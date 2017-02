Il diritto di contare: nuove featurette in italiano

Il diritto di contare: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni del dramma biografico con Octavia Spencer nei cinema italiani dall'8 marzo 2017

2oth Century Fox ha reso disponibili tre nuove featurette in italiano del dramma biografico Il diritto di contare diretto da Theodore Melfi Octavia Spencer, Janelle Monáe, Kevin Costner, Kirsten Dunst e Jim Parsons.

Il film oltre ad aver ricevuto la candidatura come Miglior Sceneggiatura Non Originale ai BAFTA, è stato candidato a tre Premi Oscar: Miglior Film, Migliore Attrice Non Protagonista a Octavia Spencer e Miglior Sceneggiatura Non Originale.





Il diritto di contare: nuova data di uscita italiana e video della colonna sonora

Il Diritto di Contare, il film diretto da Theodore Melfi, con Octavia Spencer, Janelle Monáe, Kevin Costner, Kirsten Dunst e Jim Parsons, ha conquistato il pubblico americano piazzandosi as sorpresa al primo posto del Box Office nel suo primo weekend d’uscita con un incasso totale di 22.800.057 ed una media copia per sala di oltre 9.000$.

Il trionfo al botteghino americano del film è stato accompagnato da una candidatura come Miglior Sceneggiatura Non Originale ai prestigiosi BAFTA, i cosiddetti Oscar Inglesi, che saranno assegnati il prossimo 12 febbraio.

20th Century Fox ha deciso di anticipare l'uscita italiana del film che debutterà nelle nostre sale l'8 marzo come testimonia il poster italiano del film aggiornato che trovate a seguire, che vi proponiamo insieme ad un video musicale con il singolo "Runnin'" uno dei brani scritti da Pharrell Williams per la colonna sonora del film.





Il diritto di contare: nuova featurette in italiano e locandine del biopic con Octavia Spencer

Disponibili via 20th Century Fox una nuova featurette sottotitolata in italiano e 4 nuove locandine del film Il diritto di contare, biopic al femminile con Octavia Spencer, Taraji P. Henson e Janelle Monáe nei panni rispettivamente di Katherine Johnson, Dorothy Vaughn e Mary Jackso, tre donne afroamericane che collaborarono con la NASA per la spedizione in orbita dell’astronauta John Glenn scomparso recentemente (8 dicembre 2016) e interpretato nel film da Glen Powell (I mercenari 3, Tutti vogliono qualcosa). L'astronauta John Glenn è stato già interpretato nel 1983 da Ed Harris nel film Uomini veri (The Right Stuff).

Il cast del film è completato da Kevin Costner, Kirsten Dunst, Jim Parsons, Mahershala Ali, Karan Kendrick, Rhoda Griffis, Maria Howell, Aldis Hodge, Paige Nicollette, Gary Weeks e Saniyya Sidney.

Il diritto di contare debutta nei cinema italiani il 16 marzo 2017.





Il diritto di contare: prima featurette in italiano del film biografico con Octavia Spencer

Il 19 gennaio 20th Century Fox porterà nelle sale italiane la storia mai raccontata di tre donne afroamericane impiegate alla NASA che sono state figure chiave nella Corsa allo spazio intrapresa dagli americani negli anni '60.

In attesa di goderci in sala questo edificante biopic al femminile che racconta di discriminazione e coraggio è disponibile online un prima featurette sottotitolata in italiano con un approfondimento sul film interpretato da Taraji P. Henson, Octavia Spencer e Mary Jackson nei ruoli principali supportate da Kevin Costner, Kirsten Dunst e Jim Parsons, lo Sheldon Cooper della serie tv The Big Bang Theory.





Il diritto di contare: nuovo trailer italiano del film biografico con Octavia Spencer

20th Century Fox ha reso disponibile un nuovo trailer italiano e un set di nuove immagini ufficiali del biopic Il diritto di contare (Hidden Figures) nelle sale italiane a gennaio. Il film è diretto da Theodore Melfi (St. Vincent) e interpretato da Octavia Spencer, Janelle Monáe, Kevin Costner, Kirsten Dunst e Jim Parsons.

Il diritto di contare narra la storia mai raccontata di Katherine Johnson (Taraji P. Henson), Dorothy Vaughn (Octavia Spencer) e Mary Jackson (Janelle Monae), tre brillanti donne afroamericane impiegate alla NASA che superando ogni forma di barriera sono diventate un modello d’ispirazione per generazioni.





Il diritto di contare: nuovo trailer del film biografico con Octavia Spencer

20th Century Fox ha reso disponibile un nuovo trailer di Il diritto di contare (Hidden Figures), film che racconta la storia vera e poco conosciuta delle brillanti donne afroamericane della NASA il cui lavoro è stato fondamentale per una delle più grandi missioni spaziali statunitensi: il lancio dell'astronauta John Glenn, il primo americano ad orbitare intorno alla Terra.

Taraji P. Henson, Octavia Spencer e Janelle Monáe sono protagoniste nei panni rispettivamente di Katherine G. Johnson, Dorothy Vaughan e Mary Jackson, figure cruciali per il programma spaziale della NASA che hanno dovuto affrontare anche la discriminazione sia come donne che come afroamericane.

Il cast del film, nei cinema italiani dal 19 gennaio 2017, include anhce Kevin Costner, Kirsten Dunst, Jim Parsons, Mahershala Ali, Aldis Hodge, Glen Powell e Kimberly Quinn.

Il diritto di contare: trailer italiano del dramma biografico con Octavia Spencer

A febbraio 2017, 20th Centrury Fox porta nei cinema italiani Il diritto di contare (Hidden Figures), un dramma biografico basato sulla storia vera delle brillanti donne afroamericane che lavorarono alla NASA e che servirono come il cervello dietro ad una delle più grandi operazioni della storia: il lancio in orbita dell'astronauta John Glenn.





Il diritto di contare è l’incredibile storia mai raccontata di Katherine Johnson (Taraji P. Henson), Dorothy Vaughn (Octavia Spencer) e Mary Jackson (Janelle Monae), tre brillanti donne afroamericane che, alla NASA, lavorarono ad una delle più grandi operazioni della storia: la spedizione in orbita dell’astronauta John Glenn, un obbiettivo importante che non solo riportò fiducia nella nazione, ma che ribaltò la Corsa allo Spazio, galvanizzando il mondo intero. Le tre pioniere, superando ogni forma di barriera, sono state un modello d’ispirazione per generazioni.

Il film è diretto da Theodore Melfi (St. Vincent), scritto da Melfi con Alison Schroeder e basato sull'omonimo libro di Margot Lee Shetterly. Il cast è completato da Kevin Costner, Kirsten Dunst, Jim Parsons, Mahershala Ali, Aldis Hodge e Glen Powell.





Hidden Figures: trailer e poster del dramma biografico con Octavia Spencer

In occasione delle Olimpiadi di Rio, 20th Century Fox ha reso disponibili un primo trailer e una locandina di Hidden Figures. Il film è un dramma biografico basato sull'incredibile storia vera delle brillanti donne afroamericane che lavorarono alla NASA e che servirono come il cervello dietro ad una delle più grandi operazioni della storia: il lancio in orbita dell'astronauta John Glenn.

Hidden Figures dispone di un cast strepitoso che include Taraji P. Henson, Octavia Spencer e Janelle Monáe. Il film, nei cinema americani dal 13 gennaio 2017, è l'incredibile storia non raccontata di Katherine G. Johnson (Taraji P. Henson), Dorothy Vaughan (Octavia Spencer) e Mary Jackson (Janelle Monáe). Queste brillanti donne afroamericane hanno lavorato alla NASA e hanno aiutato a raggiungere un risultato sorprendente che ha restituito la fiducia alla nazione. Il loro lavoro supportò la corsa allo spazio che ha galvanizzato il mondo. Il trio visionario ha sfidato tutti i confini di genere e di razza per ispirare le generazioni a sognare in grande.

Hidden Figures è diretto da Theodore Melfi che dopo una serie di cortometraggi di successo ha fatto il suo debutto sul grande schermo nel 2014 con la commedia St. Vincent con protagonista Bill Murray, Melissa McCarthy, Naomi Watts e Chris O'Dowd. Melfi ha anche prodotto una serie di drammi indipendenti, tra cui Game of Life e B & B.

Theodore Melfi ha scritto la sceneggiatura di Hidden Figures insieme ad Alison Schroeder, il cui lavoro più fino ad oggi è il sequel direct-to-video Mean Girls 2. Il film è basato sull'omonimo libro di Margot Lee Shetterly. I produttori sono Donna Gigliotti, Peter Chernin, Jenno Topping, Pharrell Williams e Theodore Melfi. Kevin Costner, Kirsten Dunst, Jim Parsons, Mahershala Ali, Aldis Hodge, e Glen Powell completano il cast.

