Stasera in tv: "Tutte contro lui - The Other Woman" su Canale 5

Di Pietro Ferraro lunedì 1 maggio 2017

Stasera Canale 5 propone "Tutte contro lui - The Other Woman", film commedia del 2014 diretto da Nick Cassavetes e interpretato da Cameron Diaz, Leslie Mann, Kate Upton e Nikolaj Coster-Waldau.





Cast e personaggi

Cameron Diaz: Carly Whitten

Leslie Mann: Kate King

Kate Upton: Amber

Nikolaj Coster-Waldau: Mark King

Nicki Minaj: Lydia

Taylor Kinney: Phil

Olivia Culpo: Raven-Haired Beauty

Don Johnson: Frank Whitten

David Thornton: Nick

Doppiatori italiani

Claudia Catani: Carly Whitten

Roberta Greganti: Kate King

Domitilla D'Amico: Amber

Alessio Cigliano: Mark King

Antonella Alessandro: Lydia

Gaetano Varcasia: Phil

Mario Cordova: Frank Whitten

Ambrogio Colombo: Nick





La trama

Dopo aver scoperto che il suo fidanzato è sposato, una donna (Cameron Diaz) cerca di rimettere insieme i pezzi di una vita in disfacimento. Ma è quando incontra per caso la moglie tradita (Leslie Mann), che si rende conto di quante cose abbiano in comune e così, quella che doveva essere sua nemica, diventa la sua più grande amica. Nel momento in cui si viene a conoscenza di un’ulteriore amante (Kate Upton), tutte e tre le donne si alleano per vendicarsi contro lui, tre volte traditore e tre volte bugiardo.

Tutte contro lui - Recensione Cosa fare durante i mondiali di calcio con i mariti incollati alla tv? Facile. Se siete donne correte al cinema a vedere Tutte contro lui





Curiosità



Questo film segna il debutto come attrice della rapper Nicki Minaj.



Cameron Diaz si è fatta male ad una gamba nella scena in cui insegue Kate Upton.



Originariamente al film è stato assegnato un divieto ai minori pieno per l'uso della parola "vagina", ma dopo una petizione e senza modifiche al film il rating è stato ridotto ad un divieto ai minori di 13 anni.



Il ruolo di Lydia era stato originariamente scritto per una ragazza ebrea, ma quando Nick Cassavetes ha visto la rapper Nicki Minaj esibirsi in American Idol: The Search for a Superstar ha pensato che fosse perfetta per il ruolo.



Si tratta della seconda volta che Cameron Diaz lavora con il regista Nick Cassavetes. la prima è stata in La custode di mia sorella (2009).



Julian McMahon ha sostenuto provino per il ruolo di Mark.



Il film costato 40 milioni di dollari ne ha incassati worldwide circa 196.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Aaron Zigman (Ti va di ballare?, Tutte pazze per Charlie, Step Up 2, Ricatto d'amore).



Musica e canzoni del film:

1. A Sunday Kind Of Love - Etta James

2. Get My Dough - Ester Dean

3. Gimme Your Love - Morcheeba

4. Fever - Aaron Zigman

5. Sweet - Aaron Zigman

6. La Vie en Rose - Anat Cohen

7. Love Is A Battlefield - Raining Jane

8. Cool Jerk - The Go-Go's

9. Feels So Good - Aaron Zigman

10. Shortie In The Back - Basko featuring Nomadik

11. Feel It In The Air - tête-à-tête

12. Girls Just Want To Have Fun - Cyndi Lauper

13. Heaven In Your Eyes - Aaron Zigman

14. Tried By 12 - The East Flatbush Project featuring Des

15. Shang-Hi - Aaron Zigman

16. Bohannon Dub - Fat Freddy's Drop

17. The One That You Love - Air Supply

18. Carry You - Restless Blues Band

19. Waking Up In Paradise - Cisco Adler

20. Bubble Butt - Major Lazer featuring Bruno Mars, Tyga & Mystic

21. Bilingual Boy - Cucu Diamantes

22. Guajira (Carribean Version) - Cucu Diamantes

23. The Sun Is Rising - Britt Nicole

24. Gonna Miss You When You're Gone (Live In The Bing Lounge At 101.9 KINK.FM) - Patty Griffin

25. New York, New York - Frank Sinatra

26. Royals - Lorde

27. I'm Coming Out (The Other Woman Remix) - Keyshia Cole feat. Iggy Azalea

Per ascoltare altre tracce della colonna sonora clicca QUI.