Godzilla: concept art e doppiatori del film d'animazione Toho

Di Pietro Ferraro venerdì 20 gennaio 2017

Kobun Shizuno e Hiroyuki Seshita alla regia di una nuova avventura d'animazione per Godzilla.

Nel mese di agosto lo studio giapponese Toho ha annunciato lo sviluppo del loro primo film anime di Godzilla, con Kobun Shizuno e Hiroyuki Seshita alla regia da una sceneggiatura scritta dal popolare autore di graphic-novel e sceneggiatore di film anime Gen Urobuchi. Ora abbiamo un update direttamente dalla Toho che ha annunciato i primi sei membri del cast e reso disponibili due primi concept art del film. Questo nuovo anime includerà le voci di Yuuki Kaji, Takahiro Sakurai, Mamoru Miyano, Junichi Suwabe, Kana Hanazawa e Tomokazu Sugita (non sono stati forniti dettagli sui loro personaggi). Cast e concept art sono stati pubblicati sul nuovo sito ufficiale del film, Godzilla-Anime.com.

Nel corso degli Godzilla Resurgence: nuovo trailer del reboot giapponese Il Godzilla giapponese torna in un reboot prodotto da Toho e diretto dal creatore di "Evangelion". anni ci sono stati diversi programmi televisivi e speciali d'animazione dedicati Godzilla, ma questo è il primo lungometraggio mai prodotto per il grande schermo nei 62 anni di storia del franchise. Questo film arriva dopo il reboot giapponese Godzilla: Resurgence uscito lo scorso giugno in Giappone. Il film prodotto da Toho ha incassato 75 milioni di dollari in patria, registrando il secondo più alto incasso cinematografico del 2016 in Giappone, dietro il blockbuster d'animazione Your Name.

Il reboot Godzilla di Warner Bros. e Legendary uscito nel 2014 e diretto dal regista Gareth Edwards ha conquistato il box-office giapponese con 31 milioni di dollari incassando a livello mondiale 529 milioni di dollari da un budget di 160.000.000$. Il franchise americano di Godzilla prevede un epico crossover Godzilla vs King Kong previsto in uscita il 29 maggio 2020 che sarà precededuto da Kong: Skull Island in arrivo nei cinema a marzo di quest'anno.

Godzilla: Toho annuncia il primo film d'animazione per il 2017





Il successo del reboot americano di Godzilla diretto da Gareth Edwards (Rogue One: A Star Wars Story) ha avuto un riscontro tale in Giappone che alla Toho, lo studio originale dietro il re dei Kaiju, hanno deciso di realizzare un proprio reboot uscito in Giappone lo scorso giugno e intitolato Godzilla: Resurgence. Ora Toho ha già annunciato il prossimo film e sarà il primo film d'animazione per l grande schermo dedicato a Godzilla.

Questo nuovo film è intitolato semplicemente Godzilla e uscirà in Giappone nel 2017. Kobun Shizuno e Hiroyuki Seshita stanno dirigendo il film da una sceneggiatura dal popolare scrittore di graphic novel e anime Gen Urobuchi che ha ha scritto lo sci-fi d'animazione dello scorso anno Psycho-Pass: The Movie.

Nel corso degli anni ci sono stati diversi programmi televisivi e speciali d'animazione dedicati Godzilla, ma questo è il primo lungometraggio mai prodotto per il grande schermo nei 62 anni di storia del franchise. Non è noto se il film sarà realizzato in CG o animazione tradizionale oppure con un mix di entrambe le tecniche.

Shizuno ha parlato del progetto a Variety.

Puntiamo a fare intrattenimento d'animazione su grande scala per le persone che amano Godzilla e le persone che non sanno nulla di lui, così che entrambi possano goderne.

Godzilla: Resurgence è andato molto bene al botteghino giapponese dalla sua uscita lo scorso 29 giugno. Il film prodotto da Toho ha registrato oltre 2 milioni di biglietti e si prevede terminerà la sua corsa al box-office giapponese con un incasso di oltre 50 milioni in dollari, un enorme risultato se confrontato con i 31 milioni di dollari incassati dal reboot americano Godzilla di Warner Bros., Legendary e del regista Gareth Edwards. Il nuovo film d'animazione non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma è probabile che debutterà nelle sale a fine 2017 o all'inizio del 2018.

