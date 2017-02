Manchester by the Sea: prime clip in italiano, locandine e nuovo spot tv

Di Cut-tv's sabato 4 febbraio 2017

Manchester by the Sea: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico con Casey Affleck e Kyle Chandler nei cinema italiani dal dal 16 febbraio 2017.

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Universal Pictures ha reso disponibili un nuovo spot tv, due locandine e due prima clip in italiano con sceen tratte dal dramma Manchester by the Sea candidato a 6 premi Oscar, tra cui Miglior film e Miglior regia, e vincitore del Golden Globe per il miglior attore protagonista in un film drammatico (Casey Affleck).

Ambientato nel North Shore del Massachusetts il film racconta la storia dei Chandler, una famiglia della classe operaia del Massachusetts. Dopo la morte improvvisa del fratello maggiore Joe (Kyle Chandler), Lee (Casey Affleck) diventa il tutore legale del nipote (Lucas Hedges). Lee è costretto ad affrontare il tragico passato che lo separava da sua moglie Randi (Michelle Williams) e dal paese in cui è nato e cresciuto.

Manchester scritto e diretto da Kenneth Lonergan (Conta su di me, Margaret) debutta nei cinema italiani il prossimo 16 febbraio.





Aggiornamento di Pietro Ferraro

Universal Pictures ha reso disponibili video e foto del red carpet di Kenneth Lonergan alla Festa del Cinema di Roma dove il regista ha presentato il suo dramma Manchester by the Sea che arriverà nei cinema italiani il 16 febbraio 2017.

Manchester by the Sea racconta la storia dei fratelli Joe e Lee Chandler (Kyle Chandler e Casey Affleck). Quando Joe muore (Kyle Chandler), il fratello minore Lee (Casey Affleck) diventa il tutore legale del nipote (Lucas Hedges) e si trova ad affrontare una enorme responsabilità per cui non si sente pronto.





Aggiornamento di Pietro Ferraro

Universal Pictures ha reso disponibili un primo trailer italiano e una locandina di Manchester by the Sea, ll nuovo film del pluripremiato regista Kenneth Lonergan (You Can Count on Me, Margaret) che sarà presentato alla Festa del Cinema di Roma.

Il film è un dramma a sfondo familiare interpretato da Casey Affleck, Michelle Williams, Kyle Chandler e Lucas Hedge.

La trama ufficiale:



Ambientato nel North Shore del Massachusetts, Manchester by the Sea è il nuovo film scritto e diretto da Kenneth Lonergan (Conta su di me, Margaret).

Il regista Kenneth Lonergan parla della realizzazione del film e delle location.

Durante le riprese, ho soggiornato in una casa ad Annisquam, che affacciava su una piccola baia del fiume Essex. Una grande finestra con un lungo ponte hanno ospitato i miei momenti di pausa, mentre ogni genere di uccello volava nel cielo e, quasi ogni notte, stelle spettacolari affollavano il cielo. Al di là del fine settimana, mi riposavo in casa la mattina presto o quando tornavo dopo una lunga giornata di lavoro. All’inizio della primavera è apparso un cigno che è tornato regolarmente a farmi visita. Non so nulla dei cigni, se non per quel che ho letto in The Trumpet of the Swan di E.B. White. In quel libro, il cigno nuota in lungo e in largo durante l’intera primavera per difendersi dall’attacco di eventuali predatori, mentre la sua compagna cura il nido in attesa che le uova si schiudano. Ho pensato che forse era lo stesso percorso che stava vivendo il mio cigno, ma non ho potuto verificarlo perché abbiamo finito le riprese e lasciato quel posto prima che potessero effettivamente nascere i piccoli cigni. Non sai mai veramente perché finisci a scrivere un certo tipo di storie. In qualche modo credo che lo sforzo creativo sia così profondamente legato all’intimo dell’artista che non dovrebbe interessare nessun altro, mentre ti auguri fortemente che il risultato finale incuriosisca il grande pubblico. La fase che preferisco nella realizzazione di un film corrisponde al momento in cui dalla tua immaginazione la storia creata comincia a essere un patrimonio di emozioni anche di altre persone. Una storia si nutre e vive della cura, delle emozioni e delle idee di ogni collaboratore, diventando una sorta di fantasia condivisa che finisce per appartenere a tutti, almeno fino a quando non entra in contatto con il pubblico: in quel momento speri che possa diventare un granello di sabbia della loro vita, così come i film che amo sono diventati una parte di me.





Aggiornamento di Pietro Ferraro

Amazon Studios e Roadside Attractions hanno reso disponibile un primo trailer del dramma Manchester by the Sea del pluripremiato regista Kenneth Lonergan (You Can Count on Me, Margaret). Il film che ha fatto il suo acclamato debutto al Sundance Film Festival all'inizio di quest'anno vede protagonista Casey Affleck nei panni di un solitario inserviente / tuttofare che deve tornare alla sua città natale di Manchester quando riceve la notizia che suo fratello (Kyle Chandler) è improvvisamente morto. Giunto in città comincia a mettere in ordine gli affari di suo fratello (tra cui prendersi cura del figlio adolescente), mentre si sta ancora riprendendo dal suo trauma personale.

Il film è interpretato anche da Michelle Williams, Lucas Hedges, Gretchen Mol, Tate Donovan, Kara Hayward ed Erica McDermott.

Manchester by the Sea debutta nei cinema italiani dal 1° dicembre 2016.

La trama ufficiale:



Dopo la morte improvvisa di Joe Chandler (Kyle Chandler), il fratello minore Lee (Casey Affleck) è di fatto il tutore legale del figlio Patrick (Lucas Hedges). Lee torna nella sua città natale si trova ad affrontare sia la moglie separata Randi (Michelle Williams) che la comunità di North Shore.

Manchester by the Sea (Kenneth Lonergan) Casey Affleck Manchester by the Sea (Kenneth Lonergan) Kyle Chandler, Casey Affleck Manchester by the Sea (Kenneth Lonergan) Casey Affleck, Lucas Hedges Manchester by the Sea (Kenneth Lonergan) Michelle Williams

Kenneth Lonergan torna al cinema con Casey Affleck e le tragedie che segnano la vita per sempre

Il cinema è pieno di storie tragiche, ma Manchester by the Sea (drammatico, USA, 2015) scritto e diretto da Kenneth Lonergan, sembra pronto a spingersi dentro al dramma familiare ed esistenziale, senza negare al dolore più devastante quella energica vitalità che solo la realtà sa dispensare in modo tanto imbarazzante.

Il cellulare di un adolescente che vibra al funerale del padre, una conversazione informale su Star Trek a poche ore dalla perdita di una persona cara, o il malfunzionamento di una barella durante un momento tragico, costellano l'esistenza di persone alle prese con il dolore e il rimpianto impossibili da lenire, insieme all'amore che ci rende estremamente protettivi nei confronti di amici, parenti e affini.

Non tutte le persone trovano il modo di (con)vivere con la tragedia, Lee Chandler, il cupo, irritabile e solitario tuttofare del condominio di Boston, interpretato da Casey Affleck (sostituto di Matt Damon che compare tra i produttori) non lo fa.

Non lo fa, quando una telefonata ricevuta in un umido giorno invernale, lo riporta nel villaggio di pescatori che ha dato a lui i natali e il titolo al film, per informarlo che un attacco di cuore ha ucciso il fratello maggiore Joe (Kyle Chandler).

Non lo fa, quando scopre che il fratello lo ha scelto come tutore del figlio Patrick (Lucas Hedges), sedicenne, arrabbiato e intenzionato a non lasciare tutto e tutti per vivere con lo zio a Boston, mentre in questo cresce la consapevolezza di quanto sia impossibile per lui tornare a vivere in un luogo che ha ricominciato a riaprire vecchie ferite e con tutto quello che lo separava dalla sua famiglia e della comunità in cui è nato e cresciuto.

"I mean, what the fuck is closure? Some people can't get over something major that's happened to them at all; why can’t they have a movie too? Why can’t there be one film about somebody who doesn't magically bounce back?" Kenneth Lonergan

Una lotta senza speranza che porta giorno dopo giorno alla perdita di integrità e di decenza, arricchita dal contributo femminile offerto da Randi (Michelle Williams) ed Elise (Gretchen Mol), insieme a Silvie (Kara Hayward), Jill (Heather Burns), Sue (Erica McDermott), con l'allenatore di hockey (Tate Donovan).

Manchester by the Sea, prodotto da Matt Damon, Kimberly Steward, Lauren Beck Kevin e Walsh Chris Moore per The Affleck/Middleton Project, B Story, Big Indie Pictures e CMP.

Dopo l'accoglienza entusiasta ricevuta con la presentazione in anteprima al Sundance Film Festival 2016, la prossima presentazione speciale al Toronto International Film Festival - TIFF 2016 (8-18 settembre) e al New York Film Festival - NYFF 2016 (30 settembre - 16 ottobre), il film sarà distribuito nelle sale USA dal 18 novembre, in quelle canadesi dal 25 novembre e nelle nostre dal 01 dicembre 2016 con Universal Pictures. La distribuzione prosegue il 13 (UK), 19 (Germania) e 26 (Australia) gennaio 2017.

