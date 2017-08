Same Kind of Different as Me: nuovo trailer e poster del film con Greg Kinnear e Renée Zellweger

Di Pietro Ferraro domenica 6 agosto 2017

Same Kind of Different as Me: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico con Greg Kinnear e Renée Zellweger nei cinema americani dal 20 ottobre 2017.

Pure Flix e Paramount Pictures hanno reso disponibili un nuovo trailer e una locandina di Same Kind of Different As Me, con i vincitori del premio Oscar Renee Zellweger (il diario di Bridget Jones) e Jon Voight (Ray Donovan) e i candidati agli Oscar Greg Kinnear (Little Miss Sunshine) e Djimon Hounsou (Blood Diamond).

Ron Hall (Greg Kinnear) è in cerca di un modo per salvare il suo matrimonio con sua moglie Deborah (Renee Zellweger). Nel mezzo del suo percorso incontra un senzatetto (Djimon Hounsou) che cambierà la sua vita per sempre. La storia è basata sull'omonimo besteseller scritto da Ron Hall e dal vero senzatetto che ha incontrato con sua moglie, Denver Moore, insieme a Lynn Vincent, che ha anche scritto il libro autobiografico "Heaven is for Real", che stato adattato nel film Il paradiso per davvero uscito nel 2014 interpretato da Greg Kinnear, Thomas Haden Church e Kelly Reilly.

L'adattamento di Same Kind of Different As Me è stato in sviluppo per lungo tempo con Veralux Media che ha opzionato il romanzo nel 2008, con Samuel L. Jackson annunciato nel ruolo di Denver Moore. L'adattamento è poi finito in stand-by per parecchi anni finché Paramount non ha acquisito i diritti annunciando un cast ex novo composto da Renee Zellwegger, Greg Kinnear, Djimon Hounsou e Jon Voight. Le riprese hanno preso il via nell'ottobre 2014 con l'uscita del film che in seguito ha subito diversi slittamenti. Previsto in origine nelle sale statunitensi per il 29 ottobre 2016, l'uscita è slittata al 3 febbraio 2017 per poi essere nuovamente posticipata al 20 ottobre 2017, data di uscita attuale.

Il cast di supporto include Olivia Holt come Regan, la figlia di Ron e Deborah, Dana Gourier come Willow, Tonea Stewart come Big Mama, Daniel Zacapa come Julio Larraz e Stephanie Leigh Schlund come CC .

Same Kind of Different as Me: trailer del film con Greg Kinnear e Renée Zellweger

Disponibile online un trailer di Same Kind of Different as Me, dramma diretto dall'esordiente Michael Carney, la cui unica altra regia è un cortometraggio dal titolo Jew che esplora la discriminazione che il popolo ebraico è costretto ancora ad affrontare.

Basato sul libro di Ron Hall e Denver Moore, Same Kind of Different as Me mette a confronto due uomini che vengono da mondi opposti, il primo è un ricco mercante d'arte internazionale e il secondo un tormentato uomo senza fissa dimora afroamericano ossessionato dal suo passato.

Greg Kinnear nel film interpreta Ron mentre lotta per salvare il suo matrimonio con la moglie Deborah (Renée Zellweger). E' durante questo periodo che Deborah sogna di un uomo che lei è scioccata scoprire essere un uomo reale, Denver (Djimon Hounsou). La coppia cerca di fare amicizia con l'uomo nonostante la discriminazione dal resto della città, ed è questo rapporto che cambierà tutti e tre in meglio. Nel film c'è anche Jon Voight che interpreta il padre di Ron.

Carney ha lavorato alla sceneggiatura con Alexander Foard (che ha avuto un ruolo nel corto di Carney). Maggiori informazioni sulle persone che hanno ispirato la storia possono essere trovate sul sito ufficiale del libro.

La trama ufficiale:



"Same Kind of Different as Me" è la storia di un mercante d'arte internazionale di nome Ron Hall (Greg Kinnear), che deve fare amicizia con un pericoloso uomo senza fissa dimora (Djimon Hounsou), al fine di salvare il suo matrimonio e lottare per la moglie (Renée Zellweger), una donna i cui sogni porteranno tutti e tre sullo stesso percorso di vita. Jon Voight interpreta il padre di Hall, con il quale si riconcilia grazie alle rivelazioni della sua nuova vita.

Same Kind of Different as Me debutta nei cinema americani il 3 febbraio 2017.

