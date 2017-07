The Shape of Water: primo trailer del dramma fantasy di Guillermo del Toro

Di Pietro Ferraro giovedì 20 luglio 2017

The Shape of Water: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul dramma fantastico di Guillermo del Toro nei cinema americani dall'8 dicembre 2017..

Fox Searchlight ha reso disponibile un primo trailer di The Shape of Water di Guillermo Del Toro, un toccante dramma fantastico piacevolmente "dark" e davvero fuori dagli schemi, che esordirà nei cinema americani l'8 dicembre 2017.

The Shape of Water: dettagli sulla trama del nuovo film di Guillermo del Toro Nuovi dettagli da Doug Jones sulla trama del nuovo film di Guillermo del Toro

The Shape of Water descritto come una "fiaba sovrannaturale ambientata al culmine della Guerra fredda in America", segue Elisa (Sally Hawkins), una solitaria donna sordomuta che lavora in laboratorio governativo di massima sicurezza come donna delle pulizie. Intrappolata in una vita di silenzio e di isolamento, la vita di Elisa cambia per sempre quando lei e una collega scoprono un esperimento segreto classificato, uno strano uomo pesce (Doug Jones) che il governo sta tenendo prigioniero e su cui intende fare esperimenti. Elisa stabilisce un legame con la creatura che porta ad un conflitto poiché la gente per cui lavora non è tanto interessata al benessere di questa creatura quanto lei.

Oltre a Sally Hawkins e a Doug Jones che torna ad impersonare un creatura simile all'Abe Sapien di Hellboy, il film presenta anche i vincitori dell'Oscar Michael Shannon e Octavia Spencer, nonché il candidato all'Oscar Richard Jenkins, che fornisce la voce narrante del trailer e Michael Stuhlberg e David Hewlett.





The Shape of Water: riprese al via per il thriller sovrannaturale di Guillermo del Toro

Articolo pubblicato il 16 agosto 2016

Stephen Gilula e Nancy Utley, presidenti di Fox Searchlight Pictures, hanno annunciato che le riprese del thriller The Shape of Water hanno preso il via a Toronto in Canada.

Il film è interpretato dalla candidata all'Oscar Sally Hawkins (Blue Jasmine, Happy Go-Lucky), il candidato all'Oscar Michael Shannon (Revolutionary Road, Elvis & Nixon), ll candidato all'Oscar Richard Jenkins (L'ospite inatteso, Olive Kitteridge), Doug Jones (Crimson Peak, Hellboy), il candidato al Golden Globe Michael Stuhlbarg (A Serious Man, Steve Jobs) e il Premio Oscar Octavia Spencer (The Help, Allegiant).

Il Candidato all'Oscar Guillermo del Toro (Il labirinto del fauno, Crimson Peak) dirige il film che ha scritto con Vanessa Taylor (Il trono di spade, Divergent). Il film è prodotto da del Toro e J. Miles Dale (La memoria del cuore, Scott Pilgrim vs The World).

Guillermo del Toro ha rilasciato un commento sul via alle riprese:

Ho iniziato a lavorare su The Shape of Water proprio nel periodo in cui ci siamo trasferiti a Toronto per Pacific Rim. Lavorare con Fox Searchlight ed essere supportato da questo bel gruppo di attori e artisti, mi fa sentire estremamente fortunato e coraggioso.

The Shape of Water è una storia sovrannaturale ambientata sullo sfondo della guerra fredda in America intorno al 1963. Il film è descritto da Guillermo del Toro come un viaggio misterioso e magico.

Una dichiarazione del produttore J. Miles Dale:

Sembra che abbiamo l'imbarazzo della scelta in questo film. Un insieme di attori incredibili che stanno lavorando al top delle loro carriere, una storia estremamente originale dalla mente unica di Guillermo, e il brillante team di Fox Searchlight a completare il tutto.

Il team creativo che supporterà del Toro dietro le quinte include collaboratori di lunga data del regista come il costumista Luis Sequeira (The Strain, Mama, Carrie), il direttore della fotografia Dan Laustsen (John Wick 2, Crimson Peak, Mimic), il supervisore degli effetti visivi Dennis Berardi (Crimson Peak, Mama, Fight Club) e il montatore Sidney Wolinsky (The Strain, House of Cards, I Soprano). Tra i nuovi arrivi c'è lo scenografo Paul Austerberry (The Twilight Saga: Eclipse, Pompei).







