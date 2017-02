Moonlight: tre clip in italiano e nuova locandina

Di Pietro Ferraro mercoledì 15 febbraio 2017

Moonlight: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Barry Jenkins nei cinema italiani dal 16 febbraio 2017.

Lucky Red ha reso disponibili tre nuove clip con scene in italiano e una nuova locandina dell'acclamato dramma Moonlight che debutta nei cinema italiani il 16 febbraio.

Moonlight: recensione in anteprima Un film che non avevamo mai visto prima da un talento immenso: Moonlight è il film dell'anno.

l’opera prima di Barry Jenkins vincitore del Golden Globe per il Miglior film drammatico è anche candidato a 8 premi Oscar tra cui Miglior film, Miglior regista, Migliore attore non protagonista e Migliore attrice non protagonista.

Nelle clip appaiono Mahershala Ali e Naomie Harris, entrambi in corsa per un Oscar.

Moonlight è un film intimo e poetico sull’identità, la famiglia, l’amicizia e l’amore che racconta l’infanzia, l’adolescenza e l’età adulta di Chiron, un ragazzo di colore cresciuto nei sobborghi difficili di Miami, che cerca faticosamente di trovare il suo posto nel mondo.





