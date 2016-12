Split: spot tv in italiano, nuova locandina e video della masterclass con M. Night Shyamalan

Di Pietro Ferraro martedì 27 dicembre 2016

Split: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul thriller di M. Night Shyamalan nei cinema americani dal 26 gennaio 2017.

Il 26 gennaio torna nei cinema il regista M. Night Shyamalan con un altro thriller dopo il successo di The Visit. Il regista in occasione dell'anteprima romana del film Split ha tenuto una masterclass di cui oggi vi possiamo proporre un video accompagnato da un nuovo spot tv del film in italiano e una locandina.

Split ci porta all'interno di una psiche turbata e frammentata, ma anche di una mente estremamente dotata che ha palesato ben 23 personalità distinte, ma all'appello ne manca una, la più brutale e pericolosa.

Shyamalan per Split torna a fare squadra con il produttore specializzato in thriller e horror Jason Blum (La notte del giudizio, Insidious The Gift).

Universal Pictures ha reso disponibile un nuovo trailer italiano di Split del regista. M. Night Shyamalan. James McAvoy è protagonista di questo thriller nei panni di un un uomo affetto da disturbo di personalità multipla.

M. Night Shyamalan ci porta in un misterioso viaggio nella psiche turbata e frammentata di una mente estremamente dotata. A seguito del successo di The Visit, Shyamalan torna a far squadra con il produttore Jason Blum (La notte del giudizio, la serie Insidious, The Gift).

Anche se Kevin (James McAvoy) ha mostrato ben 23 personalità alla sua psichiatra di fiducia, la dottoressa Fletcher (Betty Buckley), ne rimane ancora una nascosta, in attesa di materializzarsi e dominare tutte le altre. Dopo aver rapito tre ragazze adolescenti guidate da Casey (Anya Taylor-Joy, The Witch), ragazza molto attenta ed ostinata, nasce una guerra per la sopravvivenza, sia nella mente di Kevin – tra tutte le personalità che convivono in lui, che intorno a lui, mentre le barriere delle le sue varie personalità cominciano ad andare in frantumi.

Il cast è completato da Anya Taylor-Joy, Betty Buckley, Jessica Sula e Haley Lu Richardson. Il film prodotto dagli specialisti in horror e thriller di Blumhouse approda nelle sale italiane il 26 gennaio 2017.

Split: trailer italiano del thriller di M. Night Shyamalan con James McAvoy

Dopo il successo di The Visit, il regista, sceneggiatore e produttore M. Night Shyamalan (Il Sesto Senso, Signs, Unbreakable – Il Predestinato) e il produttore Jason Blum (Le serie di Paranormal Activity, La Notte del Giudizio e Insidious) tornano a fre squadra con una nuova terrificante collaborazione, il thriller Split.

James McAvoy (Serie di X-Men) è protagonista affiancato dalla Anya Taylor Joy dell'horror "The Witch". Il cast è completato da Betty Buckley, Jessica Sula e Haley Lu Richardson. Per il film, Shyamalan e Blum hanno riunito la squadra di The Visit, che include il produttore Marc Bienstock e I produttori esecutivi Ashwin Rajan e Steven Schneider.

La trama ufficiale:

Mentre la scissione di personalità nota come Disturbo dissociativo dell'identità ha da lungo tempo affascinato ed eluso la scienza, si ritiene che alcune di queste identità possono anche manifestarsi con attributi fisici unici per ogni singola personalità, un prisma cognitivo e fisiologico all'interno di un unico essere. Anche se Kevin (James McAvoy) ha evidenziato 23 personalità per il suo psichiatra di fiducia, la dottoressa Fletcher (Betty Buckley), ne rimane ancora una sommersa in attesa di materializzarsi e dominare tutte le altre. Costretto a rapire tre ragazze adolescenti, inclusa la combattiva Casey (la Anya Taylor-Joy dell'horror The Witch), Kevin da il via ad una guerra per la sopravvivenza tra tutte le personalità che convivono in lui, così come con tutti attorno a lui, alzando muri e cercando di compartimentare le sue personalità che stanno letteralmente andando in frantumi.





Split: trailer e poster del thriller di M. Night Shyamalan con James McAvoy

L'anno scorso, appena un mese dopo il debutto nelle sale del film The Visit del regista M. Night Shyamalan e del produttore Jason Blum, Universal Pictures ha annunciato per il 20 gennaio 2017 l'uscita del successivo film della coppia, il thriller Split. Da allora non abbiamo sentito nulla su questo misterioso progetto, ma oggi abbiamo finalmente un primo trailer di questo thriller che vede protagonista James McAvoy recentemente visto nei panni di un giovane Professor X in X-Men: Apocalisse.

Il cast di supporto inlcude Jessica Sula, Haley Lu Richardson, Brad William Henke, Sterling K. Brown e Kim Director.

Ricordiamo che M. Night Shyamalan è anche produttore di tre progetti horror televisivi in arrivo per il 2017: un reboot della serie tv Tales From the Crypt realizzata per il canale TNT e due nuove serie horror, Time of Death per IM Global Television e Creatures prodotta da Sue Naegle (Outcast).

Fonte: Collider