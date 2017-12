Il Ragazzo Invisibile - Seconda Generazione: nuovi character poster del sequel di Gabriele Salvatores

Il ragazzo invisibile 2: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul sequel di Gabriele Salvatores nei cinema italiani dal 4 gennaio 2018.

01 Distribution ha reso disponibili 7 nuovi poster personaggi con gli "Speciali" che vedremo in Il Ragazzo Invisibile - Seconda Generazione, il sequel di Gabriele Salvatores in arrivo nei cinema il 4 gennaio 2018.





Difficile tornare alla vita normale dopo aver scoperto di essere “speciali”. Michele Silenzi ha sedici anni e come molti ragazzi della sua età vive un’adolescenza tutt’altro che serena: la ragazza dei suoi sogni ama un altro e il rapporto con gli adulti è sempre più difficile. Michele si ritrova sempre più solo; tutto questo finché nella sua vita non fanno irruzione la sua misteriosa gemella Natasha e la madre naturale, Yelena, due donne che stravolgeranno completamente la sua esistenza, chiamandolo a una nuova avventura alla quale non potrà sottrarsi.

Ritratti nei nuovi poster Michele (Ludovico Girardello), Natasha (Galatea Bellugi), Andreij (Ivan Franek), Cinetica (Katia Mironova), Roccia (Mikolaj Chroboczek), Libellula e Morfeo.

Gli "Speciali" fanno parte di centinaia di persone colpite dalle radiazioni dopo un devastante incidente che ha coinvolto una centrale nucleare in Russia. Dopo l'incidente le vittime delle radiazioni sono state detenute nella "Cittadella degli Speciali", una città-prigione in Siberia, dove il governo sovietico inizia a studiarli. Anche se molti degli "Speciali" (come li ha etichettati il ​​governo russo) sono morti per avvelenamento da radiazioni alcuni non sono solo sopravvissuti, ma hanno sviluppato strabilianti poteri.

l ragazzo invisibile – Seconda generazione, diretto da Gabriele Salvatores e scritto da Alessandro Fabbri, Ludovica Rampoldi e Stefano Sardo, è prodotto da Indigo Film con Rai Cinema in collaborazione con Frame by Frame con il sostegno di Friuli Venezia Giulia Film Commission.





01 Distribution ha reso disponibili un nuovo trailer italiano e una locandina ufficiale de Il Ragazzo Invisibile - Seconda generazione, il sequel di Gabriele Salvatores in arrivo nei cinema italiani il 4 gennaio 2018.





Il cast del film include Ludovico Girardello, Ksenia Rappoport, Galatea Bellugi, Ivan Franek, Noa Zatta e Valeria Golino.





01 Distribution ha reso disponibile un prima clip del film Il Ragazzo Invisibile - Seconda Generazione, il sequel di Gabriele Salvatores al cinema dal 4 gennaio 2018.





Nel cast del sequel de Il ragazzo invisibile troviamo Ludovico Girardello, Ksenia Rappoport, Galatea Bellugi, Ivan Franek, Noa Zatta e con Valeria Golino.

Il protagonista è cresciuto e ha ormai superato quella che Conrad chiamava la linea d'ombra. Vivrà un profondo senso di colpa, dovrà fare i conti con la scoperta di una sorellina per lo meno 'infiammabile' e affronterà il conflitto tra due madri. In un certo senso sarà più dark del primo, ma senza perdere la gioia del racconto. Devo dire - aggiunge . che in questa seconda 'giovinezza' sto cercando di liberarmi dalle griglie dello storytelling classico, della divisione in atti, per dare più spazio alle emozioni. Sul piano tecnico il film conta più di 700 interventi digitali e per la prima volta in Italia useremo un 3D che non avrà bisogno di occhialini, ricostruendo oggetti, personaggi... Non è solo un 'giochino tecnico', come qualcuno può credere, ma è un modo nuovo di fare cinema. Non dobbiamo mai dimenticare, però, che gli effetti speciali sono una tavolozza di colori a disposizione del regista, ma se non sai cosa disegnare non servono a molto. Gabriele Salvatores





01 Distribution ha reso disponibile un primo teaser trailer del sequel Il ragazzo invisibile. Seconda generazione diretto da Gabriele Salvatores e interpretato da Ludovico Girardello, Ksenia Rappoport, Galatea Bellugi, Ivan Franek, Noa Zatta e Valeria Golino.





Il ragazzo invisibile uscito nel 2014 presentava un approccio di stampo "europeo" ai film con supereroi con un racconto di origine di un ragazzino problematico che scopre di poter rendersi invisibile e alcuni elementi della trama che strizzavano l'occhio all'universo degli iconici X-Men. Il film originale ha vinto un David di Donatello per i Migliori effetti speciali e due Nastri d'Argento (Migliore soggetto e Miglior casting director).





01 Distribution ha reso disponibile un primo teaser trailer de Il Ragazzo Invisibile - Seconda Generazione, il secondo capitolo della saga è diretto ancora una volta da Gabriele Salvatores, scritto da Alessandro Fabbri, Ludovica Rampoldi e Stefano Sardo, e prodotto da Indigo Film con Rai Cinema, in collaborazione con Friuli Venezia Giulia Film Commission.





Nel cast del sequel de Il ragazzo invisibile troviamo Ludovico Girardello, Ksenia Rappoport, Galatea Bellugi, Ivan Franek, Noa Zatta e con Valeria Golino.





Il Ragazzo Invisibile 2 di Gabriele Salvatores, iniziate le riprese

Il ragazzo invisibile: Recensione in Anteprima del film di Gabriele Salvatores Dopo Italy in a Day, un altro importante esperimento per Gabriele Salvatores con Il ragazzo invisibile. Leggete la nostra recensione in anteprima Costato 8 milioni di euro eppure incapace di raggiungere i 5 milioni al botteghino nazionale, Il Ragazzo Invisibile di Gabriele Salvatores avrà comunque un sequel, come da tempo anticipato. Oggi, 2 agosto, sono infatti iniziate le riprese de Il Ragazzo Invisibile 2, ancora una volta diretto dal regista premio Oscar.

Protagonista accanto al ragazzo invisibile ora sedicenne, Michele Silenzi (Ludovico Girardello), la sorella gemella Natasha (Galatea Bellugi), sull’esistenza della quale si chiude il primo capitolo della saga. Nel cast anche Ludovico Girardello, Ksenia Rappoport, Galatea Bellugi, Noa Zatta, Ivan Franek e Valeria Golino. Scritto da Alessandro Fabbri, Ludovica Rampoldi e Stefano Sardo, questo sequel è prodotto da INDIGO FILM con RAI CINEMA, in collaborazione con Friuli Venezia Giulia Film Commission. Le riprese si svolgeranno quasi interamente a Trieste e dureranno 12 settimane, per un'uscita in sala datata 2017. Queste le parole con cui Salvatores ha motivato il capitolo 2:

'A farci decidere di continuare non sono solo stati la risposta e il gradimento del giovane pubblico. Al di là di tutto, avevamo ancora tanto amore per il nostro ragazzo invisibile, volevamo seguirlo ancora nelle sue avventure di adolescente che ha raggiunto i sedici anni, è cresciuto, ha dovuto affrontare la difficoltà di essere uno "speciale" nella vita normale di tutti i giorni'.

Paradossalmente Lo Chiamavano Jeeg Robot, caso di stagione, premiatissimo, acclamato dalla critica e campione d'incassi rispetto agli esigui costi, non avrà un capitolo 2 (per ora). Parola di Gabriele Mainetti.