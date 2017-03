The Book of Henry: trailer e poster del film di Colin Trevorrow

Di Federico Boni venerdì 31 marzo 2017

The Book of Henry: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Colin Trevorrow nei cinema americani dal 16 giugno 2017.

Aggiornametno di Pietro Ferraro

Focus features ha reso disponibili un primo trailer e una nuova locandina di The Book of Henry previsto in uscita nelle sale americane il 16 giugno 2017. Questo dramma familiare segna la terza regia di Colin Trevorrow, che ha iniziato la sua carriera con la commedia indipendente Safety Not Guaranteed seguita dal blockbuster Jurassic World.

A volte le cose non sono sempre quello che sembrano, soprattutto nella piccola città di periferia dove vive la famiglia Carpenter. La madre single Susan Carpenter (Naomi Watts) lavora come cameriera in un ristorante al fianco dell'esuberante amica di famiglia Sheila (Sarah Silverman). Il figlio più giovane Peter (Jacob Tremblay) è un giocoso ragazzino di 8 anni. A prendersi cura di tutti e tutto a modo suo è l'undicenne Henry (Jaeden Lieberher), il figlio maggiore di Susan. Custode del suo adorante fratello minore e instancabile sostenitore di sua madre spesso insicura, Henry mette se stesso al completo servizio della famiglia e arde attraverso i giorni come una cometa. Susan scopre che la famiglia della porta accanto, che comprende Christina (Maddie Ziegler) compagna di classe di Henry, cela un segreto pericoloso e che Henry ha messo a punto un piano sorprendente per aiutare. Quando il suo elaborato piano di salvataggio per Christina prende forma, Susan si ritrova invitabilmente coinvolta.

Il cast di supporto include anche Lee Pace, Dean Norris Bobby Moynihan, Tonya Pinkins, Jackson Nicoll e Geraldine Hughes. Colin Trevorrow dirige da una sceneggiatura dell'esordiente Gregg Hurwitz che ha scritto episodi per la serie tv remake Visitors e ha scritto un recente episodio di Queen of the South. Hurwitz è anche un autore di best-seller acclamati dalla critica e ha scritto fumetti Marvel e DC per Wolverine, Punisher, Batman e Pinguino.





The Book of Henry di Colin Trevorrow slitta di 9 mesi - uscita giugno 2017

Post pubblicato il 3 agosto 2016

Book of Henry, cast completo per Colin Trevorrow C'è particolare attesa nei confronti di The Book of Henry, nuovo film di quel Colin Trevorrow che con Jurassic World ha incassato 1,670,400,637 dollari in tutto il mondo. Ebbene la pellicola Focus Features, inizialmente annunciata in sala per il 16 settembre del 2016, è stata posticipata addirittura di nove mesi, ovvero al 16 giugno del 2017. Un'uscita limitata che vedrà poi ampliarsi in vista della festa el 4 luglio. La nuova data di uscita coincide con "Kingsman: The Golden Circle" e "Cars 3". L'indie-movie di Trevorrow, è evidente, non potrà quindi correre per gli Oscar del 2017.

A sceneggiare la pellicola il romanziere Gregg Hurwitz, autore di best-seller particolarmente conosciuti, con un cast formato da Naomi Watts, Jaeden Lieberher, Jacob Tremblay, Dean Norris, Lee Pace e Sarah Silverman. Il film, secondo Variety, è in realtà bello che pronto, ma le proiezioni test organizzate dalla Focus sono andate talmente bene da voler puntare ad un'uscita decisamente più 'calda', vedi weekend dell'Indipendenza del 2017. Pazienza se bisognerà aspettare 9 mesi per vederlo in sala.

Protagonista una mamma single e i suoi due figli, uno dei quali è un genio. Una volta finito con The Book of Henry, Trevorrow potrà dedicarsi a Star Wars: Episodio IX, in sala nel 2019.

Fonte: Variety