ends of the Earth - Lord Huron

13. Endless Love Suite - Christophe Beck

14. Pumpin Blood (The Jane Doze Remix) - Nonono

