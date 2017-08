Stasera in tv: "Operazione vacanze" su Italia 1

Di Pietro Ferraro venerdì 4 agosto 2017

Italia 1 stasera propone "Operazione vacanze", film commedia del 2012 diretta da Claudio Fragasso e interpretata da Jerry Calà, Valeria Marini, Maurizio Mattioli ed Enzo Salvi.





Cast e personaggi

Jerry Calà: Bebo Conforti

Valeria Marini: Nadia Escorti

Maurizio Mattioli: Lino Picozza

Enzo Salvi: Nando

Massimo Ceccherini: Spino

Francesco Pannofino: Fefè Lucanica

Anna Rita Del Piano: Vanessa

Manuela Morabito: Miranda

Emanuela Rossi: Sonia

Cosetta Turco: Alice

Antonio Fiorillo: Pasqualino, il Biondo

Lallo Circosta: Lello

Giuseppe Cristiano: Jacopo

Umberto Smaila: Il proprietario dell'hotel

Benedetta Valanzano: Monica





La trama

Bebo Conforti, (Jerry Calà) noto cantante di piano bar è costretto a fuggire nel bel mezzo dell’esibizione, per evitare un manipolo di malavitosi che vogliono catturarlo, su ordine del “feroce” Boss locale, Fefè Lucanica (Francesco Pannofino).Monica (Benedetta Vallanzano), la giovane e unica figlia di Fefè, gli ha appena detto di aspettare un figlio da lui. Per fortuna del nostro chansonnier, gli scagnozzi di Fefè, sono tutt’altro che svegli, il Boss si dispera denigrandoli, ma è troppo affezionato per liberarsene. Da questa caccia all’uomo, si scatena un’insolita fuga “On de road”, piena di equivoci, malintesi, false piste e doppie verità, in una commedia con snodi action, tra balletti acquatici, coreografie terrestri a ritmo disco, paradossi e colpi di scena a sfondo comico. Bebo Conforti percorre quasi tutta la costa della Basilicata cambiando più volte “sesso” e identità, per depistare i gangster, che gli sono addosso. ... Durante la corsa “on the road”, Bebo incontra un vecchio amico: Lello Spada (Rocco Ciarmoli), di professione: Capo Villaggio, fermo sul ciglio della strada con il camper in panne e un dito rotto. Bebo, con la scusa di aiutarlo, se ne libera prendendo il suo posto nella struttura vacanziera dov’era atteso. Un luogo isolato, nascosto e tranquillo, perfetto per lui. Durante la permanenza, Bebo avrà svariati problemi nell’improvvisarsi in un lavoro che non conosce e che non ha mai fatto, nel gestire strani personaggi, tra i vacanzieri incontentabili dalle richieste impossibili, al personale dell’albergo, al resto degli animatori alle sue dipendenze. Tra questi si distingue Spino, il Capo Animatore (Massimo Ceccherini), un pittoresco Rasta Italiano con una filosofia di vita molto personale sul come intrattenere e far divertire gli ospiti, lo Chef Bengalese con il figlio aiuto cuoco promesso sposo ad una cugina che non vede da quando aveva nove anni, ad una coppia di tedeschi molto particolare (Dana Ferrara e Antonio Fiorillo), alla coppia di famiglie pervase da antichi rancori, alla single in cerca di emozioni forti (Anna Rita Del Piano), o alla misteriosa escort (Valeria Marini) che in realtà si rivelerà una brillante donna d’affari, al Dottor Picozza (Maurizio Mattioli), socio del proprietario dell’albergo (Umberto Smaila) pronto a rischiare gran parte del suo patrimonio per un’avventura. Le vicissitudini di Bebo e quelle degli ospiti s’intrecciano sempre più, con l’arrivo di Fefè e i suoi uomini. Nando (Enzo Salvi) che non ha avuto il coraggio di dire alla moglie (Emanuela Rossi) e ai figli, di aver perso il lavoro, e pur di regalargli questa benedetta vacanza, è pronto a tutto, ma proprio a tutto, anche a trasformarsi in una guardia del corpo, per proteggere Bebo. Il lavoro segreto di Nando, non passa inosservato agli occhi della sospettosa moglie (Manuela Morabito) che indagherà insieme all’amica ritrovata (Emanuela Rossi) per scoprire cosa nasconde il marito. In un finale pirotecnico, tra uno spettacolo e un balletto, ogni mistero sarà svelato, e quando la tranquillità di Bebo sembra raggiunta e assicurata, ecco irrompere a sorpresa, carico di rabbia e voglia di rivalsa, il vero Capo Villaggio: Lello Spada.





Il nostro commento

Sulla scia dei cosiddetti "cinecocomeri" (cinepanettoni di stampo vacanziero) e con una strizzatina d'occhio alla serie tv Professione vacanze arriva Operazione vacanze da un'idea di Jerry Calà sviluppata dal regista Claudio Fragasso con la sceneggiatrice e collaboratrice di lunga data Rossella Drudi.

Per carità comprendiamo il bisogno di un cinema nazional-popolare che rispecchi una vasta fetta d'Italia e quindi di spettatori, siamo fautori da sempre e in tempi non sospetti di un cinema di genere che in Italia viene snobbato e considerato defunto tranne qualche raro exploit, ma di fronte ad un film di palese fattura televisiva, che sembra lo spot di un villaggio vacanze e soprattutto ad un modo di cercare la risata che risulta stantio e pesca nel "trash" con una furbizia davvero troppo sfacciata, non possiamo che alzare le mani evitando, come si suol dire, di sparare sulla Croce rossa.





Note di regia

Questa per me è stata la seconda esperienza nella commedia e, sinceramente, mi sono divertito tanto a realizzarla. Come vedo un film comico?... Forse come un cartone animato, la farsa del sopra le righe e dell’assurdo dove tutto è lecito. E in questo contesto che si sviluppa “Operazione Vacanze”, dove i personaggi in carne ed ossa sono parodie degli stessi cartoni, come la banda “Bassotti”, gli sgherri, così stupidi e goffi da far tenerezza, fedelissimi uomini al servizio del loro Boss, Fefè Lucanica (Francesco Pannofino). Sono loro, tra inseguimenti, scene d’azione e botte da orbi alla Bud Spencer, a far da collante al film, in una storia per famiglie, senza volgarità e senza pretese di voler dire chissà cosa, nell’unico intento di divertire e far sorridere, provando a dimenticare, almeno per la breve durata del film, i problemi della quotidianità. Una settimana di vacanze tutto compreso, guai, imprevisti ed equivoci, in un mare di allegria, con un inedito Jerry Calà cartoon, nei panni di un cantante di piano bar Bebo Conforti, costretto a prendere il posto di Lello Spada (Il Capo Villaggio dell’Hotel) e a trasformarsi continuamente in altri personaggi, per sfuggire dagli sgherri del “feroce” Fefè Lucanica, che vuole catturarlo. E poi tutti gli altri personaggi: Nando Bucia (Enzo Salvi) un capofamiglia Italiano sui generis, in perenne lotta con la crisi economica attuale che però non vuole far pesare a moglie e figli, lottando tra mille sacrifici per accontentarli, Il Dottor Picozza (Maurizio Mattioli) e Nadia Escorti (Valeria Marini) parodia della Marylin cacciatrice e del riccone truffato. Spino (Massimo Ceccherini), un Bob Marley ante litteram nella sua filosofia di vita. Amiche nemiche vicine di casa che si ritrovano nella stessa vacanza, diventando complici e altri personaggi, tutti estremi e divertenti, senza nulla a pretendere. [Claudio Fragasso]





La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Umberto Smaila & Silvio Amato.



TRACK LISTINGS

1. Te Quiero Mi Amor - Umberto Smaila & Silvio Amato

2. Fuga - Umberto Smaila & Silvio Amato

3. La Mummia - Umberto Smaila & Silvio Amato

4. Rondò portogreco - Umberto Smaila & Silvio Amato

5. Rondò minore - Umberto Smaila & Silvio Amato

6. Heaven & Paradise - Gisella Cozzo

7. Il polipo - Umberto Smaila & Silvio Amato

8. Arabian Pool - Umberto Smaila & Silvio Amato

9. Happiness - Umberto Smaila & Silvio Amato

10. Aisha - Umberto Smaila & Silvio Amato

11. Operazione vacanze - Jerry Calà

12. Balla - Jerry Calà

13. Fatti più in là - Jerry Calà

14. L'estate sta finendo - Jerry Calà

15. Quella carezza della sera - Jerry Calà

16. Rosalina - Jerry Calà

17. Sono tremendo - Jerry Calà

18. St. Tropez Twist - Jerry Calà