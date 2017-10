Godzilla: Monster Planet - nuovo trailer del film d'animazione Toho

Di Pietro Ferraro mercoledì 25 ottobre 2017

Kobun Shizuno e Hiroyuki Seshita alla regia di una nuova avventura d'animazione per Godzilla in arrivo su Netflix.

In attesa di Godzilla 2, il prossimo 17 novembre debutta in giappone Godzilla: Monster Planet, il primo anime di Godzilla nella storia del leggendario mostro della Toho, la cui distribuzione internazionale sarà curata da Netflix. Questa versione "ingombrante" del leggendario kaiju sembra trarre ispirazione dalla versione reboot live-action del 2014.

Godzilla: Monster Planet vede un mondo devastato dalla guerra dell'uomo contro i Kaiju durata mezzo secolo. Con la Terra ora dominata dai mostri, gli esseri umani decidono di fuggire e colonizzare un nuovo pianeta chiamato Tau. Solo a coloro che sono stati selezionati da un'avanzatissima Intelligenza Artificiale sarà consentito di andare sul pianeta. Dopo un viaggio di 20 anni, gli esseri umani scoprono che Tau non è il paradiso abitabile che pensavano. Quindi gli esseri umani decidono di intraprendere un rischioso viaggio di ritorno sulla Terra, solo per scoprire che sono passati 20.000 anni, a causa di un viaggio nell'iperspazio che li ha proiettati nel futuro. Ora il pianeta Terra è governato da Godzilla sovrano di un feroce nuovo ecosistema

Godzilla: Monster Planet è diretto da Kobun Shizuno e Hiroyuki Seshit. Il film presenta un cast vocale che include Yuuki Kaji, Takahiro Sakurai, Mamoru Miyano, Junichi Suwabe, Kana Hanazawa e Tomokazu Sugita. Se tutto va come previsto questo sarà il primo film di una trilogia anime di Godzilla.





Godzilla: Monster Planet - primo teaser trailer del film d'animazione Toho

Toho Animation ha reso disponibile un primo teaser trailer di Godzilla: Monster Planet, il primo film anime in assoluto per il "Re dei Mostri".

Godzilla: Monster Planet è diretto da Kobun Shizuno e Hiroyuki Seshita e uscirà in Giappone entro la fine di quest'anno, mentre Netflix pare abbia acquisito i diritti di distribuzione internazionale.





Godzilla: Monster Planet - poster, trama e concept art del film d'animazione Toho

A gennaio è stato annunciato un film d'animazione di Godzilla prodotto da Toho previsto in uscita in Giappone entro la fine dell'anno. All'inizio di questo mese Netflix ha acquisito i diritti di streaming di questo film e ora abbiamo un primo poster di questo anime accompagnato da nuovi concept art e una sinossi ufficiale.

Ultima estate del 20° secolo. In quel giorno la razza umana si rese conto che non erano l'unico sovrano del pianeta Terra con l'emergere di giganteschi mostri "kaiju" e l'esistenza dell'unico in grado di distruggerli, Godzilla. Dopo mezzo secolo di guerra contro i kaiju, la razza umana ripetutamente sconfitta decide di fuggire dalla Terra. Poi finalmente l'anno 2048, solo le persone che sono state scelte da un'intelligenza artificiale sotto il controllo del governo centrale sono salite a bordo della nave interstellare di immigrati "Aratrum" partita alla volta di "Cetus: Planet Tau" situato a 11,9 anni luce di distanza dalla Terra. Ma la differenza di condizioni ambientali tra la terra e Tau, dopo un viaggio di 20 anni, si è rivelato ben peggiore del previsto e non c'era modo di sopravvivere per la razza umana. Un giovane di nome Haruo è a bordo della nave di immigrati. I suoi genitori sono stati uccisi da Godzilla davanti ai suoi occhi quando aveva solo 4anni, da allora per 20 anni Haruo ha pensato solo di tornare sula Terra e uccidere Godzilla. Dal momento che non c'è speranza di colonizzare altri pianeti, un gruppo che include Haruo e che è fermamente intenzionato a tornare sulla Terra prende piede sulla nave man mano che le condizioni di vita a bordo peggiorano, e alla fine decidono di tentare una navigazione a lunga distanza nell'iperspazio. Tuttavia sono già passati 20.000 anni quando finalmente arrivano sulla Terra che nel frattempo è diventa un mondo totalmente sconosciuto dominato da un ecosistema sormontato da Godzilla. Potrà la razza umana riconquistare di nuovo la Terra e quale sarà il destino di Haruo?

Netflix annunciato all'inizio di questo mese che ha collaborato con Toho e lo studio d'animazione giapponese Polygon Pictures (Knights of Sidonia, BLAME!), i registi Kobun Shizuno (Knights of Sidonia, Detective Conan), e Hiroyuki Seshita (Ajin: Demi-Human, BLAME!) per Godzilla: Monster Planet scritto dall'acclamato autore di anime Gen Urobuchi (Psycho-pass, Madoka Magika). Netflix ha anche rivelato il cast di voci del film che includono Yuki Kaji (L'attacco dei Giganti, AJIN: Demi-Human), Takahiro Sakurai (AJIN: Demi-Human, BLAME!), Tomokazu Sugita (Metal Gear Solid Peace Walker, Jojo's Bizarre Adventure), Junichi Suwabe (Nodame Cantabile, Prince of Tennis), Kana Hanazawa (BLAME!, Psycho-pass) e Mamoru Miyano (AJIN: Demi-Human, The Seven Deadly Sins).

Godzilla: Monster Planet è solo l'ultima aggiunta alla crescente lista di Netflix di contenuti originali anime disponibili in esclusiva per il pubblico di tutto il mondo. Altri titoli anime esclusivi Netflix includono AJIN: Demi-Human, Kuromukuro, Magi: Adventure of Sinbad, Blame!, Gantz: O, Little Witch Academia, Cyborg 009 Call of Justice e Perfect Bones.

Fonte: Movieweb





Godzilla: concept art e doppiatori del film d'animazione Toho

Nel mese di agosto lo studio giapponese Toho ha annunciato lo sviluppo del loro primo film anime di Godzilla, con Kobun Shizuno e Hiroyuki Seshita alla regia da una sceneggiatura scritta dal popolare autore di graphic-novel e sceneggiatore di film anime Gen Urobuchi. Ora abbiamo un update direttamente dalla Toho che ha annunciato i primi sei membri del cast e reso disponibili due primi concept art del film. Questo nuovo anime includerà le voci di Yuuki Kaji, Takahiro Sakurai, Mamoru Miyano, Junichi Suwabe, Kana Hanazawa e Tomokazu Sugita (non sono stati forniti dettagli sui loro personaggi). Cast e concept art sono stati pubblicati sul nuovo sito ufficiale del film, Godzilla-Anime.com.

Nel corso degli Godzilla Resurgence: nuovo trailer del reboot giapponese Torna nelle sale italiane solo il 25 luglio 2017 il remake giapponese dedicato al "Re dei Mostri". anni ci sono stati diversi programmi televisivi e speciali d'animazione dedicati Godzilla, ma questo è il primo lungometraggio mai prodotto per il grande schermo nei 62 anni di storia del franchise. Questo film arriva dopo il reboot giapponese Godzilla: Resurgence uscito lo scorso giugno in Giappone. Il film prodotto da Toho ha incassato 75 milioni di dollari in patria, registrando il secondo più alto incasso cinematografico del 2016 in Giappone, dietro il blockbuster d'animazione Your Name.

Il reboot Godzilla di Warner Bros. e Legendary uscito nel 2014 e diretto dal regista Gareth Edwards ha conquistato il box-office giapponese con 31 milioni di dollari incassando a livello mondiale 529 milioni di dollari da un budget di 160.000.000$. Il franchise americano di Godzilla prevede un epico crossover Godzilla vs King Kong previsto in uscita il 29 maggio 2020 che sarà precededuto da Kong: Skull Island in arrivo nei cinema a marzo di quest'anno.

Fonte: Movieweb





Godzilla: Toho annuncia il primo film d'animazione per il 2017

Il successo del reboot americano di Godzilla diretto da Gareth Edwards (Rogue One: A Star Wars Story) ha avuto un riscontro tale in Giappone che alla Toho, lo studio originale dietro il re dei Kaiju, hanno deciso di realizzare un proprio reboot uscito in Giappone lo scorso giugno e intitolato Godzilla: Resurgence. Ora Toho ha già annunciato il prossimo film e sarà il primo film d'animazione per l grande schermo dedicato a Godzilla.

Questo nuovo film è intitolato semplicemente Godzilla e uscirà in Giappone nel 2017. Kobun Shizuno e Hiroyuki Seshita stanno dirigendo il film da una sceneggiatura dal popolare scrittore di graphic novel e anime Gen Urobuchi che ha ha scritto lo sci-fi d'animazione dello scorso anno Psycho-Pass: The Movie.

Nel corso degli anni ci sono stati diversi programmi televisivi e speciali d'animazione dedicati Godzilla, ma questo è il primo lungometraggio mai prodotto per il grande schermo nei 62 anni di storia del franchise. Non è noto se il film sarà realizzato in CG o animazione tradizionale oppure con un mix di entrambe le tecniche.

Shizuno ha parlato del progetto a Variety.

Puntiamo a fare intrattenimento d'animazione su grande scala per le persone che amano Godzilla e le persone che non sanno nulla di lui, così che entrambi possano goderne.

Godzilla: Resurgence è andato molto bene al botteghino giapponese dalla sua uscita lo scorso 29 giugno. Il film prodotto da Toho ha registrato oltre 2 milioni di biglietti e si prevede terminerà la sua corsa al box-office giapponese con un incasso di oltre 50 milioni in dollari, un enorme risultato se confrontato con i 31 milioni di dollari incassati dal reboot americano Godzilla di Warner Bros., Legendary e del regista Gareth Edwards. Il nuovo film d'animazione non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma è probabile che debutterà nelle sale a fine 2017 o all'inizio del 2018.

Fonte: Movieweb