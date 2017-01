Split: nuovo spot tv in italiano e clip del thriller di M. Night Shyamalan

Di Pietro Ferraro mercoledì 11 gennaio 2017

Split: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul thriller di M. Night Shyamalan nei cinema americani dal 26 gennaio 2017.

Universal Pictures ha reso disponibile un nuovo spot tv in italiano di Split che vi proponiamo insieme ad un video con un montaggio di clip in lingua originale con scene tratte dal film che debutta nei cinema italiani il prossimo 26 gennaio.

Split: recensione in anteprima del film M. Night Shyamalan Gli ottimi James McAvoy ed Anya Taylor-Joy protagonisti del film di M. Night Shyamalan. Leggete la nostra recensione di Split

Split con protagonista James McAvoy è un thriller diretto da M. Night Shyamalan (Il sesto senso, The Visit) incentrato sul "Disturbo Dissociativo dell’Identità", elemento già affrontato in svariate pellicole tra cui Identity con John Cusack e Schegge di paura con Richard gere e Edward Norton.

Come narratore, Shyamalan accoppia la ricerca approfondita con la fantasia pura. I suoi film di suspense e sovrannaturali lo portano ad attingere dal misterioso e dall’affascinante, utilizzando tali premesse come mattoni per la costruzione della sua immaginazione, chiedendosi semplicemente, "E se?".

Prendo qualcosa in cui si crede e lo spingo oltre. Con il Disturbo Dissociativo dell’Identità, ogni personalità individuale crede di essere ciò che è, al 100 per cento. Se una personalità crede di avere il diabete o il colesterolo alto, può il loro corpo cambiare chimicamente? In questo momento, l’argomento è oggetto di discussione in tutto il mondo, ma credo che sia un dato di fatto. E che succede se una personalità crede di avere dei poteri sovrannaturali? Come sarebbe?

Durante gli anni trascorsi alla New York University, Shyamalan ha seguito corsi di

psicologia in cui è stato discusso il tema del Disturbo dissociativo di identità (DID), ed ha tenuto gli appunti sulle teorie della diagnosi, nel corso degli anni. Quando Shyamalan ha iniziato a mettere insieme la sceneggiatura di Split, si è molto documentato e ha letto molti casi di persone affette da questa patologia, che hanno avuto un enorme impatto su di lui. Per dettagliare il suo racconto sovrannaturale, Shyamalan ha parlato con degli psichiatri del settore che hanno una vasta esperienza di lavoro ed una grande casistica di pazienti affetti da disturbi cognitivi e comportamentali.

Split: spot tv in italiano, nuova locandina e video della masterclass con M. Night Shyamalan





Il 26 gennaio torna nei cinema il regista M. Night Shyamalan con un altro thriller dopo il successo di The Visit. Il regista in occasione dell'anteprima romana del film Split ha tenuto una masterclass di cui oggi vi possiamo proporre un video accompagnato da un nuovo spot tv del film in italiano e una locandina.

Split e Una stanza piena di gente: la strana coincidenza della stessa storia M. Night Shyamalan si è ispirato alla storia vera di Billy Milligan per il suo thriller "Split"?

Split ci porta all'interno di una psiche turbata e frammentata, ma anche di una mente estremamente dotata che ha palesato ben 23 personalità distinte, ma all'appello ne manca una, la più brutale e pericolosa.

Shyamalan per Split torna a fare squadra con il produttore specializzato in thriller e horror Jason Blum (La notte del giudizio, Insidious The Gift).

Split: nuovo trailer italiano del thriller di M. Night Shyamalan





Universal Pictures ha reso disponibile un nuovo trailer italiano di Split del regista. M. Night Shyamalan. James McAvoy è protagonista di questo thriller nei panni di un un uomo affetto da disturbo di personalità multipla.

M. Night Shyamalan ci porta in un misterioso viaggio nella psiche turbata e frammentata di una mente estremamente dotata. A seguito del successo di The Visit, Shyamalan torna a far squadra con il produttore Jason Blum (La notte del giudizio, la serie Insidious, The Gift).

Anche se Kevin (James McAvoy) ha mostrato ben 23 personalità alla sua psichiatra di fiducia, la dottoressa Fletcher (Betty Buckley), ne rimane ancora una nascosta, in attesa di materializzarsi e dominare tutte le altre. Dopo aver rapito tre ragazze adolescenti guidate da Casey (Anya Taylor-Joy, The Witch), ragazza molto attenta ed ostinata, nasce una guerra per la sopravvivenza, sia nella mente di Kevin – tra tutte le personalità che convivono in lui, che intorno a lui, mentre le barriere delle le sue varie personalità cominciano ad andare in frantumi.

Il cast è completato da Anya Taylor-Joy, Betty Buckley, Jessica Sula e Haley Lu Richardson. Il film prodotto dagli specialisti in horror e thriller di Blumhouse approda nelle sale italiane il 26 gennaio 2017.

Split: trailer italiano del thriller di M. Night Shyamalan con James McAvoy

Dopo il successo di The Visit, il regista, sceneggiatore e produttore M. Night Shyamalan (Il Sesto Senso, Signs, Unbreakable – Il Predestinato) e il produttore Jason Blum (Le serie di Paranormal Activity, La Notte del Giudizio e Insidious) tornano a fre squadra con una nuova terrificante collaborazione, il thriller Split.

James McAvoy (Serie di X-Men) è protagonista affiancato dalla Anya Taylor Joy dell'horror "The Witch". Il cast è completato da Betty Buckley, Jessica Sula e Haley Lu Richardson. Per il film, Shyamalan e Blum hanno riunito la squadra di The Visit, che include il produttore Marc Bienstock e I produttori esecutivi Ashwin Rajan e Steven Schneider.

La trama ufficiale:

Split: trailer e poster del thriller di M. Night Shyamalan con James McAvoy

L'anno scorso, appena un mese dopo il debutto nelle sale del film The Visit del regista M. Night Shyamalan e del produttore Jason Blum, Universal Pictures ha annunciato per il 20 gennaio 2017 l'uscita del successivo film della coppia, il thriller Split. Da allora non abbiamo sentito nulla su questo misterioso progetto, ma oggi abbiamo finalmente un primo trailer di questo thriller che vede protagonista James McAvoy recentemente visto nei panni di un giovane Professor X in X-Men: Apocalisse.

The Visit: recensione del film di M. Night Shyamalan A due anni dal deludente After Earth, M. Night Shyamalan torna a dirigere un progetto più piccolo ma anche più sentito. Leggete la nostra recensione di The Visit

Il cast di supporto inlcude Jessica Sula, Haley Lu Richardson, Brad William Henke, Sterling K. Brown e Kim Director.

Ricordiamo che M. Night Shyamalan è anche produttore di tre progetti horror televisivi in arrivo per il 2017: un reboot della serie tv Tales From the Crypt realizzata per il canale TNT e due nuove serie horror, Time of Death per IM Global Television e Creatures prodotta da Sue Naegle (Outcast).

