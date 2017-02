The Great Wall: due nuove clip in italiano del fantasy con Matt Damon

Di Pietro Ferraro lunedì 20 febbraio 2017

The Great Wall: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sull'action-fantasy di Zhang Yimou nei cinema italiani dal 23 febbraio 2017.

Il prossimo 23 febbraio Matt Damon e un esercito di guerrieri d'elite difenderanno la Grande muraglia cinese dall'attacco di un'orda di mostri in The Great Wall, action fantasy diretto da Zhang Yimou di cui oggi vi proponiamo due nuove clip con scene in italiano del film.

In The Great Wall l'accuratezza storica è messa in toto da parte per raccontare una leggenda e visto che al timone c'è il regista cinese Zhang Yimou, meglio conosciuto per il suo lavoro sugli acclamati "wuxia" Heroes e La foresta dei pugnali volanti lo spettacolo è senza dubbio assicurato. Il film si concentra sull'iconica costruzione come punto di riferimento storico, ma poi si sconfina nella pura fantasia con mostri lucertola e la Grande Muraglia che viene narrata come unico baluardo di difesa contro un'orda d mostruosità pronte a invadere il mondo.





Universal Pictures ha reso disponibili due clip con scene in italiano e una featurette sottotitolata del fantasy The Great Wall in arrivo nei cinema italiani il prossimo 23 febbraio.

Matt Damon è protagonista della prima produzione in lingua inglese di Zang Yimou (Hero, La foresta dei pugnali volanti) e anche del più grande film mai girato interamente in Cina.

The Great Wall racconta di una squadra di guerrieri d'elite che proteggono la Grande Muraglia cinese dall'attacco di un'orda di mostri.

Nel cast anche Jing Tian, Pedro Pascal, Willem Dafoe, Andy Lau, Hanyu Zhang, Eddie Peng, Lu Han, Kenny Lin, Junkai Wang, Zheng Kai, Cheney Chen e Xuan Huang.





Quando un guerriero mercenario (Matt Damon) è imprigionato all'interno della Grande Muraglia, scopre il mistero dietro una delle più grandi meraviglie del nostro mondo. Mentre ondate di bestiali predatori assediano la massiccia struttura, la sua ricerca di fortuna si trasformerà in un viaggio verso l'eroismo quando si unirà ad un enorme esercito di guerrieri d'elite per affrontare questa forza inimmaginabile e apparentemente inarrestabile.





Disponibili 2 nuovi spot tv in italiano e 4 nuove locandine di The Great Wall, il fantasy con Matt Damon in arrivo nei cinema italiani dal prossimo 23 febbraio.

Il regista Zhang Yimou (Hero, La foresta dei pugnali volanti) racconta la storia di una squadra scelta che coraggiosamente ingaggia un’ultima battaglia in difesa dell’umanità sulla struttura più iconica che esista. La prima produzione in lingua inglese di Yimou è anche il più grande film mai girato interamente in Cina.

The Great Wall porta su schermo un'epica battaglia per la sopravvivenza. Quando un guerriero mercenario (Damon) è imprigionato all'interno della Grande Muraglia, scopre il mistero dietro una delle più grandi meraviglie del nostro mondo. Mentre ondate di bestiali predatori assediano la massiccia struttura, la sua ricerca di fortuna si trasformerà in un viaggio verso l'eroismo quando si unirà ad un enorme esercito di guerrieri d'elite per affrontare questa forza inimmaginabile e apparentemente inarrestabile.

Nel cast anche Jing Tian, Pedro Pascal, Willem Dafoe, Andy Lau, Hanyu Zhang, Eddie Peng, Lu Han, Kenny Lin, Junkai Wang, Zheng Kai, Cheney Chen e Xuan Huang.





Mancano circa tre mesi (23 febbraio 2017) all'uscita nelle sale italiane del fantasy The Great Wall, ma il pubblico cinese sarà il primo a vedere questa epica avventura quando uscirà in Cina il prossimo 16 dicembre. Per invogliare i fan cinesi è stato realizzato un epico trailer esteso di ben 9 minuti con un sacco di nuovi filmati e l'introduzione di alcuni dei personaggi principali, tra cui il William Garin di Matt Damon.

Nel trailer naturalamente non mancano epiche scene di battaglia, con migliaia di soldati che combattono immensi mostri e scene che presentano, oltre a Matt Damon, anche il resto di questo variegato cast internazionale, una sorta di risposta alle recenti polemiche su un potenziale cast "imbiancato" e in particolare sul casting di Damon. Polemiche che sono cicolate in rete e hanno visto dichiarazioni varie tra cui quella dell'attrice cinese Constance Wu che ha affermato: "I nostri eroi non sembrano Matt Damon". Damon dal canto suo ha voluto rispondere alle polemiche sul suo casting il mese scorso affermando che sarebbe meglio guardare il film per intero prima di attaccarlo.

Al timone di questa epica avventura fantasy il regista cinese Zhang Yimou (Hero, La foresta dei pugnali volanti) alla sua prima produzione in lingua inglese per il più grande film mai girato interamente in Cina. Il cast di The Great Wall include anche Jing Tian, ​​Pedro Pascal, Willem Dafoe e Andy Lau. A seguire trovate anche 13 nuove loocandine ufficiali del film.

Universal Pictures ha reso disponibile un secondo trailer italiano dell'avventura fantasy The Great Wall che ci racconta una versione fittizia degli eventi che hanno accompagnato la costruzione della Grande muraglia cinese.

Legendary Pictures ha presentato il film e il nuovo trailer al New York Comic-Con questo fine settimana. In The Great Wall, Matt Damon guida una battaglia per la sopravvivenza dell'umanità cercando, con il supporto di un enorme esercito di guerrieri d'elite, di fermare ondate di mostri che tentano di assaltare l'imponente Muraglia.

Ci sono state alcune polemiche legate al film sin da quando il primo trailer è approdato online un paio di mesi fa.

Ci sono state alcune polemiche legate al film sin da quando il primo trailer è approdato online un paio di mesi fa. E' da un po' di tempo che a Hollywood si prendono di mira tutti quei cast che dovrebbero mostrare diversità e che invece prediligono cast "bianchi" spesso a discapito della credibilità delle pellicole. Matt Damon è stato lanciato come protagonista di un film ambientato in Cina e molte persone non erano contente di questa scelta. L'attrice Costance Wu e altri hanno utilizzato in social media per esprimere il loro dissenso per le scelte fatte riguardo al film. Il regista Zhang Yimou ha dichiarato di non essere affatto d'accordo con la polemica dato che si tratta di un film ad alto budget che riguarda la cultura cinese con un enorme cast cinese. Il personaggio di Matt Damon non era destinato ad essere asiatico nel film, il che rende questa polemica inutile rispetto ad esempio al casting di Scarlett Johansson in Ghost in the Shell.

Il cast di The Great Wall include anche Willem Dafoe, Pedro Pascal, Tian Jing, Andy Lau, Zhang Hanyu, Eddie Peng, Lu Han, Kenny Lin, Junkai Wang, Zheng Kai, Cheney Chen e Huang Xuan. Il film è previsto in uscita nei cinema italiani a febbraio 2017.





Matt Damon che il prossimo 1° settembre rivedremo nei panni di Jason Bourne tornerà l'anno prossimo in un ruolo diverso da qualsiasi altra cosa vista sino ad ora nell'action-fantasy The Great Wall di cui oggi vi possiamo proporre un primo trailer italiano e una locandina.

The Great Wall porta su schermo un'epica battaglia per la sopravvivenza. Quando un guerriero mercenario (Damon) è imprigionato all'interno della Grande Muraglia, scopre il mistero dietro una delle più grandi meraviglie del nostro mondo. Mentre ondate di bestiali predatori assediano la massiccia struttura, la sua ricerca di fortuna si trasformerà in un viaggio verso l'eroismo quando si unirà ad un enorme esercito di guerrieri d'elite per affrontare questa forza inimmaginabile e apparentemente inarrestabile.

Matt Damon è diretto dal regista cinese Zhang Yimou (Hero, La foresta dei pugnali volanti) alla sua prima produzione in lingua inglese e il più grande film mai girato interamente in Cina. Il cast di The Great Wall include anche Jing Tian, ​​Pedro Pascal, Willem Dafoe, Hanyu Zhang, Eddie Peng, Lu Han, Kenny Lin, Junkai Wang, Zheng Kai, Cheney Chen, Huang Xuan e Andy Lau.

Zhang Yimou assembla una troupe ed un cast formidabili che rappresentano il meglio di Oriente e Occidente, con una produzione globale unica che offre un imperdibile spettacolo su grande scala.

Zhang Yimou dirige da una sceneggiatura di Carlo Bernard, Doug Miro e Tony Gilroy, basata su una storia di Max Brooks, Edward Zwick e Marshall Herskovitz.

The Great Wall uscirà negli States in 3D il 17 febbraio 2017.

